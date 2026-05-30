BioNTech Aktie
WKN DE: A2PSR2 / ISIN: US09075V1026
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30.05.2026 20:19:38
GNW-News: Globale Daten der ROSETTA Lung-02-Studie: Ermutigende Wirksamkeit für BioNTechs und Bristol Myers Squibbs bispezifischen PD-L1xVEGF-A-Immunmodulato...
^* Erster bispezifischer PD-(L)1xVEGF-Immunmodulator-Kandidat, zu dem globale
Daten mit ermutigender Wirksamkeit in Kombination mit Chemotherapie in der
Erstlinienbehandlung von nicht-kleinzelligem Lungenkrebs über verschiedene
PD-L1-Expressionslevel und Subtypen hinweg vorgestellt werden; Daten
untermauern das Potenzial von Pumitamig, einen neuen Behandlungsstandard in
der Therapie von Lungenkrebs zu etablieren
* Pumitamig in Kombination mit Chemotherapie zeigte in der
Erstlinienbehandlung von nicht-kleinzelligem Lungenkrebs bei beiden
untersuchten Dosierungen eine robuste und konsistente Anti-Tumor-Aktivität
mit höheren bestätigten objektiven Ansprechraten von 63,6 % bei nicht-
plattenepithelialen und 72,7 % bei plattenepithelialen Subtypen bei der
niedrigeren Dosierung
* Pumitamig wird im Rahmen eines umfassenden globalen klinischen Phase-3-
Entwicklungsprogramms bei nicht-kleinzelligem Lungenkrebs weiterentwickelt,
darunter der aktiv rekrutierende zulassungsrelevante Phase-3-Teil der
ROSETTA Lung-02-Studie sowie zwei weitere globale klinische Phase-3-Studien
MAINZ, Deutschland und PRINCETON, USA, 30. Mai 2026 - BioNTech SE
(https://www.biontech.com/de/de/home.html) (Nasdaq: BNTX,?BioNTech") und
Bristol Myers Squibb Company (https://www.bms.com/de) (NYSE: BMY,?BMS") gaben
heute Zwischenergebnisse aus der globalen Phase-2/3-Studie ROSETTA-Lung-02
(NCT06712316 (https://clinicaltrials.gov/study/NCT06712316)) bekannt. In der
Studie wird der PD-L1xVEGF-A-Immunmodulator-Kandidat Pumitamig (auch bekannt als
BNT327 oder BMS-986545) in Kombination mit Chemotherapie bei zuvor unbehandelten
Patientinnen und Patienten mit fortgeschrittenem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs
(non-small cell lung cancer,?NSCLC") untersucht.
Die Daten zeigten ermutigende Anti-Tumor-Aktivität mit hohen Ansprechraten über
alle PD-L1-Expressionslevel hinweg (Tumor Proportion Score, TPS Â°
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