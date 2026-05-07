GXO Logistics Aktie
WKN DE: A3CU51 / ISIN: US36262G1013
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07.05.2026 14:30:39
GNW-News: GXO gibt Ergebnisse für das erste Quartal 2026 bekannt
^* Umsatz von 3,3 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 10,8 % gegenüber dem
Vorjahr, bei einem organischen Umsatzwachstum von 4,1 %
* 227 Millionen US-Dollar an Neugeschäft in wichtigen Branchen, davon rund 40
% in strategischen Wachstumssektoren - Luft- und Raumfahrt sowie
Verteidigung, Technologie, Industrie und Biowissenschaften
* Rekord-Vertriebspipeline von 2,7 Milliarden US-Dollar
* Anhebung der Prognose für das Gesamtjahr 2026 für das bereinigte EBITDA und
den bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie
GREENWICH, Connecticut, May 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- GXO Logistics, Inc.
(NYSE: GXO) hat heute die Ergebnisse für das erste Quartal 2026 bekannt gegeben.
Patrick Kelleher, Chief Executive Officer von GXO, sagt:?GXO ist stark in das
Jahr 2026 gestartet. Im ersten Quartal haben wir ein deutliches Umsatzwachstum
und eine hohe Rentabilität erzielt - ein Beleg für die Stärke und Planbarkeit
unseres Geschäftsmodells. Unsere Vertriebsaktivitäten führen zu Erfolgen in
margenträchtigeren vertikalen Märkten, darunter Luft- und Raumfahrt sowie
Verteidigung, Technologie, Industrie und Biowissenschaften. Zudem beobachten wir
eine beschleunigte Nachfrage: Unsere Pipeline ist auf ein Allzeithoch von 2,7
Milliarden US-Dollar angewachsen."
?Drei Prioritäten bestimmen unseren weiteren Weg: die Schärfung unserer
Geschäftsstrategie, die Stärkung der Umsetzung sowie die Führungsrolle bei KI
und Automatisierung der nächsten Generation. In allen drei Bereichen haben wir
in diesem Quartal gute Fortschritte erzielt. Wir gewinnen geschäftlich weiter an
Dynamik, insbesondere in Nordamerika, wo unsere Pipeline gegenüber dem
Vorquartal um 35 % gewachsen ist. Zudem implementieren wir ein globales
Rahmenwerk zur Standardisierung und Skalierung operativer Exzellenz, und der
Einsatz von KI, Automatisierung und Robotik gewinnt weiter an Tempo."
?Da unsere Ergebnisse im ersten Quartal über unseren Erwartungen lagen, heben
wir unsere Prognose für das bereinigte EBITDA und den bereinigten Gewinn je
Aktie für das Gesamtjahr an. Im Rahmen unseres Investorentags im Laufe dieses
Jahres werden wir weitere Einzelheiten zu unserer -langfristigen Strategie und
unserem Finanzrahmen vorstellen. Der Investorentag findet im Anschluss an die
Bekanntgabe unserer Ergebnisse für das dritte Quartal statt."
Ergebnisse des ersten Quartals 2026
Der Umsatz stieg auf 3,3 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 10,8 % gegenüber
3,0 Milliarden US-Dollar im ersten Quartal 2025. Der organische Umsatz(1) wuchs
um 4,1 %.
Der Nettogewinn belief sich auf 5 Millionen US-Dollar, verglichen mit einem
Nettoverlust von 95 Millionen US-Dollar im ersten Quartal 2025. Der verwässerte
Gewinn je Aktie betrug 0,03 US-Dollar, nach einem verwässerten Verlust je Aktie
von 0,81 US-Dollar im Vorjahresquartal.
Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (?bereinigtes
EBITDA(1)") lag bei 200 Millionen US-Dollar, verglichen mit 163 Millionen US-
Dollar im ersten Quartal 2025. Im bereinigten EBITDA(1) für das Quartal war
gegenüber dem Vorjahreszeitraum ein Nettoeffekt von 12,5 Millionen US-Dollar
enthalten, der hauptsächlich auf einen vorzeitigen Standortausstieg sowie den
Zeitpunkt von Vertragsbeendigungsgebühren zurückzuführen war.
Der bereinigte verwässerte Gewinn je Aktie (?bereinigter verwässerter Gewinn je
Aktie(1)") betrug 0,50 US-Dollar, verglichen mit 0,29 US-Dollar im ersten
Quartal 2025.
GXO erwirtschaftete einen Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit von 31
Millionen US-Dollar, nach 29 Millionen US-Dollar im ersten Quartal 2025. Der
freie Cashflow(1) wies im ersten Quartal 2026 einen Abfluss von 31 Millionen US-
Dollar aus, nach einem Abfluss von 48 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal.
Liquide Mittel und ausstehende Verbindlichkeiten
Zum 31. März 2026 beliefen sich die liquiden Mittel ohne gebundene Barmittel,
die gesamten ausstehenden Verbindlichkeiten und die Nettoverschuldung(1) auf
794 Millionen US-Dollar, 3,1 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 2,3 Milliarden
US-Dollar.
