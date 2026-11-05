GXO Logistics Aktie
WKN DE: A3CU51 / ISIN: US36262G1013
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05.11.2026 10:09:38
GNW-News: GXO gibt Ergebnisse für das dritte Quartal 2026 bekannt
^* Ein Umsatz von 3,6 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 5,7 %
gegenüber dem Vorjahr entspricht, bei einem organischen Umsatzwachstum von
6,4 % - dem höchsten seit mehr als drei Jahren
* 375 Millionen US-Dollar an neu gewonnenen Aufträgen, was einem Anstieg von
34 % gegenüber dem Vorjahr entspricht; dies ist das zweite Quartal in Folge
mit einem Wachstum von über 30 %, wobei rund 40 % der seit Jahresbeginn
gewonnenen Aufträge auf strategische Wachstumsbranchen entfallen - Luft- und
Raumfahrt sowie Verteidigung, Technologie, Industrie und Biowissenschaften
* Seit Jahresbeginn wurden Neugeschäfte im Wert von über 1 Milliarde US-Dollar
abgeschlossen, und die Umsatzpipeline erreichte mit 3,1 Milliarden US-Dollar
einen neuen Rekordwert - ein Anstieg von mehr als 30 % gegenüber dem
Vorjahreszeitraum
* Im Quartal wurden eigene Aktien im Wert von 84 Millionen US-Dollar
zurückgekauft, womit sich der Gesamtwert der Rückkäufe seit Jahresbeginn auf
100 Millionen US-Dollar beläuft
* Bestätigt die Prognose für das Gesamtjahr 2026
* Das Unternehmen veranstaltet am 16. November 2026 einen Investorentag
GREENWICH, Connecticut, Nov. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- GXO Logistics, Inc.
(https://www.gxo.com) (NYSE: GXO) gab heute die Ergebnisse für das dritte
Quartal 2026 bekannt.
Patrick Kelleher, Vorstandsvorsitzender von GXO, erklärte:?Die neue Strategie,
die wir im vergangenen Jahr auf den Weg gebracht haben, trägt Früchte: Im
dritten Quartal verzeichneten wir unser schnellstes organisches Wachstum seit
mehr als drei Jahren, steigerten die Zahl der Neugeschäfte zum zweiten Mal in
Folge um mehr als 30 % und bauten unsere Vertriebspipeline auf ein Rekordniveau
aus. In allen unseren strategischen Wachstumsbereichen und Kernmärkten gewinnen
wir mehr Aufträge, setzen Verkaufschancen schneller in Abschlüsse um und
verschaffen uns einen besseren Überblick über die künftigen Umsätze. Da unsere
Pipeline im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 30 % gewachsen ist und die bisher
in diesem Jahr erzielten Auftragseingänge bereits über 1 Milliarde US-Dollar
liegen - was fast dem Gesamtwert des Jahres 2025 entspricht, obwohl noch ein
Quartal aussteht -, gehen wir aus einer Position der Stärke in das Jahr 2027.
Gleichzeitig verbessern wir die Umsetzung in allen Geschäftsbereichen,
insbesondere in Nordamerika, und treiben die Produktivitätsinitiativen voran,
die den künftigen Margenausbau unterstützen werden - darunter die Einführung
eines einheitlichen Personalmanagementsystems und die fortgesetzte
Implementierung von GXO IQ in allen unseren Standorten weltweit. Wir freuen uns,
unsere Prognose für das Gesamtjahr zu bekräftigen, und werden Ihnen gerne auf
unserem Investorentag am 16. November an der New Yorker Börse weitere
Einzelheiten zu unserer langfristigen Strategie und unseren Wachstumsaussichten
vorstellen."
Ergebnisse des dritten Quartals 2026
Der Umsatz stieg auf 3,6 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 5,7 %
gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht; im Vergleich dazu lag der Umsatz im
dritten Quartal 2025 bei 3,4 Milliarden US-Dollar. Der organische Umsatz(1)
stieg um 6,4 %.
Der Jahresüberschuss belief sich auf 65 Millionen US-Dollar, verglichen mit 60
Millionen US-Dollar im dritten Quartal 2025. Der verwässerte Gewinn je Aktie
belief sich auf 0,56 US-Dollar, verglichen mit 0,51 US-Dollar im dritten Quartal
2025.
Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (?bereinigtes
EBITDA(1)") belief sich auf 251 Millionen US-Dollar, verglichen mit 251
Millionen US-Dollar im dritten Quartal 2025.
Das bereinigte verwässerte Ergebnis je Aktie (?bereinigtes verwässertes EPS(1)")
stieg auf 0,89 US-Dollar, verglichen mit 0,79 US-Dollar im dritten Quartal 2025.
GXO erzielte einen Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 156
Millionen US-Dollar, verglichen mit 232 Millionen US-Dollar im dritten Quartal
2025. Im dritten Quartal 2026 erzielte GXO einen freien Cashflow(1) in Höhe von
85 Millionen US-Dollar, verglichen mit 187 Millionen US-Dollar im dritten
Quartal 2025.
Im dritten Quartal 2026 hat GXO eigene Stammaktien im Wert von 84 Millionen US-
Dollar zurückgekauft, womit sich der Rückkauf seit Jahresbeginn auf 100
Millionen US-Dollar bzw. 2,1 Millionen Aktien zu einem Durchschnittspreis von
47,46 US-Dollar pro Aktie belief. Zum 30. September 2026 standen im Rahmen der
bestehenden Ermächtigung des Unternehmens zum Aktienrückkauf noch 200 Millionen
US-Dollar zur Verfügung.
