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26.09.2026 20:55:38
GNW-News: GTCFX blickt auf einen erfolgreichen Auftritt auf der Forex Expo Dubai 2026 zurück
^DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, Sept. 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- GTCFX
(https://www.gtcfx.com/) hat seine Teilnahme an der Forex Expo Dubai 2026, die
am 22. und 23. September im Dubai World Trade Centre stattfand, erfolgreich
abgeschlossen.
Während der zweitägigen Veranstaltung trafen Besucher das GTCFX-Team in Halle
2, Stand 54, um mehr über die mehrfach regulierten Handelslösungen des
Unternehmens, die Möglichkeiten des mobilen Handels sowie dessen Engagement für
die Kundenschulung zu erfahren.
Alt: GTCFX auf der Forex Expo Dubai 2026
Ein Höhepunkt der Veranstaltung war die Verleihung des Preises für die beste
Forex-App für Mobilgeräte an GTCFX. Diese Errungenschaft ergänzte die
Präsentation der GTC Go App durch das Unternehmen auf der Messe und spiegelte
dessen anhaltendes Bestreben wider, Händlern einen bequemen Zugang zu den
globalen Finanzmärkten zu ermöglichen.
GTCFX leistete zudem einen Beitrag zum Bildungsprogramm der Messe durch
öffentliche Vorträge von Jameel Ahmed, Chefanalyst bei GTCFX. Im Rahmen der
Sitzung mit dem Titel?Trading Themes to Watch Out for: Q4 2026," beleuchtete
Herr Ahmed verschiedene Entwicklungen, die die globalen Märkte beeinflussen. In
der Präsentation wurden geopolitische Risiken, Inflationserwartungen und die
sich verändernden Zinsaussichten sowie deren mögliche Auswirkungen auf Öl, den
US-Dollar, Gold und den USD/JPY behandelt.
In einem weiteren Vortrag wurde die Marke GTC vorgestellt und die Bedeutung der
Anlegeraufklärung in einem Marktumfeld hervorgehoben, das zunehmend von
politischen Entwicklungen und sich rasch ändernden Nachrichten geprägt ist.
Zudem wurde die wachsende Präsenz von GTCFX in Dubai vorgestellt, einschließlich
der Errichtung des GTC Tower als globaler Hauptsitz des Unternehmens.
Die Forex Expo Dubai 2026 bot GTCFX die Gelegenheit, persönlich mit Händlern,
Partnern und Branchenexperten in Kontakt zu treten und gleichzeitig seine
neuesten Marktprognosen und digitalen Handelslösungen vorzustellen.
Nach zwei erfolgreichen Tagen in Dubai freut sich GTCFX darauf, die auf der
Messe geknüpften Beziehungen weiter auszubauen und seine globale Community auch
weiterhin durch Marktaufklärung, Technologie und leicht zugängliche
Handelslösungen zu unterstützen.
Über GTCFX:
GTCFX ist ein globaler Finanzdienstleister, der durch fortschrittliche
Handelstechnologie und kundenorientierte Lösungen Zugang zu einer breiten
Palette von Finanzmärkten bietet. Seit 2012 betreut GTCFX Kunden in mehr als
100 Ländern und Regionen und legt dabei stets großen Wert auf Transparenz,
Innovation und verantwortungsvollen Handel.
Ansprechpartner für Medien
E-Mail: marketing@gtcfx.com
Website: https://www.gtcfx.com/
Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter:
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d0227dad-
9245-4a1b-9aa8-252e9c4d1c34
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a7985ff7-eba5-43f8-99b8-
ef478d8e5e2d
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1301a426-
6841-4364-8c92-1bcd29d500c0
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