GCM Grosveno a Aktie
WKN DE: A2QC0Z / ISIN: US36831E1082
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15.07.2026 08:04:38
GNW-News: GCM Grosvenor stärkt Geschäftsentwicklung in Europa mit zwei strategischen Neuzugängen in Frankfurt
^FRANKFURT, Deutschland, July 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- GCM Grosvenor baut
seine Kapazitäten im Bereich Geschäftsentwicklung in Europa weiter aus und
begrüßt Philip Rotering als Executive Director sowie Lukas von Dreusche als
Associate am Standort Frankfurt. Beide verstärken das Team um Markus Koch,
Managing Director für Geschäftsentwicklung und Geschäftsführer der Frankfurter
Niederlassung. Gemeinsam werden sie dazu beitragen, die Fähigkeit des
Unternehmens weiter auszubauen, institutionelle Investoren in ganz Europa zu
unterstützen.
Philip Rotering verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung im Bereich
alternativer Investments, in der Betreuung internationaler Kunden sowie im
Portfoliomanagement. Zuletzt war er als Executive Director für International
Capital Development bei Prime Capital tätig. Dort verantwortete er den Ausbau
des internationalen Kundenstamms im Bereich verschiedener alternativer
Investmentstrategien für institutionelle Anleger. Zuvor hatte Rotering leitende
Positionen in den Bereichen Investment, Operations und Finanzen in London und
Frankfurt inne. Zudem ist er CFA-Charterholder.
Lukas von Dreusche verstärkt das Team als Associate mit den Schwerpunkten
Geschäftsentwicklung und Relationship-Management. Zuletzt war er als Senior
Manager für Geschäftsentwicklung im Bereich Private Markets bei Universal
Investment tätig. Dort verantwortete er den Vertrieb von Private-Market-
Strategien an institutionelle Kunden und arbeitete eng mit
Versicherungsgesellschaften, Pensionsfonds und Vermögensverwaltern zusammen. Er
verfügt über umfassende Erfahrung im Vertrieb von Private Equity, Infrastruktur,
Private Debt, Venture Capital und weiteren alternativen Investmentstrategien an
institutionelle Kunden.
?Europa bleibt ein wichtiger Markt für GCM Grosvenor, und diese Neuzugänge
unterstreichen unsere kontinuierlichen Investitionen in den Aufbau einer starken
lokalen Präsenz für unsere institutionellen Kunden in der gesamten Region",
erklärt Jonathan Levin, Generaldirektor von GCM Grosvenor.?Die umfangreiche
Erfahrung von Herrn Rotering beim Aufbau von Kundenbeziehungen mit
institutionellen Partnern sowie der fundierte Hintergrund von Herrn von Dreusche
in der Private-Market-Geschäftsentwicklung stärken unsere Fähigkeit, Kunden in
ganz Europa Zugang zu den globalen Investmentkapazitäten unseres Unternehmens zu
ermöglichen."
Die Neuzugänge unterstreichen die kontinuierlichen Investitionen von GCM
Grosvenor in den Ausbau der Frankfurter Niederlassung zu einem strategischen
Zentrum für die Geschäftsentwicklung in Europa. Durch das weitere Wachstum des
Teams ist der Standort bestens aufgestellt, um eine zunehmend wichtige Rolle bei
der Vertiefung der Beziehungen zu institutionellen Anlegern einzunehmen und das
langfristige Wachstum des Unternehmens in ganz Europa voranzutreiben.
Über GCM Grosvenor
GCM Grosvenor (Nasdaq: GCMG) ist ein weltweit tätiger Anbieter alternativer
Asset-Management-Lösungen und verwaltet ein Vermögen von rund 91 Milliarden US-
Dollar in Form von Private-Equity-, Infrastruktur-, Immobilien-, Credit- und
Absolute-Return-Anlagestrategien. Das Unternehmen ist seit mehr als 50 Jahren
auf alternative Anlagen spezialisiert und nutzt seine flexible
Investmentplattform mit integrierten Anlageklassen, um Mehrwert für seine Kunden
zu schaffen. Das erfahrene Team von GCM Grosvenor umfasst rund 560
Investmentexperten, die eine globale Kundenbasis aus institutionellen Investoren
und Privatanlegern betreuen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Chicago und
verfügt über Niederlassungen in New York, Toronto, London, Frankfurt, Tokio,
Hong Kong, Seoul und Sydney. Weitere Informationen finden Sie unter
gcmgrosvenor.com
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=EREQ_1FLJ3W39Jeya_XsQJqFO3y-
040MBM0ty1nKGrrHckQinGGC1cv84Q3liZrMnssW_srxXYTIG-
oDAl3M7PTv0NHsbCd0fOazBungsqA=).
Pressekontakt
Abigail Ruck
H/Advisors Abernathy (im Namen von GCM Grosvenor)
abigail.ruck@h-advisors.global
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=lX8b4s-Lqr8lhtkRkHmii1oNKYzp0Y-M2au-
ubMhRlJx8hJx9sGLHBt3jtYt4hTvWZylMqYaICGs8E7R98RnzJ5gM7k8Pnbr4qwaIA8Yc8kvdrLFg71e
OY_BDTyh6Xd6)
212-371-5999
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