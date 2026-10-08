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08.10.2026 05:35:38
GNW-News: Guide MICHELIN Dubai feiert 5. Ausgabe mit nahezu doppelt so großer Auswahl wie zur Erstveröffentlichung
^* Orfali Bros neu mit zwei MICHELIN Sternen, bestehende Drei- und Zwei-Sterne-
Restaurants in Dubai behalten ihre Auszeichnungen
* KIGO und Birch werden erstmals mit einem MICHELIN Stern in die Auswahl
aufgenommen
* Die Auswahl umfasst 122 Restaurants mit 19 Neuzugängen, darunter 2 neue
Restaurants mit einem MICHELIN Stern, 4 neue Restaurants mit Bib Gourmand
und 13 neue Restaurants in der Kategorie?Ausgewählte Restaurants"
DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, Oct. 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der Guide
MICHELIN hat heute im Rahmen einer Veranstaltung im Atlantis The Royal die
5. Ausgabe seiner Auswahl für Dubai vorgestellt. Mit 122 Restaurants, die
38 verschiedene Küchenrichtungen repräsentieren, würdigt diese Ausgabe Dubais
wachsende internationale kulinarische Bedeutung gemeinsam mit dem Partner vor
Ort, dem Ministerium für Wirtschaft und Tourismus von Dubai (DET). Von lokalen
Restaurants in der Nachbarschaft bis hin zu glamourösen Adressen der gehobenen
Gastronomie zeugt die Auswahl von einer kulinarischen Szene, die sich weiterhin
rasant entwickelt und wächst.
Die mit drei bzw. zwei MICHELIN Sternen ausgezeichneten Restaurants in Dubai
behalten ihre Auszeichnungen, wobei das Orfali Bros nun zwei Sterne erhalten
hat. Die 19 Neuzugänge - darunter 2 Restaurants mit einem MICHELIN Stern, 4 Bib-
Gourmand-Restaurants und 13 Restaurants in der Kategorie?Ausgewählte
Restaurants" - unterstreichen die wachsende Bedeutung eigenständiger Konzepte
und von Speisekarten, die zunehmend auf lokale Gäste zugeschnitten sind.
Gwendal Poullennec, International Director des Guide MICHELIN, erklärte:?Wir
freuen uns sehr, heute das fünfjährige Jubiläum des Guide MICHELIN Dubai zu
feiern. Die Auswahl wurde seit seiner Einführung erheblich erweitert und umfasst
mittlerweile fast doppelt so viele Lokale wie zum Zeitpunkt der Einführung.
Diese bemerkenswerte Entwicklung zeigt, dass die Gastronomieszene Dubais
weiterhin floriert, wobei unsere Inspektoren Jahr für Jahr neue, international
anerkannte Restaurants entdecken. Die diesjährige Mischung aus einheimischen
Talenten und internationalen Neuzugängen spiegelt eine Stadt wider, die ihre
eigene kulinarische Identität entwickelt und gleichzeitig Traditionen aus aller
Welt aufnimmt. Die Stärke des Gastgewerbes in Dubai unterstreicht den Ehrgeiz,
die Leidenschaft und die Entschlossenheit der Stadt, ihren Ruf als globales
gastronomisches Reiseziel weiter auszubauen, und bietet Feinschmeckern
überzeugende Gründe, Dubai zu besuchen und wiederzukommen."
2 Restaurants behalten ihre drei MICHELIN Sterne
Die höchste Auszeichnung des Guide MICHELIN würdigt eine außergewöhnliche Küche,
die eine besondere Reise wert ist.
FZN by Björn Frantzén und Trèsind Studio behalten ihre Auszeichnung mit drei
MICHELIN Sternen.
4 Restaurants mit zwei MICHELIN Sternen
In der diesjährigen Auswahl steigt ein Restaurant auf zwei MICHELIN Sterne auf,
während drei Restaurants ihre Auszeichnungen behalten.
Orfali Bros steigt auf zwei MICHELIN Sterne auf, zwei Jahre nachdem das
Restaurant seinen ersten MICHELIN Stern erhalten hat. Dies unterstreicht die
Entwicklung des Lokals von einem hervorragenden Nachbarschaftsbistro zu einem
Aushängeschild der nahöstlichen Gastronomie. Verwurzelt im aleppinischen,
armenischen und türkischen Erbe der Brüder zeugen die Spezialitäten des Hauses
und das?Voyage"-Menü von einer Küche, die sich durch zunehmende Raffinesse,
Tiefe und Eigenständigkeit auszeichnet.
Il Ristorante-Niko Romito, Row on 45 und STAY by Yannick Alléno hingegen
behalten ihre Auszeichnungen für die Auswahl 2026.
