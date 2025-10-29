GNW-News: Green Building Initiative und Global Electronics Council schließen sich zusammen, um die allgemeine Energieeffizienz von Gebäuden zu verbessern

^PORTLAND, Oregon, Oct. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Green Building

Initiative (GBI) hat bekannt gegeben, dass das Umweltzeichen EPEAT(®) des Global

Electronics Council (GEC) zukünftig als zusätzliches Kriterium für die Bewertung

der Nachhaltigkeit und Effizienz von Produkten im Rahmen der Zertifizierungen

GBI Ascent((TM)) und Green Globes(®) dient. Diese Anpassung stärkt den Zusammenhang

zwischen Nachhaltigkeit auf Produktebene und Leistung auf Gebäudeebene und

ermöglicht eine ganzheitlichere Bewertung der Energieeffizienz in der gesamten

bebauten Umwelt.

?Wir freuen uns, EPEAT als vertrauenswürdige Ressource für Fachleute im

Beschaffungswesen und Hersteller zu fördern, um die Lieferung und

Implementierung der effizientesten verfügbaren Produkte zu unterstützen", so

Vicki Worden, CEO von GBI.

?Der Energieverbrauch in der bebauten Umwelt explodiert, was auf das schnelle

Wachstum von Rechenzentren und den steigenden Strombedarf für den Betrieb der

darin untergebrachten Server, Netzwerkgeräte und Datenspeicher zurückzuführen

ist", erklärt Bob Mitchell, CEO von Global Electronics Council.?Durch die

Integration von EPEAT in die Green Globes- und Ascent-Zertifizierungen wird

sichergestellt, dass der Energieverbrauch und alle anderen Auswirkungen auf die

Nachhaltigkeit der in Rechenzentren und allen GBI-zertifizierten Gebäuden

verwendeten IKT-Geräte minimiert werden. Wir sind begeistert von dieser

spannenden neuen Kooperation und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit GBI, um

deren Mitgliedern bei der Einführung von EPEAT-registrierter IKT-Ausrüstung zu

helfen."

Die Green Globes- und Ascent-Zertifizierungen von GBI sind auf Branchenstandards

ausgerichtet und bieten mehrere Konformitätspfade, sodass

Nachhaltigkeitszertifizierungen für eine breite Palette von Gebäudetypen

leichter zugänglich sind. Die Integration von EPEAT erhöht die Flexibilität und

Verantwortlichkeit der Benutzer von Green Globes und Ascent und trägt so zur

Risikominderung bei und erzielt gleichzeitig messbare Ergebnisse. Gemeinsam

rüsten GBI und GEC Projektteams aus, um tiefere, messbare Nachhaltigkeitseffekte

zu erzielen.

Bis heute wurden in 18 US-Bundesstaaten und Kanada Rechenzentren mit einer

Fläche von über 2,3 Millionen Quadratmeter zertifiziert oder streben eine Green

Globes- oder Ascent-Zertifizierung an. Das unterstreicht das Ausmaß und die

Auswirkungen nachhaltiger Entscheidungen in diesem schnell wachsenden Sektor.

EPEAT-registrierte Bürogeräte, darunter Computer und Bildgebungsgeräte, können

jetzt auch verwendet werden, um die Nachhaltigkeitskriterien von GBI auf

Produktebene in anderen gebauten Umgebungen zu erfüllen.

Heute entfallen etwa 1,5 % des weltweiten Stromverbrauchs auf Rechenzentren, die

für die Stromversorgung der IKT-Ausrüstung und der dazugehörigen Kühlstrategien

verwendet werden. Prognosen zufolge wird sich diese Zahl bis 2030 verdoppeln.

GEC bietet in seinen Produktkategorien EPEAT-registrierte Server sowie

Solarmodule und Wechselrichter an und bietet damit eine Standardisierungs- und

Vergleichsmethode auf dem Markt. In Kürze wird auch EPEAT-registrierte

Netzwerkausrüstung erwartet. EPEAT-registrierte Datenspeichergeräte werden

voraussichtlich im Geschäftsjahr 2027 verfügbar sein. Durch die Anerkennung von

EPEAT-registrierten Produkten in Rechenzentren wird die Leistung von

Rechenzentren weiter verbessert. Bei EPEAT registrierte Produkte werden außerdem

von Dritten überprüft, ob sie Kriterien erfüllen, die den Klimaschutz im IKT-

Herstellungsprozess beschleunigen und die Kreislaufwirtschaft, die Verwendung

sichererer Chemikalien und verantwortungsvolle Lieferketten fördern. EPEAT-

registrierte Büroprodukte können jetzt auch dazu verwendet werden, die Green

Globes- und Ascent-Kriterienanforderungen von GBI zu erfüllen.

