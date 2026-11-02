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02.11.2026 10:04:38
GNW-News: Grenzen und Mobilität: Die Global Citizenship Conference feiert ihr 20-jähriges Jubiläum
^ZÜRICH, Nov. 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Während Regierungen weltweit um
internationales Kapital, Unternehmer und hochqualifizierte Fachkräfte werben und
immer mehr Familien ihre Möglichkeiten in Bezug auf Wohnsitz und
Staatsbürgerschaft diversifizieren möchten, kommen im kommenden Monat politische
Entscheidungsträger, Wissenschaftler, Investoren und Branchenexperten in Zürich
zur 20. (https://www.henleyglobal.com/events/20th-global-citizenship-conference)
Global Citizenship Conference (https://www.henleyglobal.com/events/20th-global-
citizenship-conference) zusammen.
Die Jubiläumsausgabe der Konferenz, die Henley & Partners
(https://www.henleyglobal.com/) vom 23. bis 25. November 2026 im The Dolder
Grand ausrichtet, wird mehr als 400 Teilnehmende aus Politik und Wirtschaft
sowie internationale Investoren, Leiter von Family Offices, Vermögensverwalter
und Experten für globale Mobilität zusammenbringen. Im Mittelpunkt stehen die
Entwicklungen, die die Zukunft der globalen Staatsbürgerschaft maßgeblich
beeinflussen.
In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat sich die Konferenz gemeinsam mit der
Investitionsmigration weiterentwickelt. Was einst ein Nischenbereich war, ist
heute zu einem zunehmend wichtigen Bestandteil der internationalen
Vermögensplanung und der nationalen Strategien zur Wirtschaftsentwicklung
geworden.
Zwei Jahrzehnte des Wandels bei der globalen Staatsbürgerschaft
Dieses Jubiläum fällt in eine Zeit, in der zunehmende geopolitische
Unsicherheit, demografische Herausforderungen und eine sich wandelnde
Migrationspolitik das Verhältnis zwischen Individuen und Staaten grundlegend
verändern.
Dr. Christian H. Kälin (https://www.henleyglobal.com/about/key-people/christian-
h-kalin), Vorsitzender von Henley & Partners, erklärt:?Vor zwanzig Jahren haben
wir diese Konferenz aus einer einfachen Überzeugung heraus ins Leben gerufen:
Der Geburtsort eines Menschen sollte nicht über die Grenzen seiner Zukunft
entscheiden. Für Familien können zusätzliche Staatsbürgerschaften und
Aufenthaltsrechte Chancen eröffnen, die über Generationen hinweg wirken. Für
Staaten bieten gut konzipierte Programme die Möglichkeit, Talente und
Investitionen anzuziehen und damit die Grundlage für langfristigen Wohlstand zu
schaffen."
Seit den Anfängen der Konferenz haben immer mehr Regierungen Aufenthalts
(https://www.henleyglobal.com/residence-investment)- und
Staatsbürgerschaftsprogramme (https://www.henleyglobal.com/citizenship-
investment) in umfassendere Strategien eingebunden, mit denen sie Investitionen
anziehen, Unternehmertum fördern und ihre wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit
stärken wollen.
Dr. Kälin ergänzt:?Hier treffen zwei starke Kräfte aufeinander: Familien
wünschen sich mehr Freiheit bei der Wahl ihres Wohn-, Arbeits- und
Investitionsortes. Gleichzeitig stehen Regierungen im Wettbewerb um jene Talente
und jenes Kapital, die für die Gestaltung ihrer Zukunft entscheidend sind.
Staatsbürgerschaft ist weit mehr als eine Frage der Identität. Sie eröffnet ein
Spektrum an Rechten und Möglichkeiten, das den Lebensweg über Generationen
hinweg prägen und dauerhafte Verbindungen zwischen Menschen und Staaten schaffen
kann."
Wachsende Nachfrage aus etablierten Demokratien
Das Jubiläum fällt in eine Zeit, in der die Nachfrage nach zusätzlichen
Aufenthalts- und Staatsbürgerschaftsmöglichkeiten
(https://www.henleyglobal.com/countries) weltweit steigt. Dabei wächst
insbesondere das Interesse von Bürgern einiger der wohlhabendsten und
traditionsreichsten Demokratien der Welt.
