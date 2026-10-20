|
20.10.2026 17:40:38
GNW-News: GTCFX ernennt Charbel Raffoul zum CEO und stärkt damit die Unternehmensführung und die globale Wachstumsstrategie
^DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, Oct. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- GTCFX
freut sich, die Ernennung von Charbel Raffoul zum Chief Executive Officer (CEO)
bekannt zu geben. Dieser Schritt markiert einen wichtigen Meilenstein in der
kontinuierlichen Weiterentwicklung des Unternehmens und unterstreicht sein
Engagement für operative Exzellenz, eine starke Führung und internationales
Wachstum.
Charbel verfügt über nahezu zwei Jahrzehnte Erfahrung in der
Finanzdienstleistungsbranche und bringt umfassende Fachkenntnisse in den
Bereichen Corporate Governance, Einhaltung regulatorischer Vorgaben,
Finanzgeschäft und strategisches Management mit. Mit seiner Ernennung wird das
Führungsteam von GTCFX weiter gestärkt. Gleichzeitig treibt das Unternehmen
seine langfristigen strategischen Ziele voran und baut seine Präsenz und
Leistungsfähigkeit an den globalen Finanzmärkten weiter aus.
Umfangreiche Erfahrung bei führenden Finanzinstituten
Vor seinem Wechsel zu GTCFX war Charbel als Chief Compliance Officer & Financial
Crime bei Equiti tätig. Dort trug er mehr als acht Jahre lang zur
Weiterentwicklung von Compliance-Rahmenwerken, zum Management von Compliance-
Risiken und zur Optimierung regulatorischer Prozesse bei.
Zu seinem beruflichen Werdegang zählen außerdem leitende Positionen bei mehreren
etablierten Finanzinstituten, darunter die Tätigkeit als Director bei ADS
Securities, als Head of Compliance bei Alpari ME und als Back Office Manager bei
Swissquote.
Im Laufe seiner Karriere hat Charbel wertvolle Expertise in den Bereichen
Finanzdienstleistungsprozesse, regulatorische Aufsicht, Risikomanagement und
Unternehmensführung aufgebaut. Seine Erfahrung in verschiedenen Bereichen der
Branche bildet eine solide Grundlage, um GTCFX erfolgreich zu führen und die
weitere Entwicklung des Unternehmens voranzutreiben.
Die globale Vision von GTCFX weiter vorantreiben
Als Chief Executive Officer wird Charbel die strategische Ausrichtung von GTCFX
verantworten. Im Fokus stehen dabei der Ausbau der operativen
Leistungsfähigkeit, die Förderung von Innovationen, die Weiterentwicklung der
Corporate Governance und die Unterstützung der internationalen
Geschäftsentwicklung.
Seine Führung wird dazu beitragen, die operative Effizienz weiter zu steigern,
die Beziehungen zu Kunden und Geschäftspartnern zu vertiefen und durch
professionelle Dienstleistungen sowie verantwortungsvolle Geschäftspraktiken
langfristigen Mehrwert zu schaffen.
Mit seiner umfassenden Branchenkenntnis und seinem fundierten Verständnis
regulatorischer und operativer Standards bringt Charbel wertvolle Perspektiven
in die weitere Entwicklung von GTCFX im globalen Finanzdienstleistungssektor
ein.
Seine Ernennung unterstreicht das Bestreben von GTCFX, ein erfahrenes
Führungsteam aufzubauen, das die strategischen Ziele des Unternehmens
voranbringen kann und zugleich höchsten Ansprüchen an Professionalität,
Integrität und Transparenz gerecht wird.
Auf Erfahrung aufbauen und die Zukunft entschlossen gestalten
Während GTCFX seine internationale Präsenz weiter ausbaut und seine
organisatorischen Fähigkeiten stärkt, bleibt eine erfahrene Unternehmensführung
ein zentraler Bestandteil der langfristigen Unternehmensvision.
Charbels beruflicher Werdegang, seine Branchenkenntnis und seine
Führungserfahrung werden eine wichtige Rolle dabei spielen, die nächste
Entwicklungsphase des Unternehmens erfolgreich zu gestalten.
GTCFX heißt Charbel Raffoul herzlich als Chief Executive Officer willkommen und
freut sich darauf, gemeinsam mit ihm ein neues Kapitel aufzuschlagen, das von
Innovation, Fortschritt und nachhaltigem globalem Wachstum geprägt ist.
Pressekontakt
E-Mail: marketing@gtcfx.com (mailto:marketing@gtcfx.com)
Website: https://www.gtcfx.com/en-intl
Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar
unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e9e2d81d-f5b1-4d75-
bff7-553941739bf6
Â°
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow schließt fester -- ATX beendet Handel leichter -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag abwärts, während der deutsche Aktienmarkt letztlich kaum verändert tendierte. Die US-Börsen notierten uneinheitlich. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.