Aktualisierte Prognose für 2026(2)
Das Unternehmen hat seine Prognose für das Gesamtjahr 2026 wie folgt
aktualisiert:
* Organisches Umsatzwachstum(1) von 4 % bis 5 %;
* bereinigtes EBITDA(1) von 935 Millionen US-Dollar bis 975 Millionen US-
Dollar, gegenüber zuvor 930 Millionen US-Dollar bis 970 Millionen US-Dollar;
* bereinigter verwässerter Gewinn je Aktie(1) von 2,90 US-Dollar bis 3,20 US-
Dollar, gegenüber zuvor 2,85 US-Dollar bis 3,15 US-Dollar; und
* Umwandlung des freien Cashflows(1) von 30 % bis 40 %.
Telefonkonferenz
GXO wird am Mittwoch, den 6. August 2026, um 8:30 Uhr Eastern Time eine
Telefonkonferenz abhalten. Teilnehmer können gebührenfrei (aus den USA/Kanada)
unter der Nummer 877-407-8029 anrufen; internationale Anrufer wählen
+1 201-689-8029. Konferenz-ID: 13759863. Ein Live-Webcast der Konferenz wird im
Bereich?Investor Relations" der Unternehmenswebsite, investors.gxo.com,
verfügbar sein. Die Aufzeichnung der Konferenz steht bis zum 20. Mai 2026 zur
Verfügung. Für den telefonischen Abruf der Aufzeichnung wählen Sie aus den USA
und Kanada gebührenfrei 877-660-6853; internationale Anrufer wählen
+1 201-612-7415. Bitte verwenden Sie den Teilnehmer-Zugangscode 13759863.
Über GXO Logistics
GXO Logistics, Inc. (NYSE: GXO) ist der weltweit größte Anbieter von reiner
Kontraktlogistik und profitiert vom schnellen Wachstum des E-Commerce, der
Automatisierung und des Outsourcings. GXO beschäftigt mehr als 150.000
Mitarbeitende in über 1.000 Einrichtungen mit einer Gesamtfläche von mehr als
18,5 Millionen Quadratmetern. Das Unternehmen unterstützt weltweit führende
Blue-Chip-Unternehmen bei der Lösung komplexer logistischer Herausforderungen
mit technologisch fortschrittlichen Supply-Chain- und E-Commerce-Lösungen, die
skalierbar und schnell implementierbar sind. GXO hat seinen Hauptsitz in
Greenwich, Connecticut. Besuchen Sie GXO.com für weitere Informationen und
folgen Sie GXO auf LinkedIn, X, Facebook, Instagram und YouTube.
Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen
Wie in den Regeln der Securities and Exchange Commission (?SEC") vorgeschrieben,
stellen wir Überleitungen der in dieser Pressemitteilung enthaltenen Non-GAAP-
Finanzkennzahlen zu den am direktesten vergleichbaren Kennzahlen nach GAAP
bereit, die in den beigefügten Finanztabellen aufgeführt sind.
Die nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen von GXO in dieser Pressemitteilung
umfassen: das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen
(?bereinigtes EBITDA"), die bereinigte EBITDA-Marge, das bereinigte Ergebnis vor
Zinsen, Steuern und Abschreibungen (?bereinigtes EBITA"), das bereinigte EBITA
abzüglich der gezahlten/erhaltenen Ertragsteuern, die bereinigte EBITA-Marge,
der bereinigte, GXO zurechenbare Nettogewinn, der bereinigte Gewinn je Aktie
(unverwässert und verwässert) (?bereinigtes EPS"), der freie Cashflow, die
Umwandlung des freien Cashflows, der organische Umsatz, das organische
Umsatzwachstum, die Nettohebelwirkung, die Nettoverschuldung und die operative
Rendite auf das investierte Kapital (?ROIC").
Wir glauben, dass die vorstehenden bereinigten Finanzkennzahlen die Analyse
unserer laufenden Geschäftstätigkeit erleichtern, da in ihnen bestimmte Elemente
nicht enthalten sind, die nicht die eigentliche operative Performance von GXO
widerspiegeln und mit dieser nicht in Zusammenhang stehen, und dass sie Anleger
beim Vergleich mit vorherigen Berichtszeiträumen und bei der Beurteilung von
Trends bezüglich unserer zugrunde liegenden Geschäftstätigkeit unterstützen
können. Andere Unternehmen können diese nicht auf GAAP basierenden
Finanzkennzahlen auf andere Weise berechnen, sodass unsere Kennzahlen
möglicherweise nicht mit ähnlich benannten Kennzahlen anderer Unternehmen
vergleichbar sind. Die nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen von GXO
sollten nur als ergänzende Kennzahlen zu unserer operativen Performance dienen.
