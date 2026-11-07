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07.11.2026 08:26:38
GNW-News: Hangzhou Future Sci-Tech City: 15 Jahre konsequente Kultivierung, neue Wege schaffen
^HANGZHOU, China, Nov. 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die 2026 World Internet
Conference Wuzhen Summit fand vom 2. bis 5. November in Wuzhen in der Provinz
Zhejiang statt. Zum Thema?Open Source und Offenheit, gemeinsame Beiträge,
geteilte Vorteile - gemeinsam eine Community für die Zukunft im Cyberspace
aufbauen" versammelte die Light of Internet Expo mehr als 670 Unternehmen aus
54 Ländern und Regionen aus der ganzen Welt. Die Ausstellung zeigte über 1.000
hochmoderne technologische Leistungen, darunter mehr als 20 Produkte, die zum
allerersten Mal global präsentiert wurden.
Eine starke Delegation innovativer Firmen aus der Hangzhou Future Sci-Tech City
enthüllte auf der Messe beeindruckende Innovationen zur globalen Markteinführung
oder ersten öffentlichen Präsentation. Highlights der Show waren das omnimodale
Alibaba-Modell Qwen3.8-Max, die SG100 industriell rekonfigurierbare geschickte
Hand, entwickelt von Hangzhou Heiman Technology, sowie Moxin Technology MoWorld
2.0, ein hochmodernes 4D-Weltmodell. Unternehmen aus dem Gebiet präsentierten
die Full-AI-Branche und Hangzhous solide technologische Stärke und lebendige
Innovation als nationaler strategischer Sci-tech-Innovatio-Hub anhand von
Recheninfrastrukturen, allgemeinen Großmodellen, Embodied Intelligence und
Gehirn-Computer-Schnittstellen.
Sc-Tech City wurde 2011 im Bezirk Yuhang gegründet und verzeichnete 20,3
Milliarden RMB Gesamteinnahmen von Unternehmen, die die statistischen
Anforderungen zur Gründung erfüllten. Zu dieser Zeit war die Wenyi West Road
noch von Ackerland umgeben. Heute betragen die Gesamteinnahmen der
qualifizierten Unternehmen in der Zone bereits 1,2 Trillionen RMB, mehr als das
60-fache des Ausgangswertes, mit einer durchschnittlichen jährlichen
Wachstumsrate von konstant über 30 %.
Dieser enorme Sprung ist kein Zufall. Er basiert auf einem gut entwickelten,
sich selbst verstärkenden Innovationsökosystem. Sci-Tech City umfasst
mittlerweile 29 gelistete Firmen und hat über 7.400 hochkarätige Talente aus dem
In- und Ausland angezogen und weitergebracht. Scantech wurde von ausländischen
Experten und technischen Fachkräften gegründet, die sich 2015 in Haichuang Park
ansiedelten. Das Unternehmen konnte nach und nach etablierte ausländische
Monopole auflösen und im Januar 2025 seine STAR-Market-Listung sichern. Zhiyun
Health, ein weiteres Unternehmen im gleichen Gebäude, war 2022 an der Hongkonger
Börse notiert, ein ausgezeichnetes Beispiel für die Kapazität des Ökosystems,
vielversprechende Startups zu fördern.
Sci-Tech City bietet umfassende Talentdienstleistungen einschließlich Anwerbung,
Entwicklung und Verbleib. Beispiele dafür sind die Doctoral Innovation and
Entrepreneurship Academy und zukunftsgerichtete Initiativen wie?Industry
Professors" und von Unternehmen anerkannte Talente, sowie gemeinsame
Absolventenprogramme mit Top-Universitäten. Der Pool an jungen Talenten unter
35 ist in den vergangenen drei Jahren jeweils um über 8 % gewachsen.
Die City basiert auf Forschungsinfrastruktur von Weltklasse und umfasst vier
Laboratorien vor Ort, beispielsweise Zhejiang Lab, Hangzhou Hypergravity
Experimental Facility, über 200 Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen auf
regionalem oder überregionalem Niveau, Proof-of-Concept-Zentren und ein Cluster
professioneller Technologie-Inkubatoren. Mit dem Zhejiang Lab entwickelt sie das
Haina Data Hub Innovation Center, um vielversprechende Laborentwicklungen in
kommerziell attraktive Lösungen umzuwandeln. Zwischen 2013 und 2025 wurden hier
1.055 von Talenten ins Leben gerufene Projekte unterzeichnet. 716 werden nach
wie vor stabil betrieben, was eine Startup-Erfolgsquote von 67,76 % bedeutet.