Barguthaben und offene Forderungen
Zum 30. September 2026 beliefen sich die liquiden Mittel (ohne gebundene
Barmittel), die gesamten ausstehenden Verbindlichkeiten und die
Nettoverschuldung(1) auf 340 Millionen US-Dollar, 2,8 Milliarden US-Dollar bzw.
2,5 Milliarden US-Dollar.
Prognose für 2026(2)
Das Unternehmen bekräftigte seine Prognose für das Gesamtjahr 2026 wie folgt:
* Organisches Umsatzwachstum(1) von 4 % bis 5 %;
* Bereinigtes EBITDA(1) von 945 Millionen bis 965 Millionen US-Dollar;
* bereinigtes verwässertes Ergebnis je Aktie(1) von 2,95 bis 3,15 US-Dollar;
und
* Free-Cashflow-Konversion(1) von 30 % bis 40 %.
Investorentag
Das Unternehmen veranstaltet seinen Investorentag 2026 am 16. November 2026 an
der New York Stock Exchange. Dabei wird die Unternehmensleitung die langfristige
Strategie, den finanziellen Rahmen und die Möglichkeiten zur Wertschöpfung
erläutern. Die Präsenzveranstaltung beginnt um 9:00 Uhr Eastern Time und wird
zugleich live als Webcast übertragen. Der Webcast und die
Präsentationsunterlagen werden auf der Investor-Relations-Website des
Unternehmens unter investors.gxo.com zur Verfügung stehen. Im Anschluss an die
Veranstaltung wird eine Aufzeichnung bereitgestellt.
Telefonkonferenz
GXO wird am Mittwoch, dem 4. November 2026, um 8:30 Uhr Eastern Time eine
Telefonkonferenz abhalten. Teilnehmer können gebührenfrei (aus den USA/Kanada)
unter der Nummer 877-407-8029 anrufen; internationale Anrufer wählen
+1 201-689-8029. Konferenz-ID: 13762379. Ein Live-Webcast der Telefonkonferenz
wird im Bereich Investor Relations auf der Website des Unternehmens unter
investors.gxo.com verfügbar sein. Die Konferenz wird bis zum 19. November 2026
archiviert. Um auf die Aufzeichnung per Telefon zuzugreifen, rufen Sie
gebührenfrei (aus den USA/Kanada) unter der Nummer 877-660-6853 an;
internationale Anrufer nutzen die Nummer +1 201-612-7415. Bitte geben Sie den
Teilnehmerzugangscode 13762379 ein.
Über GXO Logistics
GXO Logistics, Inc. (NYSE: GXO) ist der weltweit größte Anbieter von reiner
Kontraktlogistik und profitiert vom schnellen Wachstum des E-Commerce, der
Automatisierung und des Outsourcings. GXO beschäftigt mehr als 150.000
Mitarbeiter in über 1.000 Einrichtungen mit einer Gesamtfläche von mehr als
18,5 Millionen Quadratmetern. Das Unternehmen unterstützt weltweit führende
Blue-Chip-Unternehmen bei der Lösung komplexer logistischer Herausforderungen
mit technologisch fortschrittlichen Supply-Chain- und E-Commerce-Lösungen, die
skalierbar und schnell implementierbar sind. GXO hat seinen Hauptsitz in
Greenwich, Connecticut. Besuchen Sie GXO.com, um weitere Informationen zu
erhalten, und folgen Sie GXO auf LinkedIn
(https://www.linkedin.com/company/gxologistics/), X
(https://x.com/gxologistics?lang=en), Facebook
(https://www.facebook.com/gxologistics/), Instagram
(https://www.instagram.com/gxologistics/) und YouTube
(https://www.youtube.com/channel/UCWrdE1eNFZDq7yNo8-4HtoQ).
Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen
Wie in den Regeln der Securities and Exchange Commission (?SEC") vorgeschrieben,
stellen wir Überleitungen der in dieser Pressemitteilung enthaltenen Non-GAAP-
Finanzkennzahlen zu den am direktesten vergleichbaren Kennzahlen nach GAAP
bereit, die in den beigefügten Finanztabellen aufgeführt sind.
Die nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen von GXO in dieser
Pressemitteilung umfassen: bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und
Abschreibungen (?bereinigtes EBITDA"), bereinigte EBITDA-Marge, bereinigtes
Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (?bereinigtes EBITA"),
bereinigtes EBITA, abzüglich gezahlter Ertragsteuern, bereinigte EBITA-Marge,
bereinigter, GXO zurechenbarer Nettogewinn, bereinigter Gewinn je Aktie
(unverwässert und verwässert) (?bereinigter Gewinn je Aktie"), freier Cashflow,
Free-Cashflow-Konversion, organischer Umsatz, organisches Umsatzwachstum,
Nettoverschuldungsgrad, Nettoverschuldung und Betriebsrendite auf das
investierte Kapital (?ROIC").
Wir glauben, dass die vorstehenden bereinigten Finanzkennzahlen die Analyse
unserer laufenden Geschäftstätigkeit erleichtern, da in ihnen bestimmte Elemente
nicht enthalten sind, die nicht die eigentliche operative Performance von GXO
widerspiegeln und mit dieser nicht in Zusammenhang stehen, und dass sie Anleger
beim Vergleich mit vorherigen Berichtszeiträumen und bei der Beurteilung von
Trends bezüglich unserer zugrunde liegenden Geschäftstätigkeit unterstützen
können. Andere Unternehmen können diese nicht auf GAAP basierenden
Finanzkennzahlen auf andere Weise berechnen, sodass unsere Kennzahlen
möglicherweise nicht mit ähnlich benannten Kennzahlen anderer Unternehmen
vergleichbar sind. Die nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen von GXO
sollten nur als ergänzende Kennzahlen zu unserer operativen Performance dienen.
