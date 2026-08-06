GNW-News: GXO veröffentlicht Ergebnisse für das zweite Quartal 2026

^* Umsatz von 3,4 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 4,3 % gegenüber dem

Vorjahr; das organische Umsatzwachstum betrug 3,4 %

* Neu gewonnene Aufträge mit einem Umsatzvolumen von 410 Millionen US-Dollar,

34 % mehr als im Vorjahr; rund 40 % davon entfielen auf die strategischen

Wachstumsbranchen Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, Technologie,

Industrie sowie Biowissenschaften

* Für 2026 gesicherte zusätzliche Umsätze von rund 1 Milliarde US-Dollar, ein

Anstieg von 29 % gegenüber dem Vorjahr; für 2027 sind bereits zusätzliche

Umsätze von 353 Millionen US-Dollar gesichert

* Bestätigung der Mittelwerte der Prognosespannen für das bereinigte EBITDA

und den bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie im Gesamtjahr 2026

GREENWICH, Connecticut, Aug. 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- GXO Logistics, Inc.

(https://gxo.com/) (NYSE: GXO) hat heute seine Ergebnisse für das zweite Quartal

2026 veröffentlicht.

Patrick Kelleher, Chief Executive Officer von GXO, erklärt:?In diesem Quartal

jährte sich der Börsengang von GXO als eigenständiges Unternehmen zum fünften

Mal. Zugleich haben wir Ergebnisse erzielt, die die zunehmende Dynamik in

unserem gesamten Geschäft widerspiegeln. Dazu zählen insbesondere die stärksten

Neugeschäftsabschlüsse seit drei Jahren. Der Umsatz stieg auf 3,4 Milliarden US-

Dollar, wobei alle drei Regionen ein organisches Wachstum verzeichneten. Dies

unterstreicht die Widerstandsfähigkeit und Planbarkeit unseres Geschäftsmodells.

Wir gewannen Neugeschäft mit einem Umsatzvolumen von rund 410 Millionen US-

Dollar, 34 % mehr als im Vorjahr. Dazu trugen bedeutende Vertragsabschlüsse mit

einigen der weltweit führenden Marken sowie unsere stärkere Präsenz in den

strategischen Wachstumsbranchen Luft- und Raumfahrt und Verteidigung,

Technologie, Industrie und Biowissenschaften bei."

?Drei Prioritäten bestimmen unseren weiteren Kurs: die Schärfung unserer

Geschäftsstrategie, eine konsequentere Umsetzung durch den GXO Way sowie unsere

Vorreiterrolle bei künstlicher Intelligenz und Automatisierung der nächsten

Generation mit GXO IQ. In allen drei Bereichen haben wir in diesem Quartal

erhebliche Fortschritte erzielt. Unsere geschäftliche Dynamik zeigt sich

besonders deutlich in Nordamerika, einem wichtigen Wachstumsmarkt. Dort lagen

unsere Neugeschäftsabschlüsse im ersten Halbjahr 85 % über dem Vorjahresniveau.

Wir haben das GXO-Way-Playbook eingeführt, und GXO IQ ist von der Einführung der

Plattform in die großflächige Umsetzung übergegangen. Dadurch können wir das

Wertschöpfungspotenzial künstlicher Intelligenz in unserem gesamten Netzwerk

noch besser ausschöpfen.

Mit bereits gesicherten zusätzlichen Umsätzen von mehr als 1 Milliarde US-Dollar

für 2026 und einer Vertriebspipeline, die von 2,3 Milliarden US-Dollar zum

Quartalsende auf rund 2,7 Milliarden US-Dollar im Juli angewachsen ist, verfügen

wir über eine gute Visibilität für den weiteren Jahresverlauf und schaffen

bereits jetzt eine starke Ausgangsbasis für 2027."

Ergebnisse des zweiten Quartals 2026

Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahresquartal um 4,3 % von 3,3 Milliarden US-

Dollar auf 3,4 Milliarden US-Dollar. Der organische Umsatz(1) wuchs um 3,4 %.

Der Nettogewinn belief sich auf 27 Millionen US-Dollar, verglichen mit 28

Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2025. Der verwässerte Gewinn je Aktie lag

bei 0,22 US-Dollar, nach 0,23 US-Dollar im Vorjahresquartal.

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (?bereinigtes

EBITDA(1)") stieg von 212 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2025 auf 219

Millionen US-Dollar.

Der bereinigte verwässerte Gewinn je Aktie (?bereinigtes verwässertes

EBITDA(1)") erhöhte sich von 0,57 US-Dollar im Vorjahresquartal auf 0,59 US-

Dollar.

GXO erzielte einen Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit von 76 Millionen

US-Dollar, verglichen mit 3 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2025. Der

freie Cashflow(1) belief sich im zweiten Quartal 2026 auf 12 Millionen US-

Dollar. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Mittelabfluss von 43

Millionen US-Dollar verzeichnet.

Liquide Mittel und ausstehende Verbindlichkeiten

Zum 30. Juni 2026 beliefen sich die liquiden Mittel ohne verfügungsbeschränkte

Zahlungsmittel auf 769 Millionen US-Dollar, die ausstehenden

Finanzverbindlichkeiten auf insgesamt 3,2 Milliarden US-Dollar und die

Nettoverschuldung(1) auf 2,4 Milliarden US-Dollar.

