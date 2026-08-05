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05.08.2026 17:20:38
GNW-News: Gericht hebt die Geheimhaltung wichtiger Beweismittel in der Klage von Coventry auf, aus denen hervorgeht, dass sich Abacus Global Management auf z...
^Aus den bei der Versicherungsaufsichtsbehörde von Florida eingereichten
Unterlagen von Lapetus geht hervor, dass das Verhältnis von tatsächlichen zu
erwarteten Erträgen bei alarmierend niedrigen 41,5 % liegt
Abacus hat seine Anleger irregeführt, indem es wesentliche Fakten über den von
ihm in Auftrag gegebenen Bewertungsbericht von Lewis & Ellis verschwiegen hat
FORT WASHINGTON, Pennsylvania, Aug. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Coventry First
LLC (?Coventry") und ihr Mitbegründer und Vorstandsvorsitzender, Alan H.
Buerger, haben in ihrem laufenden Rechtsstreit mit Abacus Global Management Inc.
(?Abacus") (NYSE: ABX) ein bedeutendes Urteil erwirkt. Am 29. Juli 2026 ordnete
das US-Bezirksgericht für den mittleren Bezirk von Florida die Freigabe einer
Reihe wichtiger Dokumente an, deren Veröffentlichung Abacus zu verhindern
versucht hatte. Dazu gehören interne Unterlagen von Abacus, aus denen
hervorgeht, dass sich das Unternehmen wissentlich auf Schätzungen von Lapetus
Solutions (?Lapetus") zur ungewöhnlich kurzen Lebensdauer stützte und in seiner
öffentlichen Darstellung des von ihm in Auftrag gegebenen Bewertungsberichts von
Lewis & Ellis entscheidende Fakten ausließ.
Coventry reicht erneut eine Klageerwiderung und Gegenklagen mit neu
freigegebenen Beweismitteln ein
Gemäß der Entscheidung des Gerichts haben Coventry und Herr Buerger gestern ihre
Klageerwiderung und ihre Gegenklagen gegen Abacus zusammen mit den nun
freigegebenen Anlagen erneut eingereicht. Diese Beweisstücke untermauern die
Behauptungen von Coventry, dass Abacus Investoren und die Öffentlichkeit darüber
getäuscht habe, inwieweit das Unternehmen sich auf die von Lapetus erstellten
Schätzungen der Lebenserwartung als entscheidende Grundlage für die Erstellung,
den Verkauf und die Bewertung von Lebensversicherungsabwicklungsverträgen
stützte, die im eigenen Portfolio von Abacus gehalten und an die ihm verbundenen
verwalteten Fonds verkauft wurden - darunter auch Fonds, in die
Kreditgenossenschaften mehr als 500 Millionen Dollar investiert hatten.
Aus freigegebenen Dokumenten geht hervor, dass das Verhältnis von Ist- zu
Erwartungswerten (Actual-to-Expected, A/E) bei Lapetus lediglich 41,5 % betrug
Abacus hat in seinen Schriftsätzen geltend gemacht, dass die von Lapetus
ermittelten Lebenserwartungen?nicht weniger genau sind als die Schätzungen
anderer Anbieter von Lebenserwartungsdaten" und dass?die dem Bundesstaat
Florida gemeldeten Schätzungen von Lapetus mit denen anderer Anbieter von
Lebenserwartungsdaten übereinstimmen". Die nun freigegebenen Beweismittel zeigen
jedoch, dass diese Aussagen falsch waren und dass Abacus wusste, dass sie falsch
waren. Tatsächlich meldete Lapetus ein A/E-Verhältnis von lediglich 41,5 %, was
bedeutet, dass weniger als die Hälfte der von Lapetus prognostizierten
Todesfälle während des Erfassungszeitraums eintraten. Im Vergleich dazu haben
führende Anbieter von Lebenserwartungsberechnungen öffentlich A/E-Quoten von
nahezu 100 % ausgewiesen. Dieser deutliche Unterschied belegt, dass Lapetus die
Lebenserwartungen systematisch unterschätzt und das Sterberisiko überbewertet
hat.
Dokumente belegen, dass Abacus wusste, dass die Schätzungen von Lapetus zur
Lebenserwartung durchweg zu niedrig waren
Aus weiteren freigegebenen Unterlagen geht hervor, dass Abacus sich der
Diskrepanz zwischen den von Lapetus geschätzten Lebenserwartungen und den
Schätzungen anderer medizinischer Risikoprüfer bewusst war. In einem kürzlich
freigegebenen E-Mail-Austausch erörterte Jay Jackson, CEO von Abacus, eine
Richtlinie, für die drei etablierte Anbieter von Lebenserwartungsschätzungen
Werte zwischen 209 und 248 Monaten angaben, während Lapetus lediglich 72 Monate
veranschlagte. Angesichts der Feststellung, dass die anfänglichen Bewertungen
der Policen?wirklich hoch" erschienen, fragte Herr Jackson:?Liegt das daran,
dass wir ausschließlich Lapetus berücksichtigt haben?" Ein weiteres Beispiel:
Die kürzlich freigegebenen Dokumente enthüllen einen Schriftwechsel zwischen
erfahrenen Investoren im Bereich Lebensversicherungsabwicklungen, in dem diese
ihre Zurückhaltung gegenüber dem Erwerb von
Lebensversicherungsabwicklungsverträgen von Abacus zu Preisen auf Basis von
Lapetus zum Ausdruck bringen, da diese, wie es ein Investor formulierte,?in der
Regel deutlich kürzer erscheinen als die anderer, etablierterer Anbieter von
Lebensversicherungsabwicklungen (wie Ihnen sicherlich bekannt ist!)".
