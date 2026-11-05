GNW-News: GXO gibt Ergebnisse für das dritte Quartal 2026 bekannt

^* Ein Umsatz von 3,6 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 5,7 %

gegenüber dem Vorjahr entspricht, bei einem organischen Umsatzwachstum von

6,4 % - dem höchsten seit mehr als drei Jahren

* 375 Millionen US-Dollar an neu gewonnenen Aufträgen, was einem Anstieg von

34 % gegenüber dem Vorjahr entspricht; dies ist das zweite Quartal in Folge

mit einem Wachstum von über 30 %, wobei rund 40 % der seit Jahresbeginn

gewonnenen Aufträge auf strategische Wachstumsbranchen entfallen - Luft- und

Raumfahrt sowie Verteidigung, Technologie, Industrie und Biowissenschaften

* Seit Jahresbeginn wurden Neugeschäfte im Wert von über 1 Milliarde US-Dollar

abgeschlossen, und die Umsatzpipeline erreichte mit 3,1 Milliarden US-Dollar

einen neuen Rekordwert - ein Anstieg von mehr als 30 % gegenüber dem

Vorjahreszeitraum

* Im Quartal wurden eigene Aktien im Wert von 84 Millionen US-Dollar

zurückgekauft, womit sich der Gesamtwert der Rückkäufe seit Jahresbeginn auf

100 Millionen US-Dollar beläuft

* Bestätigt die Prognose für das Gesamtjahr 2026

* Das Unternehmen veranstaltet am 16. November 2026 einen Investorentag

GREENWICH, Connecticut, Nov. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- GXO Logistics, Inc.

(https://www.gxo.com) (NYSE: GXO) gab heute die Ergebnisse für das dritte

Quartal 2026 bekannt.

Patrick Kelleher, Vorstandsvorsitzender von GXO, erklärte:?Die neue Strategie,

die wir im vergangenen Jahr auf den Weg gebracht haben, trägt Früchte: Im

dritten Quartal verzeichneten wir unser schnellstes organisches Wachstum seit

mehr als drei Jahren, steigerten die Zahl der Neugeschäfte zum zweiten Mal in

Folge um mehr als 30 % und bauten unsere Vertriebspipeline auf ein Rekordniveau

aus. In allen unseren strategischen Wachstumsbereichen und Kernmärkten gewinnen

wir mehr Aufträge, setzen Verkaufschancen schneller in Abschlüsse um und

verschaffen uns einen besseren Überblick über die künftigen Umsätze. Da unsere

Pipeline im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 30 % gewachsen ist und die bisher

in diesem Jahr erzielten Auftragseingänge bereits über 1 Milliarde US-Dollar

liegen - was fast dem Gesamtwert des Jahres 2025 entspricht, obwohl noch ein

Quartal aussteht -, gehen wir aus einer Position der Stärke in das Jahr 2027.

Gleichzeitig verbessern wir die Umsetzung in allen Geschäftsbereichen,

insbesondere in Nordamerika, und treiben die Produktivitätsinitiativen voran,

die den künftigen Margenausbau unterstützen werden - darunter die Einführung

eines einheitlichen Personalmanagementsystems und die fortgesetzte

Implementierung von GXO IQ in allen unseren Standorten weltweit. Wir freuen uns,

unsere Prognose für das Gesamtjahr zu bekräftigen, und werden Ihnen gerne auf

unserem Investorentag am 16. November an der New Yorker Börse weitere

Einzelheiten zu unserer langfristigen Strategie und unseren Wachstumsaussichten

vorstellen."

Ergebnisse des dritten Quartals 2026

Der Umsatz stieg auf 3,6 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 5,7 %

gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht; im Vergleich dazu lag der Umsatz im

dritten Quartal 2025 bei 3,4 Milliarden US-Dollar. Der organische Umsatz(1)

stieg um 6,4 %.

Der Jahresüberschuss belief sich auf 65 Millionen US-Dollar, verglichen mit 60

Millionen US-Dollar im dritten Quartal 2025. Der verwässerte Gewinn je Aktie

belief sich auf 0,56 US-Dollar, verglichen mit 0,51 US-Dollar im dritten Quartal

2025.

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (?bereinigtes

EBITDA(1)") belief sich auf 251 Millionen US-Dollar, verglichen mit 251

Millionen US-Dollar im dritten Quartal 2025.

Das bereinigte verwässerte Ergebnis je Aktie (?bereinigtes verwässertes EPS(1)")

stieg auf 0,89 US-Dollar, verglichen mit 0,79 US-Dollar im dritten Quartal 2025.

GXO erzielte einen Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 156

Millionen US-Dollar, verglichen mit 232 Millionen US-Dollar im dritten Quartal

2025. Im dritten Quartal 2026 erzielte GXO einen freien Cashflow(1) in Höhe von

85 Millionen US-Dollar, verglichen mit 187 Millionen US-Dollar im dritten

Quartal 2025.

Im dritten Quartal 2026 hat GXO eigene Stammaktien im Wert von 84 Millionen US-

Dollar zurückgekauft, womit sich der Rückkauf seit Jahresbeginn auf 100

Millionen US-Dollar bzw. 2,1 Millionen Aktien zu einem Durchschnittspreis von

47,46 US-Dollar pro Aktie belief. Zum 30. September 2026 standen im Rahmen der

bestehenden Ermächtigung des Unternehmens zum Aktienrückkauf noch 200 Millionen

US-Dollar zur Verfügung.