Prognose für 2026(2)

Das Unternehmen hat seine Prognose für das Gesamtjahr 2026 wie folgt

aktualisiert:

* Organisches Umsatzwachstum(1) von 4 % bis 5 %;

* Bereinigtes EBITDA(1) von 945 Millionen bis 965 Millionen US-Dollar,

gegenüber der bisherigen Prognose von 935 Millionen bis 975 Millionen US-

Dollar;

* Bereinigter verwässerter Gewinn je Aktie(1) von 2,95 bis 3,15 US-Dollar,

gegenüber der bisherigen Prognose von 2,90 bis 3,20 US-Dollar;

* Free-Cashflow-Konversion(1) von 30 % bis 40 %.

Investorentag

Das Unternehmen veranstaltet seinen Investorentag 2026 am 16. November 2026 an

der New York Stock Exchange. Dabei wird die Unternehmensleitung die langfristige

Strategie, den finanziellen Rahmen und die Möglichkeiten zur Wertschöpfung

erläutern. Die Präsenzveranstaltung beginnt um 9:00 Uhr Eastern Time und wird

zugleich live als Webcast übertragen. Der Webcast und die

Präsentationsunterlagen werden auf der Investor-Relations-Website des

Unternehmens unter investors.gxo.com (https://investors.gxo.com/) verfügbar

sein. Im Anschluss an die Veranstaltung wird eine Aufzeichnung bereitgestellt.

Telefonkonferenz

GXO veranstaltet am Mittwoch, den 5. August 2026, um 8:30 Uhr Eastern Time eine

Telefonkonferenz. Teilnehmer können gebührenfrei (aus den USA/Kanada) unter der

Nummer 877-407-8029 anrufen; internationale Anrufer wählen +1 201-689-8029.

Konferenz-ID: 13761436 Ein Live-Webcast der Telefonkonferenz wird im Bereich

Investor Relations auf der Website des Unternehmens unter investors.gxo.com

(https://investors.gxo.com/) verfügbar sein. Eine Aufzeichnung der

Telefonkonferenz steht bis zum 20. August 2026 zur Verfügung. Die telefonische

Aufzeichnung kann aus den USA und Kanada unter der gebührenfreien Rufnummer

877-660-6853 abgerufen werden. Anrufer aus anderen Ländern wählen

+1 201-612-7415. Für den Zugriff auf die Aufzeichnung ist der Teilnehmercode

13761436 einzugeben.

Über GXO Logistics

GXO Logistics, Inc. (NYSE: GXO) ist der weltweit größte Anbieter von reiner

Kontraktlogistik und profitiert vom schnellen Wachstum des E-Commerce, der

Automatisierung und des Outsourcings. GXO beschäftigt mehr als 150.000

Mitarbeitende an über 1.000 Standorten mit einer Gesamtfläche von mehr als 18,6

Millionen Quadratmetern. Das Unternehmen unterstützt weltweit führende Blue-

Chip-Unternehmen bei der Lösung komplexer logistischer Herausforderungen mit

technologisch fortschrittlichen Supply-Chain- und E-Commerce-Lösungen, die

skalierbar und schnell implementierbar sind. GXO hat seinen Hauptsitz in

Greenwich, Connecticut. Weitere Informationen finden Sie unter GXO.com

(https://gxo.com/). Folgen Sie GXO außerdem auf LinkedIn

(https://www.linkedin.com/company/gxologistics/), X

(https://x.com/gxologistics), Facebook

(https://www.facebook.com/gxologistics/), Instagram

(https://www.instagram.com/gxologistics/) und YouTube

(http://www.youtube.com/@GXOLogistics).

Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen

Wie in den Regeln der Securities and Exchange Commission (?SEC") vorgeschrieben,

stellen wir Überleitungen der in dieser Pressemitteilung enthaltenen Non-GAAP-

Finanzkennzahlen zu den am direktesten vergleichbaren Kennzahlen nach GAAP

bereit, die in den beigefügten Finanztabellen aufgeführt sind.

Die nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen von GXO in dieser

Pressemitteilung umfassen: bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und

Abschreibungen (?bereinigtes EBITDA"), bereinigte EBITDA-Marge, bereinigtes

Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (?bereinigtes EBITA"),

bereinigtes EBITA, abzüglich gezahlter Ertragsteuern, bereinigte EBITA-Marge,

bereinigter, GXO zurechenbarer Nettogewinn, bereinigter Gewinn je Aktie

(unverwässert und verwässert) (?bereinigter Gewinn je Aktie"), freier Cashflow,

Free-Cashflow-Konversion, organischer Umsatz, organisches Umsatzwachstum,

Nettoverschuldungsgrad, Nettoverschuldung und Betriebsrendite auf das

investierte Kapital (?ROIC").

Wir glauben, dass die vorstehenden bereinigten Finanzkennzahlen die Analyse

unserer laufenden Geschäftstätigkeit erleichtern, da in ihnen bestimmte Elemente

nicht enthalten sind, die nicht die eigentliche operative Performance von GXO

widerspiegeln und mit dieser nicht in Zusammenhang stehen, und dass sie Anleger

beim Vergleich mit vorherigen Berichtszeiträumen und bei der Beurteilung von

Trends bezüglich unserer zugrunde liegenden Geschäftstätigkeit unterstützen

können. Andere Unternehmen können diese nicht auf GAAP basierenden

Finanzkennzahlen auf andere Weise berechnen, sodass unsere Kennzahlen

möglicherweise nicht mit ähnlich benannten Kennzahlen anderer Unternehmen

vergleichbar sind. Die nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen von GXO

sollten nur als ergänzende Kennzahlen zu unserer operativen Performance dienen.