Das bereinigte EBITDA, das bereinigte EBITA, der bereinigte, GXO zuzurechnende
Jahresüberschuss und das bereinigte Ergebnis je Aktie enthalten Anpassungen für
Transaktions- und Integrationskosten, Restrukturierungskosten sowie nicht
realisierte Gewinne/Verluste aus Devisenkontrakten, eine aufsichtsrechtliche
Angelegenheit sowie den Nettoverlust aus der Veräußerung von Geschäftsbereichen,
wie in den beigefügten Finanztabellen dargelegt. Transaktions- und
Integrationsanpassungen sind in der Regel zusätzliche Kosten, die sich aus einer
tatsächlichen oder geplanten Übernahme ergeben und unter anderem
Beratungshonorare, Bindungsprämien, interne Gehälter und Löhne (soweit die
betreffenden Mitarbeiter in Vollzeit für Integrations- und
Transformationsmaßnahmen eingesetzt sind) sowie bestimmte Kosten im Zusammenhang
mit der Integration von Standorten und der Trennung von IT-Systemen umfassen
können. Die Restrukturierungskosten und sonstigen Aufwendungen bestanden
hauptsächlich aus Abfindungen an ausscheidende Mitglieder des Führungsteams des
Unternehmens sowie an einzelne Mitarbeitende im Rahmen einer Initiative zur
Optimierung der Unternehmensausgaben. Die regulatorische Angelegenheit bezieht
sich auf einen Vergleich mit Aufsichtsbehörden. Ein Nettoverlust aus der
Veräußerung von Geschäftstätigkeiten bezieht sich auf den Abschreibungsverlust
im Rahmen einer Klassifizierung als zur Veräußerung gehalten.
Wir sind der Ansicht, dass das bereinigte EBITDA, die bereinigte EBITDA-Marge,
das bereinigte EBITA, das bereinigte EBITA nach Abzug der gezahlten
Ertragsteuern und die bereinigte EBITA-Marge die Vergleichbarkeit von Zeitraum
zu Zeitraum verbessern, indem sie die Auswirkungen unserer Kapitalstruktur
(Zinsaufwendungen), der Assets (Abschreibungen), der steuerlichen Auswirkungen
und anderer Anpassungen, wie sie in den beigefügten Finanztabellen aufgeführt
sind, eliminieren, die nach Ansicht des Managements nicht das operative
Kerngeschäft widerspiegeln und somit Investoren bei der Beurteilung von Trends
in unseren zugrunde liegenden Geschäften unterstützen.
Wir sind der Ansicht, dass der organische Umsatz und das organische
Umsatzwachstum wichtige Kennzahlen sind, da sie die Auswirkungen von
Wechselkursschwankungen ausschließen.
Wir sind der Auffassung, dass der bereinigte, GXO zurechenbare Jahresüberschuss
und der bereinigte Gewinn je Aktie die Vergleichbarkeit unserer
Betriebsergebnisse zwischen den einzelnen Berichtszeiträumen verbessern. Diese
Kennzahlen schließen bestimmte Aufwendungen und Erträge aus, die in den
beigefügten Finanztabellen
näher erläutert werden und nach Einschätzung der Unternehmensleitung nicht
unsere Kerngeschäftstätigkeit widerspiegeln. Dazu zählen unter anderem
Abschreibungen auf erworbene immaterielle Vermögenswerte.
Wir sind der Auffassung, dass der freie Cashflow und die Free-Cashflow-
Konversion wichtige Kennzahlen für unsere Fähigkeit sind, fällige
Verbindlichkeiten zu begleichen und andere Kapitalverwendungen zu finanzieren,
die nach unserer Einschätzung zur Steigerung des Unternehmenswerts für Aktionäre
beitragen. Wir berechnen den freien Cashflow als Cashflow aus laufender
Geschäftstätigkeit abzüglich der Investitionen und zuzüglich der Erlöse aus dem
Verkauf von Immobilien und Anlagen. Wir berechnen die Konversion des freien
Cashflows als freien Cashflow geteilt durch das bereinigte EBITDA, ausgedrückt
in Prozent.
Wir sind der Ansicht, dass die Nettoverschuldung und die Nettoverschuldungsquote
wichtige Kennzahlen für unsere allgemeine Liquiditätslage sind. Sie werden
berechnet, indem aus unserer Gesamtverschuldung und unserer Nettoverschuldung
die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (mit Ausnahme der gebundenen
Zahlungsmittel) abgezogen und die Überziehungskredite wieder hinzugerechnet
werden, und zwar als Verhältnis zu unserem bereinigten EBITDA der letzten zwölf
Monate. Wir berechnen den ROIC als unser bereinigtes EBITA der letzten zwölf
Monate, abzüglich der gezahlten Ertragssteuern, geteilt durch das
durchschnittlich investierte Kapital. Wir glauben, dass das ROIC den Anlegern
eine wichtige Perspektive darauf bietet, wie wirksam GXO Kapital einsetzt, und
nutzen diese Kennzahl intern als Ziel auf hoher Ebene, um die Gesamtperformance
über den gesamten Geschäftszyklus hinweg zu beurteilen.
Das Management nutzt diese nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen bei
finanziellen, operativen und Planungsentscheidungen sowie bei der Beurteilung
der laufenden Performance von GXO.
