RENK Aktie
WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730
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06.08.2026 07:34:39
GNW-News: H1 2026: RENK erzielt Rekordauftragseingang bei überproportionalem Anstieg des bereinigten EBIT und unterstreicht Marktposition - Jahresprognose au...
^H1 2026: RENK erzielt Rekordauftragseingang bei überproportionalem Anstieg des
bereinigten EBIT und unterstreicht Marktposition - Jahresprognose auf Kurs
* Auftragseingang steigt im ersten Halbjahr 2026 auf rund
1,2 Mrd. EUR (H1 2025: 921,2 Mio. EUR; +29,7%) - mit 612,8 Mio. EUR im zweiten
Quartal dem höchsten jemals in einem Einzelquartal erzielten Auftragseingang
der Unternehmensgeschichte
* Starkes Auftragsmomentum aus dem ersten Quartal im zweiten Quartal
bestätigt; Book-to-Bill-Verhältnis in H1 von 1,9x (H1 2025: 1,5x)
* Anstieg des Gesamtauftragsbestands auf 7,4 Mrd. EUR (31.12.2025: 6,7 Mrd. EUR)
* Umsatz mit 637,2 Mio. EUR leicht über Vorjahr (H1 2025: 620,2 Mio. EUR; +2,7%),
planmäßig und im Einklang mit den kundenseitigen Projekt- und
Auslieferungsplänen
* Erneut überproportionales Wachstum des bereinigten EBIT (+10,1 %) auf 98,2
Mio. EUR (H1 2025: 89,2 Mio. EUR) mit einer verbesserten bereinigten EBIT-Marge
von 15,4% (H1 2025: 14,4%; +100 Basispunkte)
* Prognose für das laufende Geschäftsjahr bestätigt
Augsburg, 6. August 2026 - Die RENK Group AG, ein führender Anbieter von
Antriebslösungen für den militärischen und zivilen Bereich, hat den
erfolgreichen Kurs aus dem Auftaktquartal fortgesetzt. Der Auftragseingang
erreichte in den ersten sechs Monaten des Jahres rund 1,2 Mrd. EUR (H1
2025: 921,2 Mio. EUR; +29,7%), getragen von der unverändert hohen Nachfrage im
Verteidigungsgeschäft. Mit 612,8 Mio. EUR war der Auftragseingang im zweiten
Quartal das höchste Volumen, das das Unternehmen jemals in einem Einzelquartal
verzeichnet hat. Ein Book-to-Bill-Verhältnis von 1,9x (H1 2025: 1,5x)
unterstreicht die strukturell unverändert hohe internationale Nachfrage nach den
Produkten von RENK. Der gesamte Auftragsbestand stieg auf ein neues Allzeithoch
von 7,4 Mrd. EUR. Der Umsatz wuchs im Vergleich zum Vorjahr um 2,7% auf 637,2 Mio.
EUR (H1 2025: 620,2 Mio. EUR) - planmäßig und im Einklang mit den kundenseitigen
Projekt- und Auslieferungsplänen.
?Mit knapp 1,2 Mrd. EUR Auftragseingang haben wir bereits nach sechs Monaten
nahezu das Niveau der ersten neun Monate des Vorjahres erreicht. Die anhaltend
hohe Nachfrage zeigt, dass unsere Kunden weltweit weiterhin in erheblichem
Umfang in bestehende und neue Land- und Seeplattformen investieren. Dieses
Vertrauen bestätigt die Relevanz unserer Technologien und unseres Portfolios.
Gleichzeitig setzen wir unsere Wachstumsstrategie konsequent um und investieren
gezielt in Technologien und zusätzliche Kapazitäten, um unsere Kunden auch
langfristig zuverlässig zu unterstützen", sagt Dr. Alexander Sagel, CEO der RENK
Group AG.
