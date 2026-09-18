GNW-News: gategroup feiert das preisgekrönte kulinarische Erlebnis in der Lufthansa First Class

^Zürich, Freitag, 18. September, 2026 - Lufthansa wurde bei den Skytrax World

Airline Awards 2026 mit dem ersten Platz in der Kategorie?World's Best First

Class Onboard Dining" ausgezeichnet. Diese Auszeichnung unterstreicht die starke

Partnerschaft zwischen Lufthansa und gategourmet Deutschland sowie den

erfolgreichen Start der Future Onboard Experience (FOX).

Als strategischer Partner für Catering und Hospitality war gategourmet

Deutschland massgeblich an der Entwicklung und operativen Umsetzung des neuen

First Class Gastronomiekonzepts beteiligt. Gemeinsam mit Lufthansa und dem

renommierten Zwei-Sterne-Koch Christoph Kunz entstand über einen Zeitraum von

mehr als zwei Jahren ein Angebot, das Fine Dining in 10.000 Metern Höhe neu

definiert.

?Wir gratulieren Lufthansa herzlich zu dieser besonderen Auszeichnung in ihrem

Jubiläumsjahr. Es erfüllt uns mit Stolz, Teil der Future Onboard Experience zu

sein und gemeinsam mit Lufthansa ein neues First Class Erlebnis an Bord zu

entwickeln", sagte Herman Anbeek, President Europe von gategroup.?Die

Auszeichnung würdigt den hohen Anspruch von Lufthansa sowie das Engagement der

Teams von Lufthansa und gategourmet Deutschland, unterstützt durch die

kulinarische Expertise von Zwei-Sterne-Koch Christoph Kunz, und setzt damit

einen neuen Massstab für die First Class Gastronomie. Wir freuen uns darauf,

unsere erfolgreiche Zusammenarbeit fortzusetzen und das Reiseerlebnis für Gäste

weltweit weiterzuentwickeln."

?Der Erfolg unseres neuen First-Class-Gastronomiekonzepts ist das Ergebnis einer

vertrauensvollen Partnerschaft", sagte Olaf Mauthe, Senior Director Hospitality

& Catering Management von Lufthansa Airlines.?Gemeinsam mit gategourmet

Deutschland und Christoph Kunz haben wir traditionelle Ansätze der

Bordgastronomie neu gedacht und ein Konzept entwickelt, das Gastfreundschaft und

kulinarische Qualität auf Zwei-Michelin-Sterne-Niveau in 10'000 Metern Höhe

erlebbar macht. Wir sind stolz darauf, dass diese Leistung von Reisenden auf der

ganzen Welt anerkannt wird."

Zwei-Sterne-Gastronomie in 10.000 Metern Höhe

Im Rahmen der Future Onboard Experience (FOX), mit der Lufthansa das

Reiseerlebnis an Bord weiterentwickelt, wurde Zwei-Sterne-Koch Christoph Kunz

als kulinarischer Partner für das neue First Class Konzept gewonnen. Gemeinsam

mit Lufthansa und gategourmet Deutschland wurde seine von der Sternegastronomie

geprägte kulinarische Philosophie in ein besonderes Erlebnis an Bord übertragen.

Im Entwicklungsprozess arbeiteten die Culinary Teams von Lufthansa und

gategourmet eng mit Christoph Kunz zusammen. Unter der Leitung von Max Herzog,

Senior Executive Chef Lufthansa Group, und Christoph Brandstätter, Regional

Executive Chef Central Europe bei gategroup, wurde das Konzept in Workshops,

Verkostungen und zahlreichen Testflügen entwickelt, verfeinert und für den

weltweiten Einsatz in der First Class vorbereitet.

Ein Zentrum für kulinarische Exzellenz in Deutschland

Für die Umsetzung des neuen First Class Konzepts stellte gategourmet Deutschland

ein spezialisiertes Team von Köchinnen und Köchen mit Michelin-Sterne-Erfahrung

auf.

Heute profitieren Lufthansa First Class Flüge ab Frankfurt und München von

hochqualifizierten Küchenteams und umfassenden Qualitätskontrollen. Sie stellen

eine gleichbleibend hohe Qualität, Präzision und Produktkonsistenz sicher.

Ergänzend zum kulinarischen Angebot entwickelte und gestaltete deSter, ein

Unternehmen der gategroup, das Servicegeschirr und die Bordausstattung für die

Future Onboard Experience (FOX). Das Konzept vereint hochwertige Ästhetik mit

operativer Effizienz und nachhaltigen Materialien.

Das Ergebnis ist ein kulinarisches Angebot, das die Ansprüche einer Zwei-Sterne-

Küche erfolgreich in einen Airline-Betrieb überträgt und gleichzeitig den

Erwartungen der Lufthansa First Class Gäste gerecht wird.

Ein neues Niveau für die Bordgastronomie

Das neue First Class Gastronomiekonzept wurde im März 2026 eingeführt. Im

Mittelpunkt stehen eine grössere Auswahl, individuelle Gestaltungsmöglichkeiten

und eine hochwertige Präsentation. Die Zusammenarbeit umfasste das gesamte

kulinarische Erlebnis an Bord - von der Menüentwicklung über Servicekonzepte und

operative Prozesse bis hin zu Kundentests und Bordausstattung.

Die Auszeichnung unterstreicht die erfolgreiche Partnerschaft zwischen Lufthansa

und gategroup und stärkt die Rolle von gategroup als vertrauenswürdiger

Innovationspartner führender Fluggesellschaften weltweit.

Über gategroup

gategroup ist der weltweit führende Anbieter von Catering-, Retail-on-Board- und

Hospitality-Produkten sowie entsprechenden Dienstleistungen für die

Luftfahrtindustrie. Mit Hauptsitz in Zürich, Schweiz, betreut das Unternehmen

Millionen von Passagieren über ein Netzwerk von nahezu 300 Standorten in mehr

als 68 Ländern. Durch die Verbindung von Innovationskraft und operativer

Exzellenz arbeitet gategroup mit führenden Fluggesellschaften weltweit zusammen,

um aussergewöhnliche Reiseerlebnisse zu schaffen.

Weitere Informationen unter: www.gategroup.com (https://www.gategroup.com)

mediacontact@gategroup.com

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