Eine Überleitung unserer Non-GAAP-Finanzziele für das Gesamtjahr 2026 -
organisches Umsatzwachstum, bereinigtes EBITDA, bereinigter verwässerter Gewinn
je Aktie und Free-Cashflow-Konversion - auf die jeweils entsprechenden GAAP-
Kennzahlen ist ohne unverhältnismäßigen Aufwand nicht möglich. Grund hierfür
sind die Schwankungsbreite und die Komplexität der oben beschriebenen
Überleitungsposten, die bei der Ermittlung dieser Non-GAAP-Zielkennzahlen
unberücksichtigt bleiben. Schwankungen dieser Posten können erhebliche
Auswirkungen auf unsere künftigen nach GAAP ausgewiesenen Finanzergebnisse
haben. Daher sind wir nicht in der Lage, die für eine solche Überleitung
erforderlichen zukunftsgerichteten Gewinn- und Cashflow-Rechnungen nach GAAP zu
erstellen.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von
Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung sowie
Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils geltenden
Fassung. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind
zukunftsgerichtete Aussagen oder können als solche angesehen werden. Dazu
gehören unter anderem unsere Finanzprognose für das Gesamtjahr 2026 in Bezug auf
organisches Umsatzwachstum, bereinigtes EBITDA, bereinigten verwässerten Gewinn
je Aktie und Free-Cashflow-Konversion. Zukunftsgerichtete Aussagen lassen sich
mitunter an Begriffen wie?voraussehen",?schätzen",?glauben",?fortsetzen",
?könnte",?beabsichtigen",?planen",?potenziell",?prognostizieren",?sollte",
?wird",?erwarten",?Ziel",?Prognose",?Zielvorgabe",?Ausblick",?Bemühungen"
oder?Entwicklung" sowie an deren Verneinung oder an vergleichbaren
Formulierungen erkennen. Das Fehlen dieser Begriffe bedeutet jedoch nicht, dass
die Aussagen nicht zukunftsgerichtet sind. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren
auf bestimmten Annahmen und Analysen des Unternehmens vor dem Hintergrund seiner
Erfahrung und seiner Wahrnehmung historischer Trends, aktueller Bedingungen und
erwarteter zukünftiger Entwicklungen sowie weiterer Faktoren, die das
Unternehmen unter den gegebenen Umständen für angemessen hält.
Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten
Risiken, Ungewissheiten und Annahmen. Diese können dazu führen, dass die
tatsächlichen Ergebnisse, das tatsächliche Geschäftsvolumen, die tatsächliche
Leistung oder die tatsächlichen Erfolge wesentlich von den künftigen
Ergebnissen, dem künftigen Geschäftsvolumen, der künftigen Leistung oder den
künftigen Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen
ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Zu den Faktoren, die zu
einer wesentlichen Abweichung führen oder dazu beitragen könnten, gehören unter
anderem die in unseren bei der SEC eingereichten Unterlagen beschriebenen
Risiken sowie die folgenden Faktoren: die allgemeine Wirtschaftslage;
Herausforderungen in der Lieferkette, einschließlich Arbeitskräftemangel;
Wettbewerb und Preisdruck; unsere Fähigkeit, unsere Investitionen in
Sachanlagen, einschließlich Ausrüstung, Servicezentren und Lager, an die
jeweiligen Anforderungen unserer Kunden anzupassen; unsere Fähigkeit,
übernommene Unternehmen, einschließlich Wincanton, erfolgreich zu integrieren
und die erwarteten Vorteile, Synergien, Kosteneinsparungen und
Gewinnsteigerungspotenziale zu realisieren; die Möglichkeit, dass Übernahmen
nicht erfolgreich sind oder andere Risiken oder Entwicklungen mit sich bringen,
die sich nachteilig auf unsere Finanzlage und unsere Ergebnisse auswirken;
unsere Fähigkeit, geeignete Informationstechnologiesysteme zu entwickeln und zu
implementieren sowie Ausfälle oder Sicherheitsverletzungen dieser Systeme zu
verhindern; unsere Verschuldung; unsere Fähigkeit, Fremd- und Eigenkapital zu
beschaffen; Rechtsstreitigkeiten; arbeitsrechtliche Angelegenheiten,
einschließlich unserer Fähigkeit, unsere Subunternehmer zu steuern, sowie
Risiken im Zusammenhang mit Arbeitskonflikten in den Betrieben unserer Kunden
und mit Bemühungen von Gewerkschaften, unsere Mitarbeitenden zu organisieren;
Risiken im Zusammenhang mit leistungsorientierten Pensionsplänen für unsere
derzeitigen und ehemaligen Mitarbeitenden; unsere Fähigkeit, erforderliche
Fachkräfte zu gewinnen und zu halten; gestiegene Arbeitskosten;
Wechselkursschwankungen; Schwankungen fester und variabler Zinssätze;
Schwankungen des Kundenvertrauens und der Kundenausgaben; Fragen im Zusammenhang
mit unseren Rechten an geistigem Eigentum; staatliche Regulierung,
einschließlich Umweltgesetzen, Vorschriften zur Einhaltung von
Handelsbestimmungen sowie Änderungen der internationalen Handelspolitik und der
Steuervorschriften; staatliche oder politische Maßnahmen, einschließlich des
Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union;
Naturkatastrophen, Terroranschläge oder ähnliche Vorfälle; Rufschädigung;
wesentliche Störungen unseres Betriebs; unsere Unfähigkeit, das erwartete oder
angestrebte Niveau bei Umsatzwachstum, Cash-Generierung, Kosteneinsparungen,
Rentabilitäts- und Margenverbesserung, finanzielle Disziplin oder Stärkung
unserer Wettbewerbsfähigkeit und unseres Betriebs zu erreichen; das Versäumnis,
die Bestände unserer Kunden ordnungsgemäß zu verwalten; das Versäumnis,
künstliche Intelligenz und humanoide Roboter im Zusammenhang mit unserer
Wachstumsstrategie erfolgreich zu integrieren; die Auswirkungen potenzieller
Cyberangriffe und Verstöße gegen die Informationssicherheit oder
Datensicherheit; die Unfähigkeit, Technologieinitiativen oder Geschäftssysteme
erfolgreich umzusetzen; unsere Fähigkeit, Ziele in den Bereichen Umwelt,
Soziales und Unternehmensführung zu erreichen; sowie eine Feststellung der US-
Steuerbehörde IRS, dass die Ausschüttung oder bestimmte damit verbundene
Ausgliederungstransaktionen als steuerpflichtige Transaktionen zu behandeln
sind. Andere unbekannte oder unvorhersehbare Faktoren können bewirken, dass die
tatsächlichen Ergebnisse ggf. wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen
abweichen: Solche zukunftsgerichteten Aussagen sollten daher im Lichte solcher
Faktoren ausgelegt werden.
Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung unterliegen diesen
Warnhinweisen, und es kann nicht zugesichert werden, dass die Ergebnisse oder
Entwicklungen, die von uns erwartet werden, tatsächlich eintreten oder dass sie,
falls sie tatsächlich eintreten, die erwarteten Folgen oder Auswirkungen für
bzw. auf uns oder unser Unternehmen oder unsere Geschäftstätigkeit haben werden.
In dieser Pressemitteilung getätigte zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur für
das Datum dieser Mitteilung, und wir übernehmen keine Verpflichtung, um spätere
Ereignisse oder Umstände, geänderte Erwartungen oder das Eintreten unerwarteter
Ereignisse widerzuspiegeln, soweit dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.
Anlegerkontakt
Kristine Kubacki, CFA
+1 (203) 769-7206
kristine.kubacki@gxo.com
Ansprechpartner für Medien
Matthew Schmidt
+1 (203) 307-2809
matt.schmidt@gxo.com
GXO Logistics, Inc.
Condensed Consolidated Statements of Operations
(Unaudited)
Three Months Ended Nine Months Ended
September 30, September 30,
--------------------------- --------------------------
(Dollars in millions,
shares in thousands,
except per share
amounts) 2026 2025 2026 2025
------------------------ ------------- ------------- ------------- ------------
Revenue $ 3,590 $ 3,395 $ 10,329 $ 9,671
Direct operating
expense 3,064 2,857 8,805 8,228
Selling, general and
administrative expense 285 285 876 818
Depreciation and
amortization expense 115 118 347 337
Transaction and
integration costs 26 14 54 50
Restructuring costs
and other 3 3 11 22
Regulatory matter - - - 65
Net loss on
divestiture of
business 1 - 24 -
------------- ------------- ------------- ------------
Operating income 96 118 212 151
Other income
(expense), net 12 5 28 (10 )
Interest expense, net (36 ) (35 ) (103 ) (103 )
------------- ------------- ------------- ------------
Income before income
taxes 72 88 137 38
Income tax expense (7 ) (28 ) (40 ) (45 )
------------- ------------- ------------- ------------
Net income (loss) 65 60 97 (7 )
Net income
attributable to
noncontrolling
interests ("NCI") (1 ) (1 ) (4 ) (4 )
------------- ------------- ------------- ------------
Net income (loss)
attributable to GXO $ 64 $ 59 $ 93 $ (11 )
------------- ------------- ------------- ------------
Earnings (loss) per
share
Basic $ 0.56 $ 0.52 $ 0.81 $ (0.09 )
Diluted $ 0.56 $ 0.51 $ 0.81 $ (0.09 )
Weighted-average
shares outstanding
used in computation of
earnings (loss) per
share
Basic 113,899 114,473 114,538 116,075
Diluted 114,636 115,329 115,395 116,075
GXO Logistics, Inc.
Condensed Consolidated Balance Sheets
(Unaudited)
September December
30, 31,
(Dollars in millions, shares in thousands, except
per share amounts) 2026 2025
------------------------------------------------------ ------------ -----------
ASSETS
Current assets
Cash and cash equivalents $ 340 $ 854
Accounts receivable, net of allowance of $14 and $15 2,188 2,028
Other current assets 416 406
------------ -----------
Total current assets 2,944 3,288
------------ -----------
Long-term assets
Property and equipment, net of accumulated
depreciation of $2,270 and $2,126 1,268 1,151
Operating lease right-of-use assets 2,786 2,563
Goodwill 3,722 3,781
Intangible assets, net of accumulated amortization
of $851 and $781 812 909
Other long-term assets 613 570
------------ -----------
Total long-term assets 9,201 8,974
------------ -----------
Total assets $ 12,145 $ 12,262
------------ -----------
LIABILITIES AND EQUITY
Current liabilities
Accounts payable $ 740 $ 758
Accrued expenses 1,555 1,492
Current debt 366 446
Current operating lease liabilities 777 745
Other current liabilities 415 434
------------ -----------
Total current liabilities 3,853 3,875
------------ -----------
Long-term liabilities
Long-term debt 2,452 2,619
Long-term operating lease liabilities 2,225 2,044
Other long-term liabilities 591 709
------------ -----------
Total long-term liabilities 5,268 5,372
------------ -----------
Commitments and Contingencies
Stockholders' Equity
Common stock, $0.01 par value per share; 300,000
shares authorized, 120,490 and 119,868 shares issued
and 113,026 and 114,512 shares outstanding,
respectively 1 1
Treasury stock, at cost; 7,464 and 5,356 shares,
respectively (303 ) (202 )
Preferred stock, $0.01 par value per share; 10,000
shares authorized, none issued and outstanding - -
Additional Paid-In Capital ("APIC") 2,691 2,667
Retained earnings 811 718
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss)
("AOCIL") (207 ) (201 )
------------ -----------
Total stockholders' equity before NCI 2,993 2,983
------------ -----------
NCI 31 32
------------ -----------
Total equity 3,024 3,015
------------ -----------
Total liabilities and equity $ 12,145 $ 12,262
------------ -----------
GXO Logistics, Inc.
