GNW-News: GTCFX-PR 5-GTCPrime zieht nach zwei Tagen voller Einblicke und Begegnungen Bilanz zur iFX Expo Hong Kong 2026

^DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, Oct. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- GTCPrime

(https://www.gtcprime.com/) hat seine Teilnahme als Gold -Sponsor bei der iFX

Expo Hong Kong 2026 erfolgreich abgeschlossen. Die Veranstaltung fand vom 8. bis

9. Oktober im Hong Kong Convention and Exhibition Centre statt. An beiden

Messetagen empfing das GTCPrime Team am Stand 14 Kunden, Partner und

Branchenvertreter, um aktuelle Marktentwicklungen und die sich wandelnden

Bedürfnisse von Anlegern im asiatisch-pazifischen Raum zu erörtern.

Bildunterschrift: Das GTCPrime Team auf der iFX Expo Hong Kong 2026

Zudem nahm Jameel Ahmad, Chefanalyst bei GTCPrime, an einer Podiumsdiskussion

mit dem Titel?Die Zukunft der Vermögensverwaltung liegt im Osten: Warum

Hongkong wichtiger denn je ist" teil. Im Rahmen der Diskussion kamen

Führungskräfte aus den Bereichen Private Banking, Vermögensverwaltung,

WealthTech und Family Offices zusammen, um Hongkongs Bedeutung als führender

Vermögensstandort angesichts der globalen Vermögensverlagerung nach Osten zu

erörtern.

Bildunterschrift: Jameel Ahmad bei der Podiumsdiskussion

Die Diskussion konzentrierte sich auf vier zentrale Themenbereiche:

* Globales Kapital: Warum Hongkong weiterhin internationales Kapital, Family

Offices und vermögende Anleger anzieht.

* WealthTech und künstliche Intelligenz: Wie digitale Plattformen und KI-

gestützte Beratung die Vermögensverwaltung und Kundenbindung verändern.

* Die Greater Bay Area: Welche Rolle die Region bei der Erschließung

grenzüberschreitender Investitionen und neuer Wachstumschancen spielt.

* Wandelnde Anlegererwartungen: Wie Vermögensverwalter auf die Bedürfnisse

zunehmend digital affiner und international orientierter Anleger reagieren,

die Wert auf stabile, transparente und gut regulierte Finanzplätze legen.

GTCPrime hat seinen Hauptsitz in Dubai und betreut Kunden in mehr als 100

Ländern. Das Unternehmen nahm an der iFX Expo Hong Kong teil, um seine Präsenz

in einem der führenden Finanzzentren Asiens zu stärken, das international

weiterhin starke Aufmerksamkeit auf sich zieht. Sowohl Dubai als auch Hongkong

sind internationale Finanzplätze, die Kapital, Unternehmen und Märkte über

Länder- und Regionsgrenzen hinweg miteinander vernetzen. Der fachliche Austausch

in Hongkong steht daher im Einklang mit der globalen Ausrichtung von GTCPrime.

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E-Mail: support@gtcprime.com

Website: https://www.gtcprime.com/

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