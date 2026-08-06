GXO Logistics Aktie
WKN DE: A3CU51 / ISIN: US36262G1013
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06.08.2026 14:20:38
GNW-News: GXO veröffentlicht Ergebnisse für das zweite Quartal 2026
^* Umsatz von 3,4 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 4,3 % gegenüber dem
Vorjahr; das organische Umsatzwachstum betrug 3,4 %
* Neu gewonnene Aufträge mit einem Umsatzvolumen von 410 Millionen US-Dollar,
34 % mehr als im Vorjahr; rund 40 % davon entfielen auf die strategischen
Wachstumsbranchen Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, Technologie,
Industrie sowie Biowissenschaften
* Für 2026 gesicherte zusätzliche Umsätze von rund 1 Milliarde US-Dollar, ein
Anstieg von 29 % gegenüber dem Vorjahr; für 2027 sind bereits zusätzliche
Umsätze von 353 Millionen US-Dollar gesichert
* Bestätigung der Mittelwerte der Prognosespannen für das bereinigte EBITDA
und den bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie im Gesamtjahr 2026
GREENWICH, Connecticut, Aug. 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- GXO Logistics, Inc.
(https://gxo.com/) (NYSE: GXO) hat heute seine Ergebnisse für das zweite Quartal
2026 veröffentlicht.
Patrick Kelleher, Chief Executive Officer von GXO, erklärt:?In diesem Quartal
jährte sich der Börsengang von GXO als eigenständiges Unternehmen zum fünften
Mal. Zugleich haben wir Ergebnisse erzielt, die die zunehmende Dynamik in
unserem gesamten Geschäft widerspiegeln. Dazu zählen insbesondere die stärksten
Neugeschäftsabschlüsse seit drei Jahren. Der Umsatz stieg auf 3,4 Milliarden US-
Dollar, wobei alle drei Regionen ein organisches Wachstum verzeichneten. Dies
unterstreicht die Widerstandsfähigkeit und Planbarkeit unseres Geschäftsmodells.
Wir gewannen Neugeschäft mit einem Umsatzvolumen von rund 410 Millionen US-
Dollar, 34 % mehr als im Vorjahr. Dazu trugen bedeutende Vertragsabschlüsse mit
einigen der weltweit führenden Marken sowie unsere stärkere Präsenz in den
strategischen Wachstumsbranchen Luft- und Raumfahrt und Verteidigung,
Technologie, Industrie und Biowissenschaften bei."
?Drei Prioritäten bestimmen unseren weiteren Kurs: die Schärfung unserer
Geschäftsstrategie, eine konsequentere Umsetzung durch den GXO Way sowie unsere
Vorreiterrolle bei künstlicher Intelligenz und Automatisierung der nächsten
Generation mit GXO IQ. In allen drei Bereichen haben wir in diesem Quartal
erhebliche Fortschritte erzielt. Unsere geschäftliche Dynamik zeigt sich
besonders deutlich in Nordamerika, einem wichtigen Wachstumsmarkt. Dort lagen
unsere Neugeschäftsabschlüsse im ersten Halbjahr 85 % über dem Vorjahresniveau.
Wir haben das GXO-Way-Playbook eingeführt, und GXO IQ ist von der Einführung der
Plattform in die großflächige Umsetzung übergegangen. Dadurch können wir das
Wertschöpfungspotenzial künstlicher Intelligenz in unserem gesamten Netzwerk
noch besser ausschöpfen.
Mit bereits gesicherten zusätzlichen Umsätzen von mehr als 1 Milliarde US-Dollar
für 2026 und einer Vertriebspipeline, die von 2,3 Milliarden US-Dollar zum
Quartalsende auf rund 2,7 Milliarden US-Dollar im Juli angewachsen ist, verfügen
wir über eine gute Visibilität für den weiteren Jahresverlauf und schaffen
bereits jetzt eine starke Ausgangsbasis für 2027."
Ergebnisse des zweiten Quartals 2026
Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahresquartal um 4,3 % von 3,3 Milliarden US-
Dollar auf 3,4 Milliarden US-Dollar. Der organische Umsatz(1) wuchs um 3,4 %.
Der Nettogewinn belief sich auf 27 Millionen US-Dollar, verglichen mit 28
Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2025. Der verwässerte Gewinn je Aktie lag
bei 0,22 US-Dollar, nach 0,23 US-Dollar im Vorjahresquartal.
Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (?bereinigtes
EBITDA(1)") stieg von 212 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2025 auf 219
Millionen US-Dollar.
Der bereinigte verwässerte Gewinn je Aktie (?bereinigtes verwässertes
EBITDA(1)") erhöhte sich von 0,57 US-Dollar im Vorjahresquartal auf 0,59 US-
Dollar.
GXO erzielte einen Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit von 76 Millionen
US-Dollar, verglichen mit 3 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2025. Der
freie Cashflow(1) belief sich im zweiten Quartal 2026 auf 12 Millionen US-
Dollar. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Mittelabfluss von 43
Millionen US-Dollar verzeichnet.
Liquide Mittel und ausstehende Verbindlichkeiten
Zum 30. Juni 2026 beliefen sich die liquiden Mittel ohne verfügungsbeschränkte
Zahlungsmittel auf 769 Millionen US-Dollar, die ausstehenden
Finanzverbindlichkeiten auf insgesamt 3,2 Milliarden US-Dollar und die
Nettoverschuldung(1) auf 2,4 Milliarden US-Dollar.
