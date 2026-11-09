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09.11.2026 18:24:38
GNW-News: Globale Tiefsee-Innovatoren kommen im chinesischen Sanya zusammen, um neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit im Bereich Meerestechnologie auszuloten
^SANYA, China, Nov. 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das vierte Internationale Forum
für wissenschaftlich-technologische Zusammenarbeit und Innovation des
Freihandelshafens Hainan und die Konferenz zur Innovation im Bereich
Tiefseetechnologie 2026 sind am 5. November in Sanya in der chinesischen Provinz
Hainan zu Ende gegangen.
Nach Angaben des Hainan Provincial Department of Science and Technology
(Ministeriums für Wissenschaft und Technologie der Provinz Hainan), einem der
Veranstalter der Konferenz, brachte die Veranstaltung mehr als 400 chinesische
und internationale Teilnehmer aus über 290 Institutionen in zwölf Ländern
zusammen. Sie tauschten sich über die Tiefseeforschung, technologische
Innovationen und industrielle Anwendungen aus und erkundeten zugleich neue Wege
für die internationale Zusammenarbeit sowie die Kommerzialisierung
meereswissenschaftlicher und -technologischer Errungenschaften.
Die unter dem Motto?Tiefsee-Integration: Eine Zukunft mit neuen
Qualitätsmaßstäben gestalten" veranstaltete Konferenz umfasste sieben parallel
stattfindende Foren und vier Begleitveranstaltungen. Im Mittelpunkt der
Diskussionen standen unter anderem die Tiefseeerkundung, die intelligente
maritime Fertigung, die marine Bioproduktion sowie saubere Energie für die
Tiefsee und die offene See. Ziel war es, die Zusammenarbeit zwischen
Forschungseinrichtungen, Hochschulen und Unternehmen zu fördern und dabei
konkrete technologische Anforderungen aus der Praxis aufzugreifen.
Zu den wichtigsten Ergebnissen der Konferenz gehörte die Einrichtung eines
international ausgerichteten regionalen Sub-Zentrums im Rahmen des Global Hadal
Exploration Programme (GHEP).
Das vom Institut für Tiefseewissenschaften und -technik der Chinesischen
Akademie der Wissenschaften initiierte Programm stützt sich auf bedeutende
Infrastrukturen der Tiefseeforschung, darunter das bemannte Tauchboot Fendouzhe,
das bis zur maximalen Meerestiefe tauchen kann. Es unterstützt die
multidisziplinäre Erforschung von Hadal-Gräben in Zusammenarbeit mit
wissenschaftlichen Einrichtungen weltweit.
Wissenschaftler aus Dänemark, Neuseeland, Chile und weiteren Ländern gründeten
gemeinsam das neue Sub-Zentrum. Dies ist ein wichtiger Schritt hin zu einer
stärkeren regionalen Koordinierung im Rahmen des von China initiierten
internationalen Wissenschaftsprogramms, an dem sich Forschungseinrichtungen aus
aller Welt beteiligen können.
Die ersten drei Ausgaben der Konferenz haben bereits eine Reihe konkreter
Ergebnisse für die internationale Zusammenarbeit hervorgebracht. Dazu zählen die
Förderung einer strategischen Kooperation zwischen China und Ägypten in der
meereswissenschaftlichen Forschung, die Veröffentlichung von Dokumenten wie dem
?Hainan Free Trade Port Consensus" (?Konsens des Freihandelshafens Hainan") und
dem?Consensus on Advancing Global Hadal Exploration through Collaborative Deep-
Sea Big Science Research" (?Konsens zur Förderung der globalen Hadal-Exploration
durch kollaborative Tiefsee-Großforschung"), die Gründung einer Industrieallianz
für Unterwasserrobotik sowie die Einrichtung eines Risikokapitalfonds für
Tiefseetechnologien.
Ein weiterer Schwerpunkt der Veranstaltung lag darauf, wissenschaftliche
Fortschritte mit den Anforderungen der Industrie zu verknüpfen.
Im Rahmen der Konferenz wurden insgesamt 113 wissenschaftliche und
technologische Errungenschaften im Bereich Tiefsee aus der Hightech-Zone der
Wissenschafts- und Technologiestadt Sanya Yazhou Bay vorgestellt.
Eine Ausstellung zu fortschrittlichen Tiefseetechnologien und entsprechender
Ausrüstung präsentierte 184 Innovationen und Entwicklungen von 78 teilnehmenden
Organisationen. Zu den Exponaten gehörten Unterwassergleiter für Einsätze in
Tiefen von bis zu 10.000 Metern, Unterwasserroboter und druckbeständige
Tiefseebatteriepacks. Sie veranschaulichten die jüngsten Fortschritte bei der
Tiefseeerkundung und im Bereich der Meerestechnik.
Von der wissenschaftlichen Erforschung der Tiefsee über die
Technologieentwicklung bis hin zu industriellen Anwendungen entwickelt sich
Hainan zunehmend zu einem bedeutenden internationalen Zentrum für den Austausch
und die Zusammenarbeit in den Meereswissenschaften und der Meerestechnologie.
Mit dem weiteren Ausbau globaler Netzwerke für die wissenschaftliche
Zusammenarbeit dürften künftig in Hainan immer mehr Tiefsee-Innovationen aus der
Forschung in die praktische Anwendung übergehen. Damit entstehen neue
technologische Grundlagen für die nachhaltige Nutzung der Meeresressourcen und
die Entwicklung einer globalen blauen Wirtschaft.
Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a18fd6f4-b13e-4249-bace-
280c214c63a7
Kontaktperson: Frau He, Tel.: 86-10-63074558Â°
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