GNW-News: GTC Prime geht Partnerschaft mit Centroid Solutions ein, um über die CS 360 Bridge Multi-Asset-Liquidität bereitzustellen

^DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, Oct. 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- GTC

Prime, ein Anbieter institutioneller Liquiditätslösungen, hat eine strategische

Partnerschaft mit Centroid Solutions bekannt gegeben, einem globalen Fintech -

Anbieter und Teil des?One-Centroid Ecosystem".

Im Rahmen der Partnerschaft wird GTC Prime?CS 360 Bridge", Centroids Multi-

Asset-Plattform für Konnektivität und Ausführung, nutzen, um seine Liquidität

über eine zentrale Umgebung zu verwalten und bereitzustellen. Die Zusammenarbeit

ermöglicht Brokern und institutionellen Kunden einen effizienten Zugang zur

Liquidität von GTC Prime - mit maßgeschneiderter Preisgestaltung, latenzarmer

Ausführung sowie Echtzeitüberwachung, Reporting und Risikomanagement .

Die Partnerschaft trägt der wachsenden Nachfrage nach einem zentralen Zugang zu

Multi-Asset-Liquidität Rechnung und ermöglicht gleichzeitig eine zuverlässige

Konnektivität sowie eine bessere Kontrolle über die Ausführung. Mit CS 360

Bridge will GTC Prime die Verteilung seiner Liquidität vereinfachen, die

Komplexität der Anbindung reduzieren und ein schnelleres Onboarding sowie eine

effizientere Implementierung unterstützen.

GTC Prime bietet Liquidität für acht Anlageklassen, darunter Devisen, Indizes,

Aktien, Futures, ETFs, digitale Währungen, Edelmetalle und Rohstoffe. Das

Angebot umfasst maßgeschneiderte Preise von Tier-1-Banken, DMA-Ausführung,

ultraschnelle Kursdaten-Feeds, wettbewerbsfähige Spreads und Kommissionen sowie

eine Markttiefe von bis zu zehn Ebenen.

CS 360 Bridge bildet die zentrale Ebene für Konnektivität und Ausführung. Damit

kann GTC Prime die Verteilung seiner Liquidität zentral steuern, Preisdaten

aggregieren, die Kundenanbindung verwalten und Smart Order Routing über mehrere

Plattformen und Vertriebskanäle hinweg unterstützen.

Das Team von GTC Prime kommentiert dies wie folgt:?Broker und institutionelle

Kunden benötigen heute mehr als nur Zugang zu Liquidität. Sie brauchen einen

umfassenden Marktzugang, effiziente Konnektivität, operative Transparenz und

eine Technologie, die skalierbares Wachstum im Multi-Asset-Bereich unterstützt.

Durch die Partnerschaft mit Centroid Solutions und den Einsatz von CS 360 Bridge

optimieren wir die Strukturierung und Verteilung unserer Liquidität und

ermöglichen unseren Kunden gleichzeitig einen schnelleren Zugang zu unseren

Lösungen für Preisgestaltung, Ausführung und Risikomanagement."

Cristian Vlasceanu, CEO von Centroid Solutions, sagt:?Wir freuen uns, mit GTC

Prime zusammenzuarbeiten und die Verteilung der Liquidität des Unternehmens über

CS 360 Bridge zu unterstützen." Da Liquiditätsanbieter ihre Aktivitäten

zunehmend auf verschiedene Anlageklassen und Kundensegmente ausweiten, werden

zuverlässige Konnektivität, Kontrolle über die Ausführung und Echtzeit-

Transparenz immer wichtiger. Diese Zusammenarbeit unterstreicht unser Engagement

für skalierbare Technologielösungen, die Finanzinstitute bei ihrem weiteren

Wachstum unterstützen.

Über GTC Prime

GTC Prime bietet Lösungen für Liquidität, Konnektivität und Risikomanagement für

Broker, Hedgefonds, Vermögensverwalter, professionelle Trader und private

Trading-Desks. Die Lösungen verbinden umfassenden Zugang zu Liquidität,

zuverlässige Konnektivität, transparente Preisgestaltung und persönlichen

Support, um den Anforderungen institutioneller und professioneller

Marktteilnehmer gerecht zu werden.

Weitere Informationen erhalten Sie unter sales@gtcprime.com oder auf

gtcprime.com.

Über Centroid Solutions

Centroid Solutions ist ein Technologieanbieter für die Kapitalmärkte und bietet

mit dem?One-Centroid Ecosystem" eine modulare Lösungssuite für Embedded Finance

und den Multi-Asset-Handel. Die Technologie umfasst Lösungen für den Zugang zu

Liquidität, Risk Intelligence, das Client-Lifecycle-Management, Infrastruktur

und Konnektivität sowie für Brokerage-Abläufe und unterstützt damit

Finanzinstitute weltweit.

Weitere Informationen erhalten Sie unter sales@centroidsol.com oder auf

centroidsol.com.

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