Bereinigtes EBIT wächst erneut überproportional - Marge steigt um 100
Basispunkte
Das bereinigte EBIT stieg erneut überproportional um 10,1% auf 98,2 Mio. EUR (H1
2025: 89,2 Mio. EUR). Daraus resultiert eine weitere Verbesserung der bereinigten
EBIT-Marge auf 15,4% (H1 2025: 14,4%), ein Anstieg um 100 Basispunkte. Dies
spiegelt in erster Linie die positiven Skaleneffekte in der Division Vehicle
Mobility Solutions (VMS) sowie anhaltende Effizienzgewinne aus dem im September
2025 eingeführten neuen modularen Produktionskonzept wider. Die operative
Performance bleibt voll auf Kurs, während das Unternehmen parallel sein
geplantes Kapazitätserweiterungsprogramm an den Standorten Augsburg und Rheine
planmäßig umsetzt.
Division Vehicle Mobility Solutions
VMS, die größte Division der Gruppe, bleibt der klare Wachstumsmotor. Der
Auftragseingang stieg in den ersten sechs Monaten des Jahres um 42,6% auf 970,4
Mio. EUR (H1 2025: 680,6 Mio. EUR). Dies entspricht einem Book-to-Bill-Verhältnis
von 2,3x (H1 2025: 1,7x) und verdeutlicht die strukturell hohe Nachfrage nach
RENK Produkten für die Domäne Land.
Treiber dieser Entwicklung im zweiten Quartal war unter anderem die Verlängerung
des Rahmenvertrags mit Rheinmetall für das Programm KF41 Lynx, in dessen Rahmen
RENK Getriebe und Seitenvorgelege im Wert von rund 270 Mio. EUR inkl. Optionen
über 63 Mio. EUR liefern wird.
Bedeutend war darüber hinaus der Folgeauftrag über den fünfjährigen THOR-IV-
Rahmenvertrag, den RENK America von der U.S. Army für das Getriebe HMPT 800
erhalten hat - die vierte Vergabe in dieser Serie mit einem Volumen von bis zu
691 Mio. USD, von dem im zweiten Quartal rund 121 Mio. EUR entsprechend den
vertraglichen Mindestabnahmemengen als Auftragseingang erfasst wurden. Darüber
hinaus erhielt RENK die ersten Serienaufträge für Antriebssysteme des
gepanzerten, hochgeländegängigen Kettenfahrzeugs Patria TRACKX. Das Service- und
Ersatzteilgeschäft blieb in Deutschland, Europa und den USA auf hohem Niveau.
Der Umsatz stieg um 7,6% auf 418,6 Mio. EUR (H1 2025: 388,9 Mio. EUR) bei einer im
Vorjahr vorliegenden hohen Vergleichsbasis. Das bereinigte EBIT stieg um 20,5%
auf 80,3 Mio. EUR (H1 2025: 66,6 Mio. EUR); die bereinigte EBIT-Marge erhöhte sich
entsprechend auf 19,2% (H1 2025: 17,1%), ein Anstieg um 210 Basispunkte -
getragen von positiven Skaleneffekten und den spürbaren Ergebnissen des
modularen Produktionskonzepts in Augsburg.
Division Marine & Industry (M&I)
M&I verzeichnete im zweiten Quartal 2026 eine deutliche Erholung gegenüber Q1
2025. Der Auftragseingang belief sich im ersten Halbjahr auf 164,4 Mio. EUR (H1
2025: 182,6 Mio. EUR; -9,9%), bei einem Book-to-Bill-Verhältnis von 1,0x (H1
2025: 1,0x). Das zweite Quartal zeigte ein kräftiges zweistelliges Wachstum des
Auftragseingangs gegenüber dem Vorjahr, getrieben vom Marinegeschäft mit
bedeutenden Aufträgen aus verschiedenen internationalen Fregattenprogrammen.
Die industriellen Endmärkte standen dagegen weiterhin unter dem Druck eines
insgesamt schwachen Industriesektors. Der Umsatz belief sich auf 165,1 Mio. EUR,
ein Rückgang um 6,1% (H1 2025: 175,7 Mio. EUR). Das bereinigte EBIT belief sich
auf 16,3 Mio. EUR (H1 2025: 18,8 Mio. EUR), die bereinigte EBIT-Marge auf 9,9% (H1
2025: 10,7%) nach 6,7% im ersten Quartal.
