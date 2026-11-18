^GEVORKYAN, a.s. wird am Dienstag, dem 24. November 2026, um 8:00 Uhr

mitteleuropäischer Zeit (MEZ) ausgewählte Finanz- und operative Ergebnisse für

das dritte Quartal 2026 veröffentlichen.

Das Unternehmen lädt außerdem zu einer Online-Ergebnisbesprechung mit der

Unternehmensleitung ein, die am selben Tag um 9:00 Uhr (MEZ) über Zoom

stattfindet.

Zur Anmeldung für die Veranstaltung klicken Sie bitte auf folgenden Link:

https://us06web.zoom.us/meeting/register/PykL3CNLSlKL0m4XO7VKVA

Über GEVORKYAN, a.s.

GEVORKYAN, a.s. ist ein führendes europäisches Unternehmen im Bereich der

Pulvermetallurgie, ein weltweiter Zulieferer großer multinationaler Unternehmen

und eines der innovativsten Unternehmen der Branche weltweit. Weitere

Informationen finden Sie unter www.gevorkyan.eu/de (http://www.gevorkyan.eu/de).

Kontakt

Finanzangelegenheiten: Andrej Bátovský, andrej.batovsky@gevorkyan.sk

Medien: Alexandra Murgashová, marketing@gevorkyan.sk

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