Barguthaben und offene Forderungen

Zum 30. September 2026 beliefen sich die liquiden Mittel (ohne gebundene

Barmittel), die gesamten ausstehenden Verbindlichkeiten und die

Nettoverschuldung(1) auf 340 Millionen US-Dollar, 2,8 Milliarden US-Dollar bzw.

2,5 Milliarden US-Dollar.

Prognose für 2026(2)

Das Unternehmen bekräftigte seine Prognose für das Gesamtjahr 2026 wie folgt:

* Organisches Umsatzwachstum(1) von 4 % bis 5 %;

* Bereinigtes EBITDA(1) von 945 Millionen bis 965 Millionen US-Dollar;

* bereinigtes verwässertes Ergebnis je Aktie(1) von 2,95 bis 3,15 US-Dollar;

und

* Free-Cashflow-Konversion(1) von 30 % bis 40 %.

Investorentag

Das Unternehmen veranstaltet seinen Investorentag 2026 am 16. November 2026 an

der New York Stock Exchange. Dabei wird die Unternehmensleitung die langfristige

Strategie, den finanziellen Rahmen und die Möglichkeiten zur Wertschöpfung

erläutern. Die Präsenzveranstaltung beginnt um 9:00 Uhr Eastern Time und wird

zugleich live als Webcast übertragen. Der Webcast und die

Präsentationsunterlagen werden auf der Investor-Relations-Website des

Unternehmens unter investors.gxo.com zur Verfügung stehen. Im Anschluss an die

Veranstaltung wird eine Aufzeichnung bereitgestellt.

Telefonkonferenz

GXO wird am Mittwoch, dem 4. November 2026, um 8:30 Uhr Eastern Time eine

Telefonkonferenz abhalten. Teilnehmer können gebührenfrei (aus den USA/Kanada)

unter der Nummer 877-407-8029 anrufen; internationale Anrufer wählen

+1 201-689-8029. Konferenz-ID: 13762379. Ein Live-Webcast der Telefonkonferenz

wird im Bereich Investor Relations auf der Website des Unternehmens unter

investors.gxo.com verfügbar sein. Die Konferenz wird bis zum 19. November 2026

archiviert. Um auf die Aufzeichnung per Telefon zuzugreifen, rufen Sie

gebührenfrei (aus den USA/Kanada) unter der Nummer 877-660-6853 an;

internationale Anrufer nutzen die Nummer +1 201-612-7415. Bitte geben Sie den

Teilnehmerzugangscode 13762379 ein.

Über GXO Logistics

GXO Logistics, Inc. (NYSE: GXO) ist der weltweit größte Anbieter von reiner

Kontraktlogistik und profitiert vom schnellen Wachstum des E-Commerce, der

Automatisierung und des Outsourcings. GXO beschäftigt mehr als 150.000

Mitarbeiter in über 1.000 Einrichtungen mit einer Gesamtfläche von mehr als

18,5 Millionen Quadratmetern. Das Unternehmen unterstützt weltweit führende

Blue-Chip-Unternehmen bei der Lösung komplexer logistischer Herausforderungen

mit technologisch fortschrittlichen Supply-Chain- und E-Commerce-Lösungen, die

skalierbar und schnell implementierbar sind. GXO hat seinen Hauptsitz in

Greenwich, Connecticut. Besuchen Sie GXO.com, um weitere Informationen zu

erhalten, und folgen Sie GXO auf LinkedIn

(https://www.linkedin.com/company/gxologistics/), X

(https://x.com/gxologistics?lang=en), Facebook

(https://www.facebook.com/gxologistics/), Instagram

(https://www.instagram.com/gxologistics/) und YouTube

(https://www.youtube.com/channel/UCWrdE1eNFZDq7yNo8-4HtoQ).

Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen

Wie in den Regeln der Securities and Exchange Commission (?SEC") vorgeschrieben,

stellen wir Überleitungen der in dieser Pressemitteilung enthaltenen Non-GAAP-

Finanzkennzahlen zu den am direktesten vergleichbaren Kennzahlen nach GAAP

bereit, die in den beigefügten Finanztabellen aufgeführt sind.

Die nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen von GXO in dieser

Pressemitteilung umfassen: bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und

Abschreibungen (?bereinigtes EBITDA"), bereinigte EBITDA-Marge, bereinigtes

Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (?bereinigtes EBITA"),

bereinigtes EBITA, abzüglich gezahlter Ertragsteuern, bereinigte EBITA-Marge,

bereinigter, GXO zurechenbarer Nettogewinn, bereinigter Gewinn je Aktie

(unverwässert und verwässert) (?bereinigter Gewinn je Aktie"), freier Cashflow,

Free-Cashflow-Konversion, organischer Umsatz, organisches Umsatzwachstum,

Nettoverschuldungsgrad, Nettoverschuldung und Betriebsrendite auf das

investierte Kapital (?ROIC").

Wir glauben, dass die vorstehenden bereinigten Finanzkennzahlen die Analyse

unserer laufenden Geschäftstätigkeit erleichtern, da in ihnen bestimmte Elemente

nicht enthalten sind, die nicht die eigentliche operative Performance von GXO

widerspiegeln und mit dieser nicht in Zusammenhang stehen, und dass sie Anleger

beim Vergleich mit vorherigen Berichtszeiträumen und bei der Beurteilung von

Trends bezüglich unserer zugrunde liegenden Geschäftstätigkeit unterstützen

können. Andere Unternehmen können diese nicht auf GAAP basierenden

Finanzkennzahlen auf andere Weise berechnen, sodass unsere Kennzahlen

möglicherweise nicht mit ähnlich benannten Kennzahlen anderer Unternehmen

vergleichbar sind. Die nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen von GXO

sollten nur als ergänzende Kennzahlen zu unserer operativen Performance dienen.

