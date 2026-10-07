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07.10.2026 12:59:39
GNW-News: GTC Prime geht Partnerschaft mit Centroid Solutions ein, um über die CS 360 Bridge Multi-Asset-Liquidität bereitzustellen
^DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, Oct. 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- GTC
Prime, ein Anbieter institutioneller Liquiditätslösungen, hat eine strategische
Partnerschaft mit Centroid Solutions bekannt gegeben, einem globalen Fintech-
Anbieter und Teil des?One-Centroid Ecosystem".
Im Rahmen der Partnerschaft wird GTC Prime?CS 360 Bridge", Centroids Multi-
Asset-Plattform für Konnektivität und Ausführung, nutzen, um seine Liquidität
über eine zentrale Umgebung zu verwalten und bereitzustellen. Die Zusammenarbeit
ermöglicht Brokern und institutionellen Kunden einen effizienten Zugang zur
Liquidität von GTC Prime - mit maßgeschneiderter Preisgestaltung, latenzarmer
Ausführung sowie Echtzeitüberwachung, Reporting und Risikomanagement.
Die Partnerschaft trägt der wachsenden Nachfrage nach einem zentralen Zugang zu
Multi-Asset-Liquidität Rechnung und ermöglicht gleichzeitig eine zuverlässige
Konnektivität sowie eine bessere Kontrolle über die Ausführung. Mit CS 360
Bridge will GTC Prime die Verteilung seiner Liquidität vereinfachen, die
Komplexität der Anbindung reduzieren und ein schnelleres Onboarding sowie eine
effizientere Implementierung unterstützen.
GTC Prime bietet Liquidität für acht Anlageklassen, darunter Devisen, Indizes,
Aktien, Futures, ETFs, digitale Währungen, Edelmetalle und Rohstoffe. Das
Angebot umfasst maßgeschneiderte Preise von Tier-1-Banken, DMA-Ausführung,
ultraschnelle Kursdaten-Feeds, wettbewerbsfähige Spreads und Kommissionen sowie
eine Markttiefe von bis zu zehn Ebenen.
CS 360 Bridge bildet die zentrale Ebene für Konnektivität und Ausführung. Damit
kann GTC Prime die Verteilung seiner Liquidität zentral steuern, Preisdaten
aggregieren, die Kundenanbindung verwalten und Smart Order Routing über mehrere
Plattformen und Vertriebskanäle hinweg unterstützen.
Das Team von GTC Prime kommentiert dies wie folgt:?Broker und institutionelle
Kunden benötigen heute mehr als nur Zugang zu Liquidität. Sie brauchen einen
umfassenden Marktzugang, effiziente Konnektivität, operative Transparenz und
eine Technologie, die skalierbares Wachstum im Multi-Asset-Bereich unterstützt.
Durch die Partnerschaft mit Centroid Solutions und den Einsatz von CS 360 Bridge
optimieren wir die Strukturierung und Verteilung unserer Liquidität und
ermöglichen unseren Kunden gleichzeitig einen schnelleren Zugang zu unseren
Lösungen für Preisgestaltung, Ausführung und Risikomanagement."
Cristian Vlasceanu, CEO von Centroid Solutions, sagt:?Wir freuen uns, mit GTC
Prime zusammenzuarbeiten und die Verteilung der Liquidität des Unternehmens über
CS 360 Bridge zu unterstützen." Da Liquiditätsanbieter ihre Aktivitäten
zunehmend auf verschiedene Anlageklassen und Kundensegmente ausweiten, werden
zuverlässige Konnektivität, Kontrolle über die Ausführung und Echtzeit-
Transparenz immer wichtiger. Diese Zusammenarbeit unterstreicht unser Engagement
für skalierbare Technologielösungen, die Finanzinstitute bei ihrem weiteren
Wachstum unterstützen.
Über GTC Prime
GTC Prime bietet Lösungen für Liquidität, Konnektivität und Risikomanagement für
Broker, Hedgefonds, Vermögensverwalter, professionelle Trader und private
Trading-Desks. Die Lösungen verbinden umfassenden Zugang zu Liquidität,
zuverlässige Konnektivität, transparente Preisgestaltung und persönlichen
Support, um den Anforderungen institutioneller und professioneller
Marktteilnehmer gerecht zu werden.
Weitere Informationen erhalten Sie unter sales@gtcprime.com oder auf
gtcprime.com.
Über Centroid Solutions
Centroid Solutions ist ein Technologieanbieter für die Kapitalmärkte und bietet
mit dem?One-Centroid Ecosystem" eine modulare Lösungssuite für Embedded Finance
und den Multi-Asset-Handel. Die Technologie umfasst Lösungen für den Zugang zu
Liquidität, Risk Intelligence, das Client-Lifecycle-Management, Infrastruktur
und Konnektivität sowie für Brokerage-Abläufe und unterstützt damit
Finanzinstitute weltweit.
Weitere Informationen erhalten Sie unter sales@centroidsol.com oder auf
centroidsol.com.
Ein Foto zu dieser Mitteilung ist
unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3ad766b3-4941-41d8-
bbad-7691ea29244c verfügbar.
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