Condensed Consolidated Statements of Cash Flows
(Unaudited)
Nine Months Ended September
30,
-------------------------------
(In millions) 2026 2025
----------------------------------------------- ---------------- --------------
Cash flows from operating activities:
Net income (loss) $ 97 $ (7 )
Adjustments to reconcile net income (loss) to
net cash provided by operating activities
Depreciation and amortization expense 347 337
Stock-based compensation expense 35 34
Deferred tax benefit (20 ) (24 )
Other (11 ) 11
Changes in operating assets and liabilities
Accounts receivable (215 ) (76 )
Other assets (39 ) 40
Accounts payable (4 ) (91 )
Accrued expenses and other liabilities 73 40
---------------- --------------
Net cash provided by operating activities 263 264
---------------- --------------
Cash flows from investing activities:
Capital expenditures (204 ) (269 )
Proceeds from the sale of property and
equipment 7 101
Cash paid in connection with divestiture (38 ) -
Cross-currency swap agreements settlement - (1 )
---------------- --------------
Net cash used in investing activities (235 ) (169 )
---------------- --------------
Cash flows from financing activities:
Common stock repurchased and excise tax paid (102 ) (200 )
Net borrowings under revolving credit
facilities - 38
Repayments of long-term and other debt (401 ) (56 )
Repayments of finance lease obligations (46 ) (38 )
Proceeds from exercise of stock options 7 -
Taxes paid related to net share settlement of
equity awards (18 ) (8 )
Obligations under factoring arrangements 20 (2 )
Other 4 -
---------------- --------------
Net cash used in financing activities (536 ) (266 )
---------------- --------------
Effect of exchange rates on cash and cash
equivalents (6 ) 30
---------------- --------------
Net decrease in cash, restricted cash and
cash equivalents (514 ) (141 )
Cash, restricted cash and cash equivalents,
beginning of period 857 485
---------------- --------------
Cash, restricted cash and cash equivalents,
end of period $ 343 $ 344
---------------- --------------
Non-cash financing activities:
Excise tax liability related to stock
repurchases $ 1 $ 2
Reconciliation of cash, restricted cash and September December
cash equivalents 30, 2026 31, 2025
---------------- --------------
Cash and cash equivalents $ 340 $ 854
Restricted cash 3 3
---------------- --------------
Total cash, restricted cash and cash
equivalents $ 343 $ 857
---------------- --------------
GXO Logistics, Inc.
Key Data
Disaggregation of Revenue
(Unaudited)
Revenue disaggregated by geographical area was as follows:
Three Months Ended Nine Months Ended
September 30, September 30,
-------------------------- ------------------------
(In millions) 2026 2025 2026 2025
---------------- --------- ---------------- ---------- -------------
United Kingdom $ 1,751 $ 1,628 $ 5,030 $ 4,609
United States 846 801 2,379 2,320
Netherlands 263 275 789 760
France 216 210 637 612
Spain 184 170 527 479
Italy 111 103 332 303
Other 219 208 635 588
--------- ---------------- ---------- -------------
Total $ 3,590 $ 3,395 $ 10,329 $ 9,671
--------- ---------------- ---------- -------------
The Company's revenue can also be disaggregated by various verticals, reflecting
the customers' principal industry. Revenue disaggregated by industry was as
follows:
Three Months Ended Nine Months Ended
September 30, September 30,
-------------------------- ------------------------
(In millions) 2026 2025 2026 2025
--------------------------- --------- ---------------- ---------- -------------
Omnichannel retail $ 1,689 $ 1,645 $ 4,887 $ 4,693
Technology and consumer
electronics 498 420 1,370 1,215
Industrial and
manufacturing 405 386 1,207 1,151
Food and beverage 351 371 1,009 1,044
Consumer packaged goods 333 324 998 898
Other 314 249 858 670
--------- ---------------- ---------- -------------
Total $ 3,590 $ 3,395 $ 10,329 $ 9,671
--------- ---------------- ---------- -------------
GXO Logistics, Inc.
