GNW-News: Generalversammlung 2026: Aktionäre stimmen sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrats zu, darunter eine gleichbleibende Dividende von CHF 3.00 pro Aktie

^Generalversammlung 2026: Aktionäre stimmen sämtlichen Anträgen des

Verwaltungsrats zu, darunter eine gleichbleibende Dividende von CHF 3.00 pro

Aktie

Männedorf, Schweiz, 15. April 2026 - Die Generalversammlung der Tecan Group AG

(SIX Swiss Exchange: TECN) hat allen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt.

Die Aktionärinnen und Aktionäre genehmigten den Lagebericht, die Jahresrechnung

sowie die Konzernrechnung 2025 und erteilten dem Verwaltungsrat sowie der

Geschäftsleitung die Entlastung. Sie stimmenten auch einer gegenüber Vorjahr

gleichbleibenden Dividende von CHF 3.00 pro Aktie zu. Die Hälfte der Dividende,

d.h. CHF 1.50, wird als Rückzahlung der Reserven aus Kapitaleinlagen

ausgeschüttet und erfolgt daher ohne Abzug der Verrechnungssteuer. Die

Auszahlung erfolgt per 21. April 2026.

Wahlgeschäfte

Mit Nina Beikert, Gitte Pugholm Aabo und Guillaume Daniellot wurden drei neue

Mitglieder in den Verwaltungsrat gewählt. Neuer Präsident von Tecan wird

Matthias Gillner, Mitglied des Verwaltungsrats seit 2023 und bisher dessen

Vizepräsident. Matthias Gillner wird als Vorsitzender des Prüfungsausschusses

zurücktreten, dem Ausschuss aber weiterhin angehören, dies zusammen mit

Guillaume Daniellot und Gitte Pugholm Aabo.

Die vier bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrats Myra Eskes, Matthias Gillner,

Christa Kreuzburg und Daniel R. Marshak wurden bestätigt. Zusammen mit den neu

gewählten Mitgliedern wird der Verwaltungsrat wieder aus sieben Mitgliedern

bestehen und für die Zukunft eine optimale Balance aus Fachwissen, Kompetenzen

und Erfahrung sicherstellen.

Die Aktionäre bestätigten auch Myra Eskes, Christa Kreuzburg und Daniel R.

Marshak als Mitglieder des Vergütungsausschusses. Myra Eskes wird den Vorsitz

des Vergütungsausschusses beibehalten.

Lukas Braunschweiler, Präsident und Mitglied des Verwaltungsrats seit 2018, und

Oliver Fetzer, Mitglied seit 2011, hatten sich nicht zur Wiederwahl gestellt.

Matthias Gillner, der neu gewählte Verwaltungsratspräsident, dankte den

ausscheidenden Kollegen herzlich für ihren langjährigen engagierten Einsatz und

wünschte ihnen für die Zukunft alles Gute. Er kommentierte:

«In den vergangenen Jahren hat Tecan ein herausforderndes Umfeld durchlaufen,

das von wirtschaftlichen und geopolitischen Umbrüchen sowie rasanten

technologischen Veränderungen geprägt war. Lukas Braunschweiler und Oliver

Fetzer haben einen ausserordentlich wertvollen Beitrag zur Entwicklung unseres

Unternehmens geleistet. Gleichzeitig freuen wir uns sehr, drei neue Mitglieder

im Verwaltungsrat begrüssen zu dürfen - allesamt erfolgreiche

Führungspersönlichkeiten mit umfangreicher Erfahrung in für unser Unternehmen

relevanten Sektoren und in international-tätigen Unternehmen. Ihre Expertise

wird den Verwaltungsrat von Tecan weiter stärken, während wir Tecan

zukunftssicher und für profitables Wachstum bereit machen.»

Weitere Anträge

Die Aktionäre stimmten über den Rahmen für die Vergütungen von Verwaltungsrat

und Konzernleitung im kommenden Geschäftsjahr ab. Mit einem bindenden Entscheid

genehmigten die Aktionäre den beantragten maximalen Gesamtbetrag für die

Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2027 wie auch für den Verwaltungsrat für

den Zeitraum bis zur ordentlichen Generalversammlung 2027. Auch der

Vergütungsbericht 2025, den Tecan zur Konsultativabstimmung vorlegte, wurde von

den Aktionären angenommen.

Den Aktionärinnen und Aktionären wurde an der diesjährigen Generalversammlung

wiederum ein Bericht über nichtfinanzielle Belange unterbreitet. Zu diesem

Bericht hatte die Revisionsstelle Ernst & Young AG, Zürich, zum zweiten Mal eine

begrenzte Prüfung durchgeführt, die sich auf ausgewählte Indikatoren

konzentrierte. Mit der Prüfungsbescheinigung wird zusätzliche Transparenz und

Verbindlichkeit in der Nachhaltigkeitsberichterstattung von Tecan

sichergestellt. Auch dieser Bericht wurde von den Aktionärinnen und Aktionären

genehmigt.

Als Revisionsstelle wurde Ernst & Young AG, Zürich, für das Geschäftsjahr 2026

wiedergewählt. Als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bestätigten die Aktionäre

auf Antrag dies Verwaltungsrats die Proxy Voting Services GmbH, Zürich, für den

Zeitraum bis zum Abschluss der 41. ordentlichen Generalversammlung 2027 der

Tecan Group AG.

Wichtige kommende Termine

* Ein qualitatives Update für das erste Quartal 2026 wird am 12. Mai 2026

veröffentlicht.

* Der Halbjahresbericht 2026 wird am 11. August 2026 veröffentlicht.

* Ein qualitatives Update für das dritte Quartal 2026 wird am 5. November

2026 veröffentlicht.

Über Tecan

Tecan (www.tecan.com) trägt dazu bei, das Leben und die Gesundheit der Menschen

zu verbessern, indem das Unternehmen seine Kunden befähigt, Innovationen im

Gesundheitswesen weltweit zu skalieren? von der Life-Science-Forschung bis zur

Klinik. Tecan ist ein Pionier und weltweit führender Anbieter in der

Laborautomation. Als Originalgerätehersteller (OEM) ist Tecan auch führend in

der Entwicklung und Herstellung von OEM-Laborinstrumenten, Komponenten sowie

Instrumenten für die Medizinaltechnik, die vom jeweiligen Partnerunternehmen

vertrieben werden. Tecan wurde 1980 in der Schweiz gegründet. Das Unternehmen

beschäftigt mehr als 3'000 Mitarbeitende und verfügt über Produktions-,

Forschungs- und Entwicklungsstätten in Europa, Nordamerika und in Asien. In über

70 Ländern unterhält es ein Vertriebs- und Servicenetz. Im Jahr 2025 erzielte

Tecan einen Umsatz von CHF 883 Mio. (USD 1 063 Mio.; EUR 939 Mio.). Die

Namenaktien der Tecan Group werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (TECN;

ISIN CH0012100191).

Für weitere Informationen:

Tecan Group

Martin Brändle

Senior Vice President, Corporate Communications & IR

Tel. +41 (0) 44 922 84 30

Fax +41 (0) 44 922 88 89

investor@tecan.com (mailto:investor@tecan.com)

www.tecan.com

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