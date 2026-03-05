MDAX
GNW-News: Geschäftsjahr 2025: RENK Group AG erreicht Jahresziele mit neuen Höchstständen bei Umsatz und Auftragsbestand
^Geschäftsjahr 2025: RENK Group AG erreicht Jahresziele mit neuen Höchstständen
bei Umsatz und Auftragsbestand
* Rekordumsatz von 1,37 Mrd. EUR (+19,8 % ggü. Vorjahr) beflügelt durch starkes
Wachstum im Verteidigungsgeschäft (+24,0 % ggü. Vorjahr)
* Bereinigtes EBIT von 230 Mio. EUR (+21,7% ggü. Vorjahr) am oberen Ende der
Prognose bei verbesserter Marge von 16,9% (+0,3 Prozentpunkte ggü. Vorjahr)
* Neuer Rekord beim Auftragseingang von 1,57 Mrd. EUR unterstreicht anhaltend
hohe Nachfrage nach einsatzkritischen Antriebslösungen der RENK Group AG
* Gesamtauftragsbestand erreicht neues Allzeithoch von
6,68 Mrd. EUR (2024: 4,96 Mrd. EUR)
* Dividendenvorschlag je Aktie liegt bei 0,58 EUR; dies entspricht einer
Erhöhung von 38 % im Vergleich zum Vorjahr
* Ausblick: Weiteres Umsatzwachstum auf über 1,5 Mrd. EUR sowie bereinigtes EBIT
zwischen 255 Mio. EUR und 285 Mio. EUR im Geschäftsjahr 2026 erwartet
Augsburg, 05. März 2026 - Die RENK Group AG, ein führender Anbieter von
Antriebslösungen für den militärischen und zivilen Bereich, hat im Geschäftsjahr
2025 seine Wachstumsdynamik fortgesetzt und die Prognose für 2025 voll erfüllt.
Angetrieben durch die anhaltend starke Nachfrage im globalen
Verteidigungssektor, die konsequente operative Umsetzung sowie Lieferfähigkeit
erzielte RENK neue Höchstwerte bei Umsatz, Auftragseingang und Auftragsbestand.
Dr. Alexander Sagel, CEO der RENK Group AG, erklärte:?Unsere Strategie, den
Fokus konsequent auf Verteidigungstechnologien zu richten, zahlt sich aus: Wir
verbuchen die höchsten Ergebnisse bei Umsatz, Auftragseingang und
Auftragsbestand in unserer Unternehmensgeschichte. Das zeigt, dass wir auf dem
richtigen Kurs sind, um unsere Wachstumsziele bis 2030 zu realisieren. In einem
geopolitisch volatilen Umfeld ist klar: Operative Performance und
Lieferfähigkeit sind entscheidend. Die RENK Group hat sich auf diese veränderten
Rahmenbedingungen bereits frühzeitig eingestellt und konsequent die notwendige
Geschwindigkeit aufgenommen. Damit sind wir bereits heute in der Lage, die
erforderlichen Kapazitäten bereitzustellen und unsere Systeme zuverlässig
auszuliefern. Mit unserer leistungsfähigen Produktionsstruktur sind wir bestens
dafür aufgestellt, unsere Kunden weltweit zuverlässig zu bedienen."
Im Geschäftsjahr 2025 steigerte die RENK Group AG ihren Konzernumsatz um 19,8 %
auf 1,37 Mrd. EUR (2024: 1,14 Mrd. EUR). Wesentlicher Wachstumstreiber war das
Verteidigungsgeschäft, das um 24,0 % zulegte und damit für 74 % des
Gesamtumsatzes (2024: 72 %) steht. Das bereinigte EBIT erhöhte sich
überproportional zum Umsatz um 21,7 % auf 230 Mio. EUR (2024: 189 Mio. EUR). Dies
entspricht einer bereinigten EBIT-Marge von 16,9 % (2024: 16,6 %). Die positive
Margenentwicklung spiegelt die zunehmende operative Skalierung und eine strikte
Kostendisziplin wider.
Die Nachfragedynamik blieb mit einem Rekordauftragseingang von 1,57 Mrd. EUR
(Geschäftsjahr 2024: 1,44 Mrd. EUR) ungebrochen hoch. Der Gesamtauftragsbestand
erreichte zum 31. Dezember 2025 ein neues Allzeithoch von 6,68 Mrd. EUR (31.
Dezember 2024: 4,96 Mrd. EUR). Die damit verbundene Book-to-Bill-Ratio im
Geschäftsjahr 2025 belief sich trotz Auftragsverschiebung ins Geschäftsjahr
2026 in Höhe von ~200 Mio. EUR auf 1,2x (2024: 1,3x) und unterstreicht damit die
weiterhin gute Visibilität des Geschäfts für die kommenden Quartale und Jahre.