Prognose für 2026(2)
Das Unternehmen hat seine Prognose für das Gesamtjahr 2026 wie folgt
aktualisiert:
* Organisches Umsatzwachstum(1) von 4 % bis 5 %;
* Bereinigtes EBITDA(1) von 945 Millionen bis 965 Millionen US-Dollar,
gegenüber der bisherigen Prognose von 935 Millionen bis 975 Millionen US-
Dollar;
* Bereinigter verwässerter Gewinn je Aktie(1) von 2,95 bis 3,15 US-Dollar,
gegenüber der bisherigen Prognose von 2,90 bis 3,20 US-Dollar;
* Free-Cashflow-Konversion(1) von 30 % bis 40 %.
Investorentag
Das Unternehmen veranstaltet seinen Investorentag 2026 am 16. November 2026 an
der New York Stock Exchange. Dabei wird die Unternehmensleitung die langfristige
Strategie, den finanziellen Rahmen und die Möglichkeiten zur Wertschöpfung
erläutern. Die Präsenzveranstaltung beginnt um 9:00 Uhr Eastern Time und wird
zugleich live als Webcast übertragen. Der Webcast und die
Präsentationsunterlagen werden auf der Investor-Relations-Website des
Unternehmens unter investors.gxo.com (https://investors.gxo.com/) verfügbar
sein. Im Anschluss an die Veranstaltung wird eine Aufzeichnung bereitgestellt.
Telefonkonferenz
GXO veranstaltet am Mittwoch, den 5. August 2026, um 8:30 Uhr Eastern Time eine
Telefonkonferenz. Teilnehmer können gebührenfrei (aus den USA/Kanada) unter der
Nummer 877-407-8029 anrufen; internationale Anrufer wählen +1 201-689-8029.
Konferenz-ID: 13761436 Ein Live-Webcast der Telefonkonferenz wird im Bereich
Investor Relations auf der Website des Unternehmens unter investors.gxo.com
(https://investors.gxo.com/) verfügbar sein. Eine Aufzeichnung der
Telefonkonferenz steht bis zum 20. August 2026 zur Verfügung. Die telefonische
Aufzeichnung kann aus den USA und Kanada unter der gebührenfreien Rufnummer
877-660-6853 abgerufen werden. Anrufer aus anderen Ländern wählen
+1 201-612-7415. Für den Zugriff auf die Aufzeichnung ist der Teilnehmercode
13761436 einzugeben.
Über GXO Logistics
GXO Logistics, Inc. (NYSE: GXO) ist der weltweit größte Anbieter von reiner
Kontraktlogistik und profitiert vom schnellen Wachstum des E-Commerce, der
Automatisierung und des Outsourcings. GXO beschäftigt mehr als 150.000
Mitarbeitende an über 1.000 Standorten mit einer Gesamtfläche von mehr als 18,6
Millionen Quadratmetern. Das Unternehmen unterstützt weltweit führende Blue-
Chip-Unternehmen bei der Lösung komplexer logistischer Herausforderungen mit
technologisch fortschrittlichen Supply-Chain- und E-Commerce-Lösungen, die
skalierbar und schnell implementierbar sind. GXO hat seinen Hauptsitz in
Greenwich, Connecticut. Weitere Informationen finden Sie unter GXO.com
(https://gxo.com/). Folgen Sie GXO außerdem auf LinkedIn
(https://www.linkedin.com/company/gxologistics/), X
(https://x.com/gxologistics), Facebook
(https://www.facebook.com/gxologistics/), Instagram
(https://www.instagram.com/gxologistics/) und YouTube
(http://www.youtube.com/@GXOLogistics).
Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen
Wie in den Regeln der Securities and Exchange Commission (?SEC") vorgeschrieben,
stellen wir Überleitungen der in dieser Pressemitteilung enthaltenen Non-GAAP-
Finanzkennzahlen zu den am direktesten vergleichbaren Kennzahlen nach GAAP
bereit, die in den beigefügten Finanztabellen aufgeführt sind.
Die nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen von GXO in dieser
Pressemitteilung umfassen: bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und
Abschreibungen (?bereinigtes EBITDA"), bereinigte EBITDA-Marge, bereinigtes
Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (?bereinigtes EBITA"),
bereinigtes EBITA, abzüglich gezahlter Ertragsteuern, bereinigte EBITA-Marge,
bereinigter, GXO zurechenbarer Nettogewinn, bereinigter Gewinn je Aktie
(unverwässert und verwässert) (?bereinigter Gewinn je Aktie"), freier Cashflow,
Free-Cashflow-Konversion, organischer Umsatz, organisches Umsatzwachstum,
Nettoverschuldungsgrad, Nettoverschuldung und Betriebsrendite auf das
investierte Kapital (?ROIC").
Wir glauben, dass die vorstehenden bereinigten Finanzkennzahlen die Analyse
unserer laufenden Geschäftstätigkeit erleichtern, da in ihnen bestimmte Elemente
nicht enthalten sind, die nicht die eigentliche operative Performance von GXO
widerspiegeln und mit dieser nicht in Zusammenhang stehen, und dass sie Anleger
beim Vergleich mit vorherigen Berichtszeiträumen und bei der Beurteilung von
Trends bezüglich unserer zugrunde liegenden Geschäftstätigkeit unterstützen
können. Andere Unternehmen können diese nicht auf GAAP basierenden
Finanzkennzahlen auf andere Weise berechnen, sodass unsere Kennzahlen
möglicherweise nicht mit ähnlich benannten Kennzahlen anderer Unternehmen
vergleichbar sind. Die nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen von GXO
sollten nur als ergänzende Kennzahlen zu unserer operativen Performance dienen.