Das bereinigte EBITDA, das bereinigte EBITA, der bereinigte auf GXO entfallende

Jahresüberschuss und das bereinigte Ergebnis je Aktie enthalten Anpassungen für

Transaktions- und Integrationskosten, Restrukturierungskosten, nicht realisierte

Gewinne und Verluste aus Devisentermingeschäften, eine regulatorische

Angelegenheit sowie den Nettoverlust aus der Veräußerung von Geschäftsbereichen,

wie in den beigefügten Finanztabellen dargestellt. Transaktions- und

Integrationsanpassungen umfassen in der Regel zusätzliche Kosten im Zusammenhang

mit tatsächlichen oder geplanten Akquisitionen. Dazu können Beratungshonorare,

Bindungsprämien, interne Gehälter und Löhne gehören, sofern die betreffenden

Mitarbeitenden in Vollzeit für Integrations- und Transformationsaktivitäten

eingesetzt werden, sowie bestimmte Kosten im Zusammenhang mit der Integration

und Trennung von IT-Systemen. Die Restrukturierungskosten und sonstigen

Aufwendungen bestanden hauptsächlich aus Abfindungen an ausscheidende Mitglieder

des Führungsteams des Unternehmens sowie an einzelne Mitarbeitende im Rahmen

einer Initiative zur Optimierung der Unternehmensausgaben. Die regulatorische

Angelegenheit bezieht sich auf einen Vergleich mit Aufsichtsbehörden. Ein

Nettoverlust aus der Veräußerung von Geschäftstätigkeiten bezieht sich auf den

Abschreibungsverlust im Rahmen einer Klassifizierung als zur Veräußerung

gehalten.

Wir sind der Ansicht, dass das bereinigte EBITDA, die bereinigte EBITDA-Marge,

das bereinigte EBITA, das bereinigte EBITA nach Abzug der gezahlten

Ertragsteuern und die bereinigte EBITA-Marge die Vergleichbarkeit von Zeitraum

zu Zeitraum verbessern, indem sie die Auswirkungen unserer Kapitalstruktur

(Zinsaufwendungen), der Assets (Abschreibungen), der steuerlichen Auswirkungen

und anderer Anpassungen, wie sie in den beigefügten Finanztabellen aufgeführt

sind, eliminieren, die nach Ansicht des Managements nicht das operative

Kerngeschäft widerspiegeln und somit Investoren bei der Beurteilung von Trends

in unseren zugrunde liegenden Geschäften unterstützen.

Wir sind der Ansicht, dass der organische Umsatz und das organische

Umsatzwachstum wichtige Kennzahlen sind, da sie die Auswirkungen von

Wechselkursschwankungen ausschließen.

Wir sind der Auffassung, dass der bereinigte, GXO zurechenbare Jahresüberschuss

und der bereinigte Gewinn je Aktie die Vergleichbarkeit unserer

Betriebsergebnisse zwischen den einzelnen Berichtszeiträumen verbessern. Diese

Kennzahlen schließen bestimmte Aufwendungen und Erträge aus, die in den

beigefügten Finanztabellen näher erläutert werden und nach Einschätzung der

Unternehmensleitung nicht unsere Kerngeschäftstätigkeit widerspiegeln. Dazu

zählen unter anderem Abschreibungen auf erworbene immaterielle Vermögenswerte.

Wir sind der Auffassung, dass der freie Cashflow und die Free-Cashflow-

Konversion wichtige Kennzahlen für unsere Fähigkeit sind, fällige

Verbindlichkeiten zu begleichen und andere Kapitalverwendungen zu finanzieren,

die nach unserer Einschätzung zur Steigerung des Unternehmenswerts für Aktionäre

beitragen. Wir berechnen den freien Cashflow als Cashflow aus laufender

Geschäftstätigkeit abzüglich der Investitionen und zuzüglich der Erlöse aus dem

Verkauf von Immobilien und Anlagen. Die Free-Cashflow-Konversion berechnen wir,

indem wir den freien Cashflow durch das bereinigte EBITDA teilen und das

Ergebnis als Prozentsatz ausdrücken.

Wir sind der Ansicht, dass die Nettoverschuldung und die Nettoverschuldungsquote

wichtige Kennzahlen für unsere allgemeine Liquiditätslage sind. Die

Nettoverschuldung wird berechnet, indem Zahlungsmittel und

Zahlungsmitteläquivalente ohne gebundene Zahlungsmittel von der

Gesamtverschuldung abgezogen werden. Die Nettoverschuldungsquote ergibt sich

anschließend aus dem Verhältnis der Nettoverschuldung zum bereinigten EBITDA der

letzten zwölf Monate. Wir berechnen den ROIC als unser bereinigtes EBITA der

letzten zwölf Monate, abzüglich der gezahlten Ertragssteuern, geteilt durch das

durchschnittlich investierte Kapital. Wir glauben, dass das ROIC den Anlegern

eine wichtige Perspektive darauf bietet, wie wirksam GXO Kapital einsetzt, und

nutzen diese Kennzahl intern als Ziel auf hoher Ebene, um die Gesamtperformance

über den gesamten Geschäftszyklus hinweg zu beurteilen.

Das Management nutzt diese nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen bei

finanziellen, operativen und Planungsentscheidungen sowie bei der Beurteilung

der laufenden Performance von GXO.

