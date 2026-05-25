GNW-News: Google Cloud Security schult auf der Google Next 2026 mit Instruqt über 150 Fachkräfte in agentischer KI

^AMSTERDAM, May 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Instruqt, die praxisorientierte

Plattform für Produkterlebnisse, die von MongoDB, Elastic, Google und SUSE

genutzt wird, gab heute bekannt, dass Google Cloud Security Instruqt auf der

Google Next 2026 eingesetzt hat, um mehr als 150 Fachkräfte in den Möglichkeiten

agentischer KI zu schulen. Die unter dem Namen?Agentic SOC Experience"

angebotene Session zählt zu den größten praxisorientierten Schulungen zu

agentischer KI, die in diesem Jahr auf einer großen Branchenkonferenz

durchgeführt wurden.

Mithilfe von Instruqt richteten die Teilnehmer jeweils eine eigene Google-Cloud-

Vertex-AI-Umgebung ein, entwickelten ihre eigenen Agenten von Grund auf und

erkundeten Googles agentische Funktionen in isolierten Sandbox-Umgebungen, statt

lediglich foliengestützte Präsentationen anzusehen.

?Gerade im KI-Bereich ist Instruqt hervorragend, weil wir damit für jeden

Teilnehmer eine eigene Vertex-Umgebung aufsetzen können", so Keith Manville,

Pre-Sales Engineer im Kundenkommunikationsteam von Google Cloud Security und

Leiter der Session.?Die Teilnehmer gingen mit einem klaren Verständnis dafür

nach Hause, was ein Agent ist, welche grundlegenden Funktionen in einen Agenten

eingebaut werden und wie man sie nutzt. Jeder lernt auf seine eigene Weise. Da

die Technologie komplex ist, weiß man wirklich nicht, wo man klicken oder was

man tun soll, wenn man sie noch nie gesehen hat. Instruqt hilft uns dabei,

Nutzer nahtlos durch den Lernprozess zu führen und ihnen den Umgang mit dem

Produkt Schritt für Schritt zu vermitteln."

Die Lücke bei der KI-Nutzung schließen

Der Workshop spiegelt einen umfassenderen Wandel innerhalb der Softwarebranche

wider. KI bringt neue Funktionen schneller auf den Markt, als Kunden sie

tatsächlich nutzen können, und genau in der Lücke zwischen Produkteinführung und

Produktnutzung gehen Pipeline, Kundenbindung und Umsatz verloren. Laut dem?2026

State of Developer Adoption Report" von SlashData sehen sich 92?% der Fachkräfte

mit mindestens einer erheblichen Hürde bei der Einführung konfrontiert, wobei

technologische Komplexität (26?%), mangelnde Abstimmung im Team (27?%) und

veraltete Inhalte (25?%) als wichtigste Ursachen genannt werden.

?Die Unternehmen, die im KI-Zeitalter erfolgreich sein werden, bringen nicht nur

die besten Produkte auf den Markt. Sie werden ihren Kunden helfen, diese

tatsächlich zu nutzen", erklärt Tyler Crumpler, VP of Marketing bei Instruqt.

?Was Google Cloud Security auf der Google Next gezeigt hat, sollte für jedes KI-

basierte Unternehmen ein Vorbild sein. Geben Sie Kunden eine reale Umgebung mit

echten Tools und lassen Sie sie etwas entwickeln, das sie direkt in ihren

Arbeitsalltag mitnehmen können. So wächst die Nutzung, so wachsen die

Fähigkeiten, und so wächst auch die Pipeline."

Über Instruqt

Instruqt ist die praxisorientierte Plattform für Produkterlebnisse, mit der

weltweit führende Softwareunternehmen komplexe Produkte in überzeugte

Kundenbeziehungen übersetzen. Marketing-, Vertriebs- und Schulungsteams bei

MongoDB, Elastic, Google, SUSE und anderen Unternehmen nutzen Instruqt, um

skalierbare, browserbasierte Produkterlebnisse bereitzustellen, die die

Produktnutzung fördern, qualifizierte Vertriebspipelines aufbauen und die

Kompetenzentwicklung beschleunigen. Instruqt wurde in Amsterdam gegründet und

ist die zentrale Plattform für entwicklergetriebenes Wachstum im KI-Zeitalter.

Weitere Informationen unter instruqt.com (https://instruqt.com).

Medienkontakt

Tyler Crumpler, VP of Marketing, Instruqt

tyler@instruqt.com (mailto:tyler@instruqt.com)

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