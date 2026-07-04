GNW-News: Global Digital Economy Conference 2026: Wie fühlt sich das Leben in zehn Jahren an - in einer 600 Jahre alten Straße?

^PEKING, July 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die rund 600 Jahre alte Longfu-

Tempelstraße in Peking entwickelt sich zu einem neuen Schauplatz, an dem

digitale Technologien und traditionelle Kultur auf besondere Weise

zusammenfinden. Als Auftakt zur Global Digital Economy Conference 2026 wurde am

27. Juni im Longfu Tower offiziell die Beijing Digital Economy Experience Week

2026 eröffnet. Die Veranstaltung läuft noch bis zum 3. Juli. Unter dem Motto

?Digitale Welle im Aufschwung - Intelligenz beflügelt die Hauptstadt" stehen in

diesem Jahr digitaler Konsum, digitale Kultur, smartes Wohnen und KI-Anwendungen

im Mittelpunkt. Ziel der Experience Week ist es, eine Plattform für die digitale

Konsumwelt zu schaffen, die Ausstellungen, interaktive Erlebnisse,

Einkaufsmöglichkeiten und Mitmachangebote miteinander verbindet.

Video: http://bj.news.cn/20260630/92aa468d9d444b7ea59a926ae76a6f32/c.html

Zeitgleich mit der Experience Week öffnete auch der?Digital Trend Market" seine

Tore - eines der zentralen Highlights der Veranstaltung. Mehr als 40 Unternehmen

der Digitalbranche präsentieren dort über 300 Innovationen aus den

unterschiedlichsten Bereichen der digitalen Wirtschaft. Das Spektrum reicht von

KI-Endgeräten, KI-gestützter Bildung und KI-Spielzeug über verkörperte

Intelligenz und XR-Interaktionen bis hin zu digitalen Kultur- und

Kreativprodukten, KI-gestütztem E-Commerce und weiteren zukunftsweisenden

Anwendungsfeldern. Besucher können vor Ort modernste Anwendungen wie KI-

gestützte Kreativwerkzeuge, intelligente Interaktionslösungen und digitale

Bildgebung selbst ausprobieren, aktuelle digitale Trendprodukte erwerben und

durch immersive Erlebnisse neue Anwendungsszenarien, Innovationen und

Geschäftsmodelle des digitalen Konsums kennenlernen.

Während der gesamten Veranstaltungswoche können Besucher die historische Straße

erkunden, zahlreiche Mitmachangebote erleben und in die Lebenswelt von morgen

eintauchen. Dabei wird anschaulich, wie digitale Technologien die Lebensqualität

bereichern und wie eng Technologie, Kultur und Konsum heute miteinander

verknüpft sind.

Quelle: Global Digital Economy Conference 2026

Ansprechpartnerin: Frau Zhu, Tel.: 86-10-63074558Â°