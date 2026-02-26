GNW-News: Geschäftsjahr 2025: deutliche Verbesserung im zweiten Halbjahr, Restrukturierungsmassnahmen mit ersten Erfolgen

^Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

26. Februar 2026 - 06:30 Uhr

Die Geschäftsentwicklung der Feintool-Gruppe im Berichtsjahr 2025 spiegelt ein

nach wie vor schwieriges Marktumfeld wider, das sich je nach Region und

Technologie unterschiedlich entwickelt. Der globale Automobilmarkt wächst mit

einer niedrigen einstelligen Rate, während Änderungen in der Klimapolitik und

bei Subventionsprogrammen - insbesondere in den Vereinigten Staaten -

Investitionsentscheidungen und das Tempo der Elektrifizierung beeinflussen.

Gleichzeitig ist die Nachfrage nach industriellen Anwendungen weiterhin

gedämpft.

Vor diesem Hintergrund hat Feintool seine Kostenstruktur konsequent an die

vorherrschenden Marktbedingungen angepasst und gleichzeitig eine grosse

operative Flexibilität und eine solide finanzielle Basis aufrechterhalten. So

bleibt die Gruppe auch in einem volatilen Umfeld ein verlässlicher und

etablierter Partner für ihre Kunden.

Die strukturellen Verlagerungen in Richtung Asien setzen sich fort und werden

immer ausgeprägter. Feintool ist strategisch gut positioniert, um von dieser

Entwicklung zu profitieren, insbesondere im wichtigen Bereich der

Elektromobilität und mit unseren Kompetenzen in der Entwicklung und Produktion

von Elektromotorkernen. Während sich das Tempo der Elektrifizierung in den USA

und Europa verlangsamt hat, bleibt der langfristige Wandel hin zu

Elektroantrieben unverändert. Kurzfristig spielen Hybrid- und

Verbrennungsmotoren in diesen Regionen weiterhin eine wichtige Rolle. In Asien

unterscheidet sich die Marktdynamik je nach Land: In Japan dominieren Fahrzeuge

mit Hybridantrieb, in China batterieelektrische Antriebe und in Indien

Verbrennungsmotoren. In sämtlichen Märkten bleibt das Elektroblechstanzen eine

Schlüsseltechnologie für Elektro- und Hybridantriebe und ein Kernbestandteil

einer Vielzahl elektrifizierter Antriebssysteme in industriellen Anwendungen.

Insgesamt war die Geschäftsentwicklung im Berichtsjahr 2025 durch eine

weitgehend gesättigte Nachfragesituation in allen Regionen geprägt. In diesem

Umfeld konnte Feintool seine Position im Kernmarkt Automobilindustrie

verteidigen, in den Segmenten Industrie und grüne Energie selektiv Marktanteile

gewinnen und die strategische Positionierung für die nächste Wachstumsphase

weiter stärken.

Die Feintool-Strategie bewährt sich

Im aktuellen Umfeld bewährt sich die Strategie von Feintool, sich auf drei

Kerntechnologien und eine globale Fertigungspräsenz zu konzentrieren. Feintool

ist im Bereich der Feinschneid- und Umformtechnologien hervorragend positioniert

und profitiert von der anhaltenden Nachfrage nach Fahrzeugen mit konventionellen

und hybriden Antrieben. In diesem traditionellen Kerngeschäft nimmt die Gruppe

führende Marktpositionen ein und hat ihre Rentabilität durch eine effizientere

Kostenstruktur verbessert. Gleichzeitig setzt sich der weltweite Übergang zu

elektrifizierten Antrieben und umweltfreundlichen Energielösungen fort, wenn

auch langsamer als ursprünglich erwartet. Das Elektroblechstanzen bleibt

weiterhin eine Schlüsseltechnologie für die Zukunft, ergänzt durch FEINforming

für Bipolarplatten, die in Wasserstoff-Brennstoffzellen und -Elektrolyseuren zum

Einsatz kommen.