Division Slide Bearings (SB)
Slide Bearings agiert weiterhin in einem herausfordernden Markt, der im
Wesentlichen von einem schwachen industriellen Umfeld und geprägt ist. Der
Auftragseingang belief sich im ersten Halbjahr 2026 auf 64,2 Mio. EUR (H1
2025: 66,3 Mio. EUR), ein Rückgang um 3,2% bei einem Book-to-Bill-Verhältnis von
1,1x (H1 2025: 1,1x). Der Umsatz lag mit 59,9 Mio. EUR unter dem Vorjahresniveau
(H1 2025: 62,7 Mio. EUR; -4,4%). Das bereinigte EBIT belief sich auf 7,5 Mio. EUR
(H1 2025: 10,4 Mio. EUR); die bereinigte EBIT-Marge lag bei 12,5% (H1
2025: 16,6%). Der Margenrückgang war auf die konjunkturellen Belastungen, auf
die industriellen Endmärkte sowie die im Vergleich zum Vorjahreszeitraum
deutlich höheren US-Zölle zurückzuführen.
Ausblick
Der Vorstand der RENK Group AG bestätigt nach einem erfolgreichen ersten
Halbjahr die Prognose für das laufende Jahr und erwartet weiterhin einen Umsatz
von mehr als 1,5 Mrd. EUR sowie ein bereinigtes EBIT zwischen 255 Mio. EUR und 285
Mio. EUR.
?Unsere positive finanzielle Entwicklung und unsere neue flexible Finanzierung
sind eine gute Basis um unsere strategischen Ambitionen bezüglich profitablen
Wachstums und M&A weiter zu verfolgen", sagt Anja Mänz-Siebje, CFO der RENK
Group AG.
Mit der geplanten Übernahme von David Brown Defence setzt die RENK Group ihre
fokussierte M&A-Strategie fort und stärkt das Portfolio um attraktive
Technologien, langfristige Programme und zusätzliche Wachstumspotenziale in
strategisch wichtigen Märkten, wie beispielweise den Five-Eyes-Ländern (USA,
Kanada, UK, Australia, Neuseeland).
Verbunden mit dieser strategischen Investition ist der Zugang zu wichtigen
Marineprogrammen der kommenden Jahre, darunter das Global Combat Ship (GCS) mit
bis zu 34 Schiffen für Kanada, das Vereinigte Königreich, Australien und
Norwegen.
Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der üblichen regulatorischen
Genehmigungen und das Closing wird für das vierte Quartal 2026 erwartet.
RENK Group
+-----------------------+---------+---------+-------------+
| in Mio. EUR | H1/2026 | H1/2025 | Veränderung |
+-----------------------+---------+---------+-------------+
| Auftragseingang | 1.195,1 | 921,2 | +29,7% |
+-----------------------+---------+---------+-------------+
| Umsatz | 637,2 | 620,2 | +2,7% |
+-----------------------+---------+---------+-------------+
| Bereinigtes EBIT | 98,2 | 89,2 | +10,1% |
+-----------------------+---------+---------+-------------+
| Bereinigte EBIT-Marge | 15,4% | 14,4% | +1,0 PP |
+-----------------------+---------+---------+-------------+
VMS
+-----------------------+---------+---------+-------------+
| in Mio. EUR | H1/2026 | H1/2025 | Veränderung |
+-----------------------+---------+---------+-------------+
| Auftragseingang | 970,4 | 680,6 | +42,6% |
+-----------------------+---------+---------+-------------+
| Umsatz | 418,6 | 388,9 | +7,6% |
+-----------------------+---------+---------+-------------+
| Bereinigtes EBIT | 80,3 | 66,6 | +20,5% |
+-----------------------+---------+---------+-------------+
| Bereinigte EBIT-Marge | 19,2% | 17,1% | +2,1 PP |
+-----------------------+---------+---------+-------------+
M&I
+-----------------------+---------+---------+-------------+
| in Mio. EUR | H1/2026 | H1/2025 | Veränderung |
+-----------------------+---------+---------+-------------+
| Auftragseingang | 164,4 | 182,6 | -9,9% |
+-----------------------+---------+---------+-------------+
| Umsatz | 165,1 | 175,7 | -6,1% |
+-----------------------+---------+---------+-------------+
| Bereinigtes EBIT | 16,3 | 18,8 | -13,5% |
+-----------------------+---------+---------+-------------+
| Bereinigte EBIT-Marge | 9,9% | 10,7% | -0,8 PP |
+-----------------------+---------+---------+-------------+
Slide Bearings
+-----------------------+---------+---------+-------------+
| in Mio. EUR | H1/2026 | H1/2025 | Veränderung |
+-----------------------+---------+---------+-------------+
| Auftragseingang | 64,2 | 66,3 | -3,2% |
+-----------------------+---------+---------+-------------+
| Umsatz | 59,9 | 62,7 | -4,4% |