Das bereinigte EBITDA, das bereinigte EBITA, der bereinigte, GXO zuzurechnende

Jahresüberschuss und das bereinigte Ergebnis je Aktie enthalten Anpassungen für

Transaktions- und Integrationskosten, Restrukturierungskosten sowie nicht

realisierte Gewinne/Verluste aus Devisenkontrakten, eine aufsichtsrechtliche

Angelegenheit sowie den Nettoverlust aus der Veräußerung von Geschäftsbereichen,

wie in den beigefügten Finanztabellen dargelegt. Transaktions- und

Integrationsanpassungen sind in der Regel zusätzliche Kosten, die sich aus einer

tatsächlichen oder geplanten Übernahme ergeben und unter anderem

Beratungshonorare, Bindungsprämien, interne Gehälter und Löhne (soweit die

betreffenden Mitarbeiter in Vollzeit für Integrations- und

Transformationsmaßnahmen eingesetzt sind) sowie bestimmte Kosten im Zusammenhang

mit der Integration von Standorten und der Trennung von IT-Systemen umfassen

können. Die Restrukturierungskosten und sonstigen Aufwendungen bestanden

hauptsächlich aus Abfindungen an ausscheidende Mitglieder des Führungsteams des

Unternehmens sowie an einzelne Mitarbeitende im Rahmen einer Initiative zur

Optimierung der Unternehmensausgaben. Die regulatorische Angelegenheit bezieht

sich auf einen Vergleich mit Aufsichtsbehörden. Ein Nettoverlust aus der

Veräußerung von Geschäftstätigkeiten bezieht sich auf den Abschreibungsverlust

im Rahmen einer Klassifizierung als zur Veräußerung gehalten.

Wir sind der Ansicht, dass das bereinigte EBITDA, die bereinigte EBITDA-Marge,

das bereinigte EBITA, das bereinigte EBITA nach Abzug der gezahlten

Ertragsteuern und die bereinigte EBITA-Marge die Vergleichbarkeit von Zeitraum

zu Zeitraum verbessern, indem sie die Auswirkungen unserer Kapitalstruktur

(Zinsaufwendungen), der Assets (Abschreibungen), der steuerlichen Auswirkungen

und anderer Anpassungen, wie sie in den beigefügten Finanztabellen aufgeführt

sind, eliminieren, die nach Ansicht des Managements nicht das operative

Kerngeschäft widerspiegeln und somit Investoren bei der Beurteilung von Trends

in unseren zugrunde liegenden Geschäften unterstützen.

Wir sind der Ansicht, dass der organische Umsatz und das organische

Umsatzwachstum wichtige Kennzahlen sind, da sie die Auswirkungen von

Wechselkursschwankungen ausschließen.

Wir sind der Auffassung, dass der bereinigte, GXO zurechenbare Jahresüberschuss

und der bereinigte Gewinn je Aktie die Vergleichbarkeit unserer

Betriebsergebnisse zwischen den einzelnen Berichtszeiträumen verbessern. Diese

Kennzahlen schließen bestimmte Aufwendungen und Erträge aus, die in den

beigefügten Finanztabellen

näher erläutert werden und nach Einschätzung der Unternehmensleitung nicht

unsere Kerngeschäftstätigkeit widerspiegeln. Dazu zählen unter anderem

Abschreibungen auf erworbene immaterielle Vermögenswerte.

Wir sind der Auffassung, dass der freie Cashflow und die Free-Cashflow-

Konversion wichtige Kennzahlen für unsere Fähigkeit sind, fällige

Verbindlichkeiten zu begleichen und andere Kapitalverwendungen zu finanzieren,

die nach unserer Einschätzung zur Steigerung des Unternehmenswerts für Aktionäre

beitragen. Wir berechnen den freien Cashflow als Cashflow aus laufender

Geschäftstätigkeit abzüglich der Investitionen und zuzüglich der Erlöse aus dem

Verkauf von Immobilien und Anlagen. Wir berechnen die Konversion des freien

Cashflows als freien Cashflow geteilt durch das bereinigte EBITDA, ausgedrückt

in Prozent.

Wir sind der Ansicht, dass die Nettoverschuldung und die Nettoverschuldungsquote

wichtige Kennzahlen für unsere allgemeine Liquiditätslage sind. Sie werden

berechnet, indem aus unserer Gesamtverschuldung und unserer Nettoverschuldung

die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (mit Ausnahme der gebundenen

Zahlungsmittel) abgezogen und die Überziehungskredite wieder hinzugerechnet

werden, und zwar als Verhältnis zu unserem bereinigten EBITDA der letzten zwölf

Monate. Wir berechnen den ROIC als unser bereinigtes EBITA der letzten zwölf

Monate, abzüglich der gezahlten Ertragssteuern, geteilt durch das

durchschnittlich investierte Kapital. Wir glauben, dass das ROIC den Anlegern

eine wichtige Perspektive darauf bietet, wie wirksam GXO Kapital einsetzt, und

nutzen diese Kennzahl intern als Ziel auf hoher Ebene, um die Gesamtperformance

über den gesamten Geschäftszyklus hinweg zu beurteilen.

Das Management nutzt diese nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen bei

finanziellen, operativen und Planungsentscheidungen sowie bei der Beurteilung

der laufenden Performance von GXO.