Das bereinigte EBITDA, das bereinigte EBITA, der bereinigte auf GXO entfallende
Jahresüberschuss und das bereinigte Ergebnis je Aktie enthalten Anpassungen für
Transaktions- und Integrationskosten, Restrukturierungskosten, nicht realisierte
Gewinne und Verluste aus Devisentermingeschäften, eine regulatorische
Angelegenheit sowie den Nettoverlust aus der Veräußerung von Geschäftsbereichen,
wie in den beigefügten Finanztabellen dargestellt. Transaktions- und
Integrationsanpassungen umfassen in der Regel zusätzliche Kosten im Zusammenhang
mit tatsächlichen oder geplanten Akquisitionen. Dazu können Beratungshonorare,
Bindungsprämien, interne Gehälter und Löhne gehören, sofern die betreffenden
Mitarbeitenden in Vollzeit für Integrations- und Transformationsaktivitäten
eingesetzt werden, sowie bestimmte Kosten im Zusammenhang mit der Integration
und Trennung von IT-Systemen. Die Restrukturierungskosten und sonstigen
Aufwendungen bestanden hauptsächlich aus Abfindungen an ausscheidende Mitglieder
des Führungsteams des Unternehmens sowie an einzelne Mitarbeitende im Rahmen
einer Initiative zur Optimierung der Unternehmensausgaben. Die regulatorische
Angelegenheit bezieht sich auf einen Vergleich mit Aufsichtsbehörden. Ein
Nettoverlust aus der Veräußerung von Geschäftstätigkeiten bezieht sich auf den
Abschreibungsverlust im Rahmen einer Klassifizierung als zur Veräußerung
gehalten.
Wir sind der Ansicht, dass das bereinigte EBITDA, die bereinigte EBITDA-Marge,
das bereinigte EBITA, das bereinigte EBITA nach Abzug der gezahlten
Ertragsteuern und die bereinigte EBITA-Marge die Vergleichbarkeit von Zeitraum
zu Zeitraum verbessern, indem sie die Auswirkungen unserer Kapitalstruktur
(Zinsaufwendungen), der Assets (Abschreibungen), der steuerlichen Auswirkungen
und anderer Anpassungen, wie sie in den beigefügten Finanztabellen aufgeführt
sind, eliminieren, die nach Ansicht des Managements nicht das operative
Kerngeschäft widerspiegeln und somit Investoren bei der Beurteilung von Trends
in unseren zugrunde liegenden Geschäften unterstützen.
Wir sind der Ansicht, dass der organische Umsatz und das organische
Umsatzwachstum wichtige Kennzahlen sind, da sie die Auswirkungen von
Wechselkursschwankungen ausschließen.
Wir sind der Auffassung, dass der bereinigte, GXO zurechenbare Jahresüberschuss
und der bereinigte Gewinn je Aktie die Vergleichbarkeit unserer
Betriebsergebnisse zwischen den einzelnen Berichtszeiträumen verbessern. Diese
Kennzahlen schließen bestimmte Aufwendungen und Erträge aus, die in den
beigefügten Finanztabellen näher erläutert werden und nach Einschätzung der
Unternehmensleitung nicht unsere Kerngeschäftstätigkeit widerspiegeln. Dazu
zählen unter anderem Abschreibungen auf erworbene immaterielle Vermögenswerte.
Wir sind der Auffassung, dass der freie Cashflow und die Free-Cashflow-
Konversion wichtige Kennzahlen für unsere Fähigkeit sind, fällige
Verbindlichkeiten zu begleichen und andere Kapitalverwendungen zu finanzieren,
die nach unserer Einschätzung zur Steigerung des Unternehmenswerts für Aktionäre
beitragen. Wir berechnen den freien Cashflow als Cashflow aus laufender
Geschäftstätigkeit abzüglich der Investitionen und zuzüglich der Erlöse aus dem
Verkauf von Immobilien und Anlagen. Die Free-Cashflow-Konversion berechnen wir,
indem wir den freien Cashflow durch das bereinigte EBITDA teilen und das
Ergebnis als Prozentsatz ausdrücken.
Wir sind der Ansicht, dass die Nettoverschuldung und die Nettoverschuldungsquote
wichtige Kennzahlen für unsere allgemeine Liquiditätslage sind. Die
Nettoverschuldung wird berechnet, indem Zahlungsmittel und
Zahlungsmitteläquivalente ohne gebundene Zahlungsmittel von der
Gesamtverschuldung abgezogen werden. Die Nettoverschuldungsquote ergibt sich
anschließend aus dem Verhältnis der Nettoverschuldung zum bereinigten EBITDA der
letzten zwölf Monate. Wir berechnen den ROIC als unser bereinigtes EBITA der
letzten zwölf Monate, abzüglich der gezahlten Ertragssteuern, geteilt durch das
durchschnittlich investierte Kapital. Wir glauben, dass das ROIC den Anlegern
eine wichtige Perspektive darauf bietet, wie wirksam GXO Kapital einsetzt, und
nutzen diese Kennzahl intern als Ziel auf hoher Ebene, um die Gesamtperformance
über den gesamten Geschäftszyklus hinweg zu beurteilen.
Das Management nutzt diese nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen bei
finanziellen, operativen und Planungsentscheidungen sowie bei der Beurteilung
der laufenden Performance von GXO.