Eine Überleitung unserer Non-GAAP-Finanzziele für das Gesamtjahr 2026 -

organisches Umsatzwachstum, bereinigtes EBITDA, bereinigter verwässerter Gewinn

je Aktie und Free-Cashflow-Konversion - auf die jeweils entsprechenden GAAP-

Kennzahlen ist ohne unverhältnismäßigen Aufwand nicht möglich. Grund hierfür

sind die Schwankungsbreite und die Komplexität der oben beschriebenen

Überleitungsposten, die bei der Ermittlung dieser Non-GAAP-Zielkennzahlen

unberücksichtigt bleiben. Schwankungen dieser Posten können erhebliche

Auswirkungen auf unsere künftigen nach GAAP ausgewiesenen Finanzergebnisse

haben. Daher sind wir nicht in der Lage, die für eine solche Überleitung

erforderlichen zukunftsgerichteten Gewinn- und Cashflow-Rechnungen nach GAAP zu

erstellen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von

Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung sowie

Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils geltenden

Fassung. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind

zukunftsgerichtete Aussagen oder können als solche angesehen werden. Dazu

gehören unter anderem unsere Finanzprognose für das Gesamtjahr 2026 in Bezug auf

organisches Umsatzwachstum, bereinigtes EBITDA, bereinigten verwässerten Gewinn

je Aktie und Free-Cashflow-Konversion. Zukunftsgerichtete Aussagen lassen sich

mitunter an Begriffen wie?voraussehen",?schätzen",?glauben",?fortsetzen",

?könnte",?beabsichtigen",?planen",?potenziell",?prognostizieren",?sollte",

?wird",?erwarten",?Ziel",?Prognose",?Zielvorgabe",?Ausblick",?Bemühungen"

oder?Entwicklung" sowie an deren Verneinung oder an vergleichbaren

Formulierungen erkennen. Das Fehlen dieser Begriffe bedeutet jedoch nicht, dass

die Aussagen nicht zukunftsgerichtet sind. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren

auf bestimmten Annahmen und Analysen des Unternehmens vor dem Hintergrund seiner

Erfahrung und seiner Wahrnehmung historischer Trends, aktueller Bedingungen und

erwarteter zukünftiger Entwicklungen sowie weiterer Faktoren, die das

Unternehmen unter den gegebenen Umständen für angemessen hält.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten

Risiken, Ungewissheiten und Annahmen. Diese können dazu führen, dass die

tatsächlichen Ergebnisse, das tatsächliche Geschäftsvolumen, die tatsächliche

Leistung oder die tatsächlichen Erfolge wesentlich von den künftigen

Ergebnissen, dem künftigen Geschäftsvolumen, der künftigen Leistung oder den

künftigen Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen

ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Zu den Faktoren, die zu

einer wesentlichen Abweichung führen oder dazu beitragen könnten, gehören unter

anderem die in unseren bei der SEC eingereichten Unterlagen beschriebenen

Risiken sowie die folgenden Faktoren: die allgemeine Wirtschaftslage;

Herausforderungen in der Lieferkette, einschließlich Arbeitskräftemangel;

Wettbewerb und Preisdruck; unsere Fähigkeit, unsere Investitionen in

Sachanlagen, einschließlich Ausrüstung, Servicezentren und Lager, an die

jeweiligen Anforderungen unserer Kunden anzupassen; unsere Fähigkeit,

übernommene Unternehmen, einschließlich Wincanton, erfolgreich zu integrieren

und die erwarteten Vorteile, Synergien, Kosteneinsparungen und

Gewinnsteigerungspotenziale zu realisieren; die Möglichkeit, dass Übernahmen

nicht erfolgreich sind oder andere Risiken oder Entwicklungen mit sich bringen,

die sich nachteilig auf unsere Finanzlage und unsere Ergebnisse auswirken;

unsere Fähigkeit, geeignete Informationstechnologiesysteme zu entwickeln und zu

implementieren sowie Ausfälle oder Sicherheitsverletzungen dieser Systeme zu

verhindern; unsere Verschuldung; unsere Fähigkeit, Fremd- und Eigenkapital zu

beschaffen; Rechtsstreitigkeiten; arbeitsrechtliche Angelegenheiten,

einschließlich unserer Fähigkeit, unsere Subunternehmer zu steuern, sowie

Risiken im Zusammenhang mit Arbeitskonflikten in den Betrieben unserer Kunden

und mit Bemühungen von Gewerkschaften, unsere Mitarbeitenden zu organisieren;

Risiken im Zusammenhang mit leistungsorientierten Pensionsplänen für unsere

derzeitigen und ehemaligen Mitarbeitenden; unsere Fähigkeit, erforderliche

Fachkräfte zu gewinnen und zu halten; gestiegene Arbeitskosten;

Wechselkursschwankungen; Schwankungen fester und variabler Zinssätze;

Schwankungen des Kundenvertrauens und der Kundenausgaben; Fragen im Zusammenhang

mit unseren Rechten an geistigem Eigentum; staatliche Regulierung,

einschließlich Umweltgesetzen, Vorschriften zur Einhaltung von

Handelsbestimmungen sowie Änderungen der internationalen Handelspolitik und der

Steuervorschriften; staatliche oder politische Maßnahmen, einschließlich des

Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union;

