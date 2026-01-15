GNW-News: Global Digital Entrepreneurship Ecosystem Index offenbart deutliche Kluft zwischen digitaler Bereitschaft und Skalierungsfähigkeit

^WIEN, Jan. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das Vienna Institute for Global Studies

(VIGS), ein unabhängiges interdisziplinäres Forschungsinstitut mit Sitz in Wien,

hat den 2026 Global Digital Entrepreneurship Ecosystem Index Report

veröffentlicht. Dieser bietet eine der bisher umfassendsten globalen Bewertungen

zu den Auswirkungen der Digitalisierung auf unternehmerische und wirtschaftliche

Ergebnisse in 170 Volkswirtschaften.

Die Ergebnisse deuten auf einen grundlegenden Wandel in der globalen

Innovationslandschaft hin. Während sich die digitale Infrastruktur, die

Konnektivität und die grundlegenden digitalen Kompetenzen weltweit rasch

entwickelt haben, ist die Fähigkeit der Länder, diese Grundlagen in skalierbare

unternehmerische Aktivitäten umzuwandeln, nach wie vor uneinheitlich. Dies führt

zu einer immer größeren Kluft zwischen der digitalen Bereitschaft und den

wirtschaftlichen Auswirkungen.

Der DEE Index, der den Zeitraum von 2017 bis 2022 abdeckt, misst das systemische

Zusammenspiel von digitaler Infrastruktur, Plattformen, Institutionen und

unternehmerischer Handlungsfähigkeit. Der Bericht zeigt: Obwohl sich die

globalen digitalen Kapazitäten spürbar verbessert haben, hinken die Skalierung

von Start-ups, der Zugang zu Risikokapital und die Kommerzialisierung von

Innovationen weiter hinterher. Damit hat sich die unternehmerische Skalierung

als der zentrale strukturelle Engpass der globalen digitalen Wirtschaft

herauskristallisiert.

Volkswirtschaften mit hohem Einkommen wie die USA, Dänemark und Großbritannien

führen das globale Ranking an. Sie profitieren von ausgewogenen Ökosystemen, die

starke Institutionen, tiefe Kapitalmärkte und ausgereifte digitale Plattformen

vereinen. Gleichzeitig verzeichneten mehrere aufstrebende Regionen -darunter

Subsahara-Afrika und Zentralasien - das schnellste relative Wachstum, getragen

von Basisinvestitionen in Konnektivität und digitale Kompetenzen.

?Wir stehen an einem Wendepunkt der globalen digitalen Wirtschaft", erklärt

Prof. Dr. Zoltán Ács, Direktor des Vienna Institute for Global Studies.?Der

digitale Zugang ist nicht mehr die primäre Hürde. Die eigentliche

Herausforderung besteht darin, Unternehmertum zu ermöglichen - insbesondere in

den Bereichen Skalierung, Finanzierung und institutionelle Koordination -, um

digitale Bereitschaft in echten wirtschaftlichen Mehrwert zu transformieren."

Der Bericht ruft politische Entscheidungsträger, Investoren und Führungskräfte

von Ökosystemen dazu auf, den Fokus von der Ausweitung des Zugangs hin zur

Stärkung von Venture-Finanzierung, unternehmerischen Talenten und

plattformbasierten Innovations­ökosystemen zu verlagern. Ohne gezielte Maßnahmen

dürfte sich die Kluft zwischen digitalem Potenzial und unternehmerischer Wirkung

weiter vergrößern.

Der vollständige Digital Entrepreneurship Ecosystem Index - Global Report ist

hier abrufbar. (https://www.vigsinstitute.at/deeindex-global-report/)

Über das Vienna Institute for Global Studies (VIGS)

VIGS ist ein unabhängiges, interdisziplinäres Forschungsinstitut mit den

Schwerpunkten unternehmerische Ökosysteme, internationale Beziehungen,

Geopolitik und Wohlbefinden. VIGS liefert datengestützte Erkenntnisse zur

Unterstützung evidenzbasierter Politik und strategischer Entscheidungsfindung

weltweit.

Kontakt

Naomi Besedes

vigs@vigsinstitute.at (mailto:vigs@vigsinstitute.at)

+436648463928