Das bereinigte EBITDA, das bereinigte EBITA, der bereinigte auf GXO entfallende
Jahresüberschuss und das bereinigte Ergebnis je Aktie enthalten Anpassungen für
Transaktions- und Integrationskosten, Restrukturierungskosten, nicht realisierte
Gewinne und Verluste aus Devisentermingeschäften, eine regulatorische
Angelegenheit sowie den Nettoverlust aus der Veräußerung von Geschäftsbereichen,
wie in den beigefügten Finanztabellen dargestellt. Transaktions- und
Integrationsanpassungen umfassen in der Regel zusätzliche Kosten im Zusammenhang
mit tatsächlichen oder geplanten Akquisitionen. Dazu können Beratungshonorare,
Bindungsprämien, interne Gehälter und Löhne gehören, sofern die betreffenden
Mitarbeitenden in Vollzeit für Integrations- und Transformationsaktivitäten
eingesetzt werden, sowie bestimmte Kosten im Zusammenhang mit der Integration
und Trennung von IT-Systemen. Die Restrukturierungskosten und sonstigen
Aufwendungen bestanden hauptsächlich aus Abfindungen an ausscheidende Mitglieder
des Führungsteams des Unternehmens sowie an einzelne Mitarbeitende im Rahmen
einer Initiative zur Optimierung der Unternehmensausgaben. Die regulatorische
Angelegenheit bezieht sich auf einen Vergleich mit Aufsichtsbehörden. Ein
Nettoverlust aus der Veräußerung von Geschäftstätigkeiten bezieht sich auf den
Abschreibungsverlust im Rahmen einer Klassifizierung als zur Veräußerung
gehalten.
Wir sind der Ansicht, dass das bereinigte EBITDA, die bereinigte EBITDA-Marge,
das bereinigte EBITA, das bereinigte EBITA abzüglich gezahlter/erhaltener
Ertragsteuern sowie die bereinigte EBITA-Marge die Vergleichbarkeit zwischen den
Perioden verbessern. Diese Kennzahlen eliminieren die Auswirkungen unserer
Kapitalstruktur, insbesondere Zinsaufwendungen, unserer Vermögensbasis,
insbesondere Abschreibungen, steuerlicher Effekte sowie anderer Anpassungen, die
in den beigefügten Finanztabellen dargestellt sind. Nach Einschätzung des
Managements spiegeln diese Faktoren nicht die Kerngeschäftstätigkeit wider und
unterstützen Investoren daher bei der Beurteilung von Trends in unseren zugrunde
liegenden Geschäftsbereichen.
Wir sind der Ansicht, dass der organische Umsatz und das organische
Umsatzwachstum wichtige Kennzahlen sind, da sie die Auswirkungen von
Wechselkursschwankungen ausschließen.
Wir sind der Ansicht, dass der bereinigte auf GXO entfallende Nettogewinn und
das bereinigte Ergebnis je Aktie die Vergleichbarkeit unserer operativen
Ergebnisse von Periode zu Periode verbessern. Diese Kennzahlen eliminieren die
Auswirkungen bestimmter Kosten und Erträge, die in den beigefügten
Finanztabellen dargestellt sind und nach Einschätzung des Managements nicht
unsere operative Kerntätigkeit widerspiegeln, einschließlich der Abschreibung
erworbener immaterieller Vermögenswerte.
Wir glauben, dass der freie Cashflow und die Umwandlung des freien Cashflows
wichtige Maßstäbe für unsere Fähigkeit sind, fällig werdende Schulden
zurückzuzahlen oder andere Kapitalverwendungen zu finanzieren, von denen wir
glauben, dass sie den Wert für die Aktionäre steigern. Wir berechnen den freien
Cashflow als Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit abzüglich der
Investitionen und zuzüglich der Erlöse aus dem Verkauf von Immobilien und
Anlagen. Wir berechnen die Konversion des freien Cashflows als freien Cashflow
geteilt durch das bereinigte EBITDA, ausgedrückt in Prozent.
Wir sind der Ansicht, dass die Nettoverschuldung und die Nettoverschuldungsquote
wichtige Kennzahlen für unsere allgemeine Liquiditätslage sind. Die
Nettoverschuldung wird berechnet, indem Zahlungsmittel und
Zahlungsmitteläquivalente ohne gebundene Zahlungsmittel von der
Gesamtverschuldung abgezogen werden. Die Nettoverschuldungsquote ergibt sich
anschließend aus dem Verhältnis der Nettoverschuldung zum bereinigten EBITDA der
letzten zwölf Monate. Wir berechnen den ROIC als unser bereinigtes EBITA der
letzten zwölf Monate, abzüglich der gezahlten/erhaltenen Ertragssteuern, geteilt
durch das durchschnittlich investierte Kapital. Wir glauben, dass das ROIC den
Anlegern eine wichtige Perspektive darauf bietet, wie wirksam GXO Kapital
einsetzt, und nutzen diese Kennzahl intern als Ziel auf hoher Ebene, um die
Gesamtperformance über den gesamten Geschäftszyklus hinweg zu beurteilen.
