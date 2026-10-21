21.10.2026 12:55:38

GNW-News: GARVEE präsentiert innovative Produktneuheiten für den Herbst 2026 und exklusive Saisonrabatte für deutsche Haushalte

^ONTARIO, Calif., Oct. 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- GARVEE ist eine Lifestyle-

Marke für Haus-, Garten- und Outdoor-Produkte. Passend zur Herbst- und

Wintersaison bietet die Marke Lösungen für ein angenehmes Raumklima, mehr

Wohnkomfort und Weihnachtsgeschenke. Im Rahmen einer saisonalen Aktion erhalten

Kunden bis zum 31. Dezember 2026 mit dem Rabattcode DEGARVEE10 an der Kasse auf

der deutschen GARVEE-Website 10 % Rabatt.

Wärmelösungen für Herbst und Winter

Mit sinkenden Temperaturen rücken ein angenehmes Raumklima und festliche

Mahlzeiten in den Mittelpunkt. Ein warmes Zuhause und heiße Speisen sorgen für

gemütliche Zusammenkünfte im Herbst und Winter:

* Intelligente Klimaregelung: Die GARVEE 18000 BTU Split-Klimaanlage

(https://bit.ly/4zoW0xa) bietet leistungsstarkes Heizen und Kühlen mit

Energieeffizienzklasse A+++ sowie eine intelligente WLAN-Fernsteuerung für

eine ganzjährige Temperaturregelung.

* Stimmungsvolle Kaminatmosphäre: Der GARVEE ultraflache 50-Zoll-Elektrokamin

(https://bit.ly/4ybZvG6) sorgt mit 18.000 W Heizleistung und faszinierenden

LED-Flammeneffekten für eine gemütliche Atmosphäre im Wohnzimmer.

* Festliches Warmhalten von Speisen: Der GARVEE elektrische Chafing-Dish-

Speisenwärmer aus Edelstahl (https://bit.ly/3Whafpi) verfügt über ein

integriertes 600-W-Heizelement, eine präzise Temperaturregelung und einen

transparenten Deckel, damit Speisen bei Festessen warm und frisch bleiben.

Wohnkomfort und Entspannung

Ein gemütliches Zuhause lädt in der kalten Jahreszeit zum Entspannen ein. Weiche

Wohntextilien und ergonomische Sitzmöbel schaffen zusätzlichen Komfort im Alltag

und in der Leseecke:

* Weicher Teppich für das Wohnzimmer: Der maschinenwaschbare GARVEE moderne

Teppich (200 × 290 cm) (https://bit.ly/3TQNXKh) bietet dank seiner besonders

weichen, hochdichten Fasern ein wolkenweiches Laufgefühl. Die rutschhemmende

Unterseite sorgt für zusätzlichen Halt.

* Ergonomische Entspannung: Das GARVEE-Sitzmöbelsortiment umfasst zudem

elektrisch beheizbare Massagesessel mit Liegefunktion und sanft schaukelnde

Relaxsessel für gemütliche Winterabende.

Outdoor-Spielspaß und Weihnachtsgeschenke

Auch an kühlen Herbstnachmittagen bietet sich die Gelegenheit für Aktivitäten im

Freien. Elektrische Kinderfahrzeuge sind daher eine attraktive Geschenkidee für

die Weihnachtszeit:

* Fahrspaß auf unterschiedlichem Gelände: Das drehmomentstarke GARVEE 12-V-

Elektro-Geländefahrzeug für Kinder (https://bit.ly/4yg3CBd) verfügt über

verschleißfeste Reifen, einen Antrieb mit zwei Motoren und eine

Fernbedienung für Eltern. So ermöglicht es sicheren Fahrspaß auf Rasen und

Schotterwegen.

Über GARVEE:

GARVEE ist eine Lifestyle-Marke, die mit einem vielfältigen Sortiment an Haus-,

Garten- und Outdoor-Produkten den Alltag bereichert. Die Marke setzt auf

langlebige, erschwingliche und familienfreundliche Lösungen, die das Zuhause in

einen Ort zum Wohlfühlen und Entspannen verwandeln und den Alltag erleichtern.

Kontakt: Cherry Smith, Support@garvee.com (mailto:Support@garvee.com)

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