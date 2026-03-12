GNW-News: Handelsupdate für das Geschäftsjahr 2025

^Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

AGAMREE setzt starke Geschäftsentwicklung fort und erzielt Umsatzwachstum von

98%

Pratteln, Schweiz, 12. März 2026 - Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) gibt

heute ein Handelsupdate für das Geschäftsjahr 2025 bekannt.

Dario Eklund, CEO von Santhera, sagte: "Die starke Geschäftsdynamik, die wir bei

AGAMREE® beobachten, spiegelt die zunehmende Akzeptanz in unseren europäischen

Kernmärkten und bei unseren globalen Partnern wider, wodurch weltweit mehr

Patienten mit Duchenne-Muskeldystrophie Zugang zu diesem Medikament erhalten.

Während wir unsere geografische Präsenz weiter ausbauen, erweitern strategische

Partnerschaften wie die im Januar unterzeichnete Vereinbarung mit Nxera, die

Japan und bestimmte andere APAC-Märkte abdeckt, unsere Reichweite in wichtige

neue Gebiete und stärken unsere Fähigkeit, den Zugang nachhaltig zu skalieren.

In Kombination mit den positiven Langzeitdaten aus bis zu acht Jahren AGAMREE-

Behandlung, die ein verbessertes Sicherheitsprofil bei gleichbleibender

Wirksamkeit im Vergleich zu Standard-Kortikosteroiden belegen, sind wir davon

überzeugt, dass Santhera gut positioniert ist, um auf dieser Dynamik aufzubauen

und unsere Strategie zum Aufbau eines führenden Unternehmens im Bereich seltener

Krankheiten weiter umzusetzen."

Wichtige ungeprüfte Finanzdaten für 2025

* Der Gesamtumsatz stieg um 98% auf 77.4 Millionen CHF (2024: 39.1 Millionen

CHF), was auf das starke Wachstum der AGAMREE-Akzeptanz in Europa und den

USA zurückzuführen ist. Damit wurde die ursprüngliche Prognose von 65 bis

70 Millionen CHF deutlich übertroffen.

* Der Produktumsatz stieg um 72% auf CHF 25.8 Millionen (2024: CHF 15.0

Millionen), was auf die zunehmende Akzeptanz von AGAMREE in Deutschland und

Österreich sowie auf die ersten Verkäufe in Grossbritannien nach der

Markteinführung im zweiten Quartal 2025 zurückzuführen ist.

* Die Lizenzgebühren und Meilensteinzahlungen beliefen sich auf CHF 23.1

Millionen (2024: CHF 16.9 Millionen), was einem Anstieg von 37% entspricht.

Dies ist auf das starke Wachstum der Lizenzgebühren von Catalyst

Pharmaceuticals ("Catalyst") in den USA sowie auf die Zahlung einer

Meilensteinzahlung in Höhe von USD 12.5 Millionen durch Catalyst

zurückzuführen, nachdem im Kalenderjahr 2025 ein Umsatz von mehr als USD

100 Millionen in den USA erzielt wurde, was die zunehmende globale Dynamik

von AGAMREE unterstreicht.

* Die Einnahmen aus der Lieferung von Produkten und Dienstleistungen an

Partner beliefen sich auf CHF 28.5 Millionen (2024: CHF 7.2 Millionen).

* Betriebsaufwand: Für das Jahr 2025 wird ein Betriebsaufwand (ohne nicht

zahlungswirksame aktienbasierte Vergütungen) in der Mitte der Prognosespanne

von CHF 50 bis 55 Millionen erwartet.

* Die liquiden Mittel beliefen sich zum 31. Dezember 2025 auf CHF 22.4

Millionen (2024: CHF 40.9 Millionen) und enthalten nicht die

Vorauszahlung in Höhe von USD 40 Millionen, die nach der Unterzeichnung

des Nxera-Lizenzvertrags im Januar 2026 eingegangen ist.

* Cashflow-Break-even: Das Unternehmen geht davon aus, dass es im dritten

Quartal 2026 den Cashflow-Break-even erreichen wird, ohne dass

zusätzliche Finanzmittel erforderlich sind.

Operative Highlights

* Fortschritte bei der Markteinführung in den eigenen Märkten: AGAMREE hat im

Jahr 2025 seine starke kommerzielle Dynamik in den Direktmärkten von

Santhera weiter ausgebaut, wobei Deutschland und Österreich auf der soliden

Basis von 2024 weiter gewachsen sind. Die Markteinführung in Grossbritannien

verläuft gut, wobei die Akzeptanzentwicklung nach der Markteinführung im

zweiten Quartal dem frühen Kommerzialisierungsverlauf in Deutschland folgt.