Die strategische Bedeutung des Elektroblechstanzens wird durch den aktuellen

Auftragseingang untermauert: Rund 60 % der Neuaufträge in Europa und Asien

entfallen auf Projekte für Elektromotorkerne. Dazu gehören unter anderem ein

Grossauftrag für Elektromotorkerne von einem der grössten chinesischen

Nutzfahrzeughersteller sowie ein bedeutendes neues Projekt in Europa für E-

Stanzanwendungen. Unsere technologische Vorreiterrolle wird durch den wachsenden

Einsatz von glulock® bei unseren Kunden weiter bekräftigt. Diese von Feintool

entwickelte Verbindungstechnologie für Elektromotorkerne ermöglicht eine höhere

Motoreffizienz, verbesserte Leistung und kompaktere Designs. Gleichzeitig ist

sie eine skalierbare und energieeffiziente Fertigungslösung für Anwendungen in

der Elektromobilität und im Bereich der industriellen Antriebe.

Während Feinschneiden und Umformen vorwiegend im Automobilbereich zum Einsatz

kommen, wächst die Bandbreite der Anwendungen für das Elektroblechstanzen: Etwa

ein Drittel des Volumens wird für Automobilanwendungen genutzt und etwa zwei

Drittel für industrielle Anwendungen wie Pumpen, Lüftermotoren und

Wärmetauscher, darunter auch Kühlsysteme für Rechenzentren. Diese

Diversifizierung spiegelt sich auch in den jüngsten Projekterfolgen mit

führenden Industriekunden in den Bereichen Lüftung, Antriebe und Stromerzeugung

wider und bestätigt die Attraktivität des Elektroblechstanzen für

leistungsstarke, skalierbare Anwendungen ausserhalb der Automobilindustrie. Mit

einer geografisch diversifizierten Fertigungspräsenz, die einen konsequenten

?Local for Local"-Ansatz ermöglicht, ist die Gruppe gut positioniert, um ihre

Kunden marktnah zu bedienen und flexibel auf regionale Nachfragemuster

einzugehen. Diese globale Präsenz stärkt auch die Resilienz von Feintool

gegenüber geopolitischen Entwicklungen und Handelsbarrieren.

Die 2024 eingeleiteten Restrukturierungs- und Standortoptimierungsmassnahmen

wurden im Geschäftsjahr 2025 abgeschlossen. Die Verlagerung der

Grossserienproduktion von Lyss (Schweiz) in das moderne europäische Werk in Most

(Tschechien) ist vollzogen. Der Standort Lyss wird als Kompetenzzentrum für

Feinschneidwerkzeugtechnologie und Wasserstoffanwendungen weiter ausgebaut und

unterstützt selektiv mittelgrosse Programme mit hohen technischen Anforderungen,

insbesondere für anspruchsvolle Hybridanwendungen. Parallel dazu wurde auch die

Restrukturierung der Business Unit Stamping Europe, einschliesslich der

Standorte Sachsenheim (Deutschland) und Tokod (Ungarn), zum Abschluss gebracht.

Der volle jährliche Ertragsbeitrag aus diesen Massnahmen wird voraussichtlich ab

dem Geschäftsjahr 2026 realisiert, mit damit verbundenen jährlichen Einsparungen

von rund CHF 12 Millionen.

