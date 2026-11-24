^Wichtigste Ergebnisse von GEVORKYAN in den ersten neun Monaten des Jahres 2026:

* Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um mehr als 17 % auf 74,5 Mio. EUR

* Das EBITDA erreichte 22,1 Mio. EUR bei einer Marge von nahezu 30 %

* Das operative Ergebnis (EBIT) stieg um 4,5 % auf 9,2 Mio. EUR

* Der Nettogewinn stieg im Jahresvergleich auf 4,5 Mio. EUR

GEVORKYAN, a.s., ein führendes europäisches Unternehmen im Bereich der

Pulvermetallurgie, gibt ausgewählte Finanz- und Betriebsergebnisse für die

ersten neun Monate des Jahres 2026 bekannt.

Das Unternehmen erzielte einen Umsatz von 74,52 Mio. EUR, was einem Anstieg von

17,31 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das EBITDA erreichte 22,14 Mio. EUR,

was einem Rückgang von 3,71 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, während die

EBITDA-Marge 29,71 % betrug. Das operative Ergebnis (EBIT) stieg um 4,49 % auf

9,24 Mio. EUR, und der Nettogewinn (EAT) erhöhte sich um 2,29 % auf 4,52 Mio.

EUR.

Mit der diesjährigen Übernahme des italienischen Werks waren auch einmalige

Kosten in Höhe von 500.000 EUR für Rechts- und Wirtschaftsberatung sowie

Verwaltung verbunden. Darüber hinaus bestand ein zusätzlicher Bedarf an Working

Capital in Höhe von 2,1 Mio. EUR. Diese Mittel waren erforderlich, um den

reibungslosen Betrieb des übernommenen Unternehmens sicherzustellen und dessen

finanzielle Lage zu stabilisieren.

Neue Projekte und Finanzausblick

GEVORKYAN, a.s. baut seine Präsenz in der Luftfahrt- und Verteidigungsindustrie

weiter aus und realisiert bereits Serienlieferungen, unter anderem für die

Rheinmetall Group. Das Unternehmen entwickelt zudem neue Projekte im Bereich der

Komponenten für die Hardware von KI-Rechenzentren sowie im Bereich der

Agrartechnologie in Zusammenarbeit mit weltweit bekannten Marken wie John Deere,

Deutz-Fahr und Lombardini.

Die Stabilität des langfristigen Ausblicks des Unternehmens wird durch Verträge

mit Laufzeiten von 7 bis 10 Jahren gestützt. Der sich dem Abschluss nähernde

Investitionszyklus und die schrittweise Freisetzung von Working Capital

unterstützen das Ziel, ab 2027 einen positiven Cashflow zu erzielen. Das

erwartete Cashflow-Wachstum und die geringere Kapitalintensität des weiteren

Wachstums schaffen schrittweise Spielraum für neue Möglichkeiten der

Kapitalallokation, darunter den Schuldenabbau, Dividendenzahlungen,

Aktienrückkäufe und weiteres Umsatzwachstum.

Den vollständigen Zwischenbericht für Q3 2026 finden Sie hier

(https://www.gevorkyan.eu/wp-content/uploads/GEVORKYAN-Q3-2026-Interim-

Report.pdf).

Über GEVORKYAN

GEVORKYAN, a.s. ist ein führendes europäisches Unternehmen im Bereich der

Pulvermetallurgie, ein globaler Zulieferer für große multinationale Unternehmen

und eines der innovativsten Unternehmen dieses Sektors weltweit. Weitere

Informationen finden Sie unter www.gevorkyan.eu (https://www.gevorkyan.eu).

Kontakt

Finanzangelegenheiten: Andrej Bátovský, andrej.batovsky@gevorkyan.sk

Medien: Alexandra Murgashová, marketing@gevorkyan.sk

Haftungsausschluss

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Verkauf oder

Kauf von Wertpapieren dar. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen

dienen ausschließlich Informationszwecken. Für weitere Erläuterungen und den

entsprechenden Kontext empfehlen wir, sich an den oben genannten Vertreter von

GEVORKYAN, a.s. zu wenden. Das öffentliche Angebot von Aktien in der

Tschechischen Republik erfolgte auf Grundlage eines Aktienprospekts, der gemäß

der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates erstellt

wurde und auf der Website von GEVORKYAN, a.s. verfügbar ist.

Dieses Dokument enthält?zukunftsgerichtete Aussagen", die anhand von Ausdrücken

wie?kann",?wird",?erwartet",?glaubt",?schätzt" und ähnlichen Begriffen

identifiziert werden können und sich auf strategische Prioritäten,

Geschäftsentwicklung, Wachstum, Transaktionen oder Markttrends beziehen. Diese

Aussagen unterliegen Risiken und Unsicherheiten, und die tatsächlichen

Ergebnisse können wesentlich davon abweichen. Die in diesem Dokument enthaltenen

Prognosen basieren auf den bestmöglichen Einschätzungen des Managements von

GEVORKYAN hinsichtlich der strategischen und finanziellen Lage des Unternehmens

sowie zukünftiger Marktbedingungen, Trends und weiterer möglicher Entwicklungen.

Diese Überlegungen beinhalten Risiken und Unsicherheiten. Die tatsächlichen

Ergebnisse können unter anderem aufgrund folgender Faktoren wesentlich von

diesen Aussagen abweichen: einer weiteren Eskalation des Krieges in der Ukraine,

einschließlich weiterer Sanktionen und Gegensanktionen; der Nachfrage nach

Produkten und Dienstleistungen von GEVORKYAN und deren Marktakzeptanz; unserer

Pläne hinsichtlich der Dividendenpolitik und Dividendenzahlungen sowie unserer

Fähigkeit, Kredite, Überweisungen oder andere Zahlungen beziehungsweise

Garantien von Finanzinstituten zu erhalten; regulatorischer Änderungen, die die

metallurgische Industrie und den Bereich der Pulvermetallurgie betreffen;

Rechtsstreitigkeiten oder Auseinandersetzungen mit Dritten oder

Aufsichtsbehörden oder anderer negativer Entwicklungen im Zusammenhang mit

diesen Parteien; der Auswirkungen von Exportkontrollen und Rechtsvorschriften,

die Handel und Investitionen betreffen, auf unsere Fähigkeit und die Fähigkeit

wichtiger Drittanbieter, Waren, Software oder Technologien zu erwerben, die für

die von uns unseren Kunden angebotenen Produkte und Dienstleistungen

erforderlich sind, einschließlich der Auswirkungen von Zöllen oder anderen

handelspolitischen Maßnahmen in den Ländern, in denen wir tätig sind; weiterer

Risiken außerhalb der Kontrolle des Unternehmens oder der Nichterfüllung von

Erwartungen hinsichtlich verschiedener strategischer Prioritäten, der

Auswirkungen von Wechselkursschwankungen und des zunehmenden Wettbewerbs auf den

Märkten, auf denen GEVORKYAN tätig ist.

HINWEIS FÜR LESER: DARGESTELLTE FINANZINFORMATIONEN

Sofern nicht anders angegeben, wurden die in diesem Dokument dargestellten

Ergebnisse von GEVORKYAN und sonstigen Finanzinformationen gemäß den

International Financial Reporting Standards (?IFRS") auf Grundlage interner

Managementberichte erstellt, für die das Management des Unternehmens

verantwortlich ist. Sie wurden weder extern geprüft noch einer prüferischen

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Informationen kein unangemessenes Vertrauen entgegengebracht werden. Diese

Informationen sind möglicherweise nicht als Indikator für die tatsächlichen

Ergebnisse zukünftiger Perioden anzusehen.

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