Die Preis- und Erstattungsgespräche wurden 2025 in mehreren Regionen

vorangetrieben, und im Februar 2026 gab das Unternehmen die geplante

Aufnahme und Erstattung von AGAMREE in das spanische nationale

Gesundheitssystem bekannt. Weitere Markteinführungen in Europa werden für

2026 erwartet, darunter in Italien und mehreren skandinavischen Märkten, die

für das erste Halbjahr angestrebt werden, wobei der Zeitpunkt jedoch

weiterhin von der Zusammenarbeit mit den lokalen Behörden, deren

Arbeitsbelastung und Prioritäten abhängt, die sich zum Grossteil außerhalb

der Kontrolle des Unternehmens befinden.

* Exklusive strategische Lizenzvereinbarung mit Nxera: Nach Jahresende, Anfang

Januar 2026, schloss Santhera eine exklusive strategische Lizenzvereinbarung

mit Nxera Pharma für Japan, Südkorea, Australien und Neuseeland im Wert von

bis zu 205 Millionen US-Dollar zuzüglich Lizenzgebühren ab. Die Vereinbarung

umfasst eine Vorauszahlung in Höhe von 40 Millionen US-Dollar, bestehend aus

30 Millionen US-Dollar in bar und einer Kapitalbeteiligung in Höhe von 10

Millionen US-Dollar, sowie zweistellige gestaffelte Lizenzgebühren auf

zukünftige Umsätze, was die globale Marktpräsenz und die Finanzlage von

Santhera erheblich stärkt.

* Partnerschaften mit Catalyst und Sperogenix: Die Kooperationen in

Nordamerika und China trugen durch Lizenzgebühren, Meilensteinzahlungen und

Produktlieferungen weiterhin zum Umsatzwachstum bei. In den USA vermeldete

Catalyst eine anhaltend positive Geschäftsentwicklung für AGAMREE, das nach

seiner Markteinführung im März 2024 im Gesamtjahr 2025 einen

Nettoproduktumsatz von 117 Millionen US-Dollar erzielte. Da der Umsatz im

Kalenderjahr 2025 100 Millionen US-Dollar überstieg, wurde eine

Meilensteinzahlung in Höhe von 12.5 Millionen US-Dollar an Santhera fällig,

die im Umsatz 2025 ausgewiesen wurde. Da der Zahlungseingang im ersten

Quartal 2026 erfolgte, schlug sich dieser Meilenstein nicht im Kassenbestand

zum Jahresende 2025 nieder. Catalyst geht davon aus, dass es 2026 einen

Umsatz von 140 bis 150 Millionen US-Dollar mit AGAMREE erzielen wird, was

die anhaltende Akzeptanz und Dynamik widerspiegelt. In China begann

Sperogenix im September 2025 mit der nicht erstattungsfähigen kommerziellen

Markteinführung, wobei bis heute mehr als 700 Patienten behandelt wurden.

* Expansion in weitere Gebiete: Im Laufe des Jahres 2025 erweiterte Santhera

den globalen Zugang durch regionale Vertriebspartnerschaften und

unterzeichnete neue Vereinbarungen in den Ländern des Golf-Kooperationsrats,

Indien, der Türkei und Russland, um die laufende globale Markteinführung von

AGAMREE zu unterstützen.

* F&E-Strategie und Generierung klinischer Daten: Im November 2025 berichtete

Santhera über positive Langzeitdaten aus der laufenden GUARDIAN-Studie, die

eine dauerhafte Wirksamkeit von AGAMREE im Vergleich zu Standard-

Kortikosteroiden über einen längeren Nachbeobachtungszeitraum belegen. Die

Daten zeigten auch ein deutlich verbessertes Sicherheitsprofil,

einschließlich eines normalen Wachstums und einer geringeren Rate an

Wirbelkörperfrakturen im Vergleich zu herkömmlichen Kortikosteroiden. Der

vollständige Datensatz wurde diese Woche auf der Clinical & Scientific

Konferenz 2026 der Muscular Dystrophy Association (MDA) in Orlando, Florida,

vorgestellt. Nach der vollständigen Veröffentlichung dieser Ergebnisse wird

der Aussendienst von Santhera damit beginnen, die Daten bei Ärzten bekannt

zu machen, was den Umsatz im Jahr 2026 voraussichtlich weiter ankurbeln

wird.