Das Management nutzt diese nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen bei
finanziellen, operativen und Planungsentscheidungen sowie bei der Beurteilung
der laufenden Performance von GXO.
In Bezug auf unsere Finanzziele für das organische Umsatzwachstum, das
bereinigte EBITDA, den bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie und den Anteil
des freien Cashflows am EBITDA für das Gesamtjahr 2026 ist eine Überleitung
dieser nicht auf GAAP basierenden Kennzahlen auf die entsprechenden GAAP-
Kennzahlen aufgrund der Variabilität und Komplexität der oben beschriebenen
Überleitungsposten, die wir aus diesen nicht auf GAAP basierenden Ziel-
Kennzahlen ausschließen, nicht ohne unangemessenen Aufwand möglich. Die
Schwankungen bei diesen Posten können erhebliche Auswirkungen auf unsere
künftigen GAAP-Finanzergebnisse haben. Daher sind wir nicht in der Lage,
zukunftsgerichtete Gewinn- und Cashflow-Prognosen nach GAAP zu erstellen, die
für eine solche Überleitung erforderlich wären.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von
Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung sowie
von Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils geltenden
Fassung. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind
zukunftsgerichtete Aussagen oder können als solche angesehen werden. Dazu
gehören unter anderem unsere Finanzprognose für das Gesamtjahr 2026 in Bezug auf
organisches Umsatzwachstum, bereinigtes EBITDA, bereinigten verwässerten Gewinn
je Aktie und Umwandlung des freien Cashflows. In einigen Fällen sind
zukunftsgerichtete Aussagen an der Nutzung von zukunftsgerichteten Begriffen wie
?vorwegnehmen",?schätzen",?glauben",?fortfahren",?könnte",?beabsichtigen",
?kann",?planen",?potenziell",?vorhersagen",?sollte",?wird",?erwarten",
?Zielsetzung",?Prognose",?Vorhersage",?Ziel",?Guidance",?Ausblick",
?Anstrengung",?Entwicklungsverlauf" oder deren Verneinung oder ähnlichen
Begriffen erkennbar. Das Fehlen dieser Begriffe bedeutet jedoch nicht, dass die
Aussagen nicht zukunftsgerichtet sind. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf
bestimmten Annahmen und Analysen des Unternehmens vor dem Hintergrund seiner
Erfahrung und seiner Wahrnehmung historischer Trends, aktueller Bedingungen und
erwarteter zukünftiger Entwicklungen sowie weiterer Faktoren, die das
Unternehmen unter den gegebenen Umständen für angemessen hält.
Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten
Risiken, Ungewissheiten und Annahmen. Diese können dazu führen, dass die
tatsächlichen Ergebnisse, das tatsächliche Geschäftsvolumen, die tatsächliche
Leistung oder die tatsächlichen Erfolge wesentlich von den künftigen
Ergebnissen, dem künftigen Geschäftsvolumen, der künftigen Leistung oder den
künftigen Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen
ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Zu den Faktoren, die zu
einer wesentlichen Abweichung führen oder dazu beitragen könnten, gehören unter
anderem die in unseren bei der SEC eingereichten Unterlagen beschriebenen
Risiken sowie die folgenden Faktoren: die allgemeine Wirtschaftslage;
Herausforderungen in der Lieferkette, einschließlich Arbeitskräftemangel;
Wettbewerb und Preisdruck; unsere Fähigkeit, unsere Investitionen in
Sachanlagen, einschließlich Ausrüstung, Servicezentren und Lager, an die
jeweiligen Anforderungen unserer Kunden anzupassen; unsere Fähigkeit,
übernommene Unternehmen, einschließlich Wincanton, erfolgreich zu integrieren
und die erwarteten Vorteile, Synergien, Kosteneinsparungen und
Gewinnsteigerungspotenziale zu realisieren; die Möglichkeit, dass Übernahmen
nicht erfolgreich sind oder andere Risiken oder Entwicklungen mit sich bringen,
die sich nachteilig auf unsere Finanzlage und unsere Ergebnisse auswirken;
unsere Fähigkeit, geeignete Informationstechnologiesysteme zu entwickeln und zu
implementieren sowie Ausfälle oder Sicherheitsverletzungen dieser Systeme zu
verhindern; unsere Verschuldung; unsere Fähigkeit, Fremd- und Eigenkapital zu
beschaffen; Rechtsstreitigkeiten; arbeitsrechtliche Angelegenheiten,
einschließlich unserer Fähigkeit, unsere Subunternehmer zu steuern, sowie
Risiken im Zusammenhang mit Arbeitskonflikten in den Betrieben unserer Kunden
