GNW-News: Gesichter und Figuren der Antike - Götter, Krieger und Herrscher - Headline TimeLine Auktion für Antiquitäten und antike Kunst 3. März

^HARWICH, Vereinigtes Königreich, Feb. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- TimeLine
Auctions, das britische Auktionshaus, das für seine Expertise bei Antiquitäten
von musealem Rang bekannt ist, präsentiert eine umfangreiche Auktion für
Antiquitäten und antike Kunst am 3. März 2026 (Tag eins). Tag eins wird von
einem gedruckten Katalog begleitet und zeigt eine sorgsam kuratierte Auswahl
an römischen Marmorstatuen, griechischer Keramik, feinen antiken
Bronzestücken, antikem Schmuck und römischen Gemmen.
Zu den absoluten Höhepunkten gehören römische Marmorstatuen, darunter
ein lebensgroßer Kopf des Hermes aus römischem Marmor, 1.-2. Jahrhundert) und
eine römische, gepanzerte Büste des Mars mit Helm, mit kriegerischer Autorität
und klassischer Raffinesse in der Spätantike gefertigt. Monumentaler, römischer
Geschmack zeigt sich auch in einem lebensgroßen Widdertorso aus Marmor, der
möglicherweise in einer herrschaftlichen Villa oder Badeanstalt stand und mit
seiner naturalistischen Modellierung Stärke und Bewegung ausstrahlt.
Die griechische Kunst ist in Form eines seltenen attischen, schwarzfigurischen
Alabastrons (circa 500-480 v. Chr.) vertreten, geziert von einer lebhaften
Kampfszene zwischen einem griechischen Krieger und einem skythischen
Bogenschützen - eine dem Zeitalter der persischen Kriege zugeordnete Geschichte.
Tag eins präsentiert außerdem einzigartige Bronzefiguren. Ein beachtlicher
gewandeter, römischer Bronzetorso zeigt eleganten Faltenwurf und reichhaltige
antike Patina. Eine ägyptische Bronzefigur des auf einer Antilope stehenden
Horus verkörpert göttliche Symbolik und heilige Tierikonografie aus spät-
ptolomäisch-römischer Zeit (664-30 v. Chr.). Ein Schwerpunkt der Gemmenselektion
ist eine fein geschnitzte römische Achatkamee mit dem Portrait des Kaisers
Augustus, ein wunderbares Exemplar der Miniaturkunst und imperialen Bildnisse,
die von der antiken Elite geschätzt wurden.
Nach dem Verkauf an Tag eins setzt sich die Auktion vom 4.-7. März online fort
und präsentiert eine breitgefächerte Auswahl an erschwinglicher antiker Kunst
und Antiquitäten unterschiedlicher Sammelkategorien. Das Programm für März wird
am 10.-11. März von einem dedizierten Verkauf antiker Münzen sowie
von Gewichten, Symbolen, Medaillen und Büchern abgerundet.
Beginn der Auktion: 8:00 Uhr EST / 13:00 Uhr GMT.
Bieten: in Abwesenheit, telefonisch (48 Stunden zuvor buchen) oder live
online über die TimeLine-
Bieterplattform oder LiveAuctioneers (https://www.liveauctioneers.com/en-
gb/auctioneer/1191/timeline-auctions-
ltd/?srsltid=AfmBOopZQ5Tl1ApJ6byF7kAx5wVo0Cv7QtXiEHaPkz1RsakvysIgeYRK),
Invaluable (https://www.invaluable.com/auction-house/timeline-auctions-
9mq71klbbn?srsltid=AfmBOopDgX2EPIInKWVdn-dlfQkRdeL_58E_xxXqx32vb0_7w8cXY4oV),
The Saleroom (https://www.the-saleroom.com/en-gb/auction-catalogues/timeline-
auctions-limited)
Zahlung: in GBP. Weltweiter Versand verfügbar.
Fragen: +44 (0) 1277 815121 oder ah@timelineauctions.com (Aaron Hammond).
Online: https://timelineauctions.com
(https://timelineauctions.com/?utm_source=chatgpt.com)
Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter:
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a2d17652-2ac4-41eb-aa39-
662ed7c5f0e0
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b39fe7fd-a69d-
40b8-9f3f-0ee229d6152d
Â°
