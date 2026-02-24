Sika Aktie
WKN: 858573 / ISIN: CH0000587979
|
24.02.2026 07:05:38
GNW-News: GENERALVERSAMMLUNG 2026 DER SIKA AG
^Ad-Hoc-Mitteilung gemäss Artikel 53 des Kotierungsreglements der SIX Exchange
Regulation
GENERALVERSAMMLUNG 2026 DER SIKA AG
* 24. März 2026 als Termin der 58. ordentlichen Generalversammlung bestätigt
* Mit Ausnahme von Paul Schuler stellen sich alle bisherigen Verwaltungsräte
zur Wiederwahl
* Der Verwaltungsrat schlägt Barbara Frei und Lukas Gähwiler als neue
Mitglieder des Verwaltungsrats vor
* Bruttodividende von CHF 3.70 pro Aktie beantragt (Vorjahr: CHF 3.60)
Der Verwaltungsrat hat den 24. März 2026 als Termin der Generalversammlung 2026
bestätigt. Mit Ausnahme von Paul Schuler, welcher sich nicht mehr zur Wiederwahl
stellt, stellen sich alle bisherigen Verwaltungsräte zur Wiederwahl. Zudem
schlägt der Verwaltungsrat Barbara Frei und Lukas Gähwiler als neue Mitglieder
vor und beantragt deren Wahl.
Der Verwaltungsrat schlägt sodann eine Erhöhung der Bruttodividende pro Aktie
von 2.8% auf CHF 3.70 vor (Vorjahr: CHF 3.60). Die Hälfte der Dividende soll aus
Kapitaleinlagereserven ausgeschüttet werden.
AUSFÜHRLICHE TRAKTANDENLISTE
Die ausführliche Traktandenliste mit den Anträgen des Verwaltungsrats zu allen
Traktanden wird am 25. Februar 2026 an die Aktionäre verschickt und wurde am
24. Februar 2026 im Schweizerischen Handelsamtsblatt sowie auf der Website der
Sika AG publiziert.
Die Generalversammlung findet im Kongresshaus Zürich in Zürich statt.
Beginn: 16.00 Uhr
Türöffnung: 15.00 Uhr
SIKA FIRMENPROFIL
Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, global führend in der
Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten,
Dämpfen, Verstärken und Schützen im Bau und in der Industrie. Sika ist weltweit
präsent mit Tochtergesellschaften in 102 Ländern, produziert in über 400
Fabriken, entwickelt innovative Technologien für Kunden rund um den Globus und
trägt damit massgeblich zur nachhaltigen Transformation im Bau- und
Transportwesen bei. Die 33'700 Mitarbeitenden erwirtschafteten im Jahr 2025
einen Umsatz von CHF 11.20 Milliarden.
KONTAKT
Dominik Slappnig
Corporate Communications und
Investor Relations
+41 58 436 68 21
slappnig.dominik@ch.sika.com (mailto:slappnig.dominik@ch.sika.com)
Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar:
Medienmitteilung (https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/394c8457-
87c6-4e8b-9eb6-c2c0ddebe29b)
Â°