Naturkatastrophen, Terroranschläge oder ähnliche Vorfälle; Rufschädigung;

wesentliche Störungen unseres Betriebs; unsere Unfähigkeit, das erwartete oder

angestrebte Niveau bei Umsatzwachstum, Cash-Generierung, Kosteneinsparungen,

Rentabilitäts- und Margenverbesserung, finanzielle Disziplin oder Stärkung

unserer Wettbewerbsfähigkeit und unseres Betriebs zu erreichen; das Versäumnis,

die Bestände unserer Kunden ordnungsgemäß zu verwalten; das Versäumnis,

künstliche Intelligenz und humanoide Roboter im Zusammenhang mit unserer

Wachstumsstrategie erfolgreich zu integrieren; die Auswirkungen potenzieller

Cyberangriffe und Verstöße gegen die Informationssicherheit oder

Datensicherheit ; die Unfähigkeit, Technologieinitiativen oder Geschäftssysteme

erfolgreich umzusetzen; unsere Fähigkeit, Ziele in den Bereichen Umwelt,

Soziales und Unternehmensführung zu erreichen; sowie eine Feststellung der US-

Steuerbehörde IRS, dass die Ausschüttung oder bestimmte damit verbundene

Ausgliederungstransaktionen als steuerpflichtige Transaktionen zu behandeln

sind. Andere unbekannte oder unvorhersehbare Faktoren können bewirken, dass die

tatsächlichen Ergebnisse ggf. wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen

abweichen: Solche zukunftsgerichteten Aussagen sollten daher im Lichte solcher

Faktoren ausgelegt werden.

Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung unterliegen diesen

Warnhinweisen, und es kann nicht zugesichert werden, dass die Ergebnisse oder

Entwicklungen, die von uns erwartet werden, tatsächlich eintreten oder dass sie,

falls sie tatsächlich eintreten, die erwarteten Folgen oder Auswirkungen für

bzw. auf uns oder unser Unternehmen oder unsere Geschäftstätigkeit haben werden.

In dieser Pressemitteilung getätigte zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur für

das Datum dieser Mitteilung, und wir übernehmen keine Verpflichtung, um spätere

Ereignisse oder Umstände, geänderte Erwartungen oder das Eintreten unerwarteter

Ereignisse widerzuspiegeln, soweit dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Ansprechpartner für Investoren

Kristine Kubacki, CFA

+1 (203) 769-7206

kristine.kubacki@gxo.com (mailto:kristine.kubacki@gxo.com)

Ansprechpartner für Medien

Matthew Schmidt

+1 (203) 307-2809

matt.schmidt@gxo.com (mailto:matt.schmidt@gxo.com)

GXO Logistics, Inc.

Condensed Consolidated Statements of Operations

(Unaudited)

Three Months Ended June

30, Six Months Ended June 30,

--------------------------- --------------------------

(Dollars in millions,

shares in thousands,

except per share

amounts) 2026 2025 2026 2025

------------------------ ------------- ------------- ------------- ------------

Revenue $ 3,441 $ 3,299 $ 6,739 $ 6,276

Direct operating

expense 2,933 2,813 5,741 5,371

Selling, general and

administrative expense 295 272 591 533

Depreciation and

amortization expense 117 110 232 219

Transaction and

integration costs 12 14 28 36

Restructuring costs

and other 5 2 8 19

Regulatory matter - (1 ) - 65

Net loss on

divestiture of

business 2 - 23 -

------------- ------------- ------------- ------------

Operating income 77 89 116 33

Other income

(expense), net 6 (10 ) 16 (15 )

Interest expense, net (35 ) (36 ) (67 ) (68 )

------------- ------------- ------------- ------------

Income (loss) before

income taxes 48 43 65 (50 )

Income tax expense (21 ) (15 ) (33 ) (17 )

------------- ------------- ------------- ------------

Net income (loss) 27 28 32 (67 )

Net income

attributable to

noncontrolling

interests ("NCI") (2 ) (2 ) (3 ) (3 )

------------- ------------- ------------- ------------

Net income (loss)

attributable to GXO $ 25 $ 26 $ 29 $ (70 )

------------- ------------- ------------- ------------

Earnings (loss) per

share

Basic $ 0.22 $ 0.23 $ 0.25 $ (0.60 )

Diluted $ 0.22 $ 0.23 $ 0.25 $ (0.60 )

Weighted-average

shares outstanding

used in computation of

earnings (loss) per

share

Basic 115,013 114,812 114,862 116,890

Diluted 115,718 115,055 115,780 116,890

GXO Logistics, Inc.

Condensed Consolidated Balance Sheets

(Unaudited)

December

June 30, 31,

(Dollars in millions, shares in thousands, except

per share amounts) 2026 2025

------------------------------------------------------ ------------ -----------

ASSETS

Current assets

Cash and cash equivalents $ 769 $ 854

Accounts receivable, net of allowance of $14 and $15 2,070 2,028

Other current assets 414 406

------------ -----------

Total current assets 3,253 3,288

------------ -----------

Long-term assets

Property and equipment, net of accumulated

depreciation of $2,208 and $2,126 1,261 1,151

Operating lease assets 2,698 2,563

Goodwill 3,727 3,781

Intangible assets, net of accumulated amortization

of $805 and $781 839 909

Other long-term assets 593 570

------------ -----------

Total long-term assets 9,118 8,974

------------ -----------

Total assets $ 12,371 $ 12,262

------------ -----------

LIABILITIES AND EQUITY

Current liabilities

Accounts payable $ 707 $ 758

Accrued expenses 1,445 1,492

Current debt 751 446

Current operating lease liabilities 779 745

Other current liabilities 439 434

------------ -----------

Total current liabilities 4,121 3,875

------------ -----------

Long-term liabilities

Long-term debt 2,452 2,619

Long-term operating lease liabilities 2,137 2,044

Other long-term liabilities 639 709

------------ -----------

Total long-term liabilities 5,228 5,372

------------ -----------

Commitments and Contingencies

Stockholders' Equity

Common Stock, $0.01 par value per share; 300,000

shares authorized, 120,458 and 119,868 shares issued

and 114,770 and 114,512 shares outstanding,

respectively 1 1

Treasury stock, at cost; 5,688 and 5,356 shares,

respectively (218 ) (202 )