Der ehemalige CEO von Lapetus erklärte, er könne nicht länger in gutem Glauben
mit Abacus zusammenarbeiten
Ähnliche Bedenken äußerte der ehemalige CEO von Lapetus in einer SMS, die er an
ein Vorstandsmitglied von Lapetus sandte und in der er seine Absicht zum
Rücktritt bekundete. In dieser Nachricht, die als eine der Anlagen zur
Klageerwiderung vorliegt, schrieb der Geschäftsführer von Lapetus:?Ich kann
nicht länger in gutem Glauben mit [Abacus] zusammenarbeiten." Ich vertraue ihnen
nicht. Da es sich um unseren wichtigsten und im Grunde einzigen Kunden handelt,
kann ich dieses Unternehmen nicht länger leiten."
Abacus hat eine irreführende Pressemitteilung zum Lewis-&-Ellis-Bericht
veröffentlicht
Am 10. Juni 2025 veröffentlichte Abacus eine Pressemitteilung zu einem von dem
Versicherungsmathematikunternehmen Lewis & Ellis in Auftrag gegebenen
Bewertungsgutachten, um die Anleger nach der Veröffentlichung eines unabhängigen
Berichts des Leerverkäufers Morpheus Research zu beruhigen. Nach Angaben von
Abacus wurde der Bericht von Lewis & Ellis ohne Rückgriff auf die von Lapetus
ermittelten Lebenserwartungen erstellt und ergab eine Portfoliobewertung, die
innerhalb von 1 % der von Abacus angegebenen Bewertung lag. Aus den der
Klageerwiderung beigefügten Unterlagen geht jedoch hervor, dass Abacus
mindestens drei wesentliche Tatsachen bezüglich des Berichts ausgelassen oder
falsch dargestellt hat:
* Zunächst beauftragte Abacus das Unternehmen Lewis & Ellis mit der Erstellung
von Bewertungen unter Zugrundelegung verschiedener Diskontsätze; die von
Abacus zur Untermauerung seiner Portfoliobewertung angeführte Bewertung von
Lewis & Ellis wurde jedoch unter Verwendung eines niedrigeren Diskontsatzes
berechnet als der, den Abacus für seine eigene Bewertung herangezogen hatte,
wodurch sich ein um mehrere Millionen Dollar höherer Bewertungsbetrag ergab.
Hätte sich Abacus auf die von Lewis & Ellis ermittelte Bewertung bezogen,
die unter Verwendung des Abacus-Diskontsatzes berechnet wurde, hätte die
daraus resultierende Bewertung nicht, wie von Abacus behauptet, innerhalb
von 1 % gelegen.
* Zweitens hat Abacus es versäumt offenzulegen, dass das Unternehmen für mehr
als ein Drittel der Policen, deren Bewertung es bei Lewis & Ellis in Auftrag
gegeben hatte, lediglich seine eigenen?internen" Schätzungen der
Lebenserwartung vorgelegt hat, anstatt Schätzungen unabhängiger Dritter,
wodurch die Unabhängigkeit und Zuverlässigkeit der in der Analyse von Lewis
& Ellis verwendeten Daten beeinträchtigt wurde. Abacus hat es zudem
versäumt, offenzulegen, dass Lewis & Ellis ausdrücklich darauf hingewiesen
hatten, dass diese sogenannten?internen" Schätzungen?in der Branche nicht
in dieser Form herangezogen würden, da man sich dort eher auf die eher
kommerziell ausgerichteten LE-Gutachten stütze."
* Drittens hat Abacus es versäumt, Lewis & Ellis alle in seinem Besitz
befindlichen Schätzungen zur Lebenserwartung für die zu prüfenden Policen
zur Verfügung zu stellen, obwohl Lewis & Ellis in ihrem Bericht ausdrücklich
davon ausgegangen war, dass Abacus?alle relevanten Informationen zur
Lebenserwartung, die von verschiedenen Anbietern von
Lebenserwartungsschätzungen für einen Versicherten erstellt wurden",
bereitgestellt habe. In mehreren Fällen legte Abacus ältere - und niedrigere
- Schätzungen zur Lebenserwartung vor, während das Unternehmen neuere - und
höhere - Schätzungen, die ihm bereits vorlagen, zurückhielt. Indem Abacus
für mehrere seiner größten Policen ältere, niedrigere Schätzwerte angab,
führte das Unternehmen dazu, dass die Bewertungen dieser Policen erheblich
überhöht wurden
Mehrere weitere wichtige Dokumente, die den öffentlichen Erklärungen von Abacus
widersprechen, sind nach wie vor unter Verschluss. Coventry wird sich weiterhin
dafür einsetzen, dass alle relevanten Informationen veröffentlicht werden.
Links zu Gerichtsunterlagen
Die erneut eingereichte Klageerwiderung und die Gegenklagen von Coventry finden
Sie hier https://www.coventry.com/coventry-and-alan-h-buerger-file-answer-to-
abacus-global-management-first-amended-complaint/.
Über Coventry
Coventry ist Marktführer und Begründer des Sekundärmarktes für
Lebensversicherungen. Seit mehr als 25 Jahren treiben wir die Branche voran und
erweitern die Möglichkeiten für Lebensversicherungsnehmer Die umfassende
Erfahrung von Coventry in Verbindung mit einem starken Engagement für
Verbraucherrechte macht Coventry zum klaren Marktführer. Diese Position nutzen
wir, um die Branchenstandards anzuheben und die Auswahlmöglichkeiten für
Verbraucher zu erweitern. Bis heute haben wir über 6 Milliarden Dollar an
Versicherungsnehmer ausgezahlt, die ihre Policen nicht mehr benötigen. Weitere
Informationen über Coventry finden Sie unter Coventry.com.
Medienkontakt
Coventry First LLC
Info@Coventry.com
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