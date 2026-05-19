GNW-News: Get SAT und Eutelsat Network Solutions geben strategische Partnerschaft bekannt, um Multi-Orbit-Konnektivität für Anwendungen im Verteidigungs- und...

^REHOVOT, Israel und HOUSTON, May 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Get SAT, ein

führender Hersteller von kompakten Satellitenterminals, und Eutelsat Network

Solutions (https://eutelsatns.us/) (EutelsatNS), das Unternehmen, das der US-

Regierung und ihren Verbündeten eine zuverlässige Konnektivität ermöglicht,

geben ihre strategische Partnerschaft bekannt. Die Partnerschaft formalisiert

die Integration der Terminalserie Aero Blade von Get SAT und des Low Earth Orbit

(LEO)-Netzwerks OneWeb von Eutelsat. Betreiber aus dem Verteidigungs- und

Regierungsbereich können sofort von der niedrigen Latenz und der

leistungsfähigen Konnektivität von OneWeb LEO profitieren und bei Bedarf nahtlos

zu verschiedenen geostationären Netzwerken (GEO) wechseln.

Unübertroffene Multi-Orbit-Flexibilität

Ausfallsichere Kommunikation ist mittlerweile unverzichtbar und dank der neuen

Konnektivitätsoptionen von Get SAT und EutelsatNS gehört das?Entweder-oder"-

Dilemma der Vergangenheit an. Die fortschrittliche Electronically Steerable

Antenna (ESA)-Technologie von Get SAT ermöglicht Ku-Band-Konnektivität sowohl

über das OneWeb-LEO-Netzwerk von Eutelsat als auch über verschiedene GEO-

Netzwerke. Dadurch können Missionsplaner und Betreiber je nach

Missionsanforderung die optimale Orbitallösung nutzen, ohne an eine einzelne

Satellitenarchitektur oder einen bestimmten Netzwerkanbieter gebunden zu sein.

?Im Mittelpunkt dieser Partnerschaft stehen Wahlfreiheit und operative

Resilienz", so Kfir Benjamin, CEO von Get SAT.?Unsere Aero-Blade-Serie

(https://www.getsat.com/esa/aero-blade-m-series/) ermöglicht es Betreibern, die

geringe Latenz und den hohen Datendurchsatz der OneWeb-LEO-Konstellation von

Eutelsat mit der Reichweite anderer GEO-Netzwerke zu kombinieren - und das alles

über ein einziges kompaktes Terminal."

Erfolgreiche Zusammenarbeit mit der US Army und der US Air Force

Die Partnerschaft knüpft an eine Reihe erfolgreicher Projekte an und umfasst die

Lieferung von Multi-Orbit-Produkten sowohl an die US Army als auch an die US Air

Force. Diese Erfolge unterstreichen die technische Reife und Einsatzbereitschaft

der Aero-Blade-Terminalserie selbst unter anspruchsvollsten taktischen

Einsatzbedingungen an Land und in der Luft.

Die speziell für luftgestützte Plattformen entwickelte Aero-Blade-Terminalserie

bietet robuste Konnektivität für unbemannte und bemannte Luftfahrzeuge.

Die wichtigsten Vorteile der Partnerschaft:

* Multi-Orbit-Wahlfreiheit: Betreiber können auf eine einheitliche Lösung

zugreifen, die sowohl LEO- als auch GEO-Architekturen unterstützt. Dadurch

kann je nach Missionsanforderung in Echtzeit der jeweils optimale

Übertragungsweg gewählt werden, ohne an einen bestimmten Satellitenanbieter

gebunden zu sein.

* Erhöhte Ausfallsicherheit: Der Wechsel zwischen verschiedenen Umlaufbahnen

bietet zusätzliche Redundanz und gewährleistet die Aufrechterhaltung der

Kommunikation auch in stark beanspruchten Umgebungen, indem ein Failover

zwischen LEO und GEO möglich ist.

* Kompakte Bauweise und hohe SWaP-Effizienz: Dank des branchenführenden

kompakten Designs und der hohen SWaP-Effizienz von Get SAT eignen sich diese

Terminals ideal für Plattformen, die eine nahtlose Integration erfordern,

und bieten LEO-Zugang mit hoher Bandbreite sowie eine aerodynamisch

optimierte Bauform.

* Globale LEO-Reichweite: Die OneWeb-Konstellation von Eutelsat bietet selbst

in den entlegensten Regionen Konnektivität auf Unternehmensniveau mit hoher

Geschwindigkeit und geringer Latenz.

?Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Get SAT, um unseren Kunden aus

dem Regierungs- und Verteidigungsbereich diese innovativen Terminals

bereitzustellen", so Ian Canning, Präsident und CEO von EutelsatNS.?Die

Möglichkeit, flexibel über mehrere Orbits hinweg zu kommunizieren, stellt einen

entscheidenden Fortschritt für die taktische Kommunikation dar. Sie verschafft

der US Army, der US Air Force und weiteren verbündeten Partnern den nötigen

operativen Spielraum."

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Produktseite

(https://www.getsat.com/esa/aero-blade-m-series/)

Get SAT ist ein führender Anbieter miniaturisierter, mobiler

Satellitenkommunikationsterminals. Dank einer einzigartigen, patentierten

Antennentechnologie bietet es tragbare Vollduplex-Lösungen für das Ka- und Ku-

Band, die für eine schnelle Integration in anspruchsvollen Umgebungen entwickelt

wurden.

Eutelsat Network Solutions (der Markenname von OneWeb Technologies Inc.) liefert

sichere, speziell entwickelte Satellitenkommunikationslösungen für die US-

Regierung und verbündete Partner. Als Proxy-Unternehmen von Eutelsat in den USA

bietet Eutelsat Network Solutions einen einzigartigen Zugang zur globalen GEO-

Flotte von Eutelsat und zur OneWeb-LEO-Konstellation. Diese Konstellation bietet

Multi-Orbit-Konnektivität der nächsten Generation und eine beispiellose

Unterstützung bei gemeinsamen Missionen.

Kontakt:

info@getsat.com

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