Preferred Stock, $0.01 par value per share; 10,000

shares authorized, 0 issued and outstanding - -

Additional Paid-In Capital ("APIC") 2,680 2,667

Retained earnings 747 718

Accumulated Other Comprehensive Income (Loss)

("AOCIL") (223 ) (201 )

------------ -----------

Total stockholders' equity before NCI 2,987 2,983

------------ -----------

NCI 35 32

------------ -----------

Total equity 3,022 3,015

------------ -----------

Total liabilities and equity $ 12,371 $ 12,262

------------ -----------

GXO Logistics, Inc.

Condensed Consolidated Statements of Cash Flows

(Unaudited)

Six Months Ended June 30,

--------------------------

(In millions) 2026 2025

---------------------------------------------------- ----------- --------------

Cash flows from operating activities:

Net income (loss) $ 32 $ (67 )

Adjustments to reconcile net income (loss) to net

cash provided by operating activities

Depreciation and amortization expense 232 219

Stock-based compensation expense 23 23

Deferred tax benefit (1 ) (25 )

Other (8 ) 7

Changes in operating assets and liabilities

Accounts receivable (63 ) 18

Other assets (36 ) 39

Accounts payable (44 ) (151 )

Accrued expenses and other liabilities (28 ) (31 )

----------- --------------

Net cash provided by operating activities 107 32

----------- --------------

Cash flows from investing activities:

Capital expenditures (130 ) (125 )

Proceeds from sale of property and equipment 4 2

----------- --------------

Net cash used in investing activities (126 ) (123 )

----------- --------------

Cash flows from financing activities:

Common stock repurchased and excise tax paid (18 ) (200 )

Net borrowings under revolving credit facilities - 8

Repayments of debt - (55 )

Repayments of finance lease obligations (25 ) (24 )

Proceeds from exercise of stock options 7 -

Taxes paid related to net share settlement of

equity awards (17 ) (7 )

Net obligations under factoring arrangements (10 ) (12 )

Net changes in bank overdraft positions 1 64

Other - (1 )

----------- --------------

Net cash used in financing activities (62 ) (227 )

----------- --------------

Effect of exchange rates on cash and cash

equivalents (3 ) 40

----------- --------------

Net decrease in cash, restricted cash and cash

equivalents (84 ) (278 )

Cash, restricted cash and cash equivalents,

beginning of period 857 485

----------- --------------

Cash, restricted cash and cash equivalents, end of

period $ 773 $ 207

----------- --------------

Non-cash financing activities:

Excise tax liability related to stock repurchases $ - $ 2

Reconciliation of cash, restricted cash and cash June December

equivalents 30, 2026 31, 2025

----------- --------------

Cash and cash equivalents $ 769 $ 854

Restricted Cash (included in Other current assets) 3 2

Restricted Cash (included in Other long-term

assets) 1 1

----------- --------------

Total cash, restricted cash and cash equivalents $ 773 $ 857

----------- --------------

GXO Logistics, Inc.

Key Data

Disaggregation of Revenue

(Unaudited)

Revenue disaggregated by geographical area was as follows:

Three Months Ended Six Months Ended June

June 30, 30,

----------------------- ----------------------

(In millions) 2026 2025 2026 2025

---------------- --------- ----------- ----------- ----------

United Kingdom $ 1,684 $ 1,590 $ 3,279 $ 2,981

United States 782 767 1,533 1,519

Netherlands 256 253 526 485

France 213 216 421 402

Spain 181 166 343 309

Italy 112 105 221 200

Other 213 202 416 380

----------- ----------- ----------- ----------

Total $ 3,441 $ 3,299 $ 6,739 $ 6,276

----------- ----------- ----------- ----------

The Company's revenue can also be disaggregated by various verticals,

reflecting the customers' principal industry. Revenue disaggregated by

industry was as follows:

Three Months Ended

June 30, Six Months Ended June 30,

----------------------- ------------------------------

(In millions) 2026 2025 2026 2025

------------------------ ----------- ----------- ----------- ------------------

Omnichannel retail $ 1,637 $ 1,626 $ 3,198 $ 3,048

Technology and

consumer electronics 439 402 872 795

Industrial and

manufacturing 408 403 802 765

Consumer packaged

goods 331 290 665 574

Food and beverage 341 359 658 673

Other 285 219 544 421

----------- ----------- ----------- ------------------

Total $ 3,441 $ 3,299 $ 6,739 $ 6,276

----------- ----------- ----------- ------------------

GXO Logistics, Inc.

