GNW-News: Global Water Intelligence führt EuroWIN ein, eine zentrale, durchsuchbare kommerzielle Plattform zur Abbildung des fragmentierten europäischen Abwa...

^OXFORD, England, Sept. 01, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Global Water Intelligence

(GWI) hat EuroWIN - European Wastewater Investment Navigator - auf den Markt

gebracht. Dabei handelt es sich um eine Plattform, die den fragmentierten

europäischen Abwassermarkt transparent macht und gezielt rentable

Investitionschancen aufzeigt.

Die überarbeitete EU-Richtlinie über die Behandlung von kommunalem Abwasser ist

eine der bedeutendsten Veränderungen der Investitionslandschaft seit einer

Generation. Strengere Anforderungen an die Abwasserbehandlung, einschließlich

einer vierten Reinigungsstufe zur Entfernung von Mikroschadstoffen, zwingen

Wasserversorger zum Umdenken bei Planung, Finanzierung und Beschaffung. Die

entscheidende Frage ist, wie sich diese Anforderungen auf konkrete Projekte,

Beschaffungsmaßnahmen und den Technologiebedarf auswirken und welche

Versorgungsunternehmen und Märkte als Erste handeln werden.

EuroWIN nimmt Ihnen die Arbeit ab. EuroWIN deckt 30 EU- und EWR-Märkte sowie

26 Sprachen ab und führt Informationen aus den Bereichen Regulierung,

Investitionen, Beschaffung und Technologien zu einem klaren, detaillierten und

übersichtlichen Gesamtbild zusammen. Derzeit erfasst die Plattform mehr als

27.000 Projekte, 400 Versorger, 45.000 Ausschreibungen und geplante

Investitionen in Höhe von 100 Milliarden Euro.

Die Plattform vereint sechs zentrale Datensätze in einer einzigen durchsuchbaren

Ansicht: Vorschriften, Anlagen, Projekte, Versorger, Ausschreibungen und

Unternehmen. Insgesamt lässt sich daraus erkennen, wo die Nachfrage steigt, wo

neue Projekte entstehen und worauf sich Vertriebsteams konzentrieren sollten.

Basierend auf der jahrzehntelangen, bewährten Marktexpertise von GWI

strukturieren, prüfen und interpretieren unsere internen Analysten die Daten und

verknüpfen sie mit individuell anpassbaren Marktanalysen und

Wettbewerbsinformationen. So können Teams die Signale erkennen, die wirklich

relevant sind.

EuroWIN wurde für Teams entwickelt, die entscheiden müssen, wo sie im

europäischen Abwassersektor ihre Schwerpunkte setzen und wie sie im Wettbewerb

bestehen und wachsen können. Die Plattform unterstützt sie in den Bereichen

Geschäftsentwicklung, Marktstrategie, Wettbewerbsanalyse sowie bei der

Ausrichtung auf Technologien und Anwendungsbereiche. Das Ergebnis ist eine

Plattform, die es Teams ermöglicht, in einem sich ständig wandelnden Markt einen

Schritt voraus zu sein und genau die Gelegenheiten aufzuspüren, auf die es

ankommt.

Entdecken Sie die Plattform oder buchen Sie direkt eine Demo unter

www.gwieurowin.com. Allgemeine Anfragen richten Sie bitte an:

rebekah.donald@globalwaterintel.com

(mailto:rebekah.donald@globalwaterintel.com).

Über Global Water Intelligence

Global Water Intelligence (GWI) ist das führende Unternehmen für

Marktinformationen und Veranstaltungen für die internationale Wasserwirtschaft.

Seit 25 Jahren richten wir unser Unternehmen darauf aus, als vertrauensvolle

Schnittstelle zwischen unseren Kunden und ihren Märkten zu fungieren und ihnen

wertvolle Marktinformationen bereitzustellen, die es ihnen ermöglichen,

fundierte strategische Entscheidungen für ihr Unternehmen zu treffen. Wir decken

kommunale Märkte und sämtliche Industriesektoren sowie die Bereiche Technologie,

Finanzen und Wirtschaft ab.

KONTAKT: George Daniel

UNTERNEHMEN: Global Water Intelligence

E-MAIL: George.Daniel@globalwaterintel.com

WEB: https://www.gwieurowin.comÂ°