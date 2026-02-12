|
12.02.2026 11:04:39
GNW-News: Geotab verbessert Flottensicherheit mit neuer KI-gestützter GO Focus Pro Dashcam
^AACHEN, Germany, Feb. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Berufskraftfahrer sehen sich
aktuell zunehmendem Druck und steigenden Sicherheitsanforderungen ausgesetzt. Um
sie gezielt zu entlasten und Fuhrparks dabei zu unterstützen, Risiken frühzeitig
zu erkennen, hat Geotab (https://www.geotab.com/de/) heute im Rahmen der Geotab
Connect 2026 (https://www.geotabconnect.com/event/0d84f615-dfe2-48a9-a906-
cab35e2cd30a/home) die Erweiterung seiner GO Focus-Reihe
(https://www.geotab.com/fleet-management-solutions/fleet-dash-cams/) um die neue
GO Focus Pro Dashcam (https://www.geotab.com/go-focus-pro/) vorgestellt.
Die Markteinführung erfolgt angesichts der angespannten Lage in der
Transportbranche: Laut einer Geotab-Studie
(https://www.geotab.com/de/presse/umfrage-fahrerstress-verkehrssicherheit/) sind
94 Prozent der deutschen Berufskraftfahrer überzeugt, dass die Risiken auf der
Straße in den letzten fünf Jahren gestiegen sind, wobei arbeitsbedingter Stress
als Hauptursache für sinkende Verkehrssicherheit identifiziert wird.
Gleichzeitig hat eine weitere Untersuchung
(https://www.geotab.com/de/presse/umfrage-ki-dashcam-coaching/) von Geotab
ergeben, dass 99 Prozent der deutschen Fahrer die Vorteile von Video-Telematik
erkennen. Entsprechende Schutzmaßnahmen sind also schon längst keine Option
mehr, sondern ein Muss für jeden Betrieb. So kosten Verkehrsunfälle die
europäische Wirtschaft mittlerweile geschätzt 180 Milliarden Euro (https://road-
safety.transport.ec.europa.eu/european-road-safety-observatory/statistics-and-
analysis-archive/post-impact-care/socio-economic-costs-and-value-prevention_en)
jährlich, was etwa 2 Prozent des EU-BIP entspricht. Datengestützte Einblicke
sind in diesem Umfeld unverzichtbar, um sowohl die wirtschaftlichen Interessen
von Unternehmen als auch die berufliche Integrität der Fahrer zu schützen.
Die GO Focus Pro kombiniert vollständige 360-Grad-Sicht mit KI-basiertem
Coaching und Warnmeldungen direkt im Fahrzeug. Während schwere Unfälle oft
gravierende menschliche und finanzielle Folgen haben, entstehen viele
vermeidbare Schäden schon bei niedrigen Geschwindigkeiten, etwa beim
Rückwärtsfahren oder Rangieren - häufig verursacht durch tote Winkel oder
eingeschränkte Sicht. Durch die proaktive Erkennung von sowohl
sicherheitskritischen als auch operativen Risiken hilft GO Focus Plus Pro,
sowohl Unfälle als auch Stress am Steuer zu reduzieren und übergeordnete
Geschäftsziele zu unterstützen.
?KI entfaltet ihr Potenzial am besten, wenn sie Risiken im Moment verhindert -
nicht erst im Nachhinein", erklärt Claude Hochreutiner, Principal Video Program
Manager bei Geotab.?GO Focus Pro liefert Echtzeitinformationen direkt ins
Fahrerhaus, steigert die Wahrnehmung und das Vertrauen der Fahrer und ermöglicht
Flotten ein proaktives Sicherheitsmanagement. Die Kombination aus einer 360-
Grad-Sicht und hochpräziser KI hilft Unternehmen, ihre Fahrer zu schützen,
operative Risiken zu reduzieren und die Straßen sicherer für alle zu machen."
GO Focus Pro: 360-Grad-Sicht
Die GO Focus Pro ist nahtlos in die MyGeotab-Plattform integriert und bietet
Fuhrparks die derzeit umfassendste Video-Telematik-Lösung. Sie kombiniert
Rundumsicht mit hochwertigen KI-Modellen und kontinuierlicher Datenverarbeitung.
Die wichtigsten Funktionen:
* 360-Grad-Sicht: Unterstützt bis zu fünf wetterfeste Zusatzkameras für
vollständige Abdeckung von Fahrzeug, Fahrer, Ladung und Umgebung, inklusive
Anhängern.
* Vorausschauende KI-Sicherheitsfunktionen: Erkennt Rotlichtverstöße, warnt
vor Frontalzusammenstößen und erkennt gefährdete Verkehrsteilnehmer in toten
Winkeln mit Hilfe von KI in externen Kameras.
* Fahrerbewertung: Ein automatisiertes Punktesystem hilft, wiederholte
Verstöße und riskante Verhaltensmuster wie Handynutzung oder Müdigkeit zu
identifizieren, für gezieltes Coaching und Anerkennung sicherer Fahrweisen.
