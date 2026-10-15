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16.10.2026 01:04:38
GNW-News: Hansae Mobility eröffnet Werk in Usbekistan und stärkt globale Fertigungs- und Automobilkomponentenkompetenz
^? Neuer Produktionsstandort in Zentralasien und geplante Expansion in den USA
stärken die Kundennähe - aufbauend auf 40 Jahren Engineering- und
Fertigungserfahrung
Foto: Ik Whan Kim (5. von links), stellvertretender Verwaltungsratsvorsitzender
von Hansae Mobility, Mirzoxid Murodilovich, stellvertretender Gouverneur der
Region Fergana, und weitere Gäste bei der feierlichen Eröffnung des Turan-Werks
in Usbekistan am 13. Oktober 2026.
FERGANA, Usbekistan, Oct. 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hansae Mobility, der
Automobilzulieferbereich der HansaeYes24 Group, hat am 13. Oktober sein neues
Werk Turan in Fergana, Usbekistan, offiziell eröffnet. Betreiber des Werks ist
Hansae Mobility Turan, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Hansae
Mobility. Mit dem neuen Standort baut das Unternehmen seine seit 1995 bestehende
Lieferbeziehung mit UzAuto Motors aus und ergänzt sie um eine lokale Fertigung.
Die Werkseröffnung ist ein weiterer Schritt in der internationalen
Wachstumsstrategie von Hansae Mobility. Ziel ist es, die Fertigung außerhalb des
Heimatmarkts auszubauen und schneller auf die Anforderungen globaler
Automobilhersteller zu reagieren. Auch in den USA plant das Unternehmen einen
Ausbau seiner Produktionskapazitäten: Der bestehende Standort in Pontiac,
Michigan, soll auf etwa das Dreifache seiner heutigen Größe erweitert und in die
Nähe des Stellantis-Werks in Detroit verlegt werden. Damit will Hansae Mobility
seine Lieferfähigkeit in Nordamerika weiter stärken.
Das neue Turan-Werk umfasst ein 20.000 Quadratmeter großes Grundstück mit einer
Gebäudefläche von 12.000 Quadratmetern. Durch Montage, Qualitätsprüfungen und
Leistungstests vor Ort rückt die Fertigung näher an die Kunden. Gleichzeitig
schafft der Standort die Voraussetzungen für eine gleichbleibend hohe
Produktqualität.
Hansae Mobility plant, jährlich Bremssättel, Trommelbremsen,
Bremskraftverstärker, Lenksäulen und Zwischenwellen für 150.000 Fahrzeuge der
Modelle Damas und Labo zu liefern. Darüber hinaus arbeitet das Unternehmen
daran, auch die Bremskomponenten für jährlich 160.000 Fahrzeuge des Modells
Cobalt zu liefern. Insgesamt soll das Werk so jährlich Komponenten für 310.000
Fahrzeuge bereitstellen.
Dedizierte Montagelinien und automatisierte Prüfanlagen gewährleisten eine
systematische Qualitätskontrolle. Die Montage- und Prüfergebnisse werden
barcodegestützt dokumentiert. Ein Manufacturing Execution System (MES) steuert
die Fertigungsaufträge und überwacht die Produktionsabläufe in Echtzeit.
Koordinatenmessgeräte und Prüfstände für die Bremsleistung ermöglichen es,
Abmessungen und Funktion der Komponenten direkt im Werk zu überprüfen.
Sieben Spezialisten aus der Unternehmenszentrale schulen die lokalen
Mitarbeitenden in den Bereichen Konstruktion, Qualitätsmanagement,
Produktionsmanagement und Fertigungstechnik. Aktuell beschäftigt das Werk 100
Mitarbeitende aus der Region. Bis Ende des Jahres soll die Belegschaft auf 140
Beschäftigte wachsen. Langfristig will Hansae Mobility das Produktangebot des
Werks um Antriebsstrangkomponenten erweitern, weitere Kunden in Usbekistan
gewinnen und den Vertrieb auf angrenzende Märkte in Zentralasien ausdehnen,
insbesondere nach Kasachstan und Kirgisistan.
Hansae Mobility wurde 1984 gegründet und entwickelt und fertigt Komponenten für
Antriebsstrang-, Brems- und Lenksysteme sowie elektrische und elektronische
Fahrzeugsysteme. Die Unternehmenszentrale und das Forschungs- und
Entwicklungszentrum im südkoreanischen Daegu bilden die Basis für die
eigenständige Technologieentwicklung. Dabei profitiert das Unternehmen von mehr
als 40 Jahren Erfahrung in der Fertigung und Qualitätssicherung.
Zu den Kunden zählen GM, Hyundai Motor, Kia, KG Mobility, Stellantis und
Volkswagen. Darüber hinaus beliefert Hansae Mobility die Premiummarken Porsche
und Maserati sowie die Elektrofahrzeughersteller Rivian und VinFast. Mit dem
neuen Standort in Usbekistan erweitert Hansae Mobility sein internationales
Produktionsnetzwerk, zu dem bereits Fertigungsstandorte in den USA und China
gehören.
?Die Eröffnung des Turan-Werks ist ein wichtiger Meilenstein. Sie ermöglicht es
uns, unsere langjährige Erfahrung in der Belieferung globaler
Automobilhersteller in leistungsfähige und wettbewerbsfähige
Fertigungsstrukturen vor Ort zu überführen", sagt Ik Whan Kim, Vice Chairman von
Hansae Mobility und Vice Chairman der Hansae Co., Ltd.?Hansae Mobility ist eine
tragende Säule der künftigen Wachstumsstrategie der HansaeYes24 Group. Wir
werden unsere Produktionsstandorte und unser Kundennetzwerk konsequent
weiterentwickeln - beginnend in Usbekistan und Zentralasien und mit einer
weiteren Expansion nach Nordamerika, insbesondere in die USA. So wollen wir
unsere Wettbewerbsposition auf den internationalen Märkten nachhaltig stärken."
Medienkontakt
Jongmin Shim
Part Manager, Hahm Partners
PR-Agentur für Hansae