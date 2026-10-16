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16.10.2026 21:45:38
GNW-News: GTCFX ernennt Abdulrahman Ahmed Al Ali zum Geschäftsführer und stärkt damit die Führungsriege durch umfassende Fachkenntnisse im Bereich der Reguli...
^DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, Oct. 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- GTCFX
freut sich, die Ernennung von Abdulrahman Ahmed Al Ali zum Geschäftsführer
bekannt zu geben. Dies stellt einen bedeutenden Schritt im Rahmen des
anhaltenden Engagements des Unternehmens dar, seine Führungsposition zu stärken,
die operative Exzellenz zu verbessern und ein nachhaltiges Wachstum
voranzutreiben.
Mit mehr als 12 Jahren Erfahrung im Finanzdienstleistungs- und
Kapitalmarktsektor der Vereinigten Arabischen Emirate verfügt Abdulrahman über
umfassende Fachkenntnisse in den Bereichen Finanzregulierung, Corporate
Governance und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Seine Ernennung
unterstreicht den Fokus von GTCFX auf eine erfahrene Führung, professionelle
Standards und eine langfristige strategische Entwicklung.
Umfangreiche Erfahrung auf den Finanzmärkten
Bevor er zu GTCFX kam, war Abdulrahman von März 2014 bis August 2026 als
Rechtssachbearbeiter in der Durchsetzungsabteilung der Wertpapier- und
Rohstoffaufsichtsbehörde der Vereinigten Arabischen Emirate (SCA), der heutigen
Kapitalmarktaufsichtsbehörde (CMA), tätig.
In seiner beruflichen Laufbahn erwarb er umfassende Kenntnisse über den
Finanzaufsichtsrahmen der Vereinigten Arabischen Emirate, die Praktiken der
Unternehmensführung sowie die Compliance-Standards. Sein beruflicher Werdegang
umfasst Erfahrungen im Bereich der Regulierung sowie die Zusammenarbeit mit den
zuständigen Justiz- und Aufsichtsbehörden, wodurch er wertvolle Einblicke in die
Grundsätze und Praktiken gewonnen hat, die gut regulierte Finanzmärkte stützen.
Abdulrahman hat einen Bachelor of Laws (LL.B.) der Universität Sharjah und das
?Future Financial Leadership Program" der Wertpapier- und
Rohstoffaufsichtsbehörde absolviert. Seine Kombination aus juristischem
Fachwissen, Erfahrung im Bereich der Regulierung und beruflicher
Weiterentwicklung bildet eine solide Grundlage für seine neue Führungsrolle bei
GTCFX.
Die strategische Vision von GTCFX vorantreiben
Abdulrahman wurde zu einem Zeitpunkt ernannt, zu dem GTCFX seine
organisatorischen Kapazitäten weiter ausbaut und seine langfristigen
Geschäftsziele verfolgt.
Seine Kenntnisse der Finanzaufsichtslandschaft in den Vereinigten Arabischen
Emiraten werden der Unternehmensleitung wertvolle Einblicke liefern und das
Bekenntnis des Unternehmens zu Transparenz, solider Unternehmensführung und
verantwortungsvollen Geschäftspraktiken untermauern.
Als Geschäftsführer wird Abdulrahman seine berufliche Erfahrung und seine
Führungsqualitäten einbringen, um die betriebliche Effizienz, die
Organisationsentwicklung und die kontinuierliche Verbesserung der internen
Managementstandards zu fördern.
Seine Ernennung untermauert zudem das umfassende Engagement von GTCFX für
exzellenten Service, engere Kundenbeziehungen und eine höhere Zufriedenheit der
Anleger durch einen professionellen und kundenorientierten Ansatz.
Durch die Verbindung einer erfahrenen Unternehmensführung mit einer
zukunftsorientierten Geschäftsstrategie strebt GTCFX an, seine organisatorischen
Grundlagen weiter zu stärken und dauerhaften Mehrwert für Kunden, Partner und
Interessengruppen zu schaffen.
Führung, die auf Erfahrung und Integrität beruht
Eine effektive Führung ist für den langfristigen Erfolg von Finanzinstituten von
entscheidender Bedeutung. Angesichts der fortschreitenden Entwicklung der
Branche bleiben Kenntnisse der regulatorischen Rahmenbedingungen, ein fundiertes
Urteilsvermögen und eine solide Unternehmensführung wichtige Grundlagen für eine
nachhaltige Entwicklung.
Abdulrahman bringt eine wertvolle Kombination aus Fachwissen im Bereich der
Regulierung, juristischen Kenntnissen und Branchenerfahrung bei GTCFX ein. Seine
Ernennung spiegelt das Engagement des Unternehmens wider, ein kompetentes,
professionelles und zukunftsorientiertes Führungsteam aufzubauen.
GTCFX heißt Abdulrahman Ahmed Al Ali als Geschäftsführer herzlich willkommen und
freut sich auf seine Beiträge, während das Unternehmen seine Kompetenzen weiter
ausbaut, seine strategischen Prioritäten vorantreibt und sein nächstes Kapitel
des Wachstums und der Exzellenz einleitet.
Medienkontakt
E-Mail: support@gtcfx.com (mailto:support@gtcfx.com)
Website: http://gtcfx.com/
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b1c02b52-e8da-43ec-af23-
861977ded271
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