Wie Scantech-Vorsitzender Wang Jiangfeng feststellt, sind unterstützende
Richtlinien, verlässliche Inkubationsdienste und ein lebendiges geschäftliches
Umfeld essentielle Entscheidungsfaktoren für Innovatoren, die hier ein
Unternehmen aufbauen möchten.
Sci-Tech City ergreift frühzeitig Chancen in aufkommenden Sektoren mit hohem
Potential. 2018, als Gehirn-Computer-Schnittstellen eine wenig bekannte Nische
waren, reiste das Investitionsförderungsteam bis nach Boston und überzeugte
BrainCo, sich hier niederzulassen. BrainCo hat sich seitdem zu einem weltweit
anerkannten BCI-Einhorn entwickelt und gilt als einer von Hangzhous gefeierten
?sechs kleinen Drachen". In der ersten Hälfte des Jahres 2026 allein konnte sich
Sci-Tech City 86 hochkarätige Industrieprojekte mit einem Wert von insgesamt
14,456 Milliarden RMB sichern.
Das Serviceteam erkennt aktiv unausgesprochene Unternehmensanforderungen in der
täglichen Kommunikation. In einem Fall koordinierten Mitarbeiter beispielsweise
eine beschleunigte richtlinienbasierte Förderungszahlung für Hangzhou Kangji
Weijing Medical Robot. Das Managementkomitee lehnt den allgemeinen
?Einheitsgrößen-Support" ab, besucht die Unternehmen regelmäßig und organisiert
die Möglichkeit zum Dialog mit der Regierung?Wednesday Face-to-Face". Am 11.
Mai 2026 erstellte es die 12 Maßnahmen für ein umfassend freundliches
Innovationsökosystem und etablierte damit seine Servicephilosophie als stabiles,
institutionelles Rahmenwerk.
Die finanzielle Unterstützung konnte mittels eines integrierten Modells aus
Investitionen, Darlehen, Tochtergesellschaften und Gewährleistungen ebenfalls
verstärkt werden. 2025 wurden Zhejiangs erste Versicherungsprodukte speziell für
die KI-Kommerzialisierung sowie biomedizinische Kernausrüstung entworfen. Bis
heute wurden mit 18 UZ-Verbriefungsprodukten 1,792 Milliarden RMB für 189 lokale
Technologieunternehmen erzielt, was Zhejiang sowohl bei Emmissionsvolumen und
groß angelegten Investitionen, als auch bei der Umwandlung von immateriellem
geistigem Eigentum in materielle Entwicklungswerte an erste Stelle setzte.
Eine städtische Ausstellungshalle, ein BCI-Demonstrationszentrum und Lingjing
Immersive Space sind Veranstaltungsorte, an denen hochmoderne Produkte von
Unternehmen wie BrainCo und Rokid präsentiert werden können. Umfassende
öffentliche Einrichtungen - Future Sci-Tech Cultural Center, International
Performing Arts Center und International Sports Center - werden beschleunigt
gebaut. Ausgezeichnete Schulen und neue Hochgeschwindigkeitszuglinien nach
Hangzhou West Station erhöhen die Lebensqualität und regionale Erreichbarkeit
ebenfalls.
Sci-Tech City wird auch in Zukunft ihr zukunftsgerichtetes industrielles System
optimieren, neue Reformen für die Talententwicklung anstoßen, originelle
Innovation und kommerzielle Umsetzung voranbringen, KI-gestützte industrielle
Aufrüstung fördern und mehr spezialisierte Dienste bieten, um das Wachstum
hochwertiger Unternehmen aufrechtzuerhalten.
Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar
unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f8eb6e8d-
784c-4a3e-8f84-8e75159a17bd
Kontaktperson: Frau Pang, Tel: 86-10-63074558Â°
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