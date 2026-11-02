GNW-News: Grenzen und Mobilität: Die Global Citizenship Conference feiert ihr 20-jähriges Jubiläum

^ZÜRICH, Nov. 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Während Regierungen weltweit um

internationales Kapital, Unternehmer und hochqualifizierte Fachkräfte werben und

immer mehr Familien ihre Möglichkeiten in Bezug auf Wohnsitz und

Staatsbürgerschaft diversifizieren möchten, kommen im kommenden Monat politische

Entscheidungsträger, Wissenschaftler, Investoren und Branchenexperten in Zürich

zur 20. (https://www.henleyglobal.com/events/20th-global-citizenship-conference)

Global Citizenship Conference (https://www.henleyglobal.com/events/20th-global-

citizenship-conference) zusammen.

Die Jubiläumsausgabe der Konferenz, die Henley & Partners

(https://www.henleyglobal.com/) vom 23. bis 25. November 2026 im The Dolder

Grand ausrichtet, wird mehr als 400 Teilnehmende aus Politik und Wirtschaft

sowie internationale Investoren, Leiter von Family Offices, Vermögensverwalter

und Experten für globale Mobilität zusammenbringen. Im Mittelpunkt stehen die

Entwicklungen, die die Zukunft der globalen Staatsbürgerschaft maßgeblich

beeinflussen.

In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat sich die Konferenz gemeinsam mit der

Investitionsmigration weiterentwickelt. Was einst ein Nischenbereich war, ist

heute zu einem zunehmend wichtigen Bestandteil der internationalen

Vermögensplanung und der nationalen Strategien zur Wirtschaftsentwicklung

geworden.

Zwei Jahrzehnte des Wandels bei der globalen Staatsbürgerschaft

Dieses Jubiläum fällt in eine Zeit, in der zunehmende geopolitische

Unsicherheit, demografische Herausforderungen und eine sich wandelnde

Migrationspolitik das Verhältnis zwischen Individuen und Staaten grundlegend

verändern.

Dr. Christian H. Kälin (https://www.henleyglobal.com/about/key-people/christian-

h-kalin), Vorsitzender von Henley & Partners, erklärt:?Vor zwanzig Jahren haben

wir diese Konferenz aus einer einfachen Überzeugung heraus ins Leben gerufen:

Der Geburtsort eines Menschen sollte nicht über die Grenzen seiner Zukunft

entscheiden. Für Familien können zusätzliche Staatsbürgerschaften und

Aufenthaltsrechte Chancen eröffnen, die über Generationen hinweg wirken. Für

Staaten bieten gut konzipierte Programme die Möglichkeit, Talente und

Investitionen anzuziehen und damit die Grundlage für langfristigen Wohlstand zu

schaffen."

Seit den Anfängen der Konferenz haben immer mehr Regierungen Aufenthalts

(https://www.henleyglobal.com/residence-investment)- und

Staatsbürgerschaftsprogramme (https://www.henleyglobal.com/citizenship-

investment) in umfassendere Strategien eingebunden, mit denen sie Investitionen

anziehen, Unternehmertum fördern und ihre wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit

stärken wollen.

Dr. Kälin ergänzt:?Hier treffen zwei starke Kräfte aufeinander: Familien

wünschen sich mehr Freiheit bei der Wahl ihres Wohn-, Arbeits- und

Investitionsortes. Gleichzeitig stehen Regierungen im Wettbewerb um jene Talente

und jenes Kapital, die für die Gestaltung ihrer Zukunft entscheidend sind.

Staatsbürgerschaft ist weit mehr als eine Frage der Identität. Sie eröffnet ein

Spektrum an Rechten und Möglichkeiten, das den Lebensweg über Generationen

hinweg prägen und dauerhafte Verbindungen zwischen Menschen und Staaten schaffen

kann."

Wachsende Nachfrage aus etablierten Demokratien

Das Jubiläum fällt in eine Zeit, in der die Nachfrage nach zusätzlichen

Aufenthalts- und Staatsbürgerschaftsmöglichkeiten

(https://www.henleyglobal.com/countries) weltweit steigt. Dabei wächst

insbesondere das Interesse von Bürgern einiger der wohlhabendsten und

traditionsreichsten Demokratien der Welt.