Reconciliation of Net Income (Loss) to Adjusted EBITDA,
Operating Income and Adjusted EBITDA Margins
(Unaudited)
Trailing
Twelve
Year Months
Ended Ended
December September
Three Months Ended Nine Months Ended 31, 30,
September 30, September 30, 2025 2026
----------------------- ------------------------ ---------- ----------
(In millions) 2026 2025 2026 2025
---------------- ----------- ----------- ------------ ----------- ---------- ----------
Net income
(loss)
attributable
to GXO $ 64 $ 59 $ 93 $ (11 ) $ 32 $ 136
Net income
attributable
to NCI 1 1 4 4 4 4
----------- ----------- ------------ ----------- ---------- ----------
Net income
(loss) $ 65 $ 60 $ 97 $ (7 ) $ 36 $ 140
----------- ----------- ------------ ----------- ---------- ----------
Interest
expense, net 36 35 103 103 133 133
Income tax
expense 7 28 40 45 68 63
Depreciation
and
amortization
expense 115 118 347 337 457 467
Transaction
and
integration
costs 26 14 54 50 54 58
Restructuring
costs and
other 3 3 11 22 27 16
Regulatory
matter - - - 65 65 -
Net loss on
divestiture of
business 1 - 24 - 34 58
Unrealized
(gain) loss on
foreign
currency
contracts (2 ) (7 ) (6 ) 11 7 (10 )
----------- ----------- ------------ ----------- ---------- ----------
Adjusted
EBITDA((1)) $ 251 $ 251 $ 670 $ 626 $ 881 $ 925
----------- ----------- ------------ ----------- ---------- ----------
Revenue $ 3,590 $ 3,395 $ 10,329 $ 9,671
Operating
income $ 96 $ 118 $ 212 $ 151
Operating
income
margin((2)) 2.7 % 3.5 % 2.1 % 1.6 %
Adjusted
EBITDA
margin((1)(3)) 7.0 % 7.4 % 6.5 % 6.5 %
((1) See the "Non-GAAP Financial Measures" section of this press release.)
((2) Operating income margin is calculated as operating income divided by revenue for
the period.)
((3) Adjusted EBITDA margin is calculated as adjusted EBITDA divided by revenue for
the period.)
GXO Logistics, Inc.
Reconciliation of Net Income (Loss) to Adjusted EBITA
and Adjusted EBITA Margin
(Unaudited)
Trailing
Twelve
Year Months
Ended Ended
Three Months Ended Nine Months Ended December September
September 30, September 30, 31, 2025 30, 2026
----------------------- ------------------------ ---------- ----------
(In millions) 2026 2025 2026 2025
---------------- ----------- ----------- ------------ ----------- ---------- ----------
Net income
(loss)
attributable
to GXO $ 64 $ 59 $ 93 $ (11 ) $ 32 $ 136
Net income
attributable
to NCI 1 1 4 4 4 4
----------- ----------- ------------ ----------- ---------- ----------
Net income
(loss) $ 65 $ 60 $ 97 $ (7 ) $ 36 $ 140
----------- ----------- ------------ ----------- ---------- ----------
Interest
expense, net 36 35 103 103 133 133
Income tax
expense 7 28 40 45 68 63
Amortization
of intangible
assets
acquired 27 31 84 90 119 113
Transaction
and
integration
costs 26 14 54 50 54 58
Restructuring
costs and
other 3 3 11 22 27 16
Regulatory
matter - - - 65 65 -
Net loss on
divestiture of
business 1 - 24 - 34 58
Unrealized
(gain) loss on
foreign
currency
contracts (2 ) (7 ) (6 ) 11 7 (10 )
----------- ----------- ------------ ----------- ---------- ----------
Adjusted
EBITA((1)) $ 163 $ 164 $ 407 $ 379 $ 543 $ 571
----------- ----------- ------------ ----------- ---------- ----------
Revenue $ 3,590 $ 3,395 $ 10,329 $ 9,671
Adjusted EBITA
margin((1)(2)) 4.5 % 4.8 % 3.9 % 3.9 %
((1) See the "Non-GAAP Financial Measures" section of this press release.)
((2) Adjusted EBITA margin is calculated as adjusted EBITA divided by revenue for the
period.)
GXO Logistics, Inc.
Reconciliation of Net Income (Loss) to Adjusted Net Income
and Adjusted Earnings Per Share
(Unaudited)
(Dollars in millions, Three Months Ended Nine Months Ended
shares in thousands, September 30, September 30,
except per share --------------------------- --------------------------
amounts) 2026 2025 2026 2025
------------------------ ------------- ------------- ------------- ------------
Net income (loss) $ 65 $ 60 $ 97 $ (7 )
Net income
attributable to NCI (1 ) (1 ) (4 ) (4 )
------------- ------------- ------------- ------------
Net income (loss)
attributable to GXO $ 64 $ 59 $ 93 $ (11 )
------------- ------------- ------------- ------------
Amortization of
intangible assets
acquired 27 31 84 90
Transaction and
integration costs 26 14 54 50
Restructuring costs
and other 3 3 11 22
Regulatory matter - - - 65
Net loss on
divestiture of
business 1 - 24 -
Unrealized (gain) loss
on foreign currency
contracts (2 ) (7 ) (6 ) 11
Income tax associated
with the adjustments
above((1)) (17 ) (9 ) (32 ) (36 )
------------- ------------- ------------- ------------
Adjusted net income
attributable to
GXO((2)) $ 102 $ 91 $ 228 $ 191
------------- ------------- ------------- ------------
Adjusted basic
EPS((2)) $ 0.90 $ 0.79 $ 1.99 $ 1.65
Adjusted diluted
EPS((2)) $ 0.89 $ 0.79 $ 1.98 $ 1.64
Weighted-average
shares outstanding
used in computation of
adjusted earnings per
share
Basic 113,899 114,473 114,538 116,075
Diluted((3)) 114,636 115,329 115,395 116,540
((1) The income tax rate applied to items is based on the GAAP annual
effective tax rate.)
((2) See the "Non-GAAP Financial Measures" section of this press release.)
