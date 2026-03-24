Sika Aktie
WKN: 858573 / ISIN: CH0000587979
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24.03.2026 23:35:38
GNW-News: GENERALVERSAMMLUNG GENEHMIGT ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATS
^GENERALVERSAMMLUNG GENEHMIGT ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATS
Die Aktionäre der Sika AG haben an der 58. ordentlichen Generalversammlung vom
24. März 2026 allen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt.
Die ordentliche Generalversammlung der Sika AG hat am 24. März 2026 in Zürich
stattgefunden.
* Die Aktionäre haben die Jahresrechnung und die Konzernrechnung für das
Geschäftsjahr 2025 genehmigt sowie den Antrag des Verwaltungsrats
angenommen, für das Geschäftsjahr 2025 eine Bruttodividende von CHF 3.70 pro
Aktie auszuzahlen.
* Der gesamten Verwaltung der Sika AG wurde Entlastung erteilt.
* Die Aktionäre haben mit Ausnahme von Paul Schuler, welcher nicht mehr zur
Wiederwahl antrat, alle Mitglieder des Verwaltungsrats sowie Präsident
Thierry F.J. Vanlancker für eine weitere Amtsperiode von einem Jahr
wiedergewählt. Barbara Frei und Lukas Gähwiler wurden für eine Amtsperiode
von einem Jahr neu in den Verwaltungsrat gewählt. Ferner wurden Justin M.
Howell, Gordana Landén und Lukas Gähwiler für eine Amtsperiode von einem
Jahr als Mitglieder des Nominierungs- und Vergütungsausschusses gewählt.
* KPMG AG wurde als Revisionsstelle und Jost Windlin als unabhängiger
Stimmrechtsvertreter wiedergewählt.
* In einer nicht bindenden Konsultativabstimmung hiess die Generalversammlung
den Vergütungsbericht 2025 gut. Ferner genehmigte die Generalversammlung die
künftige Vergütung für den Verwaltungsrat und die Konzernleitung und hiess
den Nachhaltigkeitsbericht 2025 gut.
SIKA FIRMENPROFIL
Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, global führend in der
Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten,
Dämpfen, Verstärken und Schützen im Bau und in der Industrie. Sika ist weltweit
präsent mit Tochtergesellschaften in 103 Ländern, produziert in über 400
Fabriken, entwickelt innovative Technologien für Kunden rund um den Globus und
trägt damit massgeblich zur nachhaltigen Transformation im Bau- und
Transportwesen bei. Die 33'700 Mitarbeitenden erwirtschafteten im Jahr 2025
einen Umsatz von CHF 11.20 Milliarden.
KONTAKT
Dominik Slappnig
Corporate Communications und
Investor Relations
+41 58 436 68 21
slappnig.dominik@ch.sika.com (mailto:slappnig.dominik@ch.sika.com)
Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar:
Medienmitteilung (http://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/c02708bd-
25aa-4ad5-962a-c8c048a3fe40)
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