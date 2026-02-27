27.02.2026 16:44:38

GNW-News: Gesichter und Figuren der Antike - Götter, Krieger und Herrscher - Headline TimeLine Auktion für Antiquitäten und antike Kunst 3. März

^HARWICH, Vereinigtes Königreich, Feb. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- TimeLine

Auctions, das britische Auktionshaus, das für seine Expertise bei Antiquitäten

von musealem Rang bekannt ist, präsentiert eine umfangreiche Auktion für

Antiquitäten und antike Kunst am 3. März 2026 (Tag eins). Tag eins wird von

einem gedruckten Katalog begleitet und zeigt eine sorgsam kuratierte Auswahl

an römischen Marmorstatuen, griechischer Keramik, feinen antiken

Bronzestücken, antikem Schmuck und römischen Gemmen.

Zu den absoluten Höhepunkten gehören römische Marmorstatuen, darunter

ein lebensgroßer Kopf des Hermes aus römischem Marmor, 1.-2. Jahrhundert) und

eine römische, gepanzerte Büste des Mars mit Helm, mit kriegerischer Autorität

und klassischer Raffinesse in der Spätantike gefertigt. Monumentaler, römischer

Geschmack zeigt sich auch in einem lebensgroßen Widdertorso aus Marmor, der

möglicherweise in einer herrschaftlichen Villa oder Badeanstalt stand und mit

seiner naturalistischen Modellierung Stärke und Bewegung ausstrahlt.

Die griechische Kunst ist in Form eines seltenen attischen, schwarzfigurischen

Alabastrons (circa 500-480 v. Chr.) vertreten, geziert von einer lebhaften

Kampfszene zwischen einem griechischen Krieger und einem skythischen

Bogenschützen - eine dem Zeitalter der persischen Kriege zugeordnete Geschichte.

Tag eins präsentiert außerdem einzigartige Bronzefiguren. Ein beachtlicher

gewandeter, römischer Bronzetorso zeigt eleganten Faltenwurf und reichhaltige

antike Patina. Eine ägyptische Bronzefigur des auf einer Antilope stehenden

Horus verkörpert göttliche Symbolik und heilige Tierikonografie aus spät-

ptolomäisch-römischer Zeit (664-30 v. Chr.). Ein Schwerpunkt der Gemmenselektion

ist eine fein geschnitzte römische Achatkamee mit dem Portrait des Kaisers

Augustus, ein wunderbares Exemplar der Miniaturkunst und imperialen Bildnisse,

die von der antiken Elite geschätzt wurden.

Nach dem Verkauf an Tag eins setzt sich die Auktion vom 4.-7. März online fort

und präsentiert eine breitgefächerte Auswahl an erschwinglicher antiker Kunst

und Antiquitäten unterschiedlicher Sammelkategorien. Das Programm für März wird

am 10.-11. März von einem dedizierten Verkauf antiker Münzen sowie

von Gewichten, Symbolen, Medaillen und Büchern abgerundet.

Beginn der Auktion: 8:00 Uhr EST / 13:00 Uhr GMT.

Bieten: in Abwesenheit, telefonisch (48 Stunden zuvor buchen) oder live

online über die TimeLine-

Bieterplattform oder LiveAuctioneers (https://www.liveauctioneers.com/en-

gb/auctioneer/1191/timeline-auctions-

ltd/?srsltid=AfmBOopZQ5Tl1ApJ6byF7kAx5wVo0Cv7QtXiEHaPkz1RsakvysIgeYRK),

Invaluable (https://www.invaluable.com/auction-house/timeline-auctions-

9mq71klbbn?srsltid=AfmBOopDgX2EPIInKWVdn-dlfQkRdeL_58E_xxXqx32vb0_7w8cXY4oV),

The Saleroom (https://www.the-saleroom.com/en-gb/auction-catalogues/timeline-

auctions-limited)

Zahlung: in GBP. Weltweiter Versand verfügbar.

Fragen: +44 (0) 1277 815121 oder ah@timelineauctions.com (Aaron Hammond).

Online: https://timelineauctions.com

(https://timelineauctions.com/?utm_source=chatgpt.com)

Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a2d17652-2ac4-41eb-aa39-

662ed7c5f0e0

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b39fe7fd-a69d-

40b8-9f3f-0ee229d6152d

Â°

Es ist ein Fehler aufgetreten!

