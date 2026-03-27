GNW-News: Geotab-Report: Datenbasierte Flotten senken Verbrauch, reduzieren Leerlauf und beschleunigen die Elektrifizierung

^AACHEN, Deutschland, March 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Steigende

Kraftstoffpreise und volatile Energiemärkte setzen Flottenmanager zunehmend

unter Kostendruck. Viele setzen daher auf datengetriebene Strategien, um ihre

Effizienz zu erhöhen und Kosten zu reduzieren. Das geht aus dem fünften

jährlichen Sustainability and Impact Report

(https://insights.geotab.com/view/646185516/?utm_campaign=null_general-business-

strat-comms_eu_null&utm_content=report-pr-

de&utm_medium=news&utm_source=meltwater.com&utm_term=mar) von Geotab

(https://www.geotab.com/de/?utm_campaign=null_general-business-strat-

comms_eu_null&utm_content=report-pr-

de&utm_medium=news&utm_source=meltwater.com&utm_term=mar), Anbieter von

vernetzten Transportlösungen, hervor. Das Unternehmen hat analysiert, wie

Organisationen weltweit Fahrzeug- und Telematikdaten nutzen, um Emissionen zu

verringern, Kosten zu sparen und die Verkehrssicherheit zu verbessern. Das

Ergebnis: Unternehmen konnten ihren Kraftstoffverbrauch senken, Leerlaufzeiten

um bis zu 30 Prozent reduzieren, Unfallzahlen verringern und die

Elektrifizierung ihrer Flotten beschleunigen.

?Die anhaltende Volatilität bei Kraftstoffpreisen macht deutlich, dass

Nachhaltigkeit auch ein wirtschaftlicher Faktor ist", erklärt Neil Cawse,

Gründer und CEO von Geotab.?Wenn Nachhaltigkeitsmaßnahmen pragmatisch umgesetzt

und mit klaren, kurzfristigen Zielen verknüpft werden, können sie sowohl

Effizienz als auch Wirtschaftlichkeit vorantreiben. Jede betriebliche

Verbesserung trägt direkt und messbar zu Resilienz und Wachstum eines

Unternehmens bei."

Praxisbeispiele: Wie Flotten weltweit Daten zur Dekarbonisierung nutzen

Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen und Regionen setzen Flottendaten

bereits gezielt ein und erreichen messbare ökologische sowie finanzielle

Ergebnisse. Allein 2025 legten mit Geotab vernetzte Elektrofahrzeuge weltweit

mehr als 1,4 Milliarden Kilometer zurück. Dabei halfen die Daten

Flottenbetreibern, Fahrzeugeffizienz, Fahrverhalten und

Elektrifizierungsstrategien besser zu bewerten.

* Post und Logistik (Belgien): bpost (https://www.geotab.com/de/case-

study/bpost/?utm_campaign=null_general-business-strat-

comms_eu_null&utm_content=report-pr-

de&utm_medium=news&utm_source=meltwater.com&utm_term=mar) sparte rund 1,6

Millionen Euro an Kraftstoffkosten ein, was etwa einer Million Liter Diesel

entspricht. Grundlage dafür war die Auswertung von E-Fahrzeugdaten von

Geotab, mit deren Hilfe die Flotte von rund 10.000 Lieferfahrzeugen

passgenauer ausgelegt und Ladezeiten optimiert wurden. Ziel des Unternehmens

ist eine vollständige CO?-Neutralität bis 2030.

* Bau und Infrastruktur (Großbritannien): Tarmac (https://www.geotab.com/CMS-

GeneralFiles-production/DE/Resources/Case_Studies/Tarmac-case-study-

1408510181-reseller-web-DE-DE-June25-Final-

AODA.pdf?utm_campaign=null_general-business-strat-

comms_eu_null&utm_content=report-pr-

de&utm_medium=news&utm_source=meltwater.com&utm_term=mar) hat seine

Leerlaufzeiten innerhalb von drei Monaten um 30 Prozent reduziert, den

Kraftstoffverbrauch um 25 Prozent verbessert und Geschwindigkeitsverstöße

halbiert.

* Öffentlicher Verkehr (Italien): Autolinee Federico

(https://www.geotab.com/it/caso-di-studio/autolinee-

federico/?utm_campaign=null_general-business-strat-

comms_eu_null&utm_content=report-pr-

de&utm_medium=news&utm_source=meltwater.com&utm_term=mar) konnte seinen

Kraftstoffverbrauch um 20 Prozent senken und Verstöße und Bußgelder um rund

40 Prozent reduzieren - durch optimiertes Fahrverhalten und bessere

Tachographen-Compliance.

* Großhandel (USA): Richards Building Supply (https://www.geotab.com/press-

release/richards-supply-vitality-90day-pilot/?utm_campaign=null_general-

business-strat-comms_eu_null&utm_content=report-pr-

de&utm_medium=news&utm_source=meltwater.com&utm_term=mar) prognostiziert

jährliche Einsparungen von über 195.000 US-Dollar nach einem 90-tägigen

Pilotprojekt mit Geotab Vitality

(https://www.geotab.com/de/vitality/?utm_campaign=null_general-business-

strat-comms_eu_null&utm_content=report-pr-

de&utm_medium=news&utm_source=meltwater.com&utm_term=mar). Gleichzeitig

verbesserten sich sichere Fahrweisen um 41 Prozent und das Kollisionsrisiko

sank um 8 Prozent.