GBI und GEC haben die gemeinsame Mission, die Einführung nachhaltiger Praktiken

zu beschleunigen, die die Umweltbelastung verringern und die Leistung

verbessern. Mit der Angleichung der GBI Green Globes- und Ascent-

Zertifizierungen an das EPEAT(®)-Umweltzeichen von GEC fördern die

Organisationen einen stärker integrierten Ansatz für die Nachhaltigkeit von

Gebäuden. Dadurch werden Eigentümer, Betreiber und Hersteller in die Lage

versetzt, fundierte Entscheidungen zu treffen, die zu gesünderen, effizienteren

und widerstandsfähigeren Gebäuden weltweit beitragen.

Über GBI

GBI ist eine internationale gemeinnützige Organisation und ein vom American

National Standards Institute (ANSI) akkreditierter Normenentwickler, der sich

der Reduzierung der Klimaauswirkungen durch die Verbesserung der gebauten Umwelt

widmet. Die im Jahr 2004 gegründete Organisation ist der globale Anbieter der

Gebäudebewertungs- und Zertifizierungsprogramme Green Globes(®), Ascent((TM)),

Journey to Net Zero((TM)) und der bundesstaatlichen Guiding Principles Compliance.

GBI stellt auch Berufszertifikate aus, darunter das Green Globes Professional

(GGP) und das Guiding Principles Compliance Professional (GPCP). Um mehr über

die Möglichkeiten zu erfahren, sich bei GBI zu engagieren, wenden Sie sich bitte

per E-Mail an info@thegbi.org oder besuchen Sie die GBI-Website unter

www.thegbi.org

www.thegbi.org

cm9uaWNzY291bmNpbDphOm86MGRkZDdmN2EwNDgzNTZlZTU1YzNhYjM3ZGY3ZWMxOWI6Nzo2NWJiOmRl

N2VhNzhlODM4M2NlMmZhNWU3MzY0NWMwNzMxZDUzNjZiMDYwOTVmNThhOTIwNzkxZmQwNzA5NjA0ZGE4

MDE6cDpUOkY).

Über Global Electronics Council

Global Electronics Council (GEC) stellt sich eine Welt vor, in der es

ausschließlich nachhaltige elektronische Technologien gibt, die das Wohlbefinden

der Menschen und des Planeten verbessern. Unsere Mission besteht darin, die

Transformation der Märkte zu beschleunigen und den nachhaltigsten elektronischen

Produkten und Dienstleistungen den Vorrang zu geben.

Als Verwalter des EPEAT(®)-Umweltzeichens setzen wir globale Standards für

Elektronik, die es Marken, ihren Wertschöpfungsketten und Käufern ermöglichen,

ehrgeizige Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Durch unsere Vordenkerrolle, unser

Engagement und das EPEAT-Umweltzeichen trägt GEC dazu bei, die

Elektronikindustrie in eine treibende Kraft für den Umweltschutz und das globale

Wohlbefinden umzuwandeln. Weitere Informationen finden Sie unter gec.org

gec.org

paign=gbi-10-2025&utm_medium=press-release&utm_source=gbi-

newsletter&utm_term=url___.YXAzOmdsb2JhbGVsZWN0cm9uaWNzY291bmNpbDphOm86OGJiN2YyZ

GQ1NmE5ZmQ1ZGRhZDIwMWRjN2JkNTU1YWE6NzpkYWVjOmU4ZDI5ZWY1MjQwNjMwZjM5NDI4ODU0ZTQxZ

DM1M2QyYTljMjQyOTE2ZTUxZGJlYzA4YTUyYzUyOWY4Zjg1YWY6cDpGOkY).

MEDIENKONTAKT

Megan Baker, GBI Vice President of Engagement, (971) 256-7174 megan@thegbi.org

(mailto:megan@thegbi.org)