Eine Überleitung unserer Non-GAAP-Finanzziele für das Gesamtjahr 2026 -

organisches Umsatzwachstum, bereinigtes EBITDA, bereinigter verwässerter Gewinn

je Aktie und Free-Cashflow-Konversion - auf die jeweils entsprechenden GAAP-

Kennzahlen ist ohne unverhältnismäßigen Aufwand nicht möglich. Grund hierfür

sind die Schwankungsbreite und die Komplexität der oben beschriebenen

Überleitungsposten, die bei der Ermittlung dieser Non-GAAP-Zielkennzahlen

unberücksichtigt bleiben. Schwankungen dieser Posten können erhebliche

Auswirkungen auf unsere künftigen nach GAAP ausgewiesenen Finanzergebnisse

haben. Daher sind wir nicht in der Lage, die für eine solche Überleitung

erforderlichen zukunftsgerichteten Gewinn- und Cashflow-Rechnungen nach GAAP zu

erstellen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von

Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung sowie

Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils geltenden

Fassung. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind

zukunftsgerichtete Aussagen oder können als solche angesehen werden. Dazu

gehören unter anderem unsere Finanzprognose für das Gesamtjahr 2026 in Bezug auf

organisches Umsatzwachstum, bereinigtes EBITDA, bereinigten verwässerten Gewinn

je Aktie und Free-Cashflow-Konversion. Zukunftsgerichtete Aussagen lassen sich

mitunter an Begriffen wie?voraussehen",?schätzen",?glauben",?fortsetzen",

?könnte",?beabsichtigen",?planen",?potenziell",?prognostizieren",?sollte",

?wird",?erwarten",?Ziel",?Prognose",?Zielvorgabe",?Ausblick",?Bemühungen"

oder?Entwicklung" sowie an deren Verneinung oder an vergleichbaren

Formulierungen erkennen. Das Fehlen dieser Begriffe bedeutet jedoch nicht, dass

die Aussagen nicht zukunftsgerichtet sind. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren

auf bestimmten Annahmen und Analysen des Unternehmens vor dem Hintergrund seiner

Erfahrung und seiner Wahrnehmung historischer Trends, aktueller Bedingungen und

erwarteter zukünftiger Entwicklungen sowie weiterer Faktoren, die das

Unternehmen unter den gegebenen Umständen für angemessen hält.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten

Risiken, Ungewissheiten und Annahmen. Diese können dazu führen, dass die

tatsächlichen Ergebnisse, das tatsächliche Geschäftsvolumen, die tatsächliche

Leistung oder die tatsächlichen Erfolge wesentlich von den künftigen

Ergebnissen, dem künftigen Geschäftsvolumen, der künftigen Leistung oder den

künftigen Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen

ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Zu den Faktoren, die zu

einer wesentlichen Abweichung führen oder dazu beitragen könnten, gehören unter

anderem die in unseren bei der SEC eingereichten Unterlagen beschriebenen

Risiken sowie die folgenden Faktoren: die allgemeine Wirtschaftslage;

Herausforderungen in der Lieferkette, einschließlich Arbeitskräftemangel;

Wettbewerb und Preisdruck; unsere Fähigkeit, unsere Investitionen in

Sachanlagen, einschließlich Ausrüstung, Servicezentren und Lager, an die

jeweiligen Anforderungen unserer Kunden anzupassen; unsere Fähigkeit,

übernommene Unternehmen, einschließlich Wincanton, erfolgreich zu integrieren

und die erwarteten Vorteile, Synergien, Kosteneinsparungen und

Gewinnsteigerungspotenziale zu realisieren; die Möglichkeit, dass Übernahmen

nicht erfolgreich sind oder andere Risiken oder Entwicklungen mit sich bringen,

die sich nachteilig auf unsere Finanzlage und unsere Ergebnisse auswirken;

unsere Fähigkeit, geeignete Informationstechnologiesysteme zu entwickeln und zu

implementieren sowie Ausfälle oder Sicherheitsverletzungen dieser Systeme zu

verhindern; unsere Verschuldung; unsere Fähigkeit, Fremd- und Eigenkapital zu

beschaffen; Rechtsstreitigkeiten; arbeitsrechtliche Angelegenheiten,

einschließlich unserer Fähigkeit, unsere Subunternehmer zu steuern, sowie

Risiken im Zusammenhang mit Arbeitskonflikten in den Betrieben unserer Kunden

und mit Bemühungen von Gewerkschaften, unsere Mitarbeitenden zu organisieren;

Risiken im Zusammenhang mit leistungsorientierten Pensionsplänen für unsere

derzeitigen und ehemaligen Mitarbeitenden; unsere Fähigkeit, erforderliche

Fachkräfte zu gewinnen und zu halten; gestiegene Arbeitskosten;

Wechselkursschwankungen; Schwankungen fester und variabler Zinssätze;

Schwankungen des Kundenvertrauens und der Kundenausgaben; Fragen im Zusammenhang

mit unseren Rechten an geistigem Eigentum; staatliche Regulierung,

einschließlich Umweltgesetzen, Vorschriften zur Einhaltung von

Handelsbestimmungen sowie Änderungen der internationalen Handelspolitik und der

Steuervorschriften; staatliche oder politische Maßnahmen, einschließlich des

Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union;