Fortschritte in der Nachhaltigkeit bei Geotab

Auch Geotab unterstützt intern den Umstieg auf emissionsärmere Mobilität: Mehr

als zwei Millionen US-Dollar flossen in Zuschüsse für Elektrofahrzeuge,

Ladeinfrastruktur, ÖPNV-Erstattung und ein elektrisches Poolfahrzeugprogramm für

Mitarbeitende. Darüber hinaus gibt der Report Aufschluss über konkrete

Nachhaltigkeitsfortschritte des Unternehmens:

* Verbesserung der CDP-Bewertung (https://www.cdp.net/en) im Bereich

Klimawandel auf?B" durch strenge Umweltrichtlinien, transparente

Risikoberichterstattung und Kooperationen.

* EcoVadis Silber-Medaille (https://recognition.ecovadis.com/RKSH5nQotECnhpTX-

2qLew), mit der Geotab zu den besten 15 Prozent der bewerteten Unternehmen

zählt.

* Reduktion der Scope-2-Emissionen um 42,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr

(standortbezogen) - das ergibt eine Senkung um 87,5 Prozent seit Basisjahr

2019.

* 14 Prozent weniger Scope-3-Emissionen dank engerer Zusammenarbeit mit

Lieferanten sowie einer verbesserten Datengrundlage.

* Veröffentlichung des ersten Climate-Related Disclosure Report

(https://www.geotab.com/CMS-GeneralFiles-

production/NA/About/Corporate_sustainability/Geotab%20Climate-

Related%20Disclosure%20Report-web-geotab-EN-NA-2025-

Final.pdf?utm_campaign=null_general-business-strat-

comms_eu_null&utm_content=report-pr-

de&utm_medium=news&utm_source=meltwater.com&utm_term=mar), mit einer

freiwilligen Analyse klimabezogener Risiken und Chancen

* Einführung einer Product Carbon Footprint-Baseline für das Geotab GO-Gerät

(https://www.geotab.com/de/fahrzeug-telematik/?utm_campaign=null_general-

business-strat-comms_eu_null&utm_content=report-pr-

de&utm_medium=news&utm_source=meltwater.com&utm_term=mar) und zentrale

Hardwareprodukte.

Geotab verfolgt weiterhin das Ziel, die absoluten Emissionen in den Scopes 1, 2

und 3 bis 2030 um 50 Prozent zu senken und bis 2040 Netto-Null-Emissionen zu

erreichen.

Zum Report

Der Geotab 2025 Sustainability and Impact Report ist ein jährlicher Bericht über

Umwelt- und Klimaauswirkungen des Unternehmens. Der aktuelle Report umfasst den

Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2025 und orientiert sich an den

Standards der Global Reporting Initiative (GRI), den Zielen für nachhaltige

Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) sowie dem Greenhouse Gas Protocol.

Geotab hat zudem seinen Climate-Related Disclosure Report

(https://www.geotab.com/CMS-GeneralFiles-

production/NA/About/Corporate_sustainability/Geotab%20Climate-

Related%20Disclosure%20Report-web-geotab-EN-NA-2025-

Final.pdf?utm_campaign=null_general-business-strat-

comms_eu_null&utm_content=report-pr-

de&utm_medium=news&utm_source=meltwater.com&utm_term=mar) veröffentlicht, der

sich nach den Empfehlungen der Task Force on Climate-related Financial

Disclosures (TCFD) ausrichtet.

Der vollständige Bericht ist hier

(https://insights.geotab.com/view/260559945/?utm_campaign=null_general-business-

strat-comms_eu_null&utm_content=report-pr-

de&utm_medium=news&utm_source=meltwater.com&utm_term=mar) auf Englisch, und hier

(https://insights.geotab.com/view/646185516/?utm_campaign=null_general-business-

strat-comms_eu_null&utm_content=report-pr-

de&utm_medium=news&utm_source=meltwater.com&utm_term=mar) auf Deutsch verfügbar.

Weitere Informationen zu Geotabs Nachhaltigkeitsmaßnahmen finden Sie hier

(https://www.geotab.com/de/ueber/unternehmerische-

nachhaltigkeit/?utm_campaign=null_general-business-strat-

comms_eu_null&utm_content=report-pr-

de&utm_medium=news&utm_source=meltwater.com&utm_term=mar).

Über Geotab

Geotab ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für vernetzte Fahrzeuge

und Asset-Management mit Hauptsitzen in Oakville, Ontario, und Atlanta, Georgia

USA. Unsere Mission ist es, die Welt sicherer, effizienter und nachhaltiger zu

machen. Wir nutzen fortschrittliche Datenanalysen und KI, um die Leistung und

den Betrieb von Fuhrparks zu transformieren, Kosten zu senken und Effizienz zu

steigern. Unterstützt von führenden Expertinnen und Experten aus den Bereichen

Datenwissenschaft und Ingenieurwesen bedienen wir rund 100.000 Kundinnen und

Kunden weltweit und verarbeiten täglich 100 Milliarden Datenpunkte von mehr als

5 Millionen Fahrzeugen. Fortune-500-Unternehmen, mittelständische Fuhrparks und

die größten Flotten des öffentlichen Sektors der Welt, einschließlich der US-

Bundesregierung, vertrauen auf Geotab. Wir verpflichten uns der Datensicherheit

und dem Datenschutz und verfügen über FIPS 140-3- und FedRAMP-Zulassungen.

Unsere offene Plattform, unser Ökosystem aus herausragenden Partnern und der

Geotab Marketplace bieten Hunderte von fuhrparkfertigen Lösungen von

Drittanbietern. Dieses Jahr feiern wir 25 Jahre Innovation. Erfahren Sie mehr

unter www.geotab.com/de (http://www.geotab.com/de), folgen Sie uns auf LinkedIn

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Pressekontakt

Hotwire für Geotab

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+49 171 422 37 15

GeotabDE@hotwireglobal.com (mailto:GeotabDE@hotwireglobal.com)

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