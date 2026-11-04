GNW-News: GEVORKYAN refinanziert erfolgreich Anleihen im Wert von 30 Millionen EUR. Das Interesse der Investoren überstieg das Emissionsvolumen.

^GEVORKYAN, a.s., ein international tätiges Unternehmen im Bereich der

Pulvermetallurgie, hat erfolgreich eine Anleiheemission im Volumen von 30

Millionen EUR zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten durchgeführt.

Trotz einer deutlich höheren Nachfrage seitens der Investoren entschied sich die

Unternehmensleitung, das ursprünglich geplante Emissionsvolumen beizubehalten,

im Einklang mit der langfristigen Strategie zum schrittweisen Abbau der

Verschuldung.

Die erfolgreiche Refinanzierung stellt einen weiteren bedeutenden Schritt im

Finanzmanagement von GEVORKYAN dar. Die neue Anleiheemission mit einem festen

jährlichen Zinssatz von 7,39 % und einer Laufzeit bis 2031 dient der

Refinanzierung der von GEVORKYAN CZ begebenen Anleihen, die 2026 fällig werden.

Die Transaktion ermöglicht es dem Unternehmen, die Laufzeit der entsprechenden

Fremdfinanzierung zu verlängern, und trägt zur Stabilität seiner Finanzstruktur

bei.

Komer?ní banka, a.s. fungierte als federführender Manager der Anleiheemission,

während die rechtliche Beratung durch die Anwaltskanzleien HAVEL & PARTNERS und

Dentons erfolgte. An der Durchführung der Transaktion war zudem Conseq

Investment Management, a.s. als Co-Manager beteiligt.

?Ein besonderer Dank gilt der Komer?ní banka für die professionelle Leitung der

gesamten Transaktion sowie HAVEL & PARTNERS und Dentons für ihre fachkundige

Rechtsberatung. Alle Beteiligten haben damit wesentlich zum erfolgreichen

Abschluss der Refinanzierung beigetragen. Vor allem aber schätzen wir das

Vertrauen unserer Investoren, das für uns auch in Zukunft eine Verpflichtung

darstellt", ergänzte Artur Gevorkyan, Vorstandsvorsitzender von GEVORKYAN, a.s.

Über GEVORKYAN, a.s.

GEVORKYAN, a.s. gehört zu den führenden europäischen Unternehmen im Bereich der

Pulvermetallurgie, ist ein globaler Zulieferer für große multinationale

Unternehmen und zählt weltweit zu den innovativsten Unternehmen dieser Branche.

Weitere Informationen finden Sie unter www.gevorkyan.eu/de

(http://www.gevorkyan.eu/de).

Kontakt

Finanzangelegenheiten: Andrej Bátovský, andrej.batovsky@gevorkyan.sk

(mailto:andrej.batovsky@gevorkyan.sk)

Medien: Alexandra Murgashová (Hazuchová), marketing@gevorkyan.sk

(mailto:marketing@gevorkyan.sk)

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