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12.05.2026 10:04:38
GNW-News: Griechenland, Italien und Frankreich gehören laut GBCI 2026 zu den zehn komplexesten Rechtsräumen für Unternehmen
^LONDON, May 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die TMF Group, ein führender Anbieter
von Compliance- und Verwaltungsdienstleistungen, veröffentlicht heute die 13.
Ausgabe des Global Business Complexity Index (https://www.tmf-
group.com/globalassets/pdfs/gbci/tmf-group-gbci2026_report_eng.pdf) (GBCI), aus
der hervorgeht, dass grenzüberschreitende Geschäftstätigkeiten aufgrund
divergierender Vorschriften und zunehmender Berichtspflichten immer
anspruchsvoller werden.
Der GBCI analysiert 81 Länder und Regionen, die über 90 % der Weltwirtschaft
ausmachen, und erstellt ein Ranking, das diese nach der Komplexität der
Geschäftsabwicklung von der einfachsten (1) bis zur komplexesten (81) einstuft.
Auf der Grundlage von 292 Indikatoren pro Rechtsraum konzentriert sich der
Bericht auf die Herausforderungen, denen Unternehmen in den Bereichen
Rechnungslegung und Steuern, Verwaltung juristischer Personen sowie
arbeitsrechtliche Anforderungen gegenüberstehen.
Die EU und Lateinamerika führen die Rangliste an
Drei der zehn komplexesten Rechtsordnungen der Welt befinden sich in der
Europäischen Union (EU), was trotz der laufenden Harmonisierungsbemühungen im
Binnenmarkt auf eine hohe regulatorische Belastung hindeutet.
Die 10 komplexesten und die 10 einfachsten Rechtsordnungen (1 = am komplexesten,
81 = am einfachsten)
1. Griechenland 72. Curacao
2. Mexiko 73. Malta
3. Brasilien 74. Britische Jungferninseln
4. Frankreich 75. Tschechien
5. Türkei 76. Neuseeland
6. Kolumbien 77. Niederlande
7. Bolivien 78. Hongkong, SAR
8. Italien 79. Jersey
9. Argentinien 80. Dänemark
10. Peru 81. Kaimaninseln
An der Spitze der Rangliste steht Griechenland zum dritten Mal in Folge als
komplexester Rechtsraum der Welt, was vor allem auf häufige Gesetzesänderungen
und laufende Regulierungsreformen zurückzuführen ist.
Frankreich (Platz 4) und Italien (Platz 8) gehören ebenfalls weiterhin zu den
zehn Ländern weltweit, in denen die Geschäftsabwicklung am komplexesten ist. Die
Komplexität Frankreichs ist auf eine hohe Regulierungsdichte, strenge
Compliance-Anforderungen und sprachliche Hürden zurückzuführen, die den
Markteintritt erschweren und die Betriebskosten erhöhen. Andererseits sieht sich
Italien mit ständigen Gesetzesänderungen, komplexen arbeitsrechtlichen
Vorschriften und aufwendigen Verwaltungsverfahren konfrontiert, wobei
Unternehmen nach wie vor notarielle Verfahren, persönliche Vorsprachepflichten
und sich ständig weiterentwickelnde arbeitsrechtliche Regelungen bewältigen
müssen.
Auch Lateinamerika ist in der Rangliste stark vertreten: Sechs Länder gehören zu
den zehn komplexesten.
Mexiko ist das Land mit dem zweithöchsten Komplexitätsgrad, was auf häufige
Gesetzesänderungen, unvorhersehbare behördliche Auflagen, sich wandelnde
digitale Anforderungen und unklare Erwartungen seitens der Steuerbehörden
zurückzuführen ist. Brasilien rangiert an dritter Stelle der komplexesten
Länder, mit einem vielschichtigen Steuersystem, häufigen regulatorischen
Änderungen und hohen Compliance-Anforderungen sowie uneinheitlichen Vorschriften
auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene.
Am anderen Ende des Spektrums gehören Dänemark, Hongkong, die Niederlande und
die Tschechische Republik zu den zehn Ländern, in denen es am einfachsten ist,
Geschäfte zu tätigen. Der Bericht zeigt, dass die Rechtsordnungen mit der
geringsten Komplexität in der Regel von einer schlanken und stabilen
Regulierung, einer soliden digitalen Infrastruktur und klaren Compliance-
Vorgaben profitieren.
?Die weltweite politische Fragmentierung und die wirtschaftliche
Diversifizierung führen dazu, dass Unternehmen ihre Lieferketten um weitere
Länder erweitern, was die Komplexität ihrer Unternehmensführung erhöht. Das
bedeutet auch, dass sie mit mehr Unsicherheit in Bezug auf diese Vorschriften
umgehen müssen", sagte Mark Weil, CEO der TMF Group.?Anleger wünschen sich
Einfachheit, vor allem aber Sicherheit hinsichtlich der Regeln, nach denen sie
handeln."
Über die TMF Group
Die TMF Group ist ein führender Anbieter von wichtigen
Verwaltungsdienstleistungen und unterstützt ihre Kunden dabei, weltweit sicher
zu investieren und zu agieren. Unsere 13.000 Experten und 125 Niederlassungen in
87 Ländern weltweit betreuen Unternehmen, Finanzinstitute, Vermögensverwalter,
Privatkunden und Family Offices und bieten eine Kombination aus Dienstleistungen
in den Bereichen Rechnungswesen, Steuern, Lohn- und Gehaltsabrechnung,
Fondsverwaltung, Compliance und Unternehmensführung, die für den weltweiten
Geschäftserfolg unerlässlich sind. Wir arbeiten mit der Mehrheit der Fortune
Global 500- und FTSE 100-Unternehmen zusammen und decken dabei so
unterschiedliche Branchen wie Kapitalmärkte, Private Equity, Immobilien,
Pharmazie, Energie und Technologie ab. TMF Group - wir machen eine komplexe Welt
einfach.?www.tmf-group.com (http://www.tmf-group.com/)
Medienkontakte
Marina Llibre Martin, Global PR Manager
marina.llibremartin@tmf-group.comÂ°
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