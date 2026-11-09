GNW-News: Globale Tiefsee-Innovatoren kommen im chinesischen Sanya zusammen, um neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit im Bereich Meerestechnologie auszuloten

^SANYA, China, Nov. 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das vierte Internationale Forum

für wissenschaftlich-technologische Zusammenarbeit und Innovation des

Freihandelshafens Hainan und die Konferenz zur Innovation im Bereich

Tiefseetechnologie 2026 sind am 5. November in Sanya in der chinesischen Provinz

Hainan zu Ende gegangen.

Nach Angaben des Hainan Provincial Department of Science and Technology

(Ministeriums für Wissenschaft und Technologie der Provinz Hainan), einem der

Veranstalter der Konferenz, brachte die Veranstaltung mehr als 400 chinesische

und internationale Teilnehmer aus über 290 Institutionen in zwölf Ländern

zusammen. Sie tauschten sich über die Tiefseeforschung, technologische

Innovationen und industrielle Anwendungen aus und erkundeten zugleich neue Wege

für die internationale Zusammenarbeit sowie die Kommerzialisierung

meereswissenschaftlicher und -technologischer Errungenschaften.

Die unter dem Motto?Tiefsee-Integration: Eine Zukunft mit neuen

Qualitätsmaßstäben gestalten" veranstaltete Konferenz umfasste sieben parallel

stattfindende Foren und vier Begleitveranstaltungen. Im Mittelpunkt der

Diskussionen standen unter anderem die Tiefseeerkundung, die intelligente

maritime Fertigung, die marine Bioproduktion sowie saubere Energie für die

Tiefsee und die offene See. Ziel war es, die Zusammenarbeit zwischen

Forschungseinrichtungen, Hochschulen und Unternehmen zu fördern und dabei

konkrete technologische Anforderungen aus der Praxis aufzugreifen.

Zu den wichtigsten Ergebnissen der Konferenz gehörte die Einrichtung eines

international ausgerichteten regionalen Sub-Zentrums im Rahmen des Global Hadal

Exploration Programme (GHEP).

Das vom Institut für Tiefseewissenschaften und -technik der Chinesischen

Akademie der Wissenschaften initiierte Programm stützt sich auf bedeutende

Infrastrukturen der Tiefseeforschung, darunter das bemannte Tauchboot Fendouzhe,

das bis zur maximalen Meerestiefe tauchen kann. Es unterstützt die

multidisziplinäre Erforschung von Hadal-Gräben in Zusammenarbeit mit

wissenschaftlichen Einrichtungen weltweit.

Wissenschaftler aus Dänemark, Neuseeland, Chile und weiteren Ländern gründeten

gemeinsam das neue Sub-Zentrum. Dies ist ein wichtiger Schritt hin zu einer

stärkeren regionalen Koordinierung im Rahmen des von China initiierten

internationalen Wissenschaftsprogramms, an dem sich Forschungseinrichtungen aus

aller Welt beteiligen können.

Die ersten drei Ausgaben der Konferenz haben bereits eine Reihe konkreter

Ergebnisse für die internationale Zusammenarbeit hervorgebracht. Dazu zählen die

Förderung einer strategischen Kooperation zwischen China und Ägypten in der

meereswissenschaftlichen Forschung, die Veröffentlichung von Dokumenten wie dem

?Hainan Free Trade Port Consensus" (?Konsens des Freihandelshafens Hainan") und

dem?Consensus on Advancing Global Hadal Exploration through Collaborative Deep-

Sea Big Science Research" (?Konsens zur Förderung der globalen Hadal-Exploration

durch kollaborative Tiefsee-Großforschung"), die Gründung einer Industrieallianz

für Unterwasserrobotik sowie die Einrichtung eines Risikokapitalfonds für

Tiefseetechnologien.

Ein weiterer Schwerpunkt der Veranstaltung lag darauf, wissenschaftliche

Fortschritte mit den Anforderungen der Industrie zu verknüpfen.

Im Rahmen der Konferenz wurden insgesamt 113 wissenschaftliche und

technologische Errungenschaften im Bereich Tiefsee aus der Hightech-Zone der

Wissenschafts- und Technologiestadt Sanya Yazhou Bay vorgestellt.

Eine Ausstellung zu fortschrittlichen Tiefseetechnologien und entsprechender

Ausrüstung präsentierte 184 Innovationen und Entwicklungen von 78 teilnehmenden

Organisationen. Zu den Exponaten gehörten Unterwassergleiter für Einsätze in

Tiefen von bis zu 10.000 Metern, Unterwasserroboter und druckbeständige

Tiefseebatteriepacks. Sie veranschaulichten die jüngsten Fortschritte bei der

Tiefseeerkundung und im Bereich der Meerestechnik.

Von der wissenschaftlichen Erforschung der Tiefsee über die

Technologieentwicklung bis hin zu industriellen Anwendungen entwickelt sich

Hainan zunehmend zu einem bedeutenden internationalen Zentrum für den Austausch

und die Zusammenarbeit in den Meereswissenschaften und der Meerestechnologie.

Mit dem weiteren Ausbau globaler Netzwerke für die wissenschaftliche

Zusammenarbeit dürften künftig in Hainan immer mehr Tiefsee-Innovationen aus der

Forschung in die praktische Anwendung übergehen. Damit entstehen neue

technologische Grundlagen für die nachhaltige Nutzung der Meeresressourcen und

die Entwicklung einer globalen blauen Wirtschaft.

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