und mit Bemühungen von Gewerkschaften, unsere Mitarbeitenden zu organisieren;
Risiken im Zusammenhang mit leistungsorientierten Pensionsplänen für unsere
derzeitigen und ehemaligen Mitarbeitenden; unsere Fähigkeit, erforderliche
Fachkräfte zu gewinnen und zu halten; gestiegene Arbeitskosten;
Wechselkursschwankungen; Schwankungen fester und variabler Zinssätze;
Schwankungen des Kundenvertrauens und der Kundenausgaben; Fragen im Zusammenhang
mit unseren Rechten an geistigem Eigentum; staatliche Regulierung,
einschließlich Umweltgesetzen, Vorschriften zur Einhaltung von
Handelsbestimmungen sowie Änderungen der internationalen Handelspolitik und der
Steuervorschriften; staatliche oder politische Maßnahmen, einschließlich des
Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union;
Naturkatastrophen, Terroranschläge oder ähnliche Vorfälle; Rufschädigung;
wesentliche Störungen unseres Betriebs; unsere Unfähigkeit, das erwartete oder
angestrebte Niveau bei Umsatzwachstum, Cash-Generierung, Kosteneinsparungen,
Rentabilitäts- und Margenverbesserung, finanzielle Disziplin oder Stärkung
unserer Wettbewerbsfähigkeit und unseres Betriebs zu erreichen; das Versäumnis,
die Bestände unserer Kunden ordnungsgemäß zu verwalten; das Versäumnis,
künstliche Intelligenz und humanoide Roboter im Zusammenhang mit unserer
Wachstumsstrategie erfolgreich zu integrieren; die Auswirkungen potenzieller
Cyberangriffe und Verstöße gegen die Informationssicherheit oder
Datensicherheit; die Unfähigkeit, Technologieinitiativen oder Geschäftssysteme
erfolgreich umzusetzen; unsere Fähigkeit, Ziele in den Bereichen Umwelt,
Soziales und Unternehmensführung zu erreichen; sowie eine Feststellung der US-
Steuerbehörde IRS, dass die Ausschüttung oder bestimmte damit verbundene
Ausgliederungstransaktionen als steuerpflichtige Transaktionen zu behandeln
sind. Andere unbekannte oder unvorhersehbare Faktoren können bewirken, dass die
tatsächlichen Ergebnisse ggf. wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen
abweichen: Solche zukunftsgerichteten Aussagen sollten daher im Lichte solcher
Faktoren ausgelegt werden.
Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung unterliegen diesen
Warnhinweisen, und es kann nicht zugesichert werden, dass die Ergebnisse oder
Entwicklungen, die von uns erwartet werden, tatsächlich eintreten oder dass sie,
falls sie tatsächlich eintreten, die erwarteten Folgen oder Auswirkungen für
bzw. auf uns oder unser Unternehmen oder unsere Geschäftstätigkeit haben werden.
In dieser Pressemitteilung getätigte zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur für
das Datum dieser Mitteilung, und wir übernehmen keine Verpflichtung, um spätere
Ereignisse oder Umstände, geänderte Erwartungen oder das Eintreten unerwarteter
Ereignisse widerzuspiegeln, soweit dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.
Anlegerkontakt
Kristine Kubacki, CFA
+1 (203) 769-7206
kristine.kubacki@gxo.com
Medienkontakt
Matthew Schmidt
+1 (203) 307-2809
matt.schmidt@gxo.com
GXO Logistics, Inc.
Condensed Consolidated Statements of Operations
(Unaudited)
Three Months Ended March
31,
--------------------------
(Dollars in millions, shares in thousands, except
per share amounts) 2026 2025
---------------------------------------------------- ------------- ------------
Revenue $ 3,298 $ 2,977
Direct operating expense 2,808 2,558
Selling, general and administrative expense 296 261
Depreciation and amortization expense 115 109
Transaction and integration costs 16 22
Restructuring costs and other 3 17
Regulatory matter - 66
Net loss on divestiture of business 21 -
------------- ------------
Operating income (loss) 39 (56 )
Other income (expense), net 10 (5 )
Interest expense, net (32 ) (32 )
------------- ------------
Income (loss) before income taxes 17 (93 )
Income tax expense (12 ) (2 )
------------- ------------
Net income (loss) 5 (95 )
Net income attributable to noncontrolling
interests ("NCI") (1 ) (1 )
------------- ------------
Net income (loss) attributable to GXO $ 4 $ (96 )
------------- ------------
Earnings (loss) per share
Basic $ 0.03 $ (0.81 )
Diluted $ 0.03 $ (0.81 )
Weighted-average shares outstanding used in
computation of earnings (loss) per share
Basic 114,710 118,991
Diluted 115,840 118,991
GXO Logistics, Inc.
