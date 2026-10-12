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12.10.2026 21:57:38
GNW-News: GTCFX-PR 5-GTCPrime zieht nach zwei Tagen voller Einblicke und Begegnungen Bilanz zur iFX Expo Hong Kong 2026
^DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, Oct. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- GTCPrime
(https://www.gtcprime.com/) hat seine Teilnahme als Gold-Sponsor bei der iFX
Expo Hong Kong 2026 erfolgreich abgeschlossen. Die Veranstaltung fand vom 8. bis
9. Oktober im Hong Kong Convention and Exhibition Centre statt. An beiden
Messetagen empfing das GTCPrime Team am Stand 14 Kunden, Partner und
Branchenvertreter, um aktuelle Marktentwicklungen und die sich wandelnden
Bedürfnisse von Anlegern im asiatisch-pazifischen Raum zu erörtern.
Bildunterschrift: Das GTCPrime Team auf der iFX Expo Hong Kong 2026
Zudem nahm Jameel Ahmad, Chefanalyst bei GTCPrime, an einer Podiumsdiskussion
mit dem Titel?Die Zukunft der Vermögensverwaltung liegt im Osten: Warum
Hongkong wichtiger denn je ist" teil. Im Rahmen der Diskussion kamen
Führungskräfte aus den Bereichen Private Banking, Vermögensverwaltung,
WealthTech und Family Offices zusammen, um Hongkongs Bedeutung als führender
Vermögensstandort angesichts der globalen Vermögensverlagerung nach Osten zu
erörtern.
Bildunterschrift: Jameel Ahmad bei der Podiumsdiskussion
Die Diskussion konzentrierte sich auf vier zentrale Themenbereiche:
* Globales Kapital: Warum Hongkong weiterhin internationales Kapital, Family
Offices und vermögende Anleger anzieht.
* WealthTech und künstliche Intelligenz: Wie digitale Plattformen und KI-
gestützte Beratung die Vermögensverwaltung und Kundenbindung verändern.
* Die Greater Bay Area: Welche Rolle die Region bei der Erschließung
grenzüberschreitender Investitionen und neuer Wachstumschancen spielt.
* Wandelnde Anlegererwartungen: Wie Vermögensverwalter auf die Bedürfnisse
zunehmend digital affiner und international orientierter Anleger reagieren,
die Wert auf stabile, transparente und gut regulierte Finanzplätze legen.
GTCPrime hat seinen Hauptsitz in Dubai und betreut Kunden in mehr als 100
Ländern. Das Unternehmen nahm an der iFX Expo Hong Kong teil, um seine Präsenz
in einem der führenden Finanzzentren Asiens zu stärken, das international
weiterhin starke Aufmerksamkeit auf sich zieht. Sowohl Dubai als auch Hongkong
sind internationale Finanzplätze, die Kapital, Unternehmen und Märkte über
Länder- und Regionsgrenzen hinweg miteinander vernetzen. Der fachliche Austausch
in Hongkong steht daher im Einklang mit der globalen Ausrichtung von GTCPrime.
Pressekontakt
E-Mail: support@gtcprime.com
Website: https://www.gtcprime.com/
Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9b0eb2f2-62c4-42c1-aee1-
4e602f775266
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/bd9a92b5-67e0-4cb1-be79-
5c40f0c78cb9
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