2 neue Restaurants erhalten einen MICHELIN Stern
Birch wird mit einem MICHELIN Stern in die Auswahl aufgenommen. Die
turkmenischen Wurzeln und Reisen von Küchenchef Arslan Berdiev prägen eine
zeitgemäße Speisekarte, die auf Produkten von höchster Qualität basiert,
darunter usbekische Tomaten. Eine makellose offene Küche rückt das Kochen in den
Blickpunkt, während eine auffällige Hängeinstallation, die an Birkenrinde
erinnert, dem Raum seinen Charakter verleiht.
KIGO wird mit einem MICHELIN Stern in die Auswahl aufgenommen. Das Sushi-
Omakase-Erlebnis an der Theke und das Kaiseki-Menü am Tisch bieten zwei
Möglichkeiten, die saisonale japanische Küche zu entdecken. Erstklassige Zutaten
werden mit größter Sorgfalt verarbeitet, um feine, harmonische Aromen zu
schaffen, während die Präsentation dem Ganzen eine dezente theatralische Note
verleiht.
Zwei neue Restaurants gesellen sich zu den 12 bereits bestehenden hinzu, die
ihre Auszeichnung behalten, wodurch sich die diesjährige Auswahl an Restaurants
mit einem MICHELIN Stern auf 14 erhöht.
4 neue Restaurants erhalten einen Bib Gourmand
Mit dem Bib Gourmand werden Restaurants ausgezeichnet, die außergewöhnliche
Speisen zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis anbieten. Die Auswahl
für Dubai 2026 umfasst 22 Restaurants mit Bib Gourmand, darunter vier
Neuzugänge.
Middle Child serviert frische, reichhaltige italienische Gerichte in einem
gemütlichen Bistro und Feinkostladen, in dem die Gäste sowohl in Kochbüchern als
auch in der Speisekarte stöbern können.
Das S.E.A Bistrot bietet ein gemütliches Ambiente für die kühne, authentische
asiatische Küche von Küchenchef Shane. Mango mit Klebreis und Milchkuchen haben
sich eine eigene Fangemeinde erobert.
Three Bros ist das helle, lebhafte Schwesterrestaurant von Orfali Bros. Die
Gerichte bringen die Kindheit, das kulturelle Erbe und die Reisen der drei
syrischen Brüder auf den Tisch.
YUBI Dubai serviert frisch auf Bestellung zubereitete Handrolls direkt an der
Theke. Hausgemachtes eingelegtes Gemüse und Gewürze verleihen der lockeren,
ungezwungenen Interpretation japanischer Küche kräftige Aromen.
MICHELIN-Sonderauszeichnungen
Mit den MICHELIN-Sonderauszeichnungen werden die Fachleute gewürdigt, deren
Können, Sorgfalt und Individualität das gastronomische Erlebnis in Dubai prägen.
Mit dem MICHELIN Opening of the Year Award werden Gonzalo Platero und Window
ausgezeichnet, ein Restaurant im Alserkal, dessen außergewöhnliche, vom
Holzfeuer geprägte Küche den natürlichen Geschmack der Zutaten besonders gut zur
Geltung bringt.
Der MICHELIN Sommelier Award wird an Ninad Jani vom avat?ra für seinen
zuvorkommenden Service und die fachkundig zusammengestellten Weinbegleitungen
zur vegetarischen indischen Küche des Restaurants verliehen.
Mit dem MICHELIN Service Award werden Akinori Tanigawa und das Team des KIGO für
ihren herzlichen und professionellen Service gewürdigt, der die raffinierte
japanische Küche des Restaurants perfekt ergänzt.
Der MICHELIN Young Chef Award geht an Rémy Marquignon, Küchenchef des Ossiano,
für seine kreative, moderne Küche, die auf klassischen französischen Techniken
basiert und dazu beiträgt, dass das Restaurant seinen MICHELIN Stern behält.
Der MICHELIN Exceptional Cocktails Award wird an Zahra Erfanian Azmoodeh vom
Carbone Dubai für Cocktails verliehen, die das glamouröse italienisch-
amerikanische Restauranterlebnis bereichern.
Die 5. Ausgabe spiegelt Dubais dynamische Gastronomieszene wider, in der
etablierte Restaurants und Neuzugänge Einwohnern und Besuchern weitere Anlässe
bieten, die Stadt kulinarisch zu entdecken.
Die Auswahl des Guide MICHELIN Dubai 2026 auf einen Blick:
* 2 Restaurants mit drei MICHELIN Sternen
* 4 Restaurants mit zwei MICHELIN Sternen (1 Aufsteiger)
* 14 Restaurants mit einem MICHELIN Stern (2 neue)
* 22 Restaurants mit Bib Gourmand (4 neue)
* 80 von MICHELIN ausgewählte Restaurants (13 neue)
Eine Aufzeichnung der Verleihungszeremonie des Guide MICHELIN sowie weitere
Höhepunkte finden Sie auf der offiziellen Facebook-Seite des Guide MICHELIN
Middle East und auf dem globalen YouTube-Kanal des Guide MICHELIN.