Aufgrund der positiven Entwicklung des vergangenen Geschäftsjahres wird der
Vorstand von RENK der Hauptversammlung am 10. Juni 2026 eine
Dividendenausschüttung in Höhe von 0,58 EUR je Aktie vorschlagen. Dies entspricht
einer Steigerung der Dividende um 38 % gegenüber dem Vorjahr (2024: 0,42 EUR) und
einer Ausschüttungsquote von 40,9 %.
Verteidigungsgeschäft mit zweistelligem Wachstum
Das Segment Vehicle Mobility Solutions (VMS) wies im Geschäftsjahr 2025 mit
einer Steigerung von 24,8 % im Vergleich zum Vorjahr erneut das größte
Umsatzwachstum aller drei Segmente auf und erzielte einen Umsatz in Höhe von
872 Mio. EUR (2024: 699 Mio. EUR). Das bereinigte EBIT wuchs um 27,8 % auf 178 Mio.
EUR (2024: 140 Mio. EUR). Die damit verbundene bereinigte EBIT-Marge betrug 20,4 %
(2024: 20,0 %). Der Auftragseingang stieg im Geschäftsjahr 2025 um 11,3 % auf
1,13 Mrd. EUR (2024: 1,02 Mrd. EUR). Die Book-to-Bill-Ratio für das Segment VMS
belief sich damit auf 1,3x (2024: 1,5x), obwohl sich ein großes
Kampfpanzerprojekt für einen internationalen Kunden ins laufende Geschäftsjahr
verschoben hat. In diesem Zusammenhang besonders hervorzuheben ist die positive
Entwicklung bei RENK America (RAM), mit einem Auftragseingang von über 550 Mio.
US-Dollar. Auch das während des dritten Quartals am Hauptsitz in Augsburg
implementierte modulare Produktionskonzept ist in vollem operativen Betrieb und
trägt bereits zu ersten Effizienzgewinnen bei.
Das Segment Marine & Industry (M&I) verzeichnete ebenfalls ein deutliches
Wachstum. Treiber dafür war das Marinegeschäft. Es konnte zudem die
makroökonomisch bedingten Herausforderungen im Industriesektor ausgleichen, die
von einer weltweit verhaltenen Nachfrage geprägt waren. Insgesamt stieg der
Umsatz um 15,3 % auf 380 Mio. EUR (2024: 330 Mio. EUR). Das bereinigte EBIT stieg um
29,6 % auf 45 Mio. EUR (2024: 35 Mio. EUR), wobei ergebnisverbessernde Sondereffekte
in niedriger einstelliger Millionenhöhe dazu beigetragen haben. Die damit
verbundene bereinigte EBIT-Marge im Segment stieg um 1,3 Prozentpunkte auf 11,9
% (2024: 10,6 %). Der Auftragseingang lag mit 327 Mio. EUR 6,3 % über dem
Vorjahreswert (2024: 307 Mio. EUR). Die Book-to-Bill-Ratio im Segment lag bei
0,9x (2024: 0,9x).
Trotz eines sehr schwachen Industrieumfelds zeigte sich das Segment Slide
Bearings im Geschäftsjahr 2025 resilient. Der Umsatz erhöhte sich um 2,5 % auf
128 Mio. EUR (2024: 125 Mio. EUR), wobei im Dezember 2025 das beste Umsatzergebnis
in der Geschichte des Segments erzielt werden konnte. Das bereinigte EBIT stieg
um 6,9 % auf 23 Mio. EUR (2024: 21 Mio. EUR). Damit konnte das Segment trotz des
herausfordernden Marktumfelds die bereinigte EBIT-Marge um 0,7 Prozentpunkte auf
17,9 % steigern (2024: 17,2 %). Der Auftragseingang verzeichnete einen leichten
Rückgang um 4,8 % auf 126 Mio. EUR (2024: 133 Mio. EUR) und die Book-to-Bill-Ratio
lag bei 1,0x (2024: 1,1x).
Ausblick auf 2026
Für das laufende Geschäftsjahr 2026 geht die RENK Group AG von einem anhaltenden
profitablen Wachstumskurs aus. Unter Berücksichtigung der aktuellen makro- und
geopolitischen Gegebenheiten erwartet das Unternehmen für 2026 einen Umsatz von
mehr als 1,5 Mrd. EUR und ein bereinigtes EBIT im Bereich von 255 Mio. EUR bis
285 Mio. EUR.
?Wir haben im Geschäftsjahr 2025 erneut unter Beweis gestellt, dass wir Wachstum
in nachhaltige Profitabilität übersetzen können und das obwohl wir Gegenwind
durch unterschiedliche Themen wie z.B. US-Zölle, ein schwaches
Industriegeschäft, Exportembargos und Wechselkurseffekte hatten. Die Aufnahme in
den MDAX im März 2025 war einer von vielen Höhepunkten und hat unsere
erfolgreiche Entwicklung am Kapitalmarkt eindrucksvoll unterstrichen. Vor diesem
Hintergrund freue ich mich zu verkünden, dass wir unseren Aktionären zur
Hauptversammlung eine Dividende von 0,58 EUR je Aktie vorschlagen werden", so Anja
Mänz-Siebje, CFO der RENK Group AG.