Die Gewinnschwelle wurde weiter gesenkt

In einem anhaltend schwierigen Marktumfeld erzielte Feintool im Geschäftsjahr

2025 eine resiliente operative Leistung. Der Konzernumsatz belief sich auf CHF

661,4 Millionen gegenüber CHF 719,6 Millionen im Vorjahr, was einem Rückgang von

8,1 % in Schweizer Franken und 4,7 % in lokalen Währungen entspricht. Trotz des

geringeren Volumens erzielte Feintool ein positives Betriebsergebnis (EBIT) von

CHF 4,7 Millionen, verglichen mit einem ausgewiesenen EBIT von CHF -49,3

Millionen im Jahr 2024 (bereinigtes EBIT vor Restrukturierung und anderen

Einmaleffekten: CHF -2,2 Millionen). Dies spiegelt die Wirksamkeit der

gruppenweit umgesetzten Restrukturierungs- und Effizienzmassnahmen wider, durch

die die Gewinnschwelle deutlich gesenkt werden konnte. Die Ertragsqualität

verbesserte sich, unterstützt durch eine strukturell gestärkte Kostenbasis und

selektive Preiserhöhungen im Bereich Feinschneiden und Umformen. Im Berichtsjahr

fielen einmalige Kosten im Zusammenhang mit dem Ausbau der

Produktionskapazitäten und operativen Anpassungen in den USA an.

Die Investitionsausgaben im Jahr 2025 betrugen CHF 54 Millionen (2024: CHF 58

Millionen) und spiegeln die letzte Phase des jüngsten Expansionszyklus der

Gruppe wider, wobei sich die Investitionen auf Elektroblechstanzkapazitäten,

Hybridanwendungen und die Weiterentwicklung der Standorte Tokod und USA

konzentrierten. Zukünftig wird sich der Schwerpunkt der Investitionen, nachdem

der Grossteil der wachstumsbezogenen Ausgaben getätigt wurde, auf

Instandhaltungs- und Effizienzsteigerungsprojekte sowie ausgewählte

Kapazitätserweiterungen insbesondere in Nordamerika und Asien verlagern, was zu

einer strukturellen Verbesserung des Free-Cash-Flow-Profils führen dürfte.

Aufgrund von Restrukturierungsausgaben in Höhe von CHF 9,4 Millionen war der

Free Cash Flow für das Jahr mit CHF -0,4 Millionen leicht negativ (2024: CHF

4,4 Mio.). Mit einer Eigenkapitalquote von 55,6 % (2024: 55,7 %) verfügt

Feintool weiterhin über eine solide Finanzbasis.

Europa: Herausfordernder Markt für Elektrofahrzeuge, Restrukturierungsmassnahmen

zeigen erste Erfolge

In Europa erzielte die Feintool-Gruppe im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von

CHF 383,5 Millionen, was einem Rückgang von 12,4 % (10,8 % in lokalen Währungen)

gegenüber dem Vorjahr entspricht (2024: CHF 437,5 Millionen). Der Rückgang war

hauptsächlich auf den starken Einbruch der Nachfrage nach

Elektroblechkomponenten für Elektrofahrzeuge zurückzuführen. Überkapazitäten auf

dem Markt führten zur Verschiebung, Verkleinerung oder Streichung von

Fahrzeugprogrammen.

Im Laufe des Jahres zeigten die Fokussierung auf die Stabilisierung des

Geschäfts und die Restrukturierungsmassnahmen in Europa erste Wirkung. Während

der Umsatz im ersten Halbjahr 2025 gegenüber dem Vorjahr um 17,5 % zurückging,

schwächte sich der Rückgang im zweiten Halbjahr auf 6,1 % ab. Obwohl das

Marktumfeld weiterhin schwierig war, deutet der langsamere Umsatzrückgang in der

zweiten Jahreshälfte darauf hin, dass sich der rückläufige Trend in Europa im

Laufe des Jahres abgeschwächt hat.

USA: Aufwärtstrend in der zweiten Jahreshälfte, gestützt durch

Marktanteilsgewinne

In den USA wurden 2025 Umsätze in Höhe von CHF 199,8 Millionen erzielt,

gegenüber CHF 194,3 Millionen im Vorjahr - dies entspricht einem Anstieg von

2,8 % (9,6 % in Landeswährung). Der gemeldete Rückgang im ersten Halbjahr 2025

war in erster Linie auf niedrigere Rohstoffpreise, die etwa die Hälfte der

Produktpreise ausmachen, sowie auf die Schwäche des US-Dollars zurückzuführen,

während die Verkaufsmengen im Vergleich zum Vorjahr deutlich höher waren.

