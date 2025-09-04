05.09.2025 01:24:38

GNW-News: Geotab erreicht mehr als 5 Millionen Abonnements weltweit

^AACHEN, Deutschland, Sept. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Geotab

(https://www.geotab.com/), ein führendes Unternehmen im Bereich vernetzter

Fahrzeuge und Flottenmanagement, hat mehr als fünf Millionen Abonnements für

vernetzte Fahrzeuge weltweit erreicht. Dieser Meilenstein und das schnelle

Wachstum - die letzte Million wurde vor weniger als zwei Jahren erzielt

(https://www.geotab.com/de/presse/4-millionen-abonnenten/) - unterstreichen die

Rolle des Unternehmens als Vorreiter für vernetzte Mobilität und

Innovationstreiber im Bereich Datennutzung und KI-Integration.

?Geotabs Entwicklung ist von unermüdlicher Innovationskraft geprägt. Mit 630

Patenten weltweit haben wir die Branche in den letzten 25 Jahren maßgeblich

beeinflusst. Der Meilenstein von fünf Millionen Abonnements zeigt, dass unser

datengestützter Ansatz im Flottenmanagement konkrete Herausforderungen löst, mit

denen Unternehmen täglich konfrontiert sind", so Neil Cawse, Gründer und CEO von

Geotab.?Mit Blick auf die schnelle Verbreitung von KI erwarten wir, dass die

kommenden fünf Jahre ebenso transformativ sein werden wie die vergangenen 25."

Wie Geotab-Daten Kunden zu effizienten Flotten verhelfen

Die Datenanalysen von Geotab unterstützen Flottenkunden dabei, ihren Betrieb zu

optimieren - etwa durch die Reduzierung unerwarteter Fahrzeugausfälle,

verbesserte Sicherheit und niedrigere Tageskilometer dank effizienter

Routenplanung. Auf diese Weise können Fuhrparkmanager Kraftstoff- und andere

Betriebskosten sparen und gleichzeitig ihre Umweltbelastung reduzieren.

Möglich wird das durch die enorme Datenmenge aus fünf Millionen Abonnements: Sie

liefert täglich über 100 Milliarden Datenpunkte - das sind mehr als 37 Billionen

Datenpunkte pro Jahr. Diese Daten versorgen die KI- und Machine-Learning-Modelle

von Geotab mit genauen Benchmarks, vorausschauenden Analysen und wertvollen

Erkenntnissen. So können Flotten jeder Größe schneller fundierte Entscheidungen

treffen.

25 Jahre Innovation als Basis des 5-Millionen-Erfolgs

Geotab feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Jubiläum. In dieser Zeit wuchs das

Unternehmen mit Fokus auf Innovation und Expansion von einem Zwei-Personen-

Startup zu einer globalen Organisation mit mehr als 2.900 Mitarbeitenden. Seine

Position als Branchenführer festigte Geotab durch Investitionen in Forschung und

Entwicklung, die kontinuierliche Erweiterung seiner offenen Plattform und den

Aufbau eines Ökosystems mit über 700 Partnern weltweit. In den letzten zehn

Jahren ist auch der Geotab Marketplace (https://marketplace.geotab.com/)

kontinuierlich gewachsen und bietet Kunden nun beinahe 530 Lösungen zur Auswahl.

Über Geotab

Geotab ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für vernetzte Fahrzeuge,

die die Effizienz und das Management von Flotten verbessern. Das Unternehmen

nutzt fortschrittliche Datenanalyse und KI, um die Leistung, Sicherheit und

Nachhaltigkeit von Flotten zu verbessern, Kosten zu senken und die Effizienz zu

steigern. Unterstützt von führenden Fachkräften aus den Bereichen

Datenwissenschaft und Ingenieurwesen betreut Geotab über 55.000 Kunden und

Kundinnen weltweit und verarbeitet täglich 100 Milliarden Datenpunkte von mehr

als 5 Millionen Fahrzeugabonnements. Geotab genießt das Vertrauen von Fortune-

500-Unternehmen, mittelständischen Flotten und den größten Fuhrparks des

öffentlichen Sektors weltweit, einschließlich der US-Bundesregierung. Das

Unternehmen engagiert sich für Datensicherheit und Datenschutz und verfügt über

die Zertifizierungen FIPS 140-3 und FedRAMP. Geotabs offene Plattform, ein

Ökosystem von herausragenden Partnern und der Marketplace bieten Hunderte von

flottenfähigen Drittanbieterlösungen. Dieses Jahr feiert Geotab 25 Jahre

Innovation. Erfahren Sie mehr unter www.geotab.com/de (http://www.geotab.com/de)

und folgen Sie Geotab auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/geotab/)

oder besuchen Sie den Blog (https://www.geotab.com/de/blog/).

Romina Dashghachian

Strategic Communications Lead, EMEA

Rominadashghachian@geotab.com (mailto:Rominadashghachian@geotab.com)

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar

unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/51baf993-

3d6d-47c3-9196-88a52803f9da/de

Â°