Die vollständige Auswahl des Guide MICHELIN Dubai 2026 finden Sie auf der
Website des Guide MICHELIN https://guide.michelin.com/ae-du/en sowie in der
MICHELIN-App, die kostenlos für iOS und Android erhältlich ist.
Der Guide MICHELIN gilt als Maßstab in der Gastronomie. Nun setzt er neue
Maßstäbe für Hotels. Besuchen Sie die offizielle Website
(https://guide.michelin.com/my/en) des Guide MICHELIN oder laden Sie die
MICHELIN-App (iOS (https://apps.apple.com/app/apple-store/id1541129177?mt=8) und
Android
(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.viamichelin.android.gm21&hl=e
n&gl=US)) herunter, um alle Restaurants der Auswahl zu entdecken und ein
unvergessliches Hotel zu buchen.
Die Worldwide-App des Guide MICHELIN für iOS
(https://apps.apple.com/th/app/michelin-guide-usa-worldwide/id1541129177)- und
Android
(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.viamichelin.android.gm21)-
Geräte.
Mindful Voices
Mindful Voices - eine Neuheit für das Jahr 2026, die in Dubai ihr Debüt feiert -
ist die globale redaktionelle Plattform des Guide MICHELIN, auf der Köche und
Hoteliers zusammenkommen, die in ihren jeweiligen Bereichen neue Maßstäbe
setzen. Sie bietet ihnen einen Raum, in dem sie ihre Geschichten und
wegweisenden Praktiken untereinander sowie mit einem weltweiten Publikum teilen
können.
?Dubais kulinarischer Ehrgeiz spiegelt sich in den Entscheidungen wider, die
seine Köche tagtäglich treffen", so Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor
des Guide MICHELIN.?Mindful Voices schöpft direkt aus dem, was unsere
Inspektionsteams aus erster Hand beobachten: Begegnungen und Erfahrungen, die
etablierte Arbeitsweisen verändern und es verdienen, weitergegeben zu werden.
Indem wir diese Geschichten im Guide MICHELIN bekannt machen, hoffen wir, dass
die Ideen und Überzeugungen, die dahinter stehen, andere dazu inspirieren
werden, neue Ansätze in der Gastronomie zu erkunden."
Zachary Roy, Operational Manager bei LOWE, wurde als Mindful Voice vorgestellt.
Auf der Bühne der Preisverleihung erläuterte er den Ansatz des Restaurants bei
der Beschaffung und der optimalen Verwertung jeder einzelnen Zutat. Er erklärte,
dass beim Kochen über offenem Feuer das?Nose-to-Tail"-Prinzip verfolgt werde,
wobei rückverfolgbare Zutaten möglichst aus der Region bezogen und Bioabfälle zu
Kompost für den eigenen Garten verarbeitet würden.
Über Michelin:
Michelin entwickelt sich zu einem weltweit führenden Unternehmen für wegweisende
Verbundwerkstoffe und außergewöhnliche Erlebnisse. Mit mehr als 130 Jahren
Erfahrung in der Entwicklung innovativer Werkstoffe ist Michelin in der
einzigartigen Lage, entscheidende Beiträge zum menschlichen Fortschritt und zu
einer nachhaltigeren Welt zu leisten. Aufgrund seines umfassenden Know-hows im
Bereich Polymerverbundwerkstoffe entwickelt Michelin kontinuierlich
Innovationen, um hochwertige Reifen und Komponenten für kritische Anwendungen in
anspruchsvollen Bereichen wie Mobilität, Bauwesen, Luftfahrt, kohlenstoffarme
Energien und Gesundheitswesen herzustellen. Die Sorgfalt, mit der die Produkte
hergestellt werden, und die umfassende Kenntnis der Kunden inspirieren Michelin
dazu, erstklassige Erlebnisse zu bieten. Dies reicht von der Bereitstellung
daten- und KI-basierter vernetzter Lösungen für professionelle Fuhrparks bis hin
zu Empfehlungen für herausragende Restaurants und Hotels, die vom Guide MICHELIN
ausgewählt wurden. Michelin hat seinen Hauptsitz in Clermont-Ferrand,
Frankreich, ist in 175 Ländern vertreten und beschäftigt 122.600 Mitarbeiter.
(www.michelin.com (http://www.michelin.com/)).
Pressekontakt
BPG Group michelinguide@bpggroup.com (mailto:michelinguide@bpggroup.com)
Unsere Partner 2026
Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/77bde0a8-d3fe-40eb-9677-
f359c13fd1bb
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/beb07700-bed8-
44f3-84cc-75053014f8d2
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