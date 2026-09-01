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01.09.2026 08:05:38
GNW-News: Global Water Intelligence führt EuroWIN ein, eine zentrale, durchsuchbare kommerzielle Plattform zur Abbildung des fragmentierten europäischen Abwa...
^OXFORD, England, Sept. 01, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Global Water Intelligence
(GWI) hat EuroWIN - European Wastewater Investment Navigator - auf den Markt
gebracht. Dabei handelt es sich um eine Plattform, die den fragmentierten
europäischen Abwassermarkt transparent macht und gezielt rentable
Investitionschancen aufzeigt.
Die überarbeitete EU-Richtlinie über die Behandlung von kommunalem Abwasser ist
eine der bedeutendsten Veränderungen der Investitionslandschaft seit einer
Generation. Strengere Anforderungen an die Abwasserbehandlung, einschließlich
einer vierten Reinigungsstufe zur Entfernung von Mikroschadstoffen, zwingen
Wasserversorger zum Umdenken bei Planung, Finanzierung und Beschaffung. Die
entscheidende Frage ist, wie sich diese Anforderungen auf konkrete Projekte,
Beschaffungsmaßnahmen und den Technologiebedarf auswirken und welche
Versorgungsunternehmen und Märkte als Erste handeln werden.
EuroWIN nimmt Ihnen die Arbeit ab. EuroWIN deckt 30 EU- und EWR-Märkte sowie
26 Sprachen ab und führt Informationen aus den Bereichen Regulierung,
Investitionen, Beschaffung und Technologien zu einem klaren, detaillierten und
übersichtlichen Gesamtbild zusammen. Derzeit erfasst die Plattform mehr als
27.000 Projekte, 400 Versorger, 45.000 Ausschreibungen und geplante
Investitionen in Höhe von 100 Milliarden Euro.
Die Plattform vereint sechs zentrale Datensätze in einer einzigen durchsuchbaren
Ansicht: Vorschriften, Anlagen, Projekte, Versorger, Ausschreibungen und
Unternehmen. Insgesamt lässt sich daraus erkennen, wo die Nachfrage steigt, wo
neue Projekte entstehen und worauf sich Vertriebsteams konzentrieren sollten.
Basierend auf der jahrzehntelangen, bewährten Marktexpertise von GWI
strukturieren, prüfen und interpretieren unsere internen Analysten die Daten und
verknüpfen sie mit individuell anpassbaren Marktanalysen und
Wettbewerbsinformationen. So können Teams die Signale erkennen, die wirklich
relevant sind.
EuroWIN wurde für Teams entwickelt, die entscheiden müssen, wo sie im
europäischen Abwassersektor ihre Schwerpunkte setzen und wie sie im Wettbewerb
bestehen und wachsen können. Die Plattform unterstützt sie in den Bereichen
Geschäftsentwicklung, Marktstrategie, Wettbewerbsanalyse sowie bei der
Ausrichtung auf Technologien und Anwendungsbereiche. Das Ergebnis ist eine
Plattform, die es Teams ermöglicht, in einem sich ständig wandelnden Markt einen
Schritt voraus zu sein und genau die Gelegenheiten aufzuspüren, auf die es
ankommt.
Entdecken Sie die Plattform oder buchen Sie direkt eine Demo unter
www.gwieurowin.com. Allgemeine Anfragen richten Sie bitte an:
rebekah.donald@globalwaterintel.com
(mailto:rebekah.donald@globalwaterintel.com).
Über Global Water Intelligence
Global Water Intelligence (GWI) ist das führende Unternehmen für
Marktinformationen und Veranstaltungen für die internationale Wasserwirtschaft.
Seit 25 Jahren richten wir unser Unternehmen darauf aus, als vertrauensvolle
Schnittstelle zwischen unseren Kunden und ihren Märkten zu fungieren und ihnen
wertvolle Marktinformationen bereitzustellen, die es ihnen ermöglichen,
fundierte strategische Entscheidungen für ihr Unternehmen zu treffen. Wir decken
kommunale Märkte und sämtliche Industriesektoren sowie die Bereiche Technologie,
Finanzen und Wirtschaft ab.
KONTAKT: George Daniel
UNTERNEHMEN: Global Water Intelligence
E-MAIL: George.Daniel@globalwaterintel.com
WEB: https://www.gwieurowin.comÂ°
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