Condensed Consolidated Balance Sheets
(Unaudited)
December
March 31, 31,
(Dollars in millions, shares in thousands, except
per share amounts) 2026 2025
------------------------------------------------------ ------------ -----------
ASSETS
Current assets
Cash and cash equivalents $ 794 $ 854
Accounts receivable, net of allowance of $15 and $15 2,020 2,028
Other current assets 397 406
------------ -----------
Total current assets 3,211 3,288
------------ -----------
Long-term assets
Property and equipment, net of accumulated
depreciation of $2,179 and $2,126 1,181 1,151
Operating lease assets 2,630 2,563
Goodwill 3,730 3,781
Intangible assets, net of accumulated amortization
of $780 and $781 865 909
Other long-term assets 577 570
------------ -----------
Total long-term assets 8,983 8,974
------------ -----------
Total assets $ 12,194 $ 12,262
------------ -----------
LIABILITIES AND EQUITY
Current liabilities
Accounts payable $ 713 $ 758
Accrued expenses 1,437 1,492
Current debt 463 446
Current operating lease liabilities 749 745
Other current liabilities 413 434
------------ -----------
Total current liabilities 3,775 3,875
------------ -----------
Long-term liabilities
Long-term debt 2,646 2,619
Long-term operating lease liabilities 2,102 2,044
Other long-term liabilities 668 709
------------ -----------
Total long-term liabilities 5,416 5,372
------------ -----------
Commitments and Contingencies
Stockholders' Equity
Common Stock, $0.01 par value per share; 300,000
shares authorized, 120,380 and 119,868 shares issued
and 115,024 and 114,512 shares outstanding,
respectively 1 1
Treasury stock, at cost; 5,356 and 5,356 shares,
respectively (202 ) (202 )
Preferred Stock, $0.01 par value per share; 10,000
shares authorized, 0 issued and outstanding - -
Additional Paid-In Capital ("APIC") 2,669 2,667
Retained earnings 722 718
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss)
("AOCIL") (222 ) (201 )
------------ -----------
Total stockholders' equity before NCI 2,968 2,983
------------ -----------
NCI 35 32
------------ -----------
Total equity 3,003 3,015
------------ -----------
Total liabilities and equity $ 12,194 $ 12,262
------------ -----------
GXO Logistics, Inc.
Condensed Consolidated Statements of Cash Flows
(Unaudited)
Three Months Ended March
31,
---------------------------
(In millions) 2026 2025
--------------------------------------------------- ------------ --------------
Cash flows from operating activities:
Net income (loss) $ 5 $ (95 )
Adjustments to reconcile net income (loss) to net
cash provided by operating activities
Depreciation and amortization expense 115 109
Stock-based compensation expense 10 12
Deferred tax benefit (3 ) (10 )
Other 2 5
Changes in operating assets and liabilities
Accounts receivable (26 ) (49 )
Other assets (2 ) 91
Accounts payable (39 ) (88 )
Accrued expenses and other liabilities (31 ) 54
------------ --------------
Net cash provided by operating activities 31 29
------------ --------------
Cash flows from investing activities:
Capital expenditures (65 ) (78 )
Proceeds from sale of property and equipment 3 1
------------ --------------
Net cash used in investing activities (62 ) (77 )
------------ --------------
Cash flows from financing activities:
Common stock repurchased - (106 )
Net borrowings under revolving credit facilities - 56
Repayments of finance lease obligations (14 ) (11 )
Proceeds from exercise of stock options 7 -
Taxes paid related to net share settlement of
equity awards (15 ) (6 )
Other (4 ) 1
------------ --------------
Net cash used in financing activities (26 ) (66 )
------------ --------------
Effect of exchange rates on cash and cash
equivalents (3 ) 11
------------ --------------
Net decrease in cash, restricted cash and cash
equivalents (60 ) (103 )
Cash, restricted cash and cash equivalents,
beginning of period 857 485
------------ --------------
Cash, restricted cash and cash equivalents, end
of period $ 797 $ 382
------------ --------------
Non-cash financing activities:
Unsettled stock repurchases for which trades
occurred $ - $ 4
Excise tax liability related to stock repurchases - 1
Reconciliation of cash, restricted cash and cash March December
equivalents 31, 2026 31, 2025
------------ --------------
Cash and cash equivalents $ 794 $ 854
Restricted Cash (included in Other current
assets) 2 2
Restricted Cash (included in Other long-term
assets) 1 1
------------ --------------
Total cash, restricted cash and cash equivalents $ 797 $ 857
------------ --------------
GXO Logistics, Inc.
Key Data
Disaggregation of Revenue
(Unaudited)
Revenue disaggregated by geographical area was as follows:
Three Months Ended March 31,
----------------------------------------
(In millions) 2026 2025
------------------ ----------------- --------------------
United Kingdom $ 1,595 $ 1,391
United States 751 752
Netherlands 270 232
France 208 186
Spain 162 143
Italy 109 95
Other 203 178
----------------- --------------------
Total $ 3,298 $ 2,977
----------------- --------------------
The Company's revenue can also be disaggregated by various verticals,
reflecting the customers' principal industry. Revenue disaggregated by
industry was as follows:
Three Months Ended March 31,
------------------------------------------
(In millions) 2026 2025
------------------------------------ ----------- ------------------------------
Omnichannel retail $ 1,561 $ 1,422
Technology and consumer
electronics 433 393
Industrial and manufacturing 394 362
Consumer packaged goods 334 284
Food and beverage 317 314
Other 259 202
----------- ------------------------------
Total $ 3,298 $ 2,977
----------- ------------------------------
GXO Logistics, Inc.