Naturkatastrophen, Terroranschläge oder ähnliche Vorfälle; Rufschädigung;

wesentliche Störungen unseres Betriebs; unsere Unfähigkeit, das erwartete oder

angestrebte Niveau bei Umsatzwachstum, Cash-Generierung, Kosteneinsparungen,

Rentabilitäts- und Margenverbesserung, finanzielle Disziplin oder Stärkung

unserer Wettbewerbsfähigkeit und unseres Betriebs zu erreichen; das Versäumnis,

die Bestände unserer Kunden ordnungsgemäß zu verwalten; das Versäumnis,

künstliche Intelligenz und humanoide Roboter im Zusammenhang mit unserer

Wachstumsstrategie erfolgreich zu integrieren; die Auswirkungen potenzieller

Cyberangriffe und Verstöße gegen die Informationssicherheit oder

Datensicherheit ; die Unfähigkeit, Technologieinitiativen oder Geschäftssysteme

erfolgreich umzusetzen; unsere Fähigkeit, Ziele in den Bereichen Umwelt,

Soziales und Unternehmensführung zu erreichen; sowie eine Feststellung der US-

Steuerbehörde IRS, dass die Ausschüttung oder bestimmte damit verbundene

Ausgliederungstransaktionen als steuerpflichtige Transaktionen zu behandeln

sind. Andere unbekannte oder unvorhersehbare Faktoren können bewirken, dass die

tatsächlichen Ergebnisse ggf. wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen

abweichen: Solche zukunftsgerichteten Aussagen sollten daher im Lichte solcher

Faktoren ausgelegt werden.

Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung unterliegen diesen

Warnhinweisen, und es kann nicht zugesichert werden, dass die Ergebnisse oder

Entwicklungen, die von uns erwartet werden, tatsächlich eintreten oder dass sie,

falls sie tatsächlich eintreten, die erwarteten Folgen oder Auswirkungen für

bzw. auf uns oder unser Unternehmen oder unsere Geschäftstätigkeit haben werden.

In dieser Pressemitteilung getätigte zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur für

das Datum dieser Mitteilung, und wir übernehmen keine Verpflichtung, um spätere

Ereignisse oder Umstände, geänderte Erwartungen oder das Eintreten unerwarteter

Ereignisse widerzuspiegeln, soweit dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Anlegerkontakt

Kristine Kubacki, CFA

+1 (203) 769-7206

kristine.kubacki@gxo.com

Ansprechpartner für Medien

Matthew Schmidt

+1 (203) 307-2809

matt.schmidt@gxo.com

GXO Logistics, Inc.

Condensed Consolidated Statements of Operations

(Unaudited)

Three Months Ended Nine Months Ended

September 30, September 30,

--------------------------- --------------------------

(Dollars in millions,

shares in thousands,

except per share

amounts) 2026 2025 2026 2025

------------------------ ------------- ------------- ------------- ------------

Revenue $ 3,590 $ 3,395 $ 10,329 $ 9,671

Direct operating

expense 3,064 2,857 8,805 8,228

Selling, general and

administrative expense 285 285 876 818

Depreciation and

amortization expense 115 118 347 337

Transaction and

integration costs 26 14 54 50

Restructuring costs

and other 3 3 11 22

Regulatory matter - - - 65

Net loss on

divestiture of

business 1 - 24 -

------------- ------------- ------------- ------------

Operating income 96 118 212 151

Other income

(expense), net 12 5 28 (10 )

Interest expense, net (36 ) (35 ) (103 ) (103 )

------------- ------------- ------------- ------------

Income before income

taxes 72 88 137 38

Income tax expense (7 ) (28 ) (40 ) (45 )

------------- ------------- ------------- ------------

Net income (loss) 65 60 97 (7 )

Net income

attributable to

noncontrolling

interests ("NCI") (1 ) (1 ) (4 ) (4 )

------------- ------------- ------------- ------------

Net income (loss)

attributable to GXO $ 64 $ 59 $ 93 $ (11 )

------------- ------------- ------------- ------------

Earnings (loss) per

share

Basic $ 0.56 $ 0.52 $ 0.81 $ (0.09 )

Diluted $ 0.56 $ 0.51 $ 0.81 $ (0.09 )

Weighted-average

shares outstanding

used in computation of

earnings (loss) per

share

Basic 113,899 114,473 114,538 116,075

Diluted 114,636 115,329 115,395 116,075

GXO Logistics, Inc.

Condensed Consolidated Balance Sheets

(Unaudited)

September December

30, 31,

(Dollars in millions, shares in thousands, except

per share amounts) 2026 2025

------------------------------------------------------ ------------ -----------

ASSETS

Current assets

Cash and cash equivalents $ 340 $ 854

Accounts receivable, net of allowance of $14 and $15 2,188 2,028

Other current assets 416 406

------------ -----------

Total current assets 2,944 3,288

------------ -----------

Long-term assets

Property and equipment, net of accumulated

depreciation of $2,270 and $2,126 1,268 1,151

Operating lease right-of-use assets 2,786 2,563

Goodwill 3,722 3,781

Intangible assets, net of accumulated amortization

of $851 and $781 812 909

Other long-term assets 613 570

------------ -----------

Total long-term assets 9,201 8,974

------------ -----------

Total assets $ 12,145 $ 12,262

------------ -----------

LIABILITIES AND EQUITY

Current liabilities

Accounts payable $ 740 $ 758

Accrued expenses 1,555 1,492

Current debt 366 446

Current operating lease liabilities 777 745

Other current liabilities 415 434

------------ -----------

Total current liabilities 3,853 3,875

------------ -----------

Long-term liabilities

Long-term debt 2,452 2,619

Long-term operating lease liabilities 2,225 2,044

Other long-term liabilities 591 709

------------ -----------

Total long-term liabilities 5,268 5,372

------------ -----------

Commitments and Contingencies

Stockholders' Equity

Common stock, $0.01 par value per share; 300,000

shares authorized, 120,490 and 119,868 shares issued

and 113,026 and 114,512 shares outstanding,

respectively 1 1

Treasury stock, at cost; 7,464 and 5,356 shares,

respectively (303 ) (202 )

