GNW-News: Glice stellt erste Null-Strom-Eisbahn mit neuer Durchbruch-Technologie StellarGlideT vor - erstmals in Deutschland im LEGOLAND Deutschland Resort i...

^LUCERNE, Schweiz und GÜNZBURG, Deutschland, Dec. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Glice hat seine neue, vollständig stromfreie StellarGlide(TM) Eisbahn erstmals in

Deutschland in Betrieb genommen. Die innovative Bahn ersetzt im LEGOLAND

Deutschland Resort eine Echteisbahn und demonstriert dort die neuesten

Fortschritte der synthetischen Eislauf-Technologie von Glice. Die 550m²-Fläche

wird vollständig ohne Strom, Wasser oder Kühlmittel betrieben. Am

Eröffnungswochenende demonstrierten Jean-François Boucher und weitere DEL-Profis

gemeinsam mit Nachwuchsspielern, wie sich das neue Eis in der Praxis anfühlt.

Die innovative Oberfläche von Glice ermöglicht ein Gleitverhalten, das dem von

gekühltem Eis gleicht und bietet zugleich 52 % weniger Reibung als das

nächstbeste herkömmliche synthetische Produkt auf dem Markt. Diese

Leistungswerte wurden in einer unabhängigen Studie des Fraunhofer-Instituts

bestätigt. (Mehr dazu hier. (https://www.iwm.fraunhofer.de/de/presse/presse-

news/pressemitteilungsliste/Synthetisches-Eis-mit-Gleiteigenschaften-wie-von-

echtem-Eis.html))

DEL-Profi Jean-François Boucher fasst seinen Eindruck so zusammen:?Die Bahn hat

meine Erwartungen übertroffen. Die Kinder haben sich sofort zurechtgefunden und

ohne Probleme losgelegt - wirklich fantastisch."

Dieser Eindruck unterstreicht das Ziel der neuen Technologie: ein authentisches

Eisgefühl zu schaffen, das ganz ohne Energie- oder Wasserverbrauch auskommt.

?Mit Glice StellarGlide(TM) zeigen wir, wie moderne Materialien ein echtes

Eisgefühl ermöglichen - ohne die ökologischen Nachteile klassischer Eisbahnen",

sagt Viktor Meier, CEO und Mitgründer von Glice.

Die Installation ersetzt eine bisher strombetriebene Eisfläche, die aufgrund

ihres hohen Energie- und Wartungsaufwands nicht mehr zeitgemäß war. Mit Glice

setzt der Park nun auf eine Lösung, die dauerhaft nachhaltig ist und keine

laufenden Ressourcen verbraucht - bei gleichzeitig hohem Erlebniswert,

unabhängig von Wetter, Temperaturen oder Infrastruktur.

Manuela Stone, Geschäftsführerin "Das LEGOLAND Deutschland Resort steht für

besondere Familienmomente - und genauso auch für nachhaltiges Handeln. Mit der

neuen synthetischen Eisbahn von Glice haben wir die perfekte Lösung gefunden,

die das Thema Umweltfreundlichkeit mit herausragendem Fahrspaß für alle Gäste

kombiniert."

Zusätzlich wurde für jedes verbaute Glice-Panel ein Baum gepflanzt, um die

Emissionen aus Produktion und Transport vollständig zu kompensieren - damit ist

die neue Eisbahn nicht nur strom- und wasserfrei im Betrieb, sondern auch

klimaneutral über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg.

Über Glice:

Glice entwickelt Eco-Eisbahnen, die komplett ohne Wasser, Energie oder

Kühlmittel auskommen und dennoch ein hochwertiges Eislauf-Erlebnis bieten. Das

Unternehmen ist in über 100 Ländern aktiv und hat bereits mehr als 3.000 Anlagen

installiert - in Freizeitparks, Städten und im Profisport. Mehr auf

www.glicerink.com (http://www.glicerink.com/de).

Fotos zu dieser Ankündigung sind verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5de81e03-4f93-4302-b549-

bd3942912519/de

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2f091a27-d131-48e3-855d-

ff3ab059f423/de

Luka Lidecke

Marketing Manager

+34 644107556

luka.lidecke@glice.comÂ°