Reconciliation of Net Income (Loss) to Adjusted EBITDA
and Adjusted EBITDA Margins
(Unaudited)
Three Months Ended Trailing
March 31, Year Twelve
------------------------ Ended Months
December Ended
31, March
(In millions) 2026 2025 2025 31, 2026
------------------------------ ----------- ------------ ---------- ------------
Net income (loss)
attributable to GXO $ 4 $ (96 ) $ 32 $ 132
Net income attributable to
NCI 1 1 4 4
----------- ------------ ---------- ------------
Net income (loss) $ 5 $ (95 ) $ 36 $ 136
----------- ------------ ---------- ------------
Interest expense, net 32 32 133 133
Income tax expense 12 2 68 78
Depreciation and
amortization expense 115 109 457 463
Transaction and integration
costs 16 22 54 48
Restructuring costs and
other 3 17 27 13
Regulatory matter - 66 65 (1 )
Net loss on divestiture of
business 21 - 34 55
Unrealized (gain) loss on
foreign currency contracts (4 ) 10 7 (7 )
----------- ------------ ---------- ------------
Adjusted EBITDA((1)) $ 200 $ 163 $ 881 $ 918
----------- ------------ ---------- ------------
Revenue $ 3,298 $ 2,977
Operating income (loss) $ 39 $ (56 )
Operating income (loss)
margin((2)) 1.2 % (1.9 )%
Adjusted EBITDA
margin((1)(3)) 6.1 % 5.5 %
((1) See the "Non-GAAP Financial Measures" section of this press release.)
((2) Operating income (loss) margin is calculated as operating income (loss)
divided by revenue for the period.)
((3) Adjusted EBITDA margin is calculated as adjusted EBITDA divided by
revenue for the period.)
GXO Logistics, Inc.
Reconciliation of Net Income (Loss) to Adjusted EBITA
and Adjusted EBITA Margins
(Unaudited)
Three Months Ended Trailing
March 31, Year Twelve
----------------------- Ended Months
December Ended
31, March
(In millions) 2026 2025 2025 31, 2026
------------------------------- ----------- ----------- ---------- ------------
Net income (loss)
attributable to GXO $ 4 $ (96 ) $ 32 $ 132
Net income attributable to
NCI 1 1 4 4
----------- ----------- ---------- ------------
Net income (loss) $ 5 $ (95 ) $ 36 $ 136
----------- ----------- ---------- ------------
Interest expense, net 32 32 133 133
Income tax expense 12 2 68 78
Amortization of intangible
assets acquired 29 29 119 119
Transaction and integration
costs 16 22 54 48
Restructuring costs and other 3 17 27 13
Regulatory matter - 66 65 (1 )
Net loss on divestiture of
business 21 - 34 55
Unrealized (gain) loss on
foreign currency contracts (4 ) 10 7 (7 )
----------- ----------- ---------- ------------
Adjusted EBITA((1)) $ 114 $ 83 $ 543 $ 574
----------- ----------- ---------- ------------
Revenue $ 3,298 $ 2,977
Adjusted EBITA margin((1)(2)) 3.5 % 2.8 %
((1) See the "Non-GAAP Financial Measures" section of this press release.)
((2) Adjusted EBITA margin is calculated as adjusted EBITA divided by revenue
for the period.)
GXO Logistics, Inc.
Reconciliation of Net Income (Loss) to Adjusted Net Income
and Adjusted Earnings Per Share
(Unaudited)
(Dollars in millions, shares in Three Months Ended March 31,
thousands, except per share --------------------------------------------
amounts) 2026 2025
---------------------------------- ------------- ------------------------------
Net income (loss) $ 5 $ (95 )
Net income attributable to NCI (1 ) (1 )
------------- ------------------------------
Net income (loss) attributable
to GXO $ 4 $ (96 )
------------- ------------------------------
Amortization of intangible
assets acquired 29 29
Transaction and integration
costs 16 22
Restructuring costs and other 3 17
Regulatory matter - 66
Net loss on divestiture of
business 21 -
Unrealized (gain) loss on
foreign currency contracts (4 ) 10
Income tax associated with the
adjustments above((1)) (11 ) (14 )
------------- ------------------------------
Adjusted net income attributable
to GXO((2)) $ 58 $ 34
------------- ------------------------------
Adjusted basic EPS((2)) $ 0.51 $ 0.29
Adjusted diluted EPS((2)) $ 0.50 $ 0.29
Weighted-average shares
outstanding used in computation
of adjusted earnings per share
Basic 114,710 118,991
Diluted((3)) 115,840 119,288
((1) The income tax rate applied to items is based on the GAAP annual
effective tax rate.)