Preferred stock, $0.01 par value per share; 10,000

shares authorized, none issued and outstanding - -

Additional Paid-In Capital ("APIC") 2,691 2,667

Retained earnings 811 718

Accumulated Other Comprehensive Income (Loss)

("AOCIL") (207 ) (201 )

------------ -----------

Total stockholders' equity before NCI 2,993 2,983

------------ -----------

NCI 31 32

------------ -----------

Total equity 3,024 3,015

------------ -----------

Total liabilities and equity $ 12,145 $ 12,262

------------ -----------

GXO Logistics, Inc.

Condensed Consolidated Statements of Cash Flows

(Unaudited)

Nine Months Ended September

30,

-------------------------------

(In millions) 2026 2025

----------------------------------------------- ---------------- --------------

Cash flows from operating activities:

Net income (loss) $ 97 $ (7 )

Adjustments to reconcile net income (loss) to

net cash provided by operating activities

Depreciation and amortization expense 347 337

Stock-based compensation expense 35 34

Deferred tax benefit (20 ) (24 )

Other (11 ) 11

Changes in operating assets and liabilities

Accounts receivable (215 ) (76 )

Other assets (39 ) 40

Accounts payable (4 ) (91 )

Accrued expenses and other liabilities 73 40

---------------- --------------

Net cash provided by operating activities 263 264

---------------- --------------

Cash flows from investing activities:

Capital expenditures (204 ) (269 )

Proceeds from the sale of property and

equipment 7 101

Cash paid in connection with divestiture (38 ) -

Cross-currency swap agreements settlement - (1 )

---------------- --------------

Net cash used in investing activities (235 ) (169 )

---------------- --------------

Cash flows from financing activities:

Common stock repurchased and excise tax paid (102 ) (200 )

Net borrowings under revolving credit

facilities - 38

Repayments of long-term and other debt (401 ) (56 )

Repayments of finance lease obligations (46 ) (38 )

Proceeds from exercise of stock options 7 -

Taxes paid related to net share settlement of

equity awards (18 ) (8 )

Obligations under factoring arrangements 20 (2 )

Other 4 -

---------------- --------------

Net cash used in financing activities (536 ) (266 )

---------------- --------------

Effect of exchange rates on cash and cash

equivalents (6 ) 30

---------------- --------------

Net decrease in cash, restricted cash and

cash equivalents (514 ) (141 )

Cash, restricted cash and cash equivalents,

beginning of period 857 485

---------------- --------------

Cash, restricted cash and cash equivalents,

end of period $ 343 $ 344

---------------- --------------

Non-cash financing activities:

Excise tax liability related to stock

repurchases $ 1 $ 2

Reconciliation of cash, restricted cash and September December

cash equivalents 30, 2026 31, 2025

---------------- --------------

Cash and cash equivalents $ 340 $ 854

Restricted cash 3 3

---------------- --------------

Total cash, restricted cash and cash

equivalents $ 343 $ 857

---------------- --------------

GXO Logistics, Inc.

Key Data

Disaggregation of Revenue

(Unaudited)

Revenue disaggregated by geographical area was as follows:

Three Months Ended Nine Months Ended

September 30, September 30,

-------------------------- ------------------------

(In millions) 2026 2025 2026 2025

---------------- --------- ---------------- ---------- -------------

United Kingdom $ 1,751 $ 1,628 $ 5,030 $ 4,609

United States 846 801 2,379 2,320

Netherlands 263 275 789 760

France 216 210 637 612

Spain 184 170 527 479

Italy 111 103 332 303

Other 219 208 635 588

--------- ---------------- ---------- -------------

Total $ 3,590 $ 3,395 $ 10,329 $ 9,671

--------- ---------------- ---------- -------------

The Company's revenue can also be disaggregated by various verticals, reflecting

the customers' principal industry. Revenue disaggregated by industry was as

follows:

Three Months Ended Nine Months Ended

September 30, September 30,

-------------------------- ------------------------

(In millions) 2026 2025 2026 2025

--------------------------- --------- ---------------- ---------- -------------

Omnichannel retail $ 1,689 $ 1,645 $ 4,887 $ 4,693

Technology and consumer

electronics 498 420 1,370 1,215

Industrial and

manufacturing 405 386 1,207 1,151

Food and beverage 351 371 1,009 1,044

Consumer packaged goods 333 324 998 898

Other 314 249 858 670

--------- ---------------- ---------- -------------

Total $ 3,590 $ 3,395 $ 10,329 $ 9,671

--------- ---------------- ---------- -------------

GXO Logistics, Inc.

