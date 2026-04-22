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22.04.2026 16:55:38
GNW-News: German University of Digital Science überzeugt im neuen SZ Ranking privater Hochschulen
^Potsdam, 22.04.2026 - Die German University of Digital Science (German UDS) hat
im neu veröffentlichten SZ?Ranking der besten privaten Hochschulen 2026 ein
starkes Ergebnis erzielt. Bereits ein Jahr nach ihrer Gründung ist die
vollständig digitale Hochschule in mehreren zentralen Kategorien unter den
Top?platzierten vertreten und ist damit ein Leuchtturmprojekt in der deutschen
Hochschullandschaft.
Spitzenplatz in?Internationale Ausrichtung"
Besonders hervorzuheben ist die Spitzenposition der German UDS in der Kategorie
?Internationale Ausrichtung", in der sie von Personalentscheidern und
Studierenden zur?Besten" privaten Hochschule Deutschlands gewählt wurde.
Darüber hinaus zählt die German UDS in den Bereichen Praxisbezug,
Qualitätsniveau der Absolvent:innen, Innovationskraft & Zukunftsorientierung,
Ruf / Image sowie Fachrichtungs? und Themenfokus jeweils zur Top?Gruppe des
Rankings.
Die Studie wurde vom SZ Institut in Zusammenarbeit mit dem
Marktforschungsinstitut INNOFACT durchgeführt und basiert auf einer
repräsentativen Befragung von 1.265 Teilnehmenden, darunter
Personalverantwortliche, Headhunter sowie aktuelle, ehemalige und angehende
Studierende.
Statement der Universitäts-Gründer
Prof. Dr. Mike Friedrichsen, Präsident und Gründer der German University of
Digital Science, sagt über das Ranking:?Ich bin überglücklich, dass wir als
junge, rein digitale Universität bereits nach einem Jahr in einem Ranking
privater Universitäten vertreten sind.
Dieses Ergebnis beweist, dass unsere Vision einer modernen, flexiblen und
qualitativ hochwertigen digitalen Hochschulbildung nicht nur auf dem Papier
funktioniert, sondern auch zunehmend Anerkennung am Markt findet. Dieser Erfolg
gebührt vor allem unserem engagierten Team, unseren ersten Studierenden und
unseren Partnern, die den Mut hatten, diesen neuen Weg mit uns zu beschreiten."
Auch Prof. Dr. Christoph Meinel, Präsident der German UDS und international
renommierter Informatik? und Innovationsforscher, unterstreicht die Bedeutung
des Ergebnisses:?Dass die German UDS so früh in einem etablierten und breit
angelegten Ranking der Süddeutschen Zeitung unter den besten privaten
Hochschulen erscheint, bestätigt unseren Ansatz, digitale Exzellenz,
internationale Perspektiven und anwendungsnahe Lehre konsequent miteinander zu
verbinden.
Unser Ziel ist es, Studierende weltweit auf die zentralen technologischen und
gesellschaftlichen Herausforderungen der digitalen Transformation vorzubereiten.
Die Platzierungen in den Kategorien internationale Ausrichtung, Praxisbezug und
Innovationskraft zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind - und dass digitale
Hochschulbildung aus Deutschland international Maßstäbe setzen kann."
Über die German UDS
Die German UDS wurde 2025 gegründet und ist Deutschlands erste vollständig
digitale Universität. Sie bietet englischsprachige Studienprogramme mit Fokus
auf Themen der digitalen Transformation, hohem Praxisanteil und flexiblen
Studienmodellen für Studierende aus aller Welt. Das gute Abschneiden im
SZ?Ranking unterstreicht die wachsende Anerkennung dieses Konzepts bei
Studierenden und Arbeitgebern gleichermaßen.
Kontakt:
German University of Digital Science
Email: press@german-uds.de
Web: www.german-uds.de
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