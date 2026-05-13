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13.05.2026 16:03:39
GNW-News: Green Building Initiative gibt Abschied von CEO Vicki Worden bekannt
^PORTLAND, Oregon, May 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Green Building Initiative
(GBI) gibt den geplanten Abschied ihrer CEO Vicki Worden bekannt. Worden
verlässt die Organisation, um eine neue Position als CEO anzutreten. Sie war
seit 2015 als Geschäftsführerin der GBI tätig. Die GBI ist eine internationale
gemeinnützige Organisation, die vom American National Standards Institute (ANSI)
für die Entwicklung von Standards akkreditiert ist. Sie arbeitet vollständig
virtuell und beschäftigt 30 Mitarbeitende.
?Vicki Wordens Amtszeit war geprägt von ihrem unermüdlichen Engagement, die GBI-
Mission weiter auszubauen und ihre Ziele konsequent voranzutreiben", sagte
Sumayyah Theron, Vorsitzende des Verwaltungsrats der GBI sowie CEO und Gründerin
von Avant-garde Sustainable Solutions.?Unter Vickis Führung hat sich die GBI
von einer vorwiegend US-orientierten Organisation zu einer international
etablierten Institution entwickelt, die heute Mitglieder in mehr als 20 Ländern
betreut. Dank ihrer strategischen Vision und ihres Engagements konnten die
Nachhaltigkeitsstandards der GBI weltweit auf über eine Milliarde Quadratfuß
zertifizierter Gewerbe- und Wohnflächen ausgeweitet werden. Gleichzeitig hat sie
die GBI als führende Zertifizierungsorganisation unter anderem in den Bereichen
Mehrfamilienhäuser, Gesundheitseinrichtungen und Rechenzentren positioniert. Wir
sind Vicki zutiefst dankbar für alles, was sie für diese Organisation geleistet
hat, und wünschen ihr weiterhin viel Erfolg dabei, mit werteorientierter Führung
etwas zu bewegen."
Die Mission der GBI ist es, die Auswirkungen der bebauten Umwelt auf Klima und
Gesellschaft zu verbessern. Die 15.000 Mitglieder starke Community setzt sich
für nachhaltige, gesunde und widerstandsfähige Gebäude für alle ein.
Vor ihrer Führungsrolle bei der GBI war Worden unter anderem Interims-CEO und
hatte mehrere leitende Positionen in Verbänden in Washington, D.C., inne.
Außerdem leitete sie mehr als zehn Jahre lang ihre eigene strategische
Unternehmensberatung mit Standorten in Maryland und Maine. Seit mehr als 30
Jahren zählt sie zu den prägenden Persönlichkeiten in den Bereichen
Nachhaltigkeit und bebaute Umwelt.
?Ich bin den Mitgliedern des Verwaltungsrats der GBI für die vertrauensvolle
Zusammenarbeit in den vergangenen elf Jahren und unser gemeinsames Engagement
für nachhaltiges Wachstum sehr dankbar", sagte Worden.?Die GBI steht für eine
Kultur der Einsatzbereitschaft, Zusammenarbeit, Transparenz und Teamgeist. Diese
Kultur wurde bewusst etabliert, um unsere Vision und Mission voranzutreiben. Es
war mir eine große Ehre, mit den engagierten Mitgliedern, Gutachtern, Kunden und
Mitarbeitenden der GBI zusammenzuarbeiten. Ich weiß, dass die GBI in sehr guten
Händen ist und ihren positiven Einfluss in ihrer nächsten Entwicklungsphase
weiter ausbauen und stärken wird."
Der Abschied von Worden ist für Ende Juni 2026 vorgesehen. Die Suche nach einer
dauerhaften Nachfolge wird von einer Beratungsfirma begleitet.
Für die Übergangsphase hat der Verwaltungsrat der GBI Stephen T. Ayers, FAIA,
zum Interims-CEO der GBI ernannt. Ayers genießt in den USA hohes Ansehen in den
Bereichen Architektur, öffentlicher Dienst und organisatorischer Wandel. Seine
herausragende Laufbahn umfasst Führungspositionen in Regierung, Non-Profit-
Sektor und Privatwirtschaft. Zuletzt war er mehrfach als Interim-CEO tätig,
unter anderem beim National Institute of Building Sciences (2022 und 2024) sowie
2025 beim American Institute of Architects. In diesen Rollen begleitete er die
Organisationen durch wichtige Übergangsphasen und stellte die Weichen für
langfristigen Erfolg. Zuvor war Ayers als 11. Architekt des Kapitols tätig. Er
wurde von Barack Obama berufen und einstimmig vom Senat der Vereinigten Staaten
bestätigt.
Über GBI
GBI, Inc. ist eine internationale gemeinnützige Organisation und vom American
National Standards Institute (ANSI) für die Entwicklung von Standards
akkreditiert. Ihr Ziel ist es, die Auswirkungen der bebauten Umwelt auf Klima
und Gesellschaft positiv zu verändern. Die 2004 gegründete Organisation bietet
weltweit die Programme Green Globes®, Journey to Net Zero(TM), Guiding Principles
Compliance(TM) und Ascent Building Certification(TM) an. Zudem ist sie die
Muttergesellschaft der GB Initiative Canada. Darüber hinaus vergibt die GBI
berufliche Zertifizierungen, darunter Green Globes Professional (GGP) und
Guiding Principles Compliance Professional (GPCP). Um mehr über die
Möglichkeiten zu erfahren, sich bei der GBI zu engagieren, wenden Sie sich bitte
per E-Mail an info@thegbi.org (mailto:info@thegbi.org) oder besuchen Sie die
GBI-Website unter www.thegbi.org (http://www.thegbi.org).
MEDIENKONTAKT
Joe Kurle, Leiter Marketing und Kommunikation, GBI jkurle@thegbi.org
(mailto:jkurle@thegbi.org)
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