Reconciliation of Net Income (Loss) to Adjusted EBITDA,

Operating Income and Adjusted EBITDA Margins

(Unaudited)

Trailing

Twelve

Year Months

Ended Ended

December September

Three Months Ended Nine Months Ended 31, 30,

September 30, September 30, 2025 2026

----------------------- ------------------------ ---------- ----------

(In millions) 2026 2025 2026 2025

---------------- ----------- ----------- ------------ ----------- ---------- ----------

Net income

(loss)

attributable

to GXO $ 64 $ 59 $ 93 $ (11 ) $ 32 $ 136

Net income

attributable

to NCI 1 1 4 4 4 4

----------- ----------- ------------ ----------- ---------- ----------

Net income

(loss) $ 65 $ 60 $ 97 $ (7 ) $ 36 $ 140

----------- ----------- ------------ ----------- ---------- ----------

Interest

expense, net 36 35 103 103 133 133

Income tax

expense 7 28 40 45 68 63

Depreciation

and

amortization

expense 115 118 347 337 457 467

Transaction

and

integration

costs 26 14 54 50 54 58

Restructuring

costs and

other 3 3 11 22 27 16

Regulatory

matter - - - 65 65 -

Net loss on

divestiture of

business 1 - 24 - 34 58

Unrealized

(gain) loss on

foreign

currency

contracts (2 ) (7 ) (6 ) 11 7 (10 )

----------- ----------- ------------ ----------- ---------- ----------

Adjusted

EBITDA((1)) $ 251 $ 251 $ 670 $ 626 $ 881 $ 925

----------- ----------- ------------ ----------- ---------- ----------

Revenue $ 3,590 $ 3,395 $ 10,329 $ 9,671

Operating

income $ 96 $ 118 $ 212 $ 151

Operating

income

margin((2)) 2.7 % 3.5 % 2.1 % 1.6 %

Adjusted

EBITDA

margin((1)(3)) 7.0 % 7.4 % 6.5 % 6.5 %

((1) See the "Non-GAAP Financial Measures" section of this press release.)

((2) Operating income margin is calculated as operating income divided by revenue for

the period.)

((3) Adjusted EBITDA margin is calculated as adjusted EBITDA divided by revenue for

the period.)

GXO Logistics, Inc.

Reconciliation of Net Income (Loss) to Adjusted EBITA

and Adjusted EBITA Margin

(Unaudited)

Trailing

Twelve

Year Months

Ended Ended

Three Months Ended Nine Months Ended December September

September 30, September 30, 31, 2025 30, 2026

----------------------- ------------------------ ---------- ----------

(In millions) 2026 2025 2026 2025

---------------- ----------- ----------- ------------ ----------- ---------- ----------

Net income

(loss)

attributable

to GXO $ 64 $ 59 $ 93 $ (11 ) $ 32 $ 136

Net income

attributable

to NCI 1 1 4 4 4 4

----------- ----------- ------------ ----------- ---------- ----------

Net income

(loss) $ 65 $ 60 $ 97 $ (7 ) $ 36 $ 140

----------- ----------- ------------ ----------- ---------- ----------

Interest

expense, net 36 35 103 103 133 133

Income tax

expense 7 28 40 45 68 63

Amortization

of intangible

assets

acquired 27 31 84 90 119 113

Transaction

and

integration

costs 26 14 54 50 54 58

Restructuring

costs and

other 3 3 11 22 27 16

Regulatory

matter - - - 65 65 -

Net loss on

divestiture of

business 1 - 24 - 34 58

Unrealized

(gain) loss on

foreign

currency

contracts (2 ) (7 ) (6 ) 11 7 (10 )

----------- ----------- ------------ ----------- ---------- ----------

Adjusted

EBITA((1)) $ 163 $ 164 $ 407 $ 379 $ 543 $ 571

----------- ----------- ------------ ----------- ---------- ----------

Revenue $ 3,590 $ 3,395 $ 10,329 $ 9,671

Adjusted EBITA

margin((1)(2)) 4.5 % 4.8 % 3.9 % 3.9 %

((1) See the "Non-GAAP Financial Measures" section of this press release.)

((2) Adjusted EBITA margin is calculated as adjusted EBITA divided by revenue for the

period.)

GXO Logistics, Inc.

Reconciliation of Net Income (Loss) to Adjusted Net Income

and Adjusted Earnings Per Share

(Unaudited)

(Dollars in millions, Three Months Ended Nine Months Ended

shares in thousands, September 30, September 30,

except per share --------------------------- --------------------------

amounts) 2026 2025 2026 2025

------------------------ ------------- ------------- ------------- ------------

Net income (loss) $ 65 $ 60 $ 97 $ (7 )

Net income

attributable to NCI (1 ) (1 ) (4 ) (4 )

------------- ------------- ------------- ------------

Net income (loss)

attributable to GXO $ 64 $ 59 $ 93 $ (11 )

------------- ------------- ------------- ------------

Amortization of

intangible assets

acquired 27 31 84 90

Transaction and

integration costs 26 14 54 50

Restructuring costs

and other 3 3 11 22

Regulatory matter - - - 65

Net loss on

divestiture of

business 1 - 24 -

Unrealized (gain) loss

on foreign currency

contracts (2 ) (7 ) (6 ) 11

Income tax associated

with the adjustments

above((1)) (17 ) (9 ) (32 ) (36 )

------------- ------------- ------------- ------------

Adjusted net income

attributable to

GXO((2)) $ 102 $ 91 $ 228 $ 191

------------- ------------- ------------- ------------

Adjusted basic

EPS((2)) $ 0.90 $ 0.79 $ 1.99 $ 1.65

Adjusted diluted

EPS((2)) $ 0.89 $ 0.79 $ 1.98 $ 1.64

Weighted-average

shares outstanding

used in computation of

adjusted earnings per

share

Basic 113,899 114,473 114,538 116,075

Diluted((3)) 114,636 115,329 115,395 116,540

((1) The income tax rate applied to items is based on the GAAP annual

effective tax rate.)

