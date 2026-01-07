|
07.01.2026 22:27:38
GNW-News: GenAI-Unternehmen Articul8 AI sammelt unter der Führung von Adara Ventures Serie-B-Finanzmittel und übertrifft in weniger als zwei Jahren eine Bewe...
^SANTA CLARA, Kalifornien, Jan. 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Articul8 AI, Inc.
(Articul8), ein Software-Unternehmen für generative künstliche Intelligenz
(GenAI), hat heute bekanntgegeben, dass es die erste Tranche seiner Serie-B-
Finanzierung abgeschlossen hat. Die überzeichnete Finanzierungsrunde wurde von
Adara Ventures angeführt, mit starker Beteiligung von NXC Corporation, Aditya
Birla Ventures und anderen strategischen Investoren. Angesichts der starken
Nachfrage seitens der Investoren rechnet das Unternehmen damit, im ersten
Quartal 2026 eine endgültige, strategische Serie-B-Finanzierungsrunde
abzuschließen, da es selektiv die Beteiligung weiterer langfristiger Partner
finalisiert.
Schätzungen zufolge wird nach Abschluss der Serie B ein Betrag von rund 70 Mio.
USD aufgebracht, so dass die Bewertung von Articul8 auf über 500 Mio. USD
steigt. Das entspricht einer Verfünffachung der Bewertung aus der Serie A in
weniger als zwei Jahren. Articul8 profitiert auch weiterhin von der anhaltenden
Unterstützung strategischer Investoren wie DigitalBridge, das kürzlich eine
bevorstehende Übernahme durch SoftBank bekannt gab, und Intel.
In weniger als zwei Jahren seit seiner Gründung hat Articul8 einen
Gesamtvertragswert von über 90 Mio. USD erreicht, was einem mehr als dreimal
höheren Wachstum gegenüber dem Niveau von 2024 entspricht. Dieser Zuwachs ist
auf die starke und steigende Nachfrage von Unternehmenskunden nach der sicheren,
domänenspezifischen GenAI-Plattform zurückzuführen.
Die Full-Stack-Plattform von Articul8, die auf der proprietären ModelMesh(TM)-
Reasoning-Engine basiert, ermöglicht es Unternehmen, sichere GenAI-Anwendungen
vollständig innerhalb ihrer eigenen Sicherheitsperimeter zu erstellen,
bereitzustellen und zu verwalten und gleichzeitig kontextbezogene,
domänenspezifische Ergebnisse zu liefern. Die Plattform hat allgemeine große
Sprachmodelle durchweg übertroffen. Das A8-Energy-Modell von Articul8 erreichte
beispielsweise eine Genauigkeit von 96,9 % bei spezialisierten Regulierungs- und
Infrastrukturthemen, verglichen mit 71,3 % bei Allzweck-Alternativen, und
übertraf diese auch bei wichtigen Benchmarks für den Energieverbrauch.
In den letzten Monaten hat Articul8 die Genauigkeit komplexer
Unternehmensabläufe durch neue Funktionen zum Tabellenverständnis und
domänenspezifische Agenten weiter verbessert, die für die Auswertung
strukturierter Daten und branchenspezifischer Kenntnisse entwickelt wurden.
Diese Fortschritte stärken die Fähigkeit von Articul8, präzise, hyper-
personalisierte und nachvollziehbare Ergebnisse in regulierten und
missionskritischen Umgebungen zu liefern, in denen herkömmliche Allzweckmodelle
oft an ihre Grenzen stoßen.
?Wir befinden uns an einem klaren Wendepunkt für KI in Unternehmen", so Arun
Subramaniyan, Gründer und CEO von Articul8.?Unternehmen fangen an, KI in
Umgebungen einzusetzen, in denen Vertrauen, Präzision und Verantwortlichkeit
unverzichtbar sind. Diese neue Finanzierung spiegelt das Vertrauen unserer
Kunden, Partner und Investoren in unseren Ansatz für KI in Unternehmen wider und
versetzt uns in die Lage, mit den richtigen langfristigen Partnern global zu
expandieren."