Konzern-Kennzahlen (in Mio. EUR) auf einen Blick
+------------------+-------+-------+--------------------+
| RENK Group AG | 2025 | 2024 | Veränderung (in %) |
+------------------+-------+-------+--------------------+
| Umsatz | 1.366 | 1.141 | +19,8 |
+------------------+-------+-------+--------------------+
| Bereinigtes EBIT | 230 | 189 | +21,7 |
+------------------+-------+-------+--------------------+
| Auftragseingang | 1.571 | 1.442 | +9,0 |
+------------------+-------+-------+--------------------+
Segment-Kennzahlen (in Mio. EUR) auf einen Blick
+----------------------------+-------+-------+--------------------+
| Vehicle Mobility Solutions | 2025 | 2024 | Veränderung (in %) |
+----------------------------+-------+-------+--------------------+
| Umsatz | 872 | 699 | +24,8 |
+----------------------------+-------+-------+--------------------+
| Bereinigtes EBIT | 178 | 140 | +27,8 |
+----------------------------+-------+-------+--------------------+
| Auftragseingang | 1.129 | 1.015 | +11,3 |
+----------------------------+-------+-------+--------------------+
+-------------------+------+------+--------------------+
| Marine & Industry | 2025 | 2024 | Veränderung (in %) |
+-------------------+------+------+--------------------+
| Umsatz | 380 | 330 | +15,3 |
+-------------------+------+------+--------------------+
| Bereinigtes EBIT | 45 | 35 | +29,6 |
+-------------------+------+------+--------------------+
| Auftragseingang | 327 | 307 | +6,3 |
+-------------------+------+------+--------------------+
+------------------+------+------+--------------------+
| Slide Bearings | 2025 | 2024 | Veränderung (in %) |
+------------------+------+------+--------------------+
| Umsatz | 128 | 125 | +2,5 |
+------------------+------+------+--------------------+
| Bereinigtes EBIT | 23 | 21 | +6,9 |
+------------------+------+------+--------------------+
| Auftragseingang | 126 | 133 | -4,8 |
+------------------+------+------+--------------------+
RENK Group AG Medienanfragen bitte an:
Gögginger Str. 73 Fabian Klee
D-86159 Augsburg Global Head of Communications & Group
Deutschland Spokesperson
www.renk.com (https://www.renk.com/) fabian.klee@renk.com
(mailto:fabian.klee@renk.com)
+49 160 7154 647
Über die RENK Group AG
Die RENK Group AG mit Hauptsitz in Augsburg ist ein weltweit führender
Hersteller von einsatzkritischen Antriebstechniken in verschiedenen
militärischen und zivilen Endmärkten. Das Produktportfolio umfasst Getriebe,
Fahrzeugantriebe, Powerpacks, hybride Antriebe, Federungssysteme, Gleitlager,
Kupplungen und Prüfsysteme. Die RENK Group AG bedient mit diesem breiten
Produktportfolio insbesondere die Märkte für Militärfahrzeuge, Marine, zivile
Seefahrt und industrielle Applikationen mit Schwerpunkt auf Energieanwendungen.
Im Geschäftsjahr 2025 erzielte die RENK Group AG einen Umsatz von rund 1,4 Mrd.
EUR. Die RENK Group AG ist seit dem 7. Februar 2024 an der Frankfurter
Wertpapierbörse gelistet und seit dem 24. März 2025 Mitglied des MDAX.
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.renk.com
(http://www.renk.com/)
Haftungsausschluss
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Plänen,
Erwartungen, Schätzungen und Prognosen der Geschäftsführung der RENK-Gruppe zum
Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. Diese Pläne, Erwartungen,
Schätzungen und Prognosen hängen von einer Vielzahl von Annahmen ab und
unterliegen unvorhersehbaren Ereignissen, Unsicherheiten, bekannten und
unbekannten Risiken sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die
tatsächlichen Ergebnisse oder die tatsächliche Finanzlage, Entwicklung oder
Leistung von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder
implizierten Ergebnissen abweichen. Die RENK Gruppe übernimmt keine
Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder
anzupassen, um Ereignisse oder Entwicklungen nach dem Datum dieser
Pressemitteilung widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich
vorgeschrieben.
Â°