* 20.5 Millionen CHF Finanzierung zur Beschleunigung der globalen

Markteinführung: Im September 2025 sicherte sich Santhera zusätzliche

Wachstumskapital in Höhe von 20.5 Millionen CHF von den bestehenden

Investoren Highbridge und R-Bridge sowie dem neuen Investor Partners Group,

nachdem sich der Zeitpunkt der Markteinführung verschoben hatte und die

Nachfrage und damit der Lagerbedarf für AGAMREE® (Vamorolon) in den USA und

China vorzeitig gestiegen war.

* Verstärkte Führungsriege und Verwaltungsrat: Im Februar 2025 wurde Catherine

Isted zur Finanzchefin ernannt, und nach der Generalversammlung im Mai 2025

wurde Dr. Melanie Rolli, eine erfahrene Führungskraft aus dem Bereich

Biopharma, in den Verwaltungsrat gewählt. Nach Jahresende wurde Marc Clausse

mit Wirkung zum 1. Juni 2026 zum Chief Commercial Officer ernannt. Er bringt

über 25 Jahre internationale Erfahrung in den Bereichen Spezialmedizin,

Onkologie und seltene Krankheiten mit und wird die nächste Phase des

kommerziellen Wachstums leiten.

Prognose für 2026

* Betriebsaufwand: Das Unternehmen bestätigt seine bisherige Prognose, dass

der Betriebsaufwand (ohne nicht zahlungswirksame aktienbasierte Vergütungen)

zwischen CHF 50 und 55 Millionen liegen wird.

* Umsatzprognose: Die Prognose für das Gesamtjahr wird mit den

Jahresergebnissen bekannt gegeben, sobald mehr Gewissheit über den Zeitpunkt

einer Reihe von Markteinführungen in der EU besteht.

Bevorstehende Ereignisse

* Finanzergebnisse für das Gesamtjahr 2025 - 28. April 2026

* Generalversammlung - 26. Mai 2026

Über Santhera

Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) ist ein Schweizer Spezialpharmaunternehmen,

das sich auf die Entwicklung und Vermarktung innovativer Medikamente für seltene

neuromuskuläre Erkrankungen mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf

konzentriert. Das Unternehmen hat eine exklusive Lizenz von ReveraGen für alle

Indikationen weltweit für AGAMREE® (Vamorolon), ein dissoziatives Steroid mit

neuartigem Wirkmechanismus, das in einer entscheidenden Studie an Patienten mit

Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) als Alternative zu Standard-Kortikosteroiden

untersucht wurde. AGAMREE zur Behandlung von DMD ist in den USA von der Food and

Drug Administration (FDA), in der EU von der European Commission (EC), im

Vereinigten Königreich von der Medicines and Healthcare Products Regulatory

Agency (MHRA), in der Schweiz von der Swissmedic, in China von der National

Medical Products Administration (NMPA) und in Hongkong von der Department of

Health (DoH) zugelassen. Santhera hat die Rechte an AGAMREE wie folgt

auslizenziert: an Catalyst Pharmaceuticals für Nordamerika, an Sperogenix

Therapeutics für China und bestimmte Länder in Südostasien und an Nxera Pharma

für Japan, Südkorea, Australien und Neuseeland. Weitere Informationen finden Sie

unter www.santhera.com

(https://url.us.m.mimecastprotect.com/s/MwEmCVO57LF3AQWktzhvHEVfWs?domain=santhe

ra.com).

AGAMREE® ist eine eingetragene Marke von Santhera Pharmaceuticals.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Santhera

Catherine Isted, CFO

IR@santhera.com (mailto:IR@santhera.com)

ICR Healthcare:

Santhera@icrhealthcare.com (mailto:Santhera@icrhealthcare.com)

Stifel

44 (0)20 7710 7600

Brough Ransom, Charles Hoare, Fred Walsh

Octavian

+41 (0)44 520 1588

Serge Monnerat, Marius Zuberbuehler

Haftungsausschluss / Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Zeichnung

oder zum Kauf von Wertpapieren der Santhera Pharmaceuticals Holding AG dar.

Diese Veröffentlichung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen über das

Unternehmen und seine Geschäftstätigkeit enthalten. Solche Aussagen beinhalten

bestimmte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können,

dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Leistung oder die Erfolge

des Unternehmens wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder

implizierten Ergebnissen abweichen. Leser sollten sich daher nicht übermäßig auf

diese Aussagen verlassen, insbesondere nicht im Zusammenhang mit einer

Anlageentscheidung oder einem Vertrag über die Zeichnung von Aktien ( ). Das

Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung dieser

zukunftsgerichteten Aussagen ab.

