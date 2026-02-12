GNW-News: Geotab verbessert Flottensicherheit mit neuer KI-gestützter GO Focus Pro Dashcam

^AACHEN, Germany, Feb. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Berufskraftfahrer sehen sich

aktuell zunehmendem Druck und steigenden Sicherheitsanforderungen ausgesetzt. Um

sie gezielt zu entlasten und Fuhrparks dabei zu unterstützen, Risiken frühzeitig

zu erkennen, hat Geotab (https://www.geotab.com/de/) heute im Rahmen der Geotab

Connect 2026 (https://www.geotabconnect.com/event/0d84f615-dfe2-48a9-a906-

cab35e2cd30a/home) die Erweiterung seiner GO Focus-Reihe

(https://www.geotab.com/fleet-management-solutions/fleet-dash-cams/) um die neue

GO Focus Pro Dashcam (https://www.geotab.com/go-focus-pro/) vorgestellt.

Die Markteinführung erfolgt angesichts der angespannten Lage in der

Transportbranche: Laut einer Geotab-Studie

(https://www.geotab.com/de/presse/umfrage-fahrerstress-verkehrssicherheit/) sind

94 Prozent der deutschen Berufskraftfahrer überzeugt, dass die Risiken auf der

Straße in den letzten fünf Jahren gestiegen sind, wobei arbeitsbedingter Stress

als Hauptursache für sinkende Verkehrssicherheit identifiziert wird.

Gleichzeitig hat eine weitere Untersuchung

(https://www.geotab.com/de/presse/umfrage-ki-dashcam-coaching/) von Geotab

ergeben, dass 99 Prozent der deutschen Fahrer die Vorteile von Video-Telematik

erkennen. Entsprechende Schutzmaßnahmen sind also schon längst keine Option

mehr, sondern ein Muss für jeden Betrieb. So kosten Verkehrsunfälle die

europäische Wirtschaft mittlerweile geschätzt 180 Milliarden Euro (https://road-

safety.transport.ec.europa.eu/european-road-safety-observatory/statistics-and-

analysis-archive/post-impact-care/socio-economic-costs-and-value-prevention_en)

jährlich, was etwa 2 Prozent des EU-BIP entspricht. Datengestützte Einblicke

sind in diesem Umfeld unverzichtbar, um sowohl die wirtschaftlichen Interessen

von Unternehmen als auch die berufliche Integrität der Fahrer zu schützen.

Die GO Focus Pro kombiniert vollständige 360-Grad-Sicht mit KI-basiertem

Coaching und Warnmeldungen direkt im Fahrzeug. Während schwere Unfälle oft

gravierende menschliche und finanzielle Folgen haben, entstehen viele

vermeidbare Schäden schon bei niedrigen Geschwindigkeiten, etwa beim

Rückwärtsfahren oder Rangieren - häufig verursacht durch tote Winkel oder

eingeschränkte Sicht. Durch die proaktive Erkennung von sowohl

sicherheitskritischen als auch operativen Risiken hilft GO Focus Plus Pro,

sowohl Unfälle als auch Stress am Steuer zu reduzieren und übergeordnete

Geschäftsziele zu unterstützen.

?KI entfaltet ihr Potenzial am besten, wenn sie Risiken im Moment verhindert -

nicht erst im Nachhinein", erklärt Claude Hochreutiner, Principal Video Program

Manager bei Geotab.?GO Focus Pro liefert Echtzeitinformationen direkt ins

Fahrerhaus, steigert die Wahrnehmung und das Vertrauen der Fahrer und ermöglicht

Flotten ein proaktives Sicherheitsmanagement. Die Kombination aus einer 360-

Grad-Sicht und hochpräziser KI hilft Unternehmen, ihre Fahrer zu schützen,

operative Risiken zu reduzieren und die Straßen sicherer für alle zu machen."

GO Focus Pro: 360-Grad-Sicht

Die GO Focus Pro ist nahtlos in die MyGeotab-Plattform integriert und bietet

Fuhrparks die derzeit umfassendste Video-Telematik-Lösung. Sie kombiniert

Rundumsicht mit hochwertigen KI-Modellen und kontinuierlicher Datenverarbeitung.

Die wichtigsten Funktionen:

* 360-Grad-Sicht: Unterstützt bis zu fünf wetterfeste Zusatzkameras für

vollständige Abdeckung von Fahrzeug, Fahrer, Ladung und Umgebung, inklusive

Anhängern.

* Vorausschauende KI-Sicherheitsfunktionen: Erkennt Rotlichtverstöße, warnt

vor Frontalzusammenstößen und erkennt gefährdete Verkehrsteilnehmer in toten

Winkeln mit Hilfe von KI in externen Kameras.

* Fahrerbewertung: Ein automatisiertes Punktesystem hilft, wiederholte

Verstöße und riskante Verhaltensmuster wie Handynutzung oder Müdigkeit zu

identifizieren, für gezieltes Coaching und Anerkennung sicherer Fahrweisen.

