GNW-News: Glice stellt erste Null-Strom-Eisbahn mit neuer Durchbruch-Technologie StellarGlideT vor - erstmals in Deutschland im LEGOLAND Deutschland Resort i...

^LUCERNE, Schweiz und GÜNZBURG, Deutschland, Dec. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --
Glice hat seine neue, vollständig stromfreie StellarGlide(TM) Eisbahn erstmals in
Deutschland in Betrieb genommen. Die innovative Bahn ersetzt im LEGOLAND
Deutschland Resort eine Echteisbahn und demonstriert dort die neuesten
Fortschritte der synthetischen Eislauf-Technologie von Glice. Die 550m²-Fläche
wird vollständig ohne Strom, Wasser oder Kühlmittel betrieben. Am
Eröffnungswochenende demonstrierten Jean-François Boucher und weitere DEL-Profis
gemeinsam mit Nachwuchsspielern, wie sich das neue Eis in der Praxis anfühlt.
Die innovative Oberfläche von Glice ermöglicht ein Gleitverhalten, das dem von
gekühltem Eis gleicht und bietet zugleich 52 % weniger Reibung als das
nächstbeste herkömmliche synthetische Produkt auf dem Markt. Diese
Leistungswerte wurden in einer unabhängigen Studie des Fraunhofer-Instituts
bestätigt. (Mehr dazu hier. (https://www.iwm.fraunhofer.de/de/presse/presse-
news/pressemitteilungsliste/Synthetisches-Eis-mit-Gleiteigenschaften-wie-von-
echtem-Eis.html))
DEL-Profi Jean-François Boucher fasst seinen Eindruck so zusammen:?Die Bahn hat
meine Erwartungen übertroffen. Die Kinder haben sich sofort zurechtgefunden und
ohne Probleme losgelegt - wirklich fantastisch."
Dieser Eindruck unterstreicht das Ziel der neuen Technologie: ein authentisches
Eisgefühl zu schaffen, das ganz ohne Energie- oder Wasserverbrauch auskommt.
?Mit Glice StellarGlide(TM) zeigen wir, wie moderne Materialien ein echtes
Eisgefühl ermöglichen - ohne die ökologischen Nachteile klassischer Eisbahnen",
sagt Viktor Meier, CEO und Mitgründer von Glice.
Die Installation ersetzt eine bisher strombetriebene Eisfläche, die aufgrund
ihres hohen Energie- und Wartungsaufwands nicht mehr zeitgemäß war. Mit Glice
setzt der Park nun auf eine Lösung, die dauerhaft nachhaltig ist und keine
laufenden Ressourcen verbraucht - bei gleichzeitig hohem Erlebniswert,
unabhängig von Wetter, Temperaturen oder Infrastruktur.
Manuela Stone, Geschäftsführerin "Das LEGOLAND Deutschland Resort steht für
besondere Familienmomente - und genauso auch für nachhaltiges Handeln. Mit der
neuen synthetischen Eisbahn von Glice haben wir die perfekte Lösung gefunden,
die das Thema Umweltfreundlichkeit mit herausragendem Fahrspaß für alle Gäste
kombiniert."
Zusätzlich wurde für jedes verbaute Glice-Panel ein Baum gepflanzt, um die
Emissionen aus Produktion und Transport vollständig zu kompensieren - damit ist
die neue Eisbahn nicht nur strom- und wasserfrei im Betrieb, sondern auch
klimaneutral über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg.
Über Glice:
Glice entwickelt Eco-Eisbahnen, die komplett ohne Wasser, Energie oder
Kühlmittel auskommen und dennoch ein hochwertiges Eislauf-Erlebnis bieten. Das
Unternehmen ist in über 100 Ländern aktiv und hat bereits mehr als 3.000 Anlagen
installiert - in Freizeitparks, Städten und im Profisport. Mehr auf
www.glicerink.com (http://www.glicerink.com/de).
Fotos zu dieser Ankündigung sind verfügbar unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5de81e03-4f93-4302-b549-
bd3942912519/de
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2f091a27-d131-48e3-855d-
ff3ab059f423/de
Luka Lidecke
Marketing Manager
+34 644107556
luka.lidecke@glice.comÂ°
