Tecan Aktie
WKN: 922557 / ISIN: CH0012100191
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15.04.2026 17:49:38
GNW-News: Generalversammlung 2026: Aktionäre stimmen sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrats zu, darunter eine gleichbleibende Dividende von CHF 3.00 pro Aktie
^Generalversammlung 2026: Aktionäre stimmen sämtlichen Anträgen des
Verwaltungsrats zu, darunter eine gleichbleibende Dividende von CHF 3.00 pro
Aktie
Männedorf, Schweiz, 15. April 2026 - Die Generalversammlung der Tecan Group AG
(SIX Swiss Exchange: TECN) hat allen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt.
Die Aktionärinnen und Aktionäre genehmigten den Lagebericht, die Jahresrechnung
sowie die Konzernrechnung 2025 und erteilten dem Verwaltungsrat sowie der
Geschäftsleitung die Entlastung. Sie stimmenten auch einer gegenüber Vorjahr
gleichbleibenden Dividende von CHF 3.00 pro Aktie zu. Die Hälfte der Dividende,
d.h. CHF 1.50, wird als Rückzahlung der Reserven aus Kapitaleinlagen
ausgeschüttet und erfolgt daher ohne Abzug der Verrechnungssteuer. Die
Auszahlung erfolgt per 21. April 2026.
Wahlgeschäfte
Mit Nina Beikert, Gitte Pugholm Aabo und Guillaume Daniellot wurden drei neue
Mitglieder in den Verwaltungsrat gewählt. Neuer Präsident von Tecan wird
Matthias Gillner, Mitglied des Verwaltungsrats seit 2023 und bisher dessen
Vizepräsident. Matthias Gillner wird als Vorsitzender des Prüfungsausschusses
zurücktreten, dem Ausschuss aber weiterhin angehören, dies zusammen mit
Guillaume Daniellot und Gitte Pugholm Aabo.
Die vier bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrats Myra Eskes, Matthias Gillner,
Christa Kreuzburg und Daniel R. Marshak wurden bestätigt. Zusammen mit den neu
gewählten Mitgliedern wird der Verwaltungsrat wieder aus sieben Mitgliedern
bestehen und für die Zukunft eine optimale Balance aus Fachwissen, Kompetenzen
und Erfahrung sicherstellen.
Die Aktionäre bestätigten auch Myra Eskes, Christa Kreuzburg und Daniel R.
Marshak als Mitglieder des Vergütungsausschusses. Myra Eskes wird den Vorsitz
des Vergütungsausschusses beibehalten.
Lukas Braunschweiler, Präsident und Mitglied des Verwaltungsrats seit 2018, und
Oliver Fetzer, Mitglied seit 2011, hatten sich nicht zur Wiederwahl gestellt.
Matthias Gillner, der neu gewählte Verwaltungsratspräsident, dankte den
ausscheidenden Kollegen herzlich für ihren langjährigen engagierten Einsatz und
wünschte ihnen für die Zukunft alles Gute. Er kommentierte:
«In den vergangenen Jahren hat Tecan ein herausforderndes Umfeld durchlaufen,
das von wirtschaftlichen und geopolitischen Umbrüchen sowie rasanten
technologischen Veränderungen geprägt war. Lukas Braunschweiler und Oliver
Fetzer haben einen ausserordentlich wertvollen Beitrag zur Entwicklung unseres
Unternehmens geleistet. Gleichzeitig freuen wir uns sehr, drei neue Mitglieder
im Verwaltungsrat begrüssen zu dürfen - allesamt erfolgreiche
Führungspersönlichkeiten mit umfangreicher Erfahrung in für unser Unternehmen
relevanten Sektoren und in international-tätigen Unternehmen. Ihre Expertise
wird den Verwaltungsrat von Tecan weiter stärken, während wir Tecan
zukunftssicher und für profitables Wachstum bereit machen.»
Weitere Anträge
Die Aktionäre stimmten über den Rahmen für die Vergütungen von Verwaltungsrat
und Konzernleitung im kommenden Geschäftsjahr ab. Mit einem bindenden Entscheid
genehmigten die Aktionäre den beantragten maximalen Gesamtbetrag für die
Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2027 wie auch für den Verwaltungsrat für
den Zeitraum bis zur ordentlichen Generalversammlung 2027. Auch der
Vergütungsbericht 2025, den Tecan zur Konsultativabstimmung vorlegte, wurde von
den Aktionären angenommen.
Den Aktionärinnen und Aktionären wurde an der diesjährigen Generalversammlung
wiederum ein Bericht über nichtfinanzielle Belange unterbreitet. Zu diesem
Bericht hatte die Revisionsstelle Ernst & Young AG, Zürich, zum zweiten Mal eine
begrenzte Prüfung durchgeführt, die sich auf ausgewählte Indikatoren
konzentrierte. Mit der Prüfungsbescheinigung wird zusätzliche Transparenz und
Verbindlichkeit in der Nachhaltigkeitsberichterstattung von Tecan
sichergestellt. Auch dieser Bericht wurde von den Aktionärinnen und Aktionären
genehmigt.
Als Revisionsstelle wurde Ernst & Young AG, Zürich, für das Geschäftsjahr 2026
wiedergewählt. Als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bestätigten die Aktionäre
auf Antrag dies Verwaltungsrats die Proxy Voting Services GmbH, Zürich, für den
Zeitraum bis zum Abschluss der 41. ordentlichen Generalversammlung 2027 der
Tecan Group AG.
Wichtige kommende Termine
* Ein qualitatives Update für das erste Quartal 2026 wird am 12. Mai 2026
veröffentlicht.
* Der Halbjahresbericht 2026 wird am 11. August 2026 veröffentlicht.
* Ein qualitatives Update für das dritte Quartal 2026 wird am 5. November
2026 veröffentlicht.
Über Tecan
Tecan (www.tecan.com) trägt dazu bei, das Leben und die Gesundheit der Menschen
zu verbessern, indem das Unternehmen seine Kunden befähigt, Innovationen im
Gesundheitswesen weltweit zu skalieren? von der Life-Science-Forschung bis zur
Klinik. Tecan ist ein Pionier und weltweit führender Anbieter in der
Laborautomation. Als Originalgerätehersteller (OEM) ist Tecan auch führend in
der Entwicklung und Herstellung von OEM-Laborinstrumenten, Komponenten sowie
Instrumenten für die Medizinaltechnik, die vom jeweiligen Partnerunternehmen
vertrieben werden. Tecan wurde 1980 in der Schweiz gegründet. Das Unternehmen
beschäftigt mehr als 3'000 Mitarbeitende und verfügt über Produktions-,
Forschungs- und Entwicklungsstätten in Europa, Nordamerika und in Asien. In über
70 Ländern unterhält es ein Vertriebs- und Servicenetz. Im Jahr 2025 erzielte
Tecan einen Umsatz von CHF 883 Mio. (USD 1 063 Mio.; EUR 939 Mio.). Die
Namenaktien der Tecan Group werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (TECN;
ISIN CH0012100191).
Für weitere Informationen:
Tecan Group
Martin Brändle
Senior Vice President, Corporate Communications & IR
Tel. +41 (0) 44 922 84 30
Fax +41 (0) 44 922 88 89
investor@tecan.com (mailto:investor@tecan.com)
www.tecan.com
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