* Smart Sequence(TM): Bietet eine hochauflösende, übersichtliche Darstellung der

wichtigsten Flottenereignisse, reduziert unnötige Datenflut und senkt den

Prüfaufwand.

* Automatisiertes Coaching & Schulungen: Echtzeit-Audiowarnungen im Fahrzeug

ermöglichen sofortige Selbstkorrektur. Manager können Coaching-Sitzungen

direkt über die Plattform zuweisen und nachverfolgen.

* KI-gesteuerte Fahrerzuordnung: Identifiziert den Fahrer automatisch über

bestehende RFID-/NFC-Karten oder Gesichtserkennung - für einfacheres

Management und höhere Datenpräzision.

* Zero-Latency-Backup-Monitor: Verzögerungsfreie Videoübertragung für präzises

Rückwärtsfahren, Andocken, Manövrieren bei niedriger Geschwindigkeit und

Übersicht über tote Winkel.

* Keine systematische manuelle Prüfung: Im Gegensatz zu vielen

Alternativlösungen setzt GO Focus Pro auf eine vollständig KI-gesteuerte

Analyse ohne manuelle Überprüfung an entfernten Standorten.

Die Geotab GO Focus Pro - eine Video-Telematik-Lösung, konzipiert für mehr

Fahrersicherheit

Mit Rundumsicht und vorausschauender KI verschafft GO Focus Pro Fuhrparks die

nötige Transparenz und Intelligenz, um Fahrer, Fahrzeuge und die Umgebung zu

schützen. Die Lösung beschleunigt damit nicht nur Unfallanalysen, sondern hilft

auch, unbegründete Ansprüche abzuwehren. Zudem ermöglicht sie Fahrern, sich

rechtzeitig zu korrigieren, bevor es zu schweren Zwischenfällen kommt. So werden

Unfälle, Ausfallzeiten und Betriebskosten nachhaltig reduziert.

Die Geotab GO Focus-Serie

Die GO Focus Pro ergänzt die Geotab GO Focus(TM)-Serie von KI-Dashcams, zu der auch

GO Focus, GO Focus Plus und eine Reihe kompatibler Zusatzkameras gehören. Das

Portfolio bietet Flotten die Flexibilität, die passende Video-Telematik je nach

Fahrzeugtyp, Anwendungsfall und Risikoprofil einzusetzen - alles innerhalb eines

übersichtlichen und datenschutzfreundlichen Workflows.

Die GO Focus Pro wird im zweiten Quartal 2026 in Nordamerika und der EMEA-Region

erhältlich sein. Die weltweite Markteinführung folgt im Anschluss.

Weitere Informationen zur Geotab GO Focus-Serie und zur GO Focus Pro finden Sie

hier (https://www.geotab.com/go-focus-pro/).

Über Geotab

Geotab ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für vernetzte Fahrzeuge

und Asset-Management mit Hauptsitzen in Oakville, Ontario, und Atlanta, Georgia

USA. Unsere Mission ist es, die Welt sicherer, effizienter und nachhaltiger zu

machen. Wir nutzen fortschrittliche Datenanalysen und KI, um die Leistung und

den Betrieb von Fuhrparks zu transformieren, Kosten zu senken und Effizienz zu

steigern. Unterstützt von führenden Expertinnen und Experten aus den Bereichen

Datenwissenschaft und Ingenieurwesen bedienen wir rund 100.000 Kundinnen und

Kunden weltweit und verarbeiten täglich 100 Milliarden Datenpunkte von mehr als

5 Millionen Fahrzeugen. Fortune-500-Unternehmen, mittelständische Fuhrparks und

die größten Flotten des öffentlichen Sektors der Welt, einschließlich der US-

Bundesregierung, vertrauen auf Geotab. Wir verpflichten uns der Datensicherheit

und dem Datenschutz und verfügen über FIPS 140-3- und FedRAMP-Zulassungen.

Unsere offene Plattform, unser Ökosystem aus herausragenden Partnern und der

Geotab Marketplace bieten Hunderte von fuhrparkfertigen Lösungen von

Drittanbietern. Dieses Jahr feiern wir 25 Jahre Innovation. Erfahren Sie mehr

unter www.geotab.com/de (http://www.geotab.com/de), folgen Sie uns auf LinkedIn

(http://linkedin.com/company/geotab/) oder besuchen Sie unseren Blog

(https://www.geotab.com/de/blog/).

GEOTAB und GEOTAB MARKETPLACE sind eingetragene Warenzeichen von Geotab Inc. in

Kanada, den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

Pressekontakt

Hotwire für Geotab

Freya Zöhrens

+49 171 422 2804

GeotabDE@hotwireglobal.com (mailto:GeotabDE@hotwireglobal.com)

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5ebee7c6-4f20-45d7-ac76-

70cafa34c56f/de