((3) The nine months ended September 30, 2025, calculation of earnings per
share - diluted (GAAP) excludes 465 thousand shares due to their anti-dilutive
effect.)
GXO Logistics, Inc.
Other Reconciliations
(Unaudited)
Reconciliation of Cash Flows from Operations to Free Cash Flow:
Three Months Ended Nine Months Ended
September 30, September 30,
---------------------- --------------------
(In millions) 2026 2025 2026 2025
----------------------------------- --------- ------------ ---------- ---------
Cash flows from operations((1)) $ 156 $ 232 $ 263 $ 264
Capital expenditures (74 ) (144 ) (204 ) (269 )
Proceeds from sale of property
and equipment 3 99 7 101
--------- ------------ ---------- ---------
Free cash flow((2)) $ 85 $ 187 $ 66 $ 96
--------- ------------ ---------- ---------
((1) Net cash provided by operating activities.)
((2) See the "Non-GAAP Financial Measures" section of this press release.)
Reconciliation of Revenue to Organic Revenue:
Three Months Ended Nine Months Ended September
September 30, 30,
------------------------ -----------------------------
(In millions) 2026 2025 2026 2025
------------------------ ----------- ------------ ------------ ----------------
Revenue $ 3,590 $ 3,395 $ 10,329 $ 9,671
Foreign exchange rates 22 - (205 ) -
----------- ------------ ------------ ----------------
Organic revenue((1)) $ 3,612 $ 3,395 $ 10,124 $ 9,671
----------- ------------ ------------ ----------------
Revenue growth((2)) 5.7 % 6.8 %
Organic revenue
growth((1)(3)) 6.4 % 4.7 %
((1) See the "Non-GAAP Financial Measures" section of this press release.)
((2) Revenue growth is calculated as the change in the period-over-period
revenue divided by the prior period, expressed as a percentage.)
((3) Organic revenue growth is calculated as the change in the period-over-
period organic revenue divided by the prior period, expressed as a
percentage.)
GXO Logistics, Inc.
Liquidity Reconciliations
(Unaudited)
Reconciliation of Total Debt and Net Debt:
September
(In millions) 30, 2026
--------------------------------------------------------------- ---------------
Current debt $ 366
Long-term debt 2,452
---------------
Total debt((1)) $ 2,818
---------------
Plus: Bank overdrafts (included in Other current liabilities) 2
Less: Cash and cash equivalents (excluding restricted cash) (340 )
---------------
Net debt((2)) $ 2,480
---------------
((1) Includes finance leases and other debt of $497 million as of
September 30, 2026.)
((2) See the "Non-GAAP Financial Measures" section of this press release.)
Reconciliation of Total debt to Net income Ratio:
(In millions) September 30, 2026
------------------------------------- ---------------------
Total debt $ 2,818
Trailing twelve months net income $ 140
---------------------
Debt to net income ratio 20.1x
---------------------
Reconciliation of Net Leverage Ratio:
(In millions) September 30, 2026
----------------------------------------------- ---------------------------
Net debt((1)) $ 2,480
Trailing twelve months adjusted EBITDA((1)) $ 925
---------------------------
Net leverage ratio((1)) 2.7x
---------------------------
((1) See the "Non-GAAP Financial Measures" section of this press release.)
GXO Logistics, Inc.
Return on Invested Capital
(Unaudited)
Adjusted EBITA, net of income taxes paid:
Trailing
Twelve
Year Ended Months Ended
Nine Months Ended December September
September 30, 31, 2025 30, 2026
--------------------- --------------- ---------------
(In millions) 2026 2025
------------------------- --------- ----------- --------------- ---------------
Adjusted EBITA((1)) $ 407 $ 379 $ 543 $ 571
Less: Cash paid for
income taxes (54 ) (35 ) (59 ) (78 )
--------- ----------- --------------- ---------------
Adjusted EBITA((1)),
net of income taxes
paid $ 353 $ 344 $ 484 $ 493
--------- ----------- --------------- ---------------
((1) See the "Non-GAAP Financial Measures" section of this press release.)
Return on Invested Capital (ROIC):
September 30,
-------------------------
(In millions) 2026 2025 Average
------------------------------ ------------ ------------ ----------------------
Selected Assets:
Accounts receivable, net $ 2,188 $ 2,015 $ 2,102
Other current assets 416 452 434
Property and equipment, net 1,268 1,197 1,233
Selected Liabilities:
Accounts payable $ (740 ) $ (716 ) $ (728 )
Accrued expenses (1,555 ) (1,523 ) (1,539 )
Other current
liabilities((1)) (413 ) (430 ) (422 )
------------ ------------ ----------------------
Invested capital $ 1,164 $ 995 $ 1,080
------------ ------------ ----------------------
Trailing twelve months net
income to average invested
capital 13.0 %
Operating return on invested
capital((2)(3)) 45.6 %
((1) As of September 30, 2026, excludes $2 million of bank overdraft.)
((2) See the "Non-GAAP Financial Measures" section of this press release.)
((3) The ratio of operating return on invested capital is calculated as
trailing twelve months adjusted EBITA, net of income taxes paid, divided by
the average invested capital.)
(__________________________________)
(1) For definitions of non-GAAP measures see the "Non-GAAP Financial Measures"
section in this press release.
(2) Our guidance reflects current foreign currency rates.
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03.08.26
|Ausblick: GXO Logistics präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
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20.07.26
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07.05.26
|GNW-News: GXO gibt Ergebnisse für das erste Quartal 2026 bekannt (dpa-AFX)
Analysen zu GXO Logistics Inc Registered Shs When Issued
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