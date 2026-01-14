|
14.01.2026 16:19:38
GNW-News: Gemba ernennt den Fintech-Experten Georg Hauer zum strategischen Berater für globale Skalierung und regulatorische Expansion
^LONDON, Jan. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Gemba Finance Ltd (?Gemba"), die
führende britische Bankinfrastruktur- und Embedded-Finance-Plattform, gab heute
die Ernennung von Georg Hauer, ehemaliger Geschäftsführer von N26 und COO/CFO
von Hawk AI, zum strategischen Berater bekannt. Herr Hauer wird die
Geschäftsleitung von Gemba bei der Skalierung der Geschäftstätigkeiten, der
Bewältigung komplexer regulatorischer Rahmenbedingungen und der Beschleunigung
der Expansionsstrategien für die Märkte im Vereinigten Königreich, in der
Europäischen Union und in den Vereinigten Staaten unterstützen.
Während sich die Fintech-Branche von einer Phase der raschen B2C-Akquisition hin
zu einer ausgereiften Ära der B2B-Infrastrukturresilienz entwickelt, steht Gemba
an der Spitze dieser Evolution. Das proprietäre Modell von Gemba als?einziges
lizenziertes Unternehmen" bietet Nicht-Bank-Organisationen einen nahtlosen,
vollständig regulierten Weg, um Bankdienstleistungen anzubieten - von IBANs bis
hin zu Firmenkreditkarten -, ohne dass sie eine eigene Banklizenz erwerben
müssen.
Ein Konzept für die Skalierung
Georg Hauer verfügt über mehr als ein Jahrzehnt Führungserfahrung im Zentrum der
globalen Fintech-Revolution. Während seiner Tätigkeit bei N26 war er maßgeblich
daran beteiligt, das digitale Bankunternehmen von einer Bewertung von 500
Millionen Dollar auf über 9 Milliarden Dollar zu skalieren, wobei er die
Geschäfte in der DACH-Region und Nordeuropa leitete. Zuletzt war Herr Hauer als
COO und CFO von Hawk AI für die Expansion des Unternehmens in über 60 Länder
weltweit verantwortlich und etablierte sich als Vordenker im Bereich der
Prävention von Finanzkriminalität und der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.
Strategische Ausrichtung für eine neue Ära
?Georgs Erfolgsbilanz bei der Skalierung von Finanzinstituten ist im
europäischen Ökosystem unübertroffen", erklärt Alexander Legoshin, CEO von
Gemba.?Seine doppelte Erfahrung - der Aufbau eines Konsumgüterriesen bei N26
und die Skalierung eines B2B-Infrastrukturanbieters bei Hawk AI - passt perfekt
zur Mission von Gemba. Während wir unsere Präsenz in Großbritannien ausbauen und
uns auf die Expansion in die USA und die EU vorbereiten, wird Georgs Beratung in
Bezug auf Regulierungsstrategien und organisatorische Skalierung entscheidend
dazu beitragen, dass wir nicht nur schnell, sondern auch sicher wachsen."
?Embedded Finance scheitert selten an der Technologie. Es scheitert, weil
Bankgeschäfte und Compliance komplex und fragmentiert sind und nicht zum
Kerngeschäft eines Unternehmens gehören ", so Georg Hauer.?Gemba hat eine
leistungsstarke Infrastruktur geschaffen, die die regulatorische Komplexität für
seine Partner effektiv bewältigt. Ich freue mich darauf, mit dem Gemba-Team
zusammenzuarbeiten, um dieses Modell zunächst in Großbritannien und Europa und
anschließend weltweit zu skalieren und sicherzustellen, dass Innovation und
Compliance Hand in Hand mit Innovationen im Bankwesen gehen."
Über Gemba
Gemba ist ein in Großbritannien ansässiger Anbieter von Bankinfrastruktur (FCA-
Referenznummer 804853), der Unternehmen die Möglichkeit bietet,
Finanzdienstleistungen in ihre Produkte zu integrieren. Über seine White-Label-
Plattform und leistungsstarken APIs bietet Gemba Konten, Zahlungen und Karten
an, die durch einen umfassenden Compliance-Schutz abgesichert sind, der Partner
vor regulatorischen Risiken schützt.
Über Georg Hauer
Georg Hauer ist Fintech-Berater und Unternehmer. Zuvor war er als
Geschäftsführer bei N26 und als COO/CFO bei Hawk AI tätig. Er ist spezialisiert
auf die Skalierung digitaler Bankmodelle, Regulierungsstrategien und
Organisationsdesign für Unternehmen mit extremem Wachstum.
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie
unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b335504d-a894-48d2-
a3e6-38e9a7593a09
Medienkontakt:
Alex Asenov
Alex.Asenov@ge.mba
+44 20 3977 8148Â°
