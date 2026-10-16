GNW-News: GTCFX ernennt Abdulrahman Ahmed Al Ali zum Geschäftsführer und stärkt damit die Führungsriege durch umfassende Fachkenntnisse im Bereich der Reguli...

^DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, Oct. 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- GTCFX

freut sich, die Ernennung von Abdulrahman Ahmed Al Ali zum Geschäftsführer

bekannt zu geben. Dies stellt einen bedeutenden Schritt im Rahmen des

anhaltenden Engagements des Unternehmens dar, seine Führungsposition zu stärken,

die operative Exzellenz zu verbessern und ein nachhaltiges Wachstum

voranzutreiben.

Mit mehr als 12 Jahren Erfahrung im Finanzdienstleistungs- und

Kapitalmarktsektor der Vereinigten Arabischen Emirate verfügt Abdulrahman über

umfassende Fachkenntnisse in den Bereichen Finanzregulierung, Corporate

Governance und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Seine Ernennung

unterstreicht den Fokus von GTCFX auf eine erfahrene Führung, professionelle

Standards und eine langfristige strategische Entwicklung.

Umfangreiche Erfahrung auf den Finanzmärkten

Bevor er zu GTCFX kam, war Abdulrahman von März 2014 bis August 2026 als

Rechtssachbearbeiter in der Durchsetzungsabteilung der Wertpapier- und

Rohstoffaufsichtsbehörde der Vereinigten Arabischen Emirate (SCA), der heutigen

Kapitalmarktaufsichtsbehörde (CMA), tätig.

In seiner beruflichen Laufbahn erwarb er umfassende Kenntnisse über den

Finanzaufsichtsrahmen der Vereinigten Arabischen Emirate, die Praktiken der

Unternehmensführung sowie die Compliance-Standards. Sein beruflicher Werdegang

umfasst Erfahrungen im Bereich der Regulierung sowie die Zusammenarbeit mit den

zuständigen Justiz- und Aufsichtsbehörden, wodurch er wertvolle Einblicke in die

Grundsätze und Praktiken gewonnen hat, die gut regulierte Finanzmärkte stützen.

Abdulrahman hat einen Bachelor of Laws (LL.B.) der Universität Sharjah und das

?Future Financial Leadership Program" der Wertpapier- und

Rohstoffaufsichtsbehörde absolviert. Seine Kombination aus juristischem

Fachwissen, Erfahrung im Bereich der Regulierung und beruflicher

Weiterentwicklung bildet eine solide Grundlage für seine neue Führungsrolle bei

GTCFX.

Die strategische Vision von GTCFX vorantreiben

Abdulrahman wurde zu einem Zeitpunkt ernannt, zu dem GTCFX seine

organisatorischen Kapazitäten weiter ausbaut und seine langfristigen

Geschäftsziele verfolgt.

Seine Kenntnisse der Finanzaufsichtslandschaft in den Vereinigten Arabischen

Emiraten werden der Unternehmensleitung wertvolle Einblicke liefern und das

Bekenntnis des Unternehmens zu Transparenz, solider Unternehmensführung und

verantwortungsvollen Geschäftspraktiken untermauern.

Als Geschäftsführer wird Abdulrahman seine berufliche Erfahrung und seine

Führungsqualitäten einbringen, um die betriebliche Effizienz, die

Organisationsentwicklung und die kontinuierliche Verbesserung der internen

Managementstandards zu fördern.

Seine Ernennung untermauert zudem das umfassende Engagement von GTCFX für

exzellenten Service, engere Kundenbeziehungen und eine höhere Zufriedenheit der

Anleger durch einen professionellen und kundenorientierten Ansatz.

Durch die Verbindung einer erfahrenen Unternehmensführung mit einer

zukunftsorientierten Geschäftsstrategie strebt GTCFX an, seine organisatorischen

Grundlagen weiter zu stärken und dauerhaften Mehrwert für Kunden, Partner und

Interessengruppen zu schaffen.

Führung, die auf Erfahrung und Integrität beruht

Eine effektive Führung ist für den langfristigen Erfolg von Finanzinstituten von

entscheidender Bedeutung. Angesichts der fortschreitenden Entwicklung der

Branche bleiben Kenntnisse der regulatorischen Rahmenbedingungen, ein fundiertes

Urteilsvermögen und eine solide Unternehmensführung wichtige Grundlagen für eine

nachhaltige Entwicklung.

Abdulrahman bringt eine wertvolle Kombination aus Fachwissen im Bereich der

Regulierung, juristischen Kenntnissen und Branchenerfahrung bei GTCFX ein. Seine

Ernennung spiegelt das Engagement des Unternehmens wider, ein kompetentes,

professionelles und zukunftsorientiertes Führungsteam aufzubauen.

GTCFX heißt Abdulrahman Ahmed Al Ali als Geschäftsführer herzlich willkommen und

freut sich auf seine Beiträge, während das Unternehmen seine Kompetenzen weiter

ausbaut, seine strategischen Prioritäten vorantreibt und sein nächstes Kapitel

des Wachstums und der Exzellenz einleitet.

Medienkontakt

E-Mail: support@gtcfx.com (mailto:support@gtcfx.com)

Website: http://gtcfx.com/

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