Im Laufe des Jahres zeigte das US-Geschäft eine deutliche Verbesserung. Während

der Umsatz im ersten Halbjahr 2025 gegenüber dem Vorjahr um 7,3 % zurückging,

stieg er in der zweiten Jahreshälfte um 15,0 % gegenüber dem Vorjahr. Dies

spiegelt die stärkere zugrunde liegende Nachfrage, den Start neuer Programme und

die Vorteile der marktführenden Position von Feintool im Bereich Feinstanzen und

Umformen wider, insbesondere bei Anwendungen für Fahrzeuge mit konventionellem

und Hybridantrieb.

Asien: Herausforderungen durch Wettbewerb, verlangsamter Rückgang in der zweiten

Jahreshälfte

In Asien erzielte die Feintool-Gruppe im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von CHF

80,7 Millionen, was einem Rückgang von 10,3 % (5,2 % in lokalen Währungen)

gegenüber dem Vorjahr entspricht (2024: CHF 90,0 Millionen). Der Rückgang ist

auf den verschärften Wettbewerb auf dem Automobilmarkt in China zurückzuführen,

der zu Marktanteilsverlusten bei den von Feintool belieferten Endkunden führte.

Im Laufe des Jahres schwächte sich der Rückgang ab. Während die Umsätze im

ersten Halbjahr 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 12,5 % zurückgingen,

verlangsamte sich der Rückgang in der zweiten Jahreshälfte auf etwa 8,3 %.

Obwohl das Marktumfeld in Asien weiterhin schwierig war, spiegelt diese

Abschwächung vor allem wider, dass bereits in der Pipeline befindliche Projekte

später und langsamer als erwartet anliefen, was zu einer allmählicheren

Verbesserung der Volumen in der zweiten Jahreshälfte führte.

In Indien erweist sich der Zeitpunkt für den Bau des neuen Produktionsstandorts

in Pune als günstig. Die Eröffnung ist für Juni 2026 geplant und die Gruppe

verzeichnet grosses Interesse und zahlreiche Anfragen für die Produktion im

neuen Werk.

Anträge an die Generalversammlung

Angesichts der schwierigen Ertragslage schlägt der Verwaltungsrat der

Generalversammlung 2026 vor, für das Geschäftsjahr 2025 keine Dividende

auszuschütten.

Heinz Loosli wird nach insgesamt 28 Jahren im Dienste der Feintool-Gruppe an der

Generalversammlung vom 29. April 2026 nicht mehr zur Wiederwahl antreten. Der

Verwaltungsrat dankt Heinz Loosli für sein langjähriges, ausserordentliches

Engagement und seinen bedeutenden Beitrag zur Entwicklung der Gruppe und wünscht

ihm für die Zukunft alles Gute.

Europa beeinflusst die kurzfristigen Aussichten, wobei eine gestärkte operative

Plattform besteht; optimistische mittelfristige Aussichten unverändert

Der Ausblick für 2026 bleibt vorsichtig. Feintool rechnet mit einer

uneinheitlichen Entwicklung in seinen Märkten, wobei das schwierige Umfeld in

Europa anhalten dürfte, während die Gruppe in den USA und Asien auf der

positiven Dynamik der zweiten Jahreshälfte 2025 aufbauen will, wenn auch in

Asien in einem moderateren Tempo. Feintool geht daher von einer weiteren

Verbesserung der EBIT-Margen in lokalen Währungen aus. Im Jahr 2026 werden

konzernweit neue umsatzrelevante und grossvolumige Programme anlaufen.

Die strukturellen Verschiebungen in Richtung Asien dürften sich fortsetzen und

verstärken. Der neue Produktionsstandort in Indien, dessen Eröffnung für 2026

geplant ist, wird daher die Positionierung der Gruppe im Laufe der Zeit stärken.

Mit Blick auf die Zukunft ist Feintool weiterhin zuversichtlich, dass die

globalen Megatrends hin zu kohlenstoffarmer Energieerzeugung, -speicherung und

-mobilität bestehen bleiben und weiterhin attraktives Wachstumspotenzial für die

Technologien des Unternehmens bieten. Vor diesem Hintergrund bekräftigt Feintool

das mittelfristige Ziel, eine EBIT-Marge von mehr als 6 % zu erreichen.