Eine Überleitung unserer Non-GAAP-Finanzziele für das Gesamtjahr 2026 -
organisches Umsatzwachstum, bereinigtes EBITDA, bereinigter verwässerter Gewinn
je Aktie und Free-Cashflow-Konversion - auf die jeweils entsprechenden GAAP-
Kennzahlen ist ohne unverhältnismäßigen Aufwand nicht möglich. Grund hierfür
sind die Schwankungsbreite und die Komplexität der oben beschriebenen
Überleitungsposten, die bei der Ermittlung dieser Non-GAAP-Zielkennzahlen
unberücksichtigt bleiben. Schwankungen dieser Posten können erhebliche
Auswirkungen auf unsere künftigen nach GAAP ausgewiesenen Finanzergebnisse
haben. Daher sind wir nicht in der Lage, die für eine solche Überleitung
erforderlichen zukunftsgerichteten Gewinn- und Cashflow-Rechnungen nach GAAP zu
erstellen.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von
Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung sowie
Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils geltenden
Fassung. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind
zukunftsgerichtete Aussagen oder können als solche angesehen werden. Dazu
gehören unter anderem unsere Finanzprognose für das Gesamtjahr 2026 in Bezug auf
organisches Umsatzwachstum, bereinigtes EBITDA, bereinigten verwässerten Gewinn
je Aktie und Free-Cashflow-Konversion. Zukunftsgerichtete Aussagen lassen sich
mitunter an Begriffen wie?voraussehen",?schätzen",?glauben",?fortsetzen",
?könnte",?beabsichtigen",?planen",?potenziell",?prognostizieren",?sollte",
?wird",?erwarten",?Ziel",?Prognose",?Zielvorgabe",?Ausblick",?Bemühungen"
oder?Entwicklung" sowie an deren Verneinung oder an vergleichbaren
Formulierungen erkennen. Das Fehlen dieser Begriffe bedeutet jedoch nicht, dass
die Aussagen nicht zukunftsgerichtet sind. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren
auf bestimmten Annahmen und Analysen des Unternehmens vor dem Hintergrund seiner
Erfahrung und seiner Wahrnehmung historischer Trends, aktueller Bedingungen und
erwarteter zukünftiger Entwicklungen sowie weiterer Faktoren, die das
Unternehmen unter den gegebenen Umständen für angemessen hält.
Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten
Risiken, Ungewissheiten und Annahmen. Diese können dazu führen, dass die
tatsächlichen Ergebnisse, das tatsächliche Geschäftsvolumen, die tatsächliche
Leistung oder die tatsächlichen Erfolge wesentlich von den künftigen
Ergebnissen, dem künftigen Geschäftsvolumen, der künftigen Leistung oder den
künftigen Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen
ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Zu den Faktoren, die zu
einer wesentlichen Abweichung führen oder dazu beitragen könnten, gehören unter
anderem die in unseren bei der SEC eingereichten Unterlagen beschriebenen
Risiken sowie die folgenden Faktoren: die allgemeine Wirtschaftslage;
Herausforderungen in der Lieferkette, einschließlich Arbeitskräftemangel;
Wettbewerb und Preisdruck; unsere Fähigkeit, unsere Investitionen in
Sachanlagen, einschließlich Ausrüstung, Servicezentren und Lager, an die
jeweiligen Anforderungen unserer Kunden anzupassen; unsere Fähigkeit,
übernommene Unternehmen, einschließlich Wincanton, erfolgreich zu integrieren
und die erwarteten Vorteile, Synergien, Kosteneinsparungen und
Gewinnsteigerungspotenziale zu realisieren; die Möglichkeit, dass Übernahmen
nicht erfolgreich sind oder andere Risiken oder Entwicklungen mit sich bringen,
die sich nachteilig auf unsere Finanzlage und unsere Ergebnisse auswirken;
unsere Fähigkeit, geeignete Informationstechnologiesysteme zu entwickeln und zu
implementieren sowie Ausfälle oder Sicherheitsverletzungen dieser Systeme zu
verhindern; unsere Verschuldung; unsere Fähigkeit, Fremd- und Eigenkapital zu
beschaffen; Rechtsstreitigkeiten; arbeitsrechtliche Angelegenheiten,
einschließlich unserer Fähigkeit, unsere Subunternehmer zu steuern, sowie
Risiken im Zusammenhang mit Arbeitskonflikten in den Betrieben unserer Kunden
und mit Bemühungen von Gewerkschaften, unsere Mitarbeitenden zu organisieren;
Risiken im Zusammenhang mit leistungsorientierten Pensionsplänen für unsere
derzeitigen und ehemaligen Mitarbeitenden; unsere Fähigkeit, erforderliche
Fachkräfte zu gewinnen und zu halten; gestiegene Arbeitskosten;
Wechselkursschwankungen; Schwankungen fester und variabler Zinssätze;
Schwankungen des Kundenvertrauens und der Kundenausgaben; Fragen im Zusammenhang
mit unseren Rechten an geistigem Eigentum; staatliche Regulierung,
einschließlich Umweltgesetzen, Vorschriften zur Einhaltung von
Handelsbestimmungen sowie Änderungen der internationalen Handelspolitik und der
Steuervorschriften; staatliche oder politische Maßnahmen, einschließlich des
Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union;
Naturkatastrophen, Terroranschläge oder ähnliche Vorfälle; Rufschädigung;
wesentliche Störungen unseres Betriebs; unsere Unfähigkeit, das erwartete oder
angestrebte Niveau bei Umsatzwachstum, Cash-Generierung, Kosteneinsparungen,
Rentabilitäts- und Margenverbesserung, finanzielle Disziplin oder Stärkung
unserer Wettbewerbsfähigkeit und unseres Betriebs zu erreichen; das Versäumnis,
die Bestände unserer Kunden ordnungsgemäß zu verwalten; das Versäumnis,
künstliche Intelligenz und humanoide Roboter im Zusammenhang mit unserer
Wachstumsstrategie erfolgreich zu integrieren; die Auswirkungen potenzieller
Cyberangriffe und Verstöße gegen die Informationssicherheit oder
Datensicherheit; die Unfähigkeit, Technologieinitiativen oder Geschäftssysteme
erfolgreich umzusetzen; unsere Fähigkeit, Ziele in den Bereichen Umwelt,
Soziales und Unternehmensführung zu erreichen; sowie eine Feststellung der US-
Steuerbehörde IRS, dass die Ausschüttung oder bestimmte damit verbundene
Ausgliederungstransaktionen als steuerpflichtige Transaktionen zu behandeln
sind. Andere unbekannte oder unvorhersehbare Faktoren können bewirken, dass die
tatsächlichen Ergebnisse ggf. wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen
abweichen: Solche zukunftsgerichteten Aussagen sollten daher im Lichte solcher
Faktoren ausgelegt werden.
Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung unterliegen diesen
Warnhinweisen, und es kann nicht zugesichert werden, dass die Ergebnisse oder
Entwicklungen, die von uns erwartet werden, tatsächlich eintreten oder dass sie,
falls sie tatsächlich eintreten, die erwarteten Folgen oder Auswirkungen für
bzw. auf uns oder unser Unternehmen oder unsere Geschäftstätigkeit haben werden.
In dieser Pressemitteilung getätigte zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur für
das Datum dieser Mitteilung, und wir übernehmen keine Verpflichtung, um spätere
Ereignisse oder Umstände, geänderte Erwartungen oder das Eintreten unerwarteter
Ereignisse widerzuspiegeln, soweit dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.
Ansprechpartner für Investoren
Kristine Kubacki, CFA
+1 (203) 769-7206
kristine.kubacki@gxo.com (mailto:kristine.kubacki@gxo.com)
Ansprechpartner für Medien
Matthew Schmidt
+1 (203) 307-2809
matt.schmidt@gxo.com (mailto:matt.schmidt@gxo.com)
GXO Logistics, Inc.
Condensed Consolidated Statements of Operations
(Unaudited)
Three Months Ended June
30, Six Months Ended June 30,
--------------------------- --------------------------
(Dollars in millions,
shares in thousands,
except per share
amounts) 2026 2025 2026 2025
------------------------ ------------- ------------- ------------- ------------
Revenue $ 3,441 $ 3,299 $ 6,739 $ 6,276
Direct operating
expense 2,933 2,813 5,741 5,371
Selling, general and
administrative expense 295 272 591 533
Depreciation and
amortization expense 117 110 232 219
Transaction and
integration costs 12 14 28 36
Restructuring costs
and other 5 2 8 19
Regulatory matter - (1 ) - 65
Net loss on
divestiture of
business 2 - 23 -
------------- ------------- ------------- ------------
Operating income 77 89 116 33
Other income
(expense), net 6 (10 ) 16 (15 )
Interest expense, net (35 ) (36 ) (67 ) (68 )
------------- ------------- ------------- ------------
Income (loss) before
income taxes 48 43 65 (50 )
Income tax expense (21 ) (15 ) (33 ) (17 )
------------- ------------- ------------- ------------
Net income (loss) 27 28 32 (67 )
Net income
attributable to
noncontrolling
interests ("NCI") (2 ) (2 ) (3 ) (3 )
------------- ------------- ------------- ------------
Net income (loss)
attributable to GXO $ 25 $ 26 $ 29 $ (70 )
------------- ------------- ------------- ------------
Earnings (loss) per
share
Basic $ 0.22 $ 0.23 $ 0.25 $ (0.60 )
Diluted $ 0.22 $ 0.23 $ 0.25 $ (0.60 )
Weighted-average
shares outstanding
used in computation of
earnings (loss) per
share
Basic 115,013 114,812 114,862 116,890
Diluted 115,718 115,055 115,780 116,890
GXO Logistics, Inc.
Condensed Consolidated Balance Sheets
(Unaudited)
December
June 30, 31,
(Dollars in millions, shares in thousands, except
per share amounts) 2026 2025
------------------------------------------------------ ------------ -----------
ASSETS
Current assets
Cash and cash equivalents $ 769 $ 854
Accounts receivable, net of allowance of $14 and $15 2,070 2,028
Other current assets 414 406
------------ -----------
Total current assets 3,253 3,288
------------ -----------
Long-term assets
Property and equipment, net of accumulated
depreciation of $2,208 and $2,126 1,261 1,151
Operating lease assets 2,698 2,563
Goodwill 3,727 3,781
Intangible assets, net of accumulated amortization
of $805 and $781 839 909
Other long-term assets 593 570
------------ -----------
Total long-term assets 9,118 8,974
------------ -----------
Total assets $ 12,371 $ 12,262
------------ -----------
LIABILITIES AND EQUITY
Current liabilities
Accounts payable $ 707 $ 758
Accrued expenses 1,445 1,492
Current debt 751 446
Current operating lease liabilities 779 745
Other current liabilities 439 434
------------ -----------
Total current liabilities 4,121 3,875
------------ -----------
Long-term liabilities
Long-term debt 2,452 2,619
Long-term operating lease liabilities 2,137 2,044
Other long-term liabilities 639 709
------------ -----------
Total long-term liabilities 5,228 5,372
------------ -----------
Commitments and Contingencies
Stockholders' Equity
Common Stock, $0.01 par value per share; 300,000
shares authorized, 120,458 and 119,868 shares issued
and 114,770 and 114,512 shares outstanding,
respectively 1 1
Treasury stock, at cost; 5,688 and 5,356 shares,
respectively (218 ) (202 )
Preferred Stock, $0.01 par value per share; 10,000
shares authorized, 0 issued and outstanding - -
Additional Paid-In Capital ("APIC") 2,680 2,667
Retained earnings 747 718
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss)
("AOCIL") (223 ) (201 )
------------ -----------
Total stockholders' equity before NCI 2,987 2,983
------------ -----------
NCI 35 32
------------ -----------
Total equity 3,022 3,015
------------ -----------
Total liabilities and equity $ 12,371 $ 12,262
------------ -----------
GXO Logistics, Inc.
Condensed Consolidated Statements of Cash Flows
(Unaudited)
Six Months Ended June 30,
--------------------------
(In millions) 2026 2025
---------------------------------------------------- ----------- --------------
Cash flows from operating activities:
Net income (loss) $ 32 $ (67 )
Adjustments to reconcile net income (loss) to net
cash provided by operating activities
Depreciation and amortization expense 232 219
Stock-based compensation expense 23 23
Deferred tax benefit (1 ) (25 )
Other (8 ) 7
Changes in operating assets and liabilities
Accounts receivable (63 ) 18
Other assets (36 ) 39
Accounts payable (44 ) (151 )
Accrued expenses and other liabilities (28 ) (31 )
----------- --------------
Net cash provided by operating activities 107 32
----------- --------------
Cash flows from investing activities:
Capital expenditures (130 ) (125 )
Proceeds from sale of property and equipment 4 2
----------- --------------
Net cash used in investing activities (126 ) (123 )
----------- --------------
Cash flows from financing activities:
Common stock repurchased and excise tax paid (18 ) (200 )
Net borrowings under revolving credit facilities - 8
Repayments of debt - (55 )
Repayments of finance lease obligations (25 ) (24 )
Proceeds from exercise of stock options 7 -
Taxes paid related to net share settlement of
equity awards (17 ) (7 )
Net obligations under factoring arrangements (10 ) (12 )
Net changes in bank overdraft positions 1 64
Other - (1 )
----------- --------------
Net cash used in financing activities (62 ) (227 )
----------- --------------
Effect of exchange rates on cash and cash
equivalents (3 ) 40
----------- --------------
Net decrease in cash, restricted cash and cash
equivalents (84 ) (278 )
Cash, restricted cash and cash equivalents,
beginning of period 857 485
----------- --------------
Cash, restricted cash and cash equivalents, end of
period $ 773 $ 207
----------- --------------
Non-cash financing activities:
Excise tax liability related to stock repurchases $ - $ 2
Reconciliation of cash, restricted cash and cash June December
equivalents 30, 2026 31, 2025
----------- --------------
Cash and cash equivalents $ 769 $ 854
Restricted Cash (included in Other current assets) 3 2
Restricted Cash (included in Other long-term
assets) 1 1
----------- --------------
Total cash, restricted cash and cash equivalents $ 773 $ 857
----------- --------------
GXO Logistics, Inc.
Key Data
Disaggregation of Revenue
(Unaudited)
Revenue disaggregated by geographical area was as follows:
Three Months Ended Six Months Ended June
June 30, 30,
----------------------- ----------------------
(In millions) 2026 2025 2026 2025
---------------- --------- ----------- ----------- ----------
United Kingdom $ 1,684 $ 1,590 $ 3,279 $ 2,981
United States 782 767 1,533 1,519
Netherlands 256 253 526 485
France 213 216 421 402
Spain 181 166 343 309
Italy 112 105 221 200
Other 213 202 416 380
----------- ----------- ----------- ----------
Total $ 3,441 $ 3,299 $ 6,739 $ 6,276
----------- ----------- ----------- ----------
The Company's revenue can also be disaggregated by various verticals,
reflecting the customers' principal industry. Revenue disaggregated by
industry was as follows:
Three Months Ended
June 30, Six Months Ended June 30,
----------------------- ------------------------------
(In millions) 2026 2025 2026 2025
------------------------ ----------- ----------- ----------- ------------------
Omnichannel retail $ 1,637 $ 1,626 $ 3,198 $ 3,048
Technology and
consumer electronics 439 402 872 795
Industrial and
manufacturing 408 403 802 765
Consumer packaged
goods 331 290 665 574
Food and beverage 341 359 658 673
Other 285 219 544 421
----------- ----------- ----------- ------------------
Total $ 3,441 $ 3,299 $ 6,739 $ 6,276
----------- ----------- ----------- ------------------
GXO Logistics, Inc.
Reconciliation of Net Income (Loss) to Adjusted EBITDA
and Adjusted EBITDA Margins
(Unaudited)
Three Months Ended Six Months Ended June Trailing
June 30, 30, Twelve
----------------------- ----------------------- Year Months
Ended Ended
December June
(In millions) 2026 2025 2026 2025 31, 2025 30, 2026
---------------- ----------- ----------- ----------- ----------- ---------- ---------
Net income
(loss)
attributable
to GXO $ 25 $ 26 $ 29 $ (70 ) $ 32 $ 131
Net income
attributable
to NCI 2 2 3 3 4 4
----------- ----------- ----------- ----------- ---------- ---------
Net income
(loss) $ 27 $ 28 $ 32 $ (67 ) $ 36 $ 135
----------- ----------- ----------- ----------- ---------- ---------
Interest
expense, net 35 36 67 68 133 132
Income tax
expense 21 15 33 17 68 84
Depreciation
and
amortization
expense 117 110 232 219 457 470
Transaction
and
integration
costs 12 14 28 36 54 46
Restructuring
costs and
other 5 2 8 19 27 16
Regulatory
matter - (1 ) - 65 65 -
Net loss on
divestiture of
business 2 - 23 - 34 57
Unrealized
(gain) loss on
foreign
currency
contracts - 8 (4 ) 18 7 (15 )
----------- ----------- ----------- ----------- ---------- ---------
Adjusted
EBITDA((1)) $ 219 $ 212 $ 419 $ 375 $ 881 $ 925
----------- ----------- ----------- ----------- ---------- ---------
Revenue $ 3,441 $ 3,299 $ 6,739 $ 6,276
Operating
income $ 77 $ 89 $ 116 $ 33
Operating
income
margin((2)) 2.2 % 2.7 % 1.7 % 0.5 %
Adjusted
EBITDA
margin((1)(3)) 6.4 % 6.4 % 6.2 % 6.0 %
((1) See the "Non-GAAP Financial Measures" section of this press release.)
((2) Operating income margin )(is calculated)( as operating income divided by
revenue for the period.)
((3) Adjusted EBITDA margin )(is calculated)( as adjusted EBITDA divided by revenue
for the period.)
GXO Logistics, Inc.
Reconciliation of Net Income (Loss) to Adjusted EBITA
and Adjusted EBITA Margins
(Unaudited)
Three Months Ended Six Months Ended June Trailing
June 30, 30, Twelve
----------------------- ----------------------- Year Months
Ended Ended
December June
(In millions) 2026 2025 2026 2025 31, 2025 30, 2026
---------------- ----------- ----------- ----------- ----------- ---------- ---------
Net income
(loss)
attributable
to GXO $ 25 $ 26 $ 29 $ (70 ) $ 32 $ 131
Net income
attributable
to NCI 2 2 3 3 4 4
----------- ----------- ----------- ----------- ---------- ---------
Net income
(loss) $ 27 $ 28 $ 32 $ (67 ) $ 36 $ 135
----------- ----------- ----------- ----------- ---------- ---------
Interest
expense, net 35 36 67 68 133 132
Income tax
expense 21 15 33 17 68 84
Amortization
of intangible
assets
acquired 28 30 57 59 119 117
Transaction
and
integration
costs 12 14 28 36 54 46
Restructuring
costs and
other 5 2 8 19 27 16
Regulatory
matter - (1 ) - 65 65 -
Net loss on
divestiture of
business 2 - 23 - 34 57
Unrealized
(gain) loss on
foreign
currency
contracts - 8 (4 ) 18 7 (15 )
----------- ----------- ----------- ----------- ---------- ---------
Adjusted
EBITA((1)) $ 130 $ 132 $ 244 $ 215 $ 543 $ 572
----------- ----------- ----------- ----------- ---------- ---------
Revenue $ 3,441 $ 3,299 $ 6,739 $ 6,276
Adjusted EBITA
margin((1)(2)) 3.8 % 4.0 % 3.6 % 3.4 %
((1) See the "Non-GAAP Financial Measures" section of this press release.)
((2) Adjusted EBITA margin )(is calculated)( as adjusted EBITA divided by revenue
for the period.)
GXO Logistics, Inc.
Reconciliation of Net Income (Loss) to Adjusted Net Income
and Adjusted Earnings Per Share
(Unaudited)
(Dollars in millions, Three Months Ended June
shares in thousands, 30, Six Months Ended June 30,
except per share --------------------------- --------------------------
amounts) 2026 2025 2026 2025
------------------------ ------------- ------------- ------------- ------------
Net income (loss) $ 27 $ 28 $ 32 $ (67 )
Net income
attributable to NCI (2 ) (2 ) (3 ) (3 )
------------- ------------- ------------- ------------
Net income (loss)
attributable to GXO $ 25 $ 26 $ 29 $ (70 )
------------- ------------- ------------- ------------
Amortization of
intangible assets
acquired 28 30 57 59
Transaction and
integration costs 12 14 28 36
Restructuring costs
and other 5 2 8 19
Regulatory matter - (1 ) - 65
Net loss on
divestiture of
business 2 - 23 -
Unrealized (gain) loss
on foreign currency
contracts - 8 (4 ) 18
Income tax associated
with the adjustments
above((1)) (4 ) (13 ) (15 ) (27 )
------------- ------------- ------------- ------------
Adjusted net income
attributable to
GXO((2)) $ 68 $ 66 $ 126 $ 100
------------- ------------- ------------- ------------
Adjusted basic
EPS((2)) $ 0.59 $ 0.57 $ 1.10 $ 0.86
Adjusted diluted
EPS((2)) $ 0.59 $ 0.57 $ 1.09 $ 0.85
Weighted-average
shares outstanding
used in computation of
adjusted earnings per
share
Basic 115,013 114,812 114,862 116,890
Diluted((3)) 115,718 115,055 115,780 117,160
((1) The income tax rate applied to items is based on the GAAP annual
effective tax rate.)
((2) See the "Non-GAAP Financial Measures" section of this press release.)
((3) The six months ended June 30, 2025, calculation of earnings per share -
diluted (GAAP) excludes 270 thousand shares due to their anti-dilutive
effect.)
GXO Logistics, Inc.
Other Reconciliations
(Unaudited)
Reconciliation of Cash Flows from Operations to Free Cash Flow:
Three Months Ended Six Months Ended
June 30, June 30,
--------------------- --------------------
(In millions) 2026 2025 2026 2025
------------------------------------ ---------- ---------- ---------- ---------
Cash flows from operations((1)) $ 76 $ 3 $ 107 $ 32
Capital expenditures (65 ) (47 ) (130 ) (125 )
Proceeds from sale of property and
equipment 1 1 4 2
---------- ---------- ---------- ---------
Free cash flow((2)) $ 12 $ (43 ) $ (19 ) $ (91 )
---------- ---------- ---------- ---------
((1) Net cash provided by operating activities.)
((2) See the "Non-GAAP Financial Measures" section of this press release.)
Reconciliation of Revenue to Organic Revenue:
Three Months Ended
June 30, Six Months Ended June 30,
----------------------- ------------------------------
(In millions) 2026 2025 2026 2025
------------------------ ----------- ----------- ----------- ------------------
Revenue $ 3,441 $ 3,299 $ 6,739 $ 6,276
Foreign exchange rates (29 ) - (227 ) -
----------- ----------- ----------- ------------------
Organic revenue((1)) $ 3,412 $ 3,299 $ 6,512 $ 6,276
----------- ----------- ----------- ------------------
Revenue growth((2)) 4.3 % 7.4 %
Organic revenue
growth((1)(3)) 3.4 % 3.8 %
((1) See the "Non-GAAP Financial Measures" section of this press release.)
((2) Revenue growth is calculated as the change in the period-over-period
revenue divided by the prior period, expressed as a percentage.)
((3) Organic revenue growth is calculated as the change in the period-over-
period organic revenue divided by the prior period, expressed as a
percentage.)
GXO Logistics, Inc.
Liquidity Reconciliations
(Unaudited)
Reconciliation of Total Debt and Net Debt:
June
(In millions) 30, 2026
--------------------------------------------------------------- ----------
Current debt $ 751
Long-term debt 2,452
----------
Total debt((1)) $ 3,203
----------
Plus: Bank overdrafts (included in Other current liabilities) 1
Less: Cash and cash equivalents (excluding restricted cash) (769 )
----------
Net debt((2)) $ 2,435
----------
((1) Includes finance leases and other debt of $479 million as of
June 30, 2026.)
((2) See the "Non-GAAP Financial Measures" section of this press
release.)
Reconciliation of Total debt to Net income Ratio:
(In millions) June 30, 2026
------------------------------------- --------------------
Total debt $ 3,203
Trailing twelve months net income $ 135
--------------------
Debt to net income ratio 23.7 x
--------------------
Reconciliation of Net Leverage Ratio:
(In millions) June 30, 2026
----------------------------------------------- -------------------------
Net debt((1)) $ 2,435
Trailing twelve months adjusted EBITDA((1)) $ 925
-------------------------
Net leverage ratio((1)) 2.6 x
-------------------------
(1) See the "Non-GAAP Financial Measures" section of this press release.
GXO Logistics, Inc.
Return on Invested Capital
(Unaudited)
Adjusted EBITA, net of
income taxes paid:
Six Months Ended Trailing
June 30, Twelve
--------------------- Months
Year Ended Ended
December June
(In millions) 2026 2025 31, 2025 30, 2026
---------------------------- ---------- ---------- --------------- ------------
Adjusted EBITA((1)) $ 244 $ 215 $ 543 $ 572
Less: Cash paid for income
taxes (30 ) (10 ) (59 ) (79 )
---------- ---------- --------------- ------------
Adjusted EBITA((1)), net
of income taxes paid $ 214 $ 205 $ 484 $ 493
---------- ---------- --------------- ------------
((1) See the "Non-GAAP Financial Measures" section of this press release.)
Return on Invested Capital (ROIC):
June 30,
-------------------------
(In millions) 2026 2025 Average
------------------------------ ------------ ------------ ----------------------
Selected Assets:
Accounts receivable, net $ 2,070 $ 1,950 $ 2,010
Other current assets 414 434 424
Property and equipment, net 1,261 1,264 1,263
Selected Liabilities:
Accounts payable $ (707 ) $ (691 ) $ (699 )
Accrued expenses (1,445 ) (1,381 ) (1,413 )
Other current
liabilities((1)) (438 ) (452 ) (445 )
------------ ------------ ----------------------
Invested capital $ 1,155 $ 1,124 $ 1,140
------------ ------------ ----------------------
Trailing twelve months net
income to average invested
capital 11.8 %
Operating return on invested
capital((2)(3)) 43.2 %
((1) As of June 30, 2026 and June 30, 2025, excludes $1 million and
$64 million of bank overdraft, respectively.)
((2) See the "Non-GAAP Financial Measures" section of this press release.)
((3) The ratio of operating return on invested capital is calculated as
trailing twelve months adjusted EBITA, net of income taxes paid, divided by
the average invested capital.)
__________________________________
(1)( Pour consulter les définitions des indicateurs non conformes aux PCGR,
veuillez vous reporter à la rubrique « Indicateurs financiers non conformes aux
PCGR » du présent communiqué de presse.)
(2)( Nos prévisions tiennent compte des taux de change actuels.)
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20.04.26
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09.02.26
|Ausblick: GXO Logistics zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu GXO Logistics Inc Registered Shs When Issued
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