((2) See the "Non-GAAP Financial Measures" section of this press release.)
((3) The three months ended March 31, 2025 calculation of loss per share -
diluted (GAAP) excludes 297 thousand shares due to their anti-dilutive
effect.)
GXO Logistics, Inc.
Other Reconciliations
(Unaudited)
Reconciliation of Cash Flows from Operations to Free Cash Flow:
Three Months
Ended March 31,
------------------
(In millions) 2026 2025
---------------------------------------------- --------- --------
Cash flows from operations((1)) $ 31 $ 29
Capital expenditures (65 ) (78 )
Proceeds from sale of property and equipment 3 1
--------- --------
Free cash flow((2)) $ (31 ) $ (48 )
--------- --------
((1) Net cash provided by operating activities.)
((2) See the "Non-GAAP Financial Measures" section of this press
release.)
Reconciliation of Revenue to Organic Revenue:
Three Months Ended March 31,
----------------------------------------------
(In millions) 2026 2025
-------------------------------- ----------- ----------------------------------
Revenue $ 3,298 $ 2,977
Foreign exchange rates (198 ) -
----------- ----------------------------------
Organic revenue((1)) $ 3,100 $ 2,977
----------- ----------------------------------
Revenue growth((2)) 10.8 %
Organic revenue growth((1)(3)) 4.1 %
((1) See the "Non-GAAP Financial Measures" section of this press release.)
((2) Revenue growth is calculated as the change in the period-over-period
revenue divided by the prior period, expressed as a percentage.)
((3) Organic revenue growth is calculated as the change in the period-over-
period organic revenue divided by the prior period, expressed as a
percentage.)
GXO Logistics, Inc.
Liquidity Reconciliations
(Unaudited)
Reconciliation of Total Debt and Net Debt:
March
(In millions) 31, 2026
------------------------------------------------------------- -------------
Current debt $ 463
Long-term debt 2,646
-------------
Total debt((1)) $ 3,109
-------------
Less: Cash and cash equivalents (excluding restricted cash) (794 )
-------------
Net debt((2)) $ 2,315
-------------
((1) Includes finance leases and other debt of $379 million as of
March 31, 2026.)
((2) See the "Non-GAAP Financial Measures" section of this press release.)
Reconciliation of Total debt to Net income Ratio:
(In millions) March 31, 2026
------------------------------------- -----------------
Total debt $ 3,109
Trailing twelve months net income $ 136
-----------------
Debt to net income ratio 22.9 x
-----------------
Reconciliation of Net Leverage Ratio:
(In millions) March 31, 2026
--------------------------------------------- -------------------------
Net debt((1)) $ 2,315
Trailing twelve months adjusted EBITDA((1)) $ 918
-------------------------
Net leverage ratio((1)) 2.5 x
-------------------------
((1) See the "Non-GAAP Financial Measures" section of this press
release.)
GXO Logistics, Inc.
Return on Invested Capital
(Unaudited)
Adjusted EBITA, net of income taxes paid/received:
Three Months Trailing
Ended March 31, Year Twelve
------------------ Ended Months
December Ended
31, March
(In millions) 2026 2025 2025 31, 2026
------------------------------------ --------- -------- ---------- ------------
Adjusted EBITA((1)) $ 114 $ 83 $ 543 $ 574
Less: Cash (paid) received for
income taxes (6 ) 8 (59 ) (73 )
--------- -------- ---------- ------------
Adjusted EBITA((1)), net of income
taxes paid/received $ 108 $ 91 $ 484 $ 501
--------- -------- ---------- ------------
(1) See the "Non-GAAP Financial Measures" section of this press release.
Return on Invested Capital (ROIC):
March 31,
-------------------------
(In millions) 2026 2025 Average
----------------------------- ------------ ------------ -----------------------
Selected Assets:
Accounts receivable, net $ 2,020 $ 1,895 $ 1,958
Other current assets 397 446 422
Property and equipment, net 1,181 1,216 1,199
Selected Liabilities:
Accounts payable $ (713 ) $ (720 ) $ (717 )
Accrued expenses (1,437 ) (1,398 ) (1,418 )
Other current liabilities (413 ) (396 ) (405 )
------------ ------------ -----------------------
Invested capital $ 1,035 $ 1,043 $ 1,039
------------ ------------ -----------------------
Trailing twelve months net
income to average invested
capital 13.1 %
Operating return on
invested capital((1)(2)) 48.2 %
((1) See the "Non-GAAP Financial Measures" section of this press release.)
((2) The ratio of operating return on invested capital is calculated as
trailing twelve months adjusted EBITA, net of income taxes paid/received,
divided by the average invested capital.)
_______________________________________
(1)( For definitions of non-GAAP measures see the "Non-GAAP Financial Measures"
section in this press release.)
(2)( Our guidance reflects current FX rates.)
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20.04.26
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|GNW-News: GXO meldet Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025 (dpa-AFX)
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26.01.26
|Erste Schätzungen: GXO Logistics zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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