In den vergangenen zehn Monaten hat Henley & Partners Kunden aus mehr als 100
Ländern bei der Auswahl und Inanspruchnahme von insgesamt 50 verschiedenen
Aufenthalts- und Staatsbürgerschaftsprogrammen unterstützt. 36 % der
Antragsteller leben bereits außerhalb ihres Herkunftslandes. US-amerikanische
Staatsangehörige machen knapp ein Viertel der Kunden des Unternehmens aus. Das
Vereinigte Königreich liegt auf Platz 6 und Deutschland auf Platz 9. Besonders
deutlich war der Anstieg bei Frankreich, das bei den Kundenanträgen von Platz
36 auf Platz 14 vorrückte. Auch Australien und Kanada zählen zu den 15 am
stärksten vertretenen Kundennationalitäten. Bei den Anfragen liegt Indien an der
Spitze.
Dr. Juerg Steffen (https://www.henleyglobal.com/about/key-people/dr-juerg-
steffen), CEO von Henley & Partners, sieht darin weniger den Ausdruck einer
konkreten Auswanderungsabsicht oder eines schwindenden Vertrauens in die eigenen
Heimatländer als vielmehr einen zunehmend strategischen Umgang mit langfristigen
Unsicherheiten. Er erklärt:?Besonders bemerkenswert ist, dass viele dieser
Familien bereits über ein hohes Maß an internationaler Mobilität verfügen. Die
wachsende geopolitische, fiskalische und regulatorische Unsicherheit veranlasst
sie jedoch dazu, ihre Optionen gezielt zu erweitern und sogenannte souveräne
Portfolios aufzubauen. Dazu gehören ergänzende Aufenthalts- und
Staatsbürgerschaftsrechte ebenso wie Investitionen und persönliche Bindungen in
unterschiedlichen Ländern und Rechtsordnungen."
Die nächste Ära der globalen Mobilität und der staatlichen Wettbewerbsfähigkeit
Vor diesem Hintergrund widmet sich das Konferenzprogramm einem der drängendsten
politischen Spannungsfelder, vor denen Europa und andere Industrieländer stehen:
Wie können Regierungen auf die wachsenden Vorbehalte in der Bevölkerung
gegenüber der Einwanderung und die Forderung nach strengeren Kontrollen
reagieren, ohne dabei an Attraktivität für Investoren, Unternehmer und
qualifizierte Fachkräfte zu verlieren, die für das Wirtschaftswachstum
unverzichtbar sind?
Das Programm beleuchtet außerdem, wie sich die geografischen Schwerpunkte von
Wohlstand und globaler Mobilität verschieben, welche Erfolge kleinere Staaten im
Wettbewerb um internationales Kapital und qualifizierte Fachkräfte erzielen und
wo neue Zentren für Investitionen, Unternehmertum und internationale
Wohnsitznahme entstehen. Weitere zentrale Themen sind die doppelte Rolle der
Vereinigten Staaten - als bedeutendes Zielland für internationale Investitionen
und zugleich als zunehmend wichtige Herkunftsregion für die Nachfrage nach
Aufenthalts- und Staatsbürgerschaftsprogrammen im Ausland -, die Veränderungen
der globalen Steuerlandschaft sowie die Frage, wie sich die Planung
internationaler Mobilität in übergeordnete Strategien zur Verwaltung von
Familienvermögen, zur Steuerung von Investitionen sowie zu Nachfolgeregelungen
integrieren lässt.
Über das Thema Investitionsmigration hinaus widmet sich die Konferenz auch
Fragen der Vertreibung und Staatenlosigkeit, der zunehmenden Bedeutung digitaler
Identitäten und moderner Grenztechnologien sowie den Auswirkungen des
demografischen Wandels, des technologischen Fortschritts und der geopolitischen
Fragmentierung auf die globale Mobilität.
Weltbürgerschaft mit Leben füllen
Ein Höhepunkt der diesjährigen Konferenz ist das Galadinner mit der Verleihung
des Global Citizen Award (https://www.henleyglobal.com/philanthropy/corporate-
social-responsibility/global-citizen-award) am 24. November. Damit wird eine
herausragende Persönlichkeit ausgezeichnet, die sich mit Mut und großem
Engagement den drängendsten Problemen unserer Zeit stellt - Herausforderungen,
die nationale Grenzen überschreiten und gemeinsame globale Antworten erfordern.
Der Preis wird in Zusammenarbeit mit der Schweizer gemeinnützigen Andan
Foundation (https://www.andan.org/) verliehen. Die Stiftung setzt sich für
Geflüchtete und andere Menschen ein, die aufgrund von Gewalt und Konflikten ihre
Heimat verlassen mussten. Mit ihren Initiativen fördert sie deren
Selbstständigkeit, gesellschaftliche Teilhabe und wirtschaftliche Perspektiven.
Für Medienakkreditierungen wenden Sie sich bitte an:
Sarah Nicklin
Group Head of PR
sarah.nicklin@henleyglobal.com (mailto:sarah.nicklin@henleyglobal.com)
Mobil: +27 72 464 8965
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