+-----------------------+---------+---------+-------------+
| Bereinigtes EBIT | 7,5 | 10,4 | -28,0% |
+-----------------------+---------+---------+-------------+
| Bereinigte EBIT-Marge | 12,5% | 16,6% | -4,1 PP |
+-----------------------+---------+---------+-------------+
Über die RENK Group AG
Die RENK Group AG mit Hauptsitz in Augsburg ist ein weltweit führender
Hersteller von missionskritischen Antriebslösungen für verschiedene militärische
und zivile Endmärkte. Unser Produktportfolio umfasst Getriebe, Antriebsstränge,
Power-Packs, Hybrid- Antriebssysteme, Federungssysteme, Gleitlager, Kupplungen
und Testanlagen. Mit diesem breiten Produktportfolio bedient die RENK Group AG
insbesondere Kunden aus den Bereichen Militärfahrzeuge, Marine, zivile
Schifffahrt und energieorientierte Industrieanwendungen. Im Geschäftsjahr 2025
erzielte die RENK Group AG einen Umsatz von rund 1,4 Mrd. EUR. Die RENK Group AG
ist seit dem 7. Februar 2024 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und seit
dem 24. März 2025 Mitglied des MDAX.
Weitere Informationen finden Sie unter https://www.renk.com.
Haftungsausschluss
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Plänen,
Erwartungen, Schätzungen und Prognosen der Geschäftsführung der RENK-Gruppe zum
Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. Diese Pläne, Erwartungen,
Schätzungen und Prognosen hängen von einer Vielzahl von Annahmen ab und
unterliegen unvorhersehbaren Ereignissen, Unsicherheiten, bekannten und
unbekannten Risiken sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die
tatsächlichen Ergebnisse oder die tatsächliche Finanzlage, Entwicklung oder
Leistung von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder
implizierten Ergebnissen abweichen. Die RENK-Gruppe übernimmt keine
Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder
anzupassen, um Ereignisse oder Entwicklungen nach dem Datum dieser
Pressemitteilung widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich
vorgeschrieben.
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RENK Group AG Medienanfragen bitte an: Investorenanfragen bitte an:
Gögginger Str. 73 Fabian Klee Team Investor Relations
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Deutschland Marketing Officer (mailto:fabian.klee@renk.com
www.renk.com fabian.klee@renk.com )
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) om)
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Über die RENK Group AG
Die RENK Group AG mit Hauptsitz in Augsburg ist ein weltweit führender
Hersteller von einsatzkritischen Antriebstechniken in verschiedenen
militärischen und zivilen Endmärkten. Das Produktportfolio umfasst Getriebe,
Fahrzeugantriebe, Powerpacks, hybride Antriebe, Federungssysteme, Gleitlager,
Kupplungen und Prüfsysteme. Die RENK Group AG bedient mit diesem breiten
Produktportfolio insbesondere die Märkte für Militärfahrzeuge, Marine, zivile
Seefahrt und industrielle Applikationen mit Schwerpunkt auf
Energieanwendungen. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte die RENK Group AG einen
Umsatz von rund 1,4 Mrd. EUR. Die RENK Group AG ist seit dem 7. Februar 2024 an
der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und seit dem 24. März 2025 Mitglied
des MDAX.
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.renk.com
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Haftungsausschluss
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Erwartungen, Schätzungen und Prognosen der Geschäftsführung der RENK-Gruppe
zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. Diese Pläne, Erwartungen,
Schätzungen und Prognosen hängen von einer Vielzahl von Annahmen ab und
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|Deutsche Bank AG
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|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|Goldman Sachs Group Inc.
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|RENK Neutral
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|RENK Hold
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