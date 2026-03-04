|
04.03.2026 06:14:38
GNW-News: Green Building Initiative führt Ascent Building CertificationT für globale Märkte ein
^PORTLAND, Oregon, March 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Green Building
Initiative (GBI) gibt die weltweite Einführung von Ascent Building
Certification(TM) bekannt, einer wissenschaftlich fundierten Zertifizierung für die
ganzheitliche Bewertung von Gebäuden, die entwickelt wurde, um Nachhaltigkeits-,
Gesundheits- und Resilienzpraktiken für sämtliche Arten gewerblicher Immobilien
in verschiedenen Regionen und Portfolios zu bewerten. Ascent wird für neue und
bestehende Projekte in der EU, im gesamten Vereinigten Königreich und in anderen
Ländern außerhalb Kanadas und der Vereinigten Staaten eingesetzt, um die
Auswirkungen der bebauten Umwelt auf Klima und Gesellschaft zu verbessern.
Ascent Building Certification(TM) ist eine globale Erweiterung der bewährten
Bewertungs- und Zertifizierungsprogramme der GBI durch unabhängige Dritte. Die
GBI hat über 93 Millionen Quadratmeter (1 Milliarde Quadratfuß)
Gewerbeimmobilien zertifiziert und ist mit ihrer Flaggschiff-Zertifizierung
Green Globes(®) führend. Die starke Akzeptanz von Green Globes in Verbindung mit
der Marktnachfrage nach einer robusten, bewährten und transparenten
Zertifizierung, die eine einheitliche Methodik über Grenzen und Portfolios
hinweg bietet, veranlasste GBI, seine Flaggschiff-Zertifizierung unter der Marke
Ascent(TM) weltweit auszuweiten.
Ascent wurde für Eigentümer und Projektteams entwickelt, die Immobilien über
alle Lebenszyklusphasen hinweg verwalten, und bietet einen konsensbasierten
Rahmen, der im Einklang mit Green Globes steht und an lokale Normen und
regulatorische Anforderungen anpassbar ist. Die Zertifizierung reagiert auf die
wachsende Marktnachfrage nach Zertifizierungssystemen, die Transparenz, eine
vertrauenswürdige unabhängige Bewertung und praktische Anwendbarkeit ohne
unnötigen Verwaltungsaufwand vereinen.
?Gebäudeeigentümer und Investoren stehen unter zunehmendem Druck, messbare
Leistungen und Kapitalrenditen für ihre globalen Portfolios nachzuweisen", so
Vicki Worden, CEO von GBI.?Die Ascent Building Certification von GBI erfüllt
diese Anforderungen mit einem praktischen, transparenten und ESG-konformen
Ansatz."
Ascent wurde für Organisationen entwickelt, die eine benutzerfreundliche,
portfoliofähige Zertifizierung suchen. Die wichtigsten Merkmale sind:
* Globale Konsistenz mit lokaler Relevanz durch ein einheitliches Rahmenwerk,
das an regionale Vorschriften und Umweltbedingungen angepasst werden kann
* Transparente Bewertungen und Ergebnisse, die eine glaubwürdige
Berichterstattung und das Vertrauen der Stakeholder fördern
* Unabhängige Bewertung durch Dritte, durchgeführt über das etablierte
Netzwerk von GBI-Gutachtern
* Benutzerfreundliche Softwaretools mit zentralisierten Berichts-Dashboards
und aggregierter Portfolio-Bewertung
* Engagierte fachliche Unterstützung durch das Team von GBI, bestehend aus
Spezialisten für grünes Bauen und Projektmanagern
Die Zertifizierungsstufen entsprechen dem Scoring-System von Green Globes One
bis Four, wobei die Leistungskategorien wichtige Gebäudeergebnisse und
Umweltbewertungsbereiche abdecken, darunter Projektmanagement und
verantwortungsvolle Geschäftspraktiken, Standort, Energie, Wasser, Materialien
und Innenraumklima.
Durch die Kombination von transparenter Bewertung, unabhängiger Zertifizierung,
strukturierter fachlicher Beratung und benutzerfreundlichen Tools reduziert
Ascent den Aufwand im Zertifizierungsprozess und gewährleistet gleichzeitig
strenge Leistungsstandards.
Unternehmen können sich unter folgender Adresse näher informieren oder den
Zertifizierungsprozess einleiten:
https://thegbi.org/assessment-certification/ascent-certification/
Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an megan@thegbi.org.
Über GBI
GBI ist eine internationale gemeinnützige Organisation und ein vom American
National Standards Institute (ANSI) akkreditierter Normenentwickler, der sich
der Reduzierung der Auswirkungen der bebauten Umwelt auf Klima und Gesellschaft
widmet. Die im Jahr 2004 gegründete Organisation ist der globale Anbieter der
Gebäudebewertungs- und Zertifizierungsprogramme Green Globes(®), Journey to Net
Zero(TM), Guiding Principles Compliance und Ascent Building Certification(TM). GBI
stellt auch Berufszertifikate aus, darunter das Green Globes Professional (GGP)
und das Guiding Principles Compliance Professional (GPCP). Um mehr über die
Möglichkeiten zu erfahren, sich bei GBI zu engagieren, wenden Sie sich bitte per
E-Mail an info@thegbi.org (mailto:info@thegbi.org) oder besuchen Sie die GBI-
Website unter www.thegbi.org (http://www.thegbi.org/).
MEDIENKONTAKT
Megan Baker, GBI Vice President of Engagement, megan@thegbi.org
(mailto:megan@thegbi.org), (971) 256-7174
Â°
