GNW-News: German University of Digital Science überzeugt im neuen SZ Ranking privater Hochschulen

^Potsdam, 22.04.2026 - Die German University of Digital Science (German UDS) hat

im neu veröffentlichten SZ?Ranking der besten privaten Hochschulen 2026 ein

starkes Ergebnis erzielt. Bereits ein Jahr nach ihrer Gründung ist die

vollständig digitale Hochschule in mehreren zentralen Kategorien unter den

Top?platzierten vertreten und ist damit ein Leuchtturmprojekt in der deutschen

Hochschullandschaft.

Spitzenplatz in?Internationale Ausrichtung"

Besonders hervorzuheben ist die Spitzenposition der German UDS in der Kategorie

?Internationale Ausrichtung", in der sie von Personalentscheidern und

Studierenden zur?Besten" privaten Hochschule Deutschlands gewählt wurde.

Darüber hinaus zählt die German UDS in den Bereichen Praxisbezug,

Qualitätsniveau der Absolvent:innen, Innovationskraft & Zukunftsorientierung,

Ruf / Image sowie Fachrichtungs? und Themenfokus jeweils zur Top?Gruppe des

Rankings.

Die Studie wurde vom SZ Institut in Zusammenarbeit mit dem

Marktforschungsinstitut INNOFACT durchgeführt und basiert auf einer

repräsentativen Befragung von 1.265 Teilnehmenden, darunter

Personalverantwortliche, Headhunter sowie aktuelle, ehemalige und angehende

Studierende.

Statement der Universitäts-Gründer

Prof. Dr. Mike Friedrichsen, Präsident und Gründer der German University of

Digital Science, sagt über das Ranking:?Ich bin überglücklich, dass wir als

junge, rein digitale Universität bereits nach einem Jahr in einem Ranking

privater Universitäten vertreten sind.

Dieses Ergebnis beweist, dass unsere Vision einer modernen, flexiblen und

qualitativ hochwertigen digitalen Hochschulbildung nicht nur auf dem Papier

funktioniert, sondern auch zunehmend Anerkennung am Markt findet. Dieser Erfolg

gebührt vor allem unserem engagierten Team, unseren ersten Studierenden und

unseren Partnern, die den Mut hatten, diesen neuen Weg mit uns zu beschreiten."

Auch Prof. Dr. Christoph Meinel, Präsident der German UDS und international

renommierter Informatik? und Innovationsforscher, unterstreicht die Bedeutung

des Ergebnisses:?Dass die German UDS so früh in einem etablierten und breit

angelegten Ranking der Süddeutschen Zeitung unter den besten privaten

Hochschulen erscheint, bestätigt unseren Ansatz, digitale Exzellenz,

internationale Perspektiven und anwendungsnahe Lehre konsequent miteinander zu

verbinden.

Unser Ziel ist es, Studierende weltweit auf die zentralen technologischen und

gesellschaftlichen Herausforderungen der digitalen Transformation vorzubereiten.

Die Platzierungen in den Kategorien internationale Ausrichtung, Praxisbezug und

Innovationskraft zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind - und dass digitale

Hochschulbildung aus Deutschland international Maßstäbe setzen kann."

Über die German UDS

Die German UDS wurde 2025 gegründet und ist Deutschlands erste vollständig

digitale Universität. Sie bietet englischsprachige Studienprogramme mit Fokus

auf Themen der digitalen Transformation, hohem Praxisanteil und flexiblen

Studienmodellen für Studierende aus aller Welt. Das gute Abschneiden im

SZ?Ranking unterstreicht die wachsende Anerkennung dieses Konzepts bei

Studierenden und Arbeitgebern gleichermaßen.

Kontakt:

German University of Digital Science

Email: press@german-uds.de

Web: www.german-uds.de

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