* Smart Sequence(TM): Bietet eine hochauflösende, übersichtliche Darstellung der
wichtigsten Flottenereignisse, reduziert unnötige Datenflut und senkt den
Prüfaufwand.
* Automatisiertes Coaching & Schulungen: Echtzeit-Audiowarnungen im Fahrzeug
ermöglichen sofortige Selbstkorrektur. Manager können Coaching-Sitzungen
direkt über die Plattform zuweisen und nachverfolgen.
* KI-gesteuerte Fahrerzuordnung: Identifiziert den Fahrer automatisch über
bestehende RFID-/NFC-Karten oder Gesichtserkennung - für einfacheres
Management und höhere Datenpräzision.
* Zero-Latency-Backup-Monitor: Verzögerungsfreie Videoübertragung für präzises
Rückwärtsfahren, Andocken, Manövrieren bei niedriger Geschwindigkeit und
Übersicht über tote Winkel.
* Keine systematische manuelle Prüfung: Im Gegensatz zu vielen
Alternativlösungen setzt GO Focus Pro auf eine vollständig KI-gesteuerte
Analyse ohne manuelle Überprüfung an entfernten Standorten.
Die Geotab GO Focus Pro - eine Video-Telematik-Lösung, konzipiert für mehr
Fahrersicherheit
Mit Rundumsicht und vorausschauender KI verschafft GO Focus Pro Fuhrparks die
nötige Transparenz und Intelligenz, um Fahrer, Fahrzeuge und die Umgebung zu
schützen. Die Lösung beschleunigt damit nicht nur Unfallanalysen, sondern hilft
auch, unbegründete Ansprüche abzuwehren. Zudem ermöglicht sie Fahrern, sich
rechtzeitig zu korrigieren, bevor es zu schweren Zwischenfällen kommt. So werden
Unfälle, Ausfallzeiten und Betriebskosten nachhaltig reduziert.
Die Geotab GO Focus-Serie
Die GO Focus Pro ergänzt die Geotab GO Focus(TM)-Serie von KI-Dashcams, zu der auch
GO Focus, GO Focus Plus und eine Reihe kompatibler Zusatzkameras gehören. Das
Portfolio bietet Flotten die Flexibilität, die passende Video-Telematik je nach
Fahrzeugtyp, Anwendungsfall und Risikoprofil einzusetzen - alles innerhalb eines
übersichtlichen und datenschutzfreundlichen Workflows.
Die GO Focus Pro wird im zweiten Quartal 2026 in Nordamerika und der EMEA-Region
erhältlich sein. Die weltweite Markteinführung folgt im Anschluss.
Weitere Informationen zur Geotab GO Focus-Serie und zur GO Focus Pro finden Sie
hier (https://www.geotab.com/go-focus-pro/).
Über Geotab
Geotab ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für vernetzte Fahrzeuge
und Asset-Management mit Hauptsitzen in Oakville, Ontario, und Atlanta, Georgia
USA. Unsere Mission ist es, die Welt sicherer, effizienter und nachhaltiger zu
machen. Wir nutzen fortschrittliche Datenanalysen und KI, um die Leistung und
den Betrieb von Fuhrparks zu transformieren, Kosten zu senken und Effizienz zu
steigern. Unterstützt von führenden Expertinnen und Experten aus den Bereichen
Datenwissenschaft und Ingenieurwesen bedienen wir rund 100.000 Kundinnen und
Kunden weltweit und verarbeiten täglich 100 Milliarden Datenpunkte von mehr als
5 Millionen Fahrzeugen. Fortune-500-Unternehmen, mittelständische Fuhrparks und
die größten Flotten des öffentlichen Sektors der Welt, einschließlich der US-
Bundesregierung, vertrauen auf Geotab. Wir verpflichten uns der Datensicherheit
und dem Datenschutz und verfügen über FIPS 140-3- und FedRAMP-Zulassungen.
Unsere offene Plattform, unser Ökosystem aus herausragenden Partnern und der
Geotab Marketplace bieten Hunderte von fuhrparkfertigen Lösungen von
Drittanbietern. Dieses Jahr feiern wir 25 Jahre Innovation. Erfahren Sie mehr
unter www.geotab.com/de (http://www.geotab.com/de), folgen Sie uns auf LinkedIn
(http://linkedin.com/company/geotab/) oder besuchen Sie unseren Blog
(https://www.geotab.com/de/blog/).
GEOTAB und GEOTAB MARKETPLACE sind eingetragene Warenzeichen von Geotab Inc. in
Kanada, den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.
Pressekontakt
Hotwire für Geotab
Freya Zöhrens
+49 171 422 2804
GeotabDE@hotwireglobal.com (mailto:GeotabDE@hotwireglobal.com)
Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5ebee7c6-4f20-45d7-ac76-
70cafa34c56f/de
Â°
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.