In den vergangenen zehn Monaten hat Henley & Partners Kunden aus mehr als 100

Ländern bei der Auswahl und Inanspruchnahme von insgesamt 50 verschiedenen

Aufenthalts- und Staatsbürgerschaftsprogrammen unterstützt. 36 % der

Antragsteller leben bereits außerhalb ihres Herkunftslandes. US-amerikanische

Staatsangehörige machen knapp ein Viertel der Kunden des Unternehmens aus. Das

Vereinigte Königreich liegt auf Platz 6 und Deutschland auf Platz 9. Besonders

deutlich war der Anstieg bei Frankreich, das bei den Kundenanträgen von Platz

36 auf Platz 14 vorrückte. Auch Australien und Kanada zählen zu den 15 am

stärksten vertretenen Kundennationalitäten. Bei den Anfragen liegt Indien an der

Spitze.

Dr. Juerg Steffen (https://www.henleyglobal.com/about/key-people/dr-juerg-

steffen), CEO von Henley & Partners, sieht darin weniger den Ausdruck einer

konkreten Auswanderungsabsicht oder eines schwindenden Vertrauens in die eigenen

Heimatländer als vielmehr einen zunehmend strategischen Umgang mit langfristigen

Unsicherheiten. Er erklärt:?Besonders bemerkenswert ist, dass viele dieser

Familien bereits über ein hohes Maß an internationaler Mobilität verfügen. Die

wachsende geopolitische, fiskalische und regulatorische Unsicherheit veranlasst

sie jedoch dazu, ihre Optionen gezielt zu erweitern und sogenannte souveräne

Portfolios aufzubauen. Dazu gehören ergänzende Aufenthalts- und

Staatsbürgerschaftsrechte ebenso wie Investitionen und persönliche Bindungen in

unterschiedlichen Ländern und Rechtsordnungen."

Die nächste Ära der globalen Mobilität und der staatlichen Wettbewerbsfähigkeit

Vor diesem Hintergrund widmet sich das Konferenzprogramm einem der drängendsten

politischen Spannungsfelder, vor denen Europa und andere Industrieländer stehen:

Wie können Regierungen auf die wachsenden Vorbehalte in der Bevölkerung

gegenüber der Einwanderung und die Forderung nach strengeren Kontrollen

reagieren, ohne dabei an Attraktivität für Investoren, Unternehmer und

qualifizierte Fachkräfte zu verlieren, die für das Wirtschaftswachstum

unverzichtbar sind?

Das Programm beleuchtet außerdem, wie sich die geografischen Schwerpunkte von

Wohlstand und globaler Mobilität verschieben, welche Erfolge kleinere Staaten im

Wettbewerb um internationales Kapital und qualifizierte Fachkräfte erzielen und

wo neue Zentren für Investitionen, Unternehmertum und internationale

Wohnsitznahme entstehen. Weitere zentrale Themen sind die doppelte Rolle der

Vereinigten Staaten - als bedeutendes Zielland für internationale Investitionen

und zugleich als zunehmend wichtige Herkunftsregion für die Nachfrage nach

Aufenthalts- und Staatsbürgerschaftsprogrammen im Ausland -, die Veränderungen

der globalen Steuerlandschaft sowie die Frage, wie sich die Planung

internationaler Mobilität in übergeordnete Strategien zur Verwaltung von

Familienvermögen, zur Steuerung von Investitionen sowie zu Nachfolgeregelungen

integrieren lässt.

Über das Thema Investitionsmigration hinaus widmet sich die Konferenz auch

Fragen der Vertreibung und Staatenlosigkeit, der zunehmenden Bedeutung digitaler

Identitäten und moderner Grenztechnologien sowie den Auswirkungen des

demografischen Wandels, des technologischen Fortschritts und der geopolitischen

Fragmentierung auf die globale Mobilität.

Weltbürgerschaft mit Leben füllen

Ein Höhepunkt der diesjährigen Konferenz ist das Galadinner mit der Verleihung

des Global Citizen Award (https://www.henleyglobal.com/philanthropy/corporate-

social-responsibility/global-citizen-award) am 24. November. Damit wird eine

herausragende Persönlichkeit ausgezeichnet, die sich mit Mut und großem

Engagement den drängendsten Problemen unserer Zeit stellt - Herausforderungen,

die nationale Grenzen überschreiten und gemeinsame globale Antworten erfordern.

Der Preis wird in Zusammenarbeit mit der Schweizer gemeinnützigen Andan

Foundation (https://www.andan.org/) verliehen. Die Stiftung setzt sich für

Geflüchtete und andere Menschen ein, die aufgrund von Gewalt und Konflikten ihre

Heimat verlassen mussten. Mit ihren Initiativen fördert sie deren

Selbstständigkeit, gesellschaftliche Teilhabe und wirtschaftliche Perspektiven.

Für Medienakkreditierungen wenden Sie sich bitte an:

Sarah Nicklin

Group Head of PR

sarah.nicklin@henleyglobal.com (mailto:sarah.nicklin@henleyglobal.com)

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