Jüngste Meilensteine unterstreichen die zunehmende Führungsrolle von Articul8 im
Unternehmensbereich und im Ökosystem: Ernennung zum grundlegenden GenAI-Anbieter
für das Open Power AI Consortium (OPAI) durch das Electric Power Research
Institute (EPRI) in Zusammenarbeit mit NVIDIA; Auswahl als Launch-Partner für
das Agent-to-Agent (A2A)-Interoperabilitätsprotokoll von Google; Erlangung der
Amazon Web Services (AWS) Generative AI Competency und der neu eingeführten AWS
Agentic AI Specialization; Auswahl durch Meta und AWS für das exklusive Programm
?Startups: Building with Llama"; und Einführung seiner Multi-Agent-Plattform der
nächsten Generation auf der Paris Air Show zur Förderung von Workflows in der
Luft- und Raumfahrttechnik.
?Mit starker Dynamik in den Bereichen Energie, Fertigung, Luft- und Raumfahrt,
Finanzdienstleistungen, Halbleiter und anderen kritischen Infrastruktursektoren
hat Articul8 bereits messbare Erfolge erzielt, wo Präzision, Vertrauen und
Rückverfolgbarkeit von entscheidender Bedeutung sind", so Alberto Echeverri,
Partner bei Adara Ventures.?Wir freuen uns darauf, die nächste Wachstumsphase
des Unternehmens zu unterstützen, während es weiterhin Unternehmen in diesen
risikoreichen Umgebungen stärkt."
Die Erlöse aus der Serie B werden genutzt, um die globale Expansion zu
beschleunigen, die firmeneigene Schlussfolgerungstechnologie weiterzuentwickeln
und den wachsenden Einsatz in Unternehmen in Nordamerika, Europa, Asien und
Lateinamerika zu unterstützen.
?Articul8 unterstützt mit seiner vertikal optimierten Gen-AI-Plattform
Unternehmen weltweit beim schnellen und kostengünstigen Entwickeln und
Bereitstellen von Gen-AI-Anwendungen, indem es den erheblichen Wert proprietärer
Daten erschließt", so Aryaman Vikram Birla, Gründer von Aditya Birla Ventures.
?Wir haben großes Vertrauen in das Gründerteam und die Investition entspricht
unserer Vision, herausragende Gründer beim Aufbau globaler Unternehmen von
morgen zu fördern. Unser Ziel ist es, das globale Ökosystem und Netzwerk der
Aditya Birla Group für das Wachstum unserer Portfoliounternehmen zu öffnen."
Über Articul8 AI
Articul8 ermöglicht es Unternehmen, Umsatz und Innovation zu beschleunigen,
indem es das volle Potenzial generativer KI ausschöpft. Das Unternehmen bietet
eine proprietäre, domänenspezifische Full-Stack-Plattform der Enterprise-Klasse,
die sicher, vertikal optimiert und vollständig in sich geschlossen ist. Articul8
wird von einem Kernteam aus erfahrenen Branchenexperten geleitet, die über
fundierte Erfahrung in der Entwicklung und Skalierung von Produkten verfügen,
die messbare Geschäftsergebnisse liefern.
Weitere Informationen finden Sie unter www.articul8.ai
(http://www.articul8.ai/).
Über Adara Ventures
Adara Ventures arbeitet mit Gründern zusammen, die über die Fähigkeiten, den Mut
und die Vision zur Umsetzung verfügen. Das 2005 gegründete Unternehmen verwaltet
ein Vermögen von über 400 Millionen US-Dollar und konzentriert sich in seinem
Portfolio auf Start-up-Unternehmen, die sich auf Cybersicherheit,
Datenanwendungen und -infrastruktur, Hardwarekomponenten, digitale Gesundheit,
Weltraum- und Energiewendetechnologien spezialisiert haben. Weitere
Informationen finden Sie unter www.adara.vc (http://www.adara.vc/).
Anlegerbeziehungen:
Gautam Subbarao
gautam@articul8.ai (mailto:gautam@articul8.ai)
Medienkontakt
Kacie Thomas
Kacie.thomas@articul8.ai
Â°