((2) See the "Non-GAAP Financial Measures" section of this press release.)

((3) The nine months ended September 30, 2025, calculation of earnings per

share - diluted (GAAP) excludes 465 thousand shares due to their anti-dilutive

effect.)

GXO Logistics, Inc.

Other Reconciliations

(Unaudited)

Reconciliation of Cash Flows from Operations to Free Cash Flow:

Three Months Ended Nine Months Ended

September 30, September 30,

---------------------- --------------------

(In millions) 2026 2025 2026 2025

----------------------------------- --------- ------------ ---------- ---------

Cash flows from operations((1)) $ 156 $ 232 $ 263 $ 264

Capital expenditures (74 ) (144 ) (204 ) (269 )

Proceeds from sale of property

and equipment 3 99 7 101

--------- ------------ ---------- ---------

Free cash flow((2)) $ 85 $ 187 $ 66 $ 96

--------- ------------ ---------- ---------

((1) Net cash provided by operating activities.)

((2) See the "Non-GAAP Financial Measures" section of this press release.)

Reconciliation of Revenue to Organic Revenue:

Three Months Ended Nine Months Ended September

September 30, 30,

------------------------ -----------------------------

(In millions) 2026 2025 2026 2025

------------------------ ----------- ------------ ------------ ----------------

Revenue $ 3,590 $ 3,395 $ 10,329 $ 9,671

Foreign exchange rates 22 - (205 ) -

----------- ------------ ------------ ----------------

Organic revenue((1)) $ 3,612 $ 3,395 $ 10,124 $ 9,671

----------- ------------ ------------ ----------------

Revenue growth((2)) 5.7 % 6.8 %

Organic revenue

growth((1)(3)) 6.4 % 4.7 %

((1) See the "Non-GAAP Financial Measures" section of this press release.)

((2) Revenue growth is calculated as the change in the period-over-period

revenue divided by the prior period, expressed as a percentage.)

((3) Organic revenue growth is calculated as the change in the period-over-

period organic revenue divided by the prior period, expressed as a

percentage.)

GXO Logistics, Inc.

Liquidity Reconciliations

(Unaudited)

Reconciliation of Total Debt and Net Debt:

September

(In millions) 30, 2026

--------------------------------------------------------------- ---------------

Current debt $ 366

Long-term debt 2,452

---------------

Total debt((1)) $ 2,818

---------------

Plus: Bank overdrafts (included in Other current liabilities) 2

Less: Cash and cash equivalents (excluding restricted cash) (340 )

---------------

Net debt((2)) $ 2,480

---------------

((1) Includes finance leases and other debt of $497 million as of

September 30, 2026.)

((2) See the "Non-GAAP Financial Measures" section of this press release.)

Reconciliation of Total debt to Net income Ratio:

(In millions) September 30, 2026

------------------------------------- ---------------------

Total debt $ 2,818

Trailing twelve months net income $ 140

---------------------

Debt to net income ratio 20.1x

---------------------

Reconciliation of Net Leverage Ratio:

(In millions) September 30, 2026

----------------------------------------------- ---------------------------

Net debt((1)) $ 2,480

Trailing twelve months adjusted EBITDA((1)) $ 925

---------------------------

Net leverage ratio((1)) 2.7x

---------------------------

((1) See the "Non-GAAP Financial Measures" section of this press release.)

GXO Logistics, Inc.

Return on Invested Capital

(Unaudited)

Adjusted EBITA, net of income taxes paid:

Trailing

Twelve

Year Ended Months Ended

Nine Months Ended December September

September 30, 31, 2025 30, 2026

--------------------- --------------- ---------------

(In millions) 2026 2025

------------------------- --------- ----------- --------------- ---------------

Adjusted EBITA((1)) $ 407 $ 379 $ 543 $ 571

Less: Cash paid for

income taxes (54 ) (35 ) (59 ) (78 )

--------- ----------- --------------- ---------------

Adjusted EBITA((1)),

net of income taxes

paid $ 353 $ 344 $ 484 $ 493

--------- ----------- --------------- ---------------

((1) See the "Non-GAAP Financial Measures" section of this press release.)

Return on Invested Capital (ROIC):

September 30,

-------------------------

(In millions) 2026 2025 Average

------------------------------ ------------ ------------ ----------------------

Selected Assets:

Accounts receivable, net $ 2,188 $ 2,015 $ 2,102

Other current assets 416 452 434

Property and equipment, net 1,268 1,197 1,233

Selected Liabilities:

Accounts payable $ (740 ) $ (716 ) $ (728 )

Accrued expenses (1,555 ) (1,523 ) (1,539 )

Other current

liabilities((1)) (413 ) (430 ) (422 )

------------ ------------ ----------------------

Invested capital $ 1,164 $ 995 $ 1,080

------------ ------------ ----------------------

Trailing twelve months net

income to average invested

capital 13.0 %

Operating return on invested

capital((2)(3)) 45.6 %

((1) As of September 30, 2026, excludes $2 million of bank overdraft.)

((2) See the "Non-GAAP Financial Measures" section of this press release.)

((3) The ratio of operating return on invested capital is calculated as

trailing twelve months adjusted EBITA, net of income taxes paid, divided by

the average invested capital.)

(__________________________________)

(1) For definitions of non-GAAP measures see the "Non-GAAP Financial Measures"

section in this press release.

(2) Our guidance reflects current foreign currency rates.

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