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17.09.2026 06:49:38
GNW-News: Giles Guidicelli übernimmt als Geschäftsführer die Leitung von Akkodis Deutschland und Österreich
^Unter der neuen Führung beschleunigt Akkodis Deutschland und Österreich seine
Entwicklung als führender Partner für Digital Engineering - mit konsequenter
Kundenorientierung und einem klaren Fokus auf technologische Stärke.
Bild: Thomas Klukas (links) und Giles Guidicelli (rechts) im Rahmen des
Führungsübergangs bei Akkodis Deutschland. Quelle: Akkodis
[Sindelfingen, den 17.09.2026] Akkodis, globales Beratungsunternehmen für
Digital Engineering und Teil der Adecco Group, hat Giles Guidicelli zum
Geschäftsführer von Akkodis Deutschland und Österreich ernannt. Zum 1. September
2026 hat er als Group SVP Akkodis Germany die Gesamtverantwortung für Akkodis in
Deutschland und Österreich übernommen.
Seit seinem Eintritt in die Geschäftsführung am 1. Mai 2026 hat Guidicelli an
der Seite von Co-Geschäftsführer Thomas Klukas das Unternehmen umfassend
kennengelernt und den Kontakt zu Kunden und Geschäftspartnern vertieft. Mit der
Übernahme der Gesamtverantwortung verbindet Akkodis einen nahtlosen
Führungsübergang mit neuen Impulsen für die weitere Entwicklung des Geschäfts in
Deutschland und Österreich.
Der IT- und Engineering-Branchenexperte bringt mehr als 25 Jahre
Führungserfahrung mit und war vor seinem Wechsel zu Akkodis in leitenden
Funktionen unter anderem bei Capgemini Engineering tätig.
Klarer Fokus auf Kunden und technologische Stärke
Unter Guidicellis Führung will Akkodis Deutschland und Österreich seine
vorhandenen Stärken gezielt ausbauen und noch konsequenter auf die
technologischen Herausforderungen seiner Kunden ausrichten. Dafür verbindet das
Unternehmen seine Engineering- und Branchenexpertise mit Kompetenzen in AI,
Data, Cloud, Edge und Software Engineering sowie global skalierbaren Delivery-
Strukturen. Ziel ist es, technologische Innovation schneller in konkrete
Lösungen und industrielle Anwendung zu überführen.
?Deutschland verfügt über enorme Engineering- und Innovationskraft. Jetzt kommt
es darauf an, diese Stärke mit der Geschwindigkeit digitaler Technologien und
künstlicher Intelligenz zu verbinden. Für Akkodis bedeutet das, unsere Expertise
gezielt dort einzusetzen, wo wir für unsere Kunden den größten Mehrwert schaffen
und Verantwortung für Ergebnisse übernehmen können. Wir haben dafür starke
Kompetenzen, erfahrene Teams und ein internationales Netzwerk - darauf wollen
wir aufbauen", sagt Giles Guidicelli, Geschäftsführer Akkodis Germany.
Diesen Anspruch will Guidicelli nun in konkrete Prioritäten übersetzen und das
Unternehmen noch stärker an den Anforderungen seiner Kunden und des Marktes
ausrichten.
Kontinuität in der Führung
Die Voraussetzungen für diese Entwicklung wurden in den vergangenen Monaten
geschaffen. Unter der interimistischen Führung von Thomas Klukas hat Akkodis in
Deutschland und Österreich seine Weiterentwicklung konsequent vorangetrieben,
die Organisation neu ausgerichtet und wichtige Weichen für die nächste Phase
gestellt. Der Führungsübergang wurde seit Guidicellis Eintritt im Mai gemeinsam
vorbereitet und sichert Kontinuität in der Führung.
Mit Abschluss der Übergabe wechselt Thomas Klukas innerhalb der Akkodis Gruppe
in die globale Funktion des Group SVP Strategic Execution. In dieser Rolle wird
er seine umfassende Erfahrung künftig auf internationaler Ebene einbringen und
dem Geschäft in Deutschland und Österreich weiterhin eng verbunden bleiben.
Medienkontakte
Meldina Kurti
Director Communications Germany, Akkodis
M. +49 15174631537
E. presse@akkodis.com (mailto:presse@akkodis.com)
Maria Sole Quaglio
External Communications Manager Germany, Akkodis
M. +49 15174631929
E. presse@akkodis.com (mailto:presse@akkodis.com)
Über Akkodis
Akkodis ist ein globales Beratungsunternehmen für Digital Engineering, das
Unternehmen dabei unterstützt, Innovationen zu beschleunigen und ihre
Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig zu stärken. Durch den gezielten Einsatz von
Technologie definieren wir neu, wie Prozesse und Produkte entwickelt, betrieben
und optimiert werden. Mit umfassender Expertise in den Bereichen AI, Data,
Cloud, Edge und Software Engineering bietet Akkodis erstklassige Technologie?
und Transformationsberatung. Auf Basis skalierbarer, global vernetzter
Delivery?Modelle und hochqualifizierter Talente realisieren wir
End?to?End?Lösungen - von strategischer Beratung über Design und Entwicklung bis
hin zur industriellen Umsetzung. Mit Akkodis Intelligence verbinden wir die
exponentielle Leistungsfähigkeit moderner Technologien mit den einzigartigen
Stärken menschlichen Denkens, um messbaren Mehrwert in der digitalen
Transformation zu schaffen. Als Teil der Adecco Group mit Hauptsitz in der
Schweiz vereint Akkodis rund 40.000 Ingenieur:innen und digitale Expert:innen in
über 30 Ländern. Unser Leistungsportfolio umfasst Consulting, Solutions und
Academy. Mit tiefem Branchenverständnis und langjähriger Erfahrung in den
weltweit wichtigsten Industrien begleiten wir Unternehmen als vertrauensvoller
Partner bei der Bewältigung komplexer Herausforderungen und der Gestaltung ihrer
Zukunft. akkodis.com (https://www.akkodis.com/de) | LinkedIn
(https://www.linkedin.com/company/akkodis) | Instagram
(https://www.instagram.com/akkodisdeutschland/) | Facebook
(https://www.facebook.com/AkkodisDeutschland)
Über die Adecco Group
Die Adecco Group gehört zu den weltweit führenden Beratungs- und
Lösungsunternehmen im Bereich Human Resources. Sie qualifiziert, entwickelt und
vermittelt Mitarbeitende in 60 Länder global und ermöglicht jedes Jahr mehr als
drei Millionen Karrieren. In Deutschland sind täglich mehr als 40.000
Mitarbeitende über die Unternehmen der Adecco Group (Adecco, DIS AG, Pro Serv,
LHH und Akkodis) im Kundeneinsatz tätig. Intern beschäftigt die Adecco Group
rund 2300 Mitarbeitende in 500 Niederlassungen. Über die spezialisierten
Geschäftseinheiten erhalten Unternehmen maßgeschneiderte Personallösungen für
ihre Branche und ihr Unternehmensmodell. Mit der Mission "Making The Future Work
For Everyone" verpflichtet sich die Adecco Group zu verantwortungsvollem Handeln
und arbeitet jeden Tag daran, eine bessere Arbeitswelt für alle zu schaffen.
www.Adeccogroup.com (http://www.adeccogroup.com)
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