Übersicht über die wichtigsten Finanzkennzahlen

+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------------+

| |2025 |2024 |Veränderung|Veränderung |

| |in CHF Mio.|in CHF Mio.| |in lokaler |

| | | | |Währung |

+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------------+

|Nettoumsatz Feintool- |661.4 |719.6 |-8.1% |-4.7% |

|Gruppe | | | | |

+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------------+

|System Parts Europa |383.5 |437.5 |-12.4% |-10.8% |

+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------------+

|System Parts USA |199.8 |194.3 |2.8% |9.6% |

+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------------+

|System Parts Asien |80.7 |90.0 |-10.3% |-5.2% |

+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------------+

|Ergebnis vor |56.6 |23.9 |136.3% |149.3% |

|Abschreibungen, Zinsen | | | | |

|und Steuern (EBITDA) | | | | |

+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------------+

|Betriebsergebnis (EBIT) |4.7 |-49.3 |N/A |N/A |

+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------------+

|System Parts Europa |3.2 |-52.1 |N/A |N/A |

+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------------+

|System Parts USA |11.2 |10.2 |10.8% |18.0% |

+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------------+

|System Parts Asien |6.2 |8.3 |-25.6% |-21.1% |

+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------------+

|Konzernergebnis |-8.0 |-44.7 |N/A |N/A |

+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------------+

|Free Cash Flow |-0.4 |4.4 |N/A | |

+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------------+

|Bilanzsumme |770.5 |810.7 |-5.0% | |

+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------------+

|Eigenkapital |428.1 |451.6 |-5.2% | |

+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------------+

|Nettoverschuldung |57.7 |42.7 |35.2% | |

+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------------+

|Mitarbeitende |2851 |3096 |-245 | |

+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------------+

|Lernende |89 |98 |-9 | |

+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------------+

Alle Informationen zum Jahresergebnis 2025 von Feintool finden Sie im

Geschäftsbericht 2025, der als PDF-Datei unter folgender Adresse verfügbar

ist: https://www.feintool.com/de/geschaeftsergebnisse/

Über Feintool

Feintool ist internationaler Technologie- und Marktführer im

Elektroblechstanzen, Feinschneiden und Umformen. Wir stellen hochwertige

Präzisionsteile in Grossserien aus Stahl her. Unsere Kunden stammen aus der

Automobilproduktion, sind Anbieter von anspruchsvollen Industrieanwendungen und

wirtschaften im Energiesektor. Die von Feintool produzierten Komponenten

ergänzen die Megatrends zur Erzeugung, Speicherung und Anwendung grüner Energie

massgeblich.

Unsere drei Kerntechnologien zeichnen sich durch ihre Wirtschaftlichkeit, ihre

Produktivität und die kontinuierlich hohe Qualität aus. Als Technologieführer

erweitert Feintool die Grenzen der eingesetzten Produktionsmethoden laufend und

entwickelt entlang der Kundenbedürfnisse intelligente Lösungen, innovative

Werkzeuge und modernste Fertigungsverfahren.

Das 1959 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz ist mit 18

Produktionsstandorten in Europa, den USA, China, Japan und Indien mit 2851

Mitarbeitenden und 89 Auszubildenden präsent. Feintool ist börsennotiert und

mehrheitlich im Besitz der Firmengruppe Artemis.

Feintool International Holding AG

Industriering 8

3250 Lyss

Schweiz

Medienkontakt

Joël Hafner

Telefon +41 32 387 51 11

corporate.communications@feintool.com

(mailto:corporate.communications@feintool.com)

www.feintool.com (https://www.feintool.com)

Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar:

Medienmitteilung (PDF) (https://ml-

eu.globenewswire.com/Resource/Download/84e3590d-c56a-4f55-9897-a00e5aa3cfb6)

Â°