Reconciliation of Net Income (Loss) to Adjusted EBITDA

and Adjusted EBITDA Margins

(Unaudited)

Three Months Ended Six Months Ended June Trailing

June 30, 30, Twelve

----------------------- ----------------------- Year Months

Ended Ended

December June

(In millions) 2026 2025 2026 2025 31, 2025 30, 2026

---------------- ----------- ----------- ----------- ----------- ---------- ---------

Net income

(loss)

attributable

to GXO $ 25 $ 26 $ 29 $ (70 ) $ 32 $ 131

Net income

attributable

to NCI 2 2 3 3 4 4

----------- ----------- ----------- ----------- ---------- ---------

Net income

(loss) $ 27 $ 28 $ 32 $ (67 ) $ 36 $ 135

----------- ----------- ----------- ----------- ---------- ---------

Interest

expense, net 35 36 67 68 133 132

Income tax

expense 21 15 33 17 68 84

Depreciation

and

amortization

expense 117 110 232 219 457 470

Transaction

and

integration

costs 12 14 28 36 54 46

Restructuring

costs and

other 5 2 8 19 27 16

Regulatory

matter - (1 ) - 65 65 -

Net loss on

divestiture of

business 2 - 23 - 34 57

Unrealized

(gain) loss on

foreign

currency

contracts - 8 (4 ) 18 7 (15 )

----------- ----------- ----------- ----------- ---------- ---------

Adjusted

EBITDA((1)) $ 219 $ 212 $ 419 $ 375 $ 881 $ 925

----------- ----------- ----------- ----------- ---------- ---------

Revenue $ 3,441 $ 3,299 $ 6,739 $ 6,276

Operating

income $ 77 $ 89 $ 116 $ 33

Operating

income

margin((2)) 2.2 % 2.7 % 1.7 % 0.5 %

Adjusted

EBITDA

margin((1)(3)) 6.4 % 6.4 % 6.2 % 6.0 %

((1) See the "Non-GAAP Financial Measures" section of this press release.)

((2) Operating income margin )(is calculated)( as operating income divided by

revenue for the period.)

((3) Adjusted EBITDA margin )(is calculated)( as adjusted EBITDA divided by revenue

for the period.)

GXO Logistics, Inc.

Reconciliation of Net Income (Loss) to Adjusted EBITA

and Adjusted EBITA Margins

(Unaudited)

Three Months Ended Six Months Ended June Trailing

June 30, 30, Twelve

----------------------- ----------------------- Year Months

Ended Ended

December June

(In millions) 2026 2025 2026 2025 31, 2025 30, 2026

---------------- ----------- ----------- ----------- ----------- ---------- ---------

Net income

(loss)

attributable

to GXO $ 25 $ 26 $ 29 $ (70 ) $ 32 $ 131

Net income

attributable

to NCI 2 2 3 3 4 4

----------- ----------- ----------- ----------- ---------- ---------

Net income

(loss) $ 27 $ 28 $ 32 $ (67 ) $ 36 $ 135

----------- ----------- ----------- ----------- ---------- ---------

Interest

expense, net 35 36 67 68 133 132

Income tax

expense 21 15 33 17 68 84

Amortization

of intangible

assets

acquired 28 30 57 59 119 117

Transaction

and

integration

costs 12 14 28 36 54 46

Restructuring

costs and

other 5 2 8 19 27 16

Regulatory

matter - (1 ) - 65 65 -

Net loss on

divestiture of

business 2 - 23 - 34 57

Unrealized

(gain) loss on

foreign

currency

contracts - 8 (4 ) 18 7 (15 )

----------- ----------- ----------- ----------- ---------- ---------

Adjusted

EBITA((1)) $ 130 $ 132 $ 244 $ 215 $ 543 $ 572

----------- ----------- ----------- ----------- ---------- ---------

Revenue $ 3,441 $ 3,299 $ 6,739 $ 6,276

Adjusted EBITA

margin((1)(2)) 3.8 % 4.0 % 3.6 % 3.4 %

((1) See the "Non-GAAP Financial Measures" section of this press release.)

((2) Adjusted EBITA margin )(is calculated)( as adjusted EBITA divided by revenue

for the period.)

GXO Logistics, Inc.

Reconciliation of Net Income (Loss) to Adjusted Net Income

and Adjusted Earnings Per Share

(Unaudited)

(Dollars in millions, Three Months Ended June

shares in thousands, 30, Six Months Ended June 30,

except per share --------------------------- --------------------------

amounts) 2026 2025 2026 2025

------------------------ ------------- ------------- ------------- ------------

Net income (loss) $ 27 $ 28 $ 32 $ (67 )

Net income

attributable to NCI (2 ) (2 ) (3 ) (3 )

------------- ------------- ------------- ------------

Net income (loss)

attributable to GXO $ 25 $ 26 $ 29 $ (70 )

------------- ------------- ------------- ------------

Amortization of

intangible assets

acquired 28 30 57 59

Transaction and

integration costs 12 14 28 36

Restructuring costs

and other 5 2 8 19

Regulatory matter - (1 ) - 65

Net loss on

divestiture of

business 2 - 23 -

Unrealized (gain) loss

on foreign currency

contracts - 8 (4 ) 18

Income tax associated

with the adjustments

above((1)) (4 ) (13 ) (15 ) (27 )

------------- ------------- ------------- ------------

Adjusted net income

attributable to

GXO((2)) $ 68 $ 66 $ 126 $ 100

------------- ------------- ------------- ------------

Adjusted basic

EPS((2)) $ 0.59 $ 0.57 $ 1.10 $ 0.86

Adjusted diluted

EPS((2)) $ 0.59 $ 0.57 $ 1.09 $ 0.85

Weighted-average

shares outstanding

used in computation of

adjusted earnings per

share

Basic 115,013 114,812 114,862 116,890

Diluted((3)) 115,718 115,055 115,780 117,160

((1) The income tax rate applied to items is based on the GAAP annual

effective tax rate.)

((2) See the "Non-GAAP Financial Measures" section of this press release.)

((3) The six months ended June 30, 2025, calculation of earnings per share -

diluted (GAAP) excludes 270 thousand shares due to their anti-dilutive

effect.)

GXO Logistics, Inc.

Other Reconciliations

(Unaudited)

Reconciliation of Cash Flows from Operations to Free Cash Flow:

Three Months Ended Six Months Ended

June 30, June 30,

--------------------- --------------------

(In millions) 2026 2025 2026 2025

------------------------------------ ---------- ---------- ---------- ---------

Cash flows from operations((1)) $ 76 $ 3 $ 107 $ 32

Capital expenditures (65 ) (47 ) (130 ) (125 )

Proceeds from sale of property and

equipment 1 1 4 2

---------- ---------- ---------- ---------

Free cash flow((2)) $ 12 $ (43 ) $ (19 ) $ (91 )

---------- ---------- ---------- ---------

((1) Net cash provided by operating activities.)

((2) See the "Non-GAAP Financial Measures" section of this press release.)

Reconciliation of Revenue to Organic Revenue:

Three Months Ended

June 30, Six Months Ended June 30,

----------------------- ------------------------------

(In millions) 2026 2025 2026 2025

------------------------ ----------- ----------- ----------- ------------------

Revenue $ 3,441 $ 3,299 $ 6,739 $ 6,276

Foreign exchange rates (29 ) - (227 ) -

----------- ----------- ----------- ------------------

Organic revenue((1)) $ 3,412 $ 3,299 $ 6,512 $ 6,276

----------- ----------- ----------- ------------------

Revenue growth((2)) 4.3 % 7.4 %

Organic revenue

growth((1)(3)) 3.4 % 3.8 %

((1) See the "Non-GAAP Financial Measures" section of this press release.)

((2) Revenue growth is calculated as the change in the period-over-period

revenue divided by the prior period, expressed as a percentage.)

((3) Organic revenue growth is calculated as the change in the period-over-

period organic revenue divided by the prior period, expressed as a

percentage.)

GXO Logistics, Inc.

Liquidity Reconciliations

(Unaudited)

Reconciliation of Total Debt and Net Debt:

June

(In millions) 30, 2026

--------------------------------------------------------------- ----------

Current debt $ 751

Long-term debt 2,452

----------

Total debt((1)) $ 3,203

----------

Plus: Bank overdrafts (included in Other current liabilities) 1

Less: Cash and cash equivalents (excluding restricted cash) (769 )

----------

Net debt((2)) $ 2,435

----------

((1) Includes finance leases and other debt of $479 million as of

June 30, 2026.)

((2) See the "Non-GAAP Financial Measures" section of this press

release.)

Reconciliation of Total debt to Net income Ratio:

(In millions) June 30, 2026

------------------------------------- --------------------

Total debt $ 3,203

Trailing twelve months net income $ 135

--------------------

Debt to net income ratio 23.7 x

--------------------

Reconciliation of Net Leverage Ratio:

(In millions) June 30, 2026

----------------------------------------------- -------------------------

Net debt((1)) $ 2,435

Trailing twelve months adjusted EBITDA((1)) $ 925

-------------------------

Net leverage ratio((1)) 2.6 x

-------------------------

(1) See the "Non-GAAP Financial Measures" section of this press release.

GXO Logistics, Inc.

Return on Invested Capital

(Unaudited)

Adjusted EBITA, net of

income taxes paid:

Six Months Ended Trailing

June 30, Twelve

--------------------- Months

Year Ended Ended

December June

(In millions) 2026 2025 31, 2025 30, 2026

---------------------------- ---------- ---------- --------------- ------------

Adjusted EBITA((1)) $ 244 $ 215 $ 543 $ 572

Less: Cash paid for income

taxes (30 ) (10 ) (59 ) (79 )

---------- ---------- --------------- ------------

Adjusted EBITA((1)), net

of income taxes paid $ 214 $ 205 $ 484 $ 493

---------- ---------- --------------- ------------

((1) See the "Non-GAAP Financial Measures" section of this press release.)

Return on Invested Capital (ROIC):

June 30,

-------------------------

(In millions) 2026 2025 Average

------------------------------ ------------ ------------ ----------------------

Selected Assets:

Accounts receivable, net $ 2,070 $ 1,950 $ 2,010

Other current assets 414 434 424

Property and equipment, net 1,261 1,264 1,263

Selected Liabilities:

Accounts payable $ (707 ) $ (691 ) $ (699 )

Accrued expenses (1,445 ) (1,381 ) (1,413 )

Other current

liabilities((1)) (438 ) (452 ) (445 )

------------ ------------ ----------------------

Invested capital $ 1,155 $ 1,124 $ 1,140

------------ ------------ ----------------------

Trailing twelve months net

income to average invested

capital 11.8 %

Operating return on invested

capital((2)(3)) 43.2 %

((1) As of June 30, 2026 and June 30, 2025, excludes $1 million and

$64 million of bank overdraft, respectively.)

((2) See the "Non-GAAP Financial Measures" section of this press release.)

((3) The ratio of operating return on invested capital is calculated as

trailing twelve months adjusted EBITA, net of income taxes paid, divided by

the average invested capital.)

__________________________________

(1)( Pour consulter les définitions des indicateurs non conformes aux PCGR,

veuillez vous reporter à la rubrique « Indicateurs financiers non conformes aux

PCGR » du présent communiqué de presse.)

(2)( Nos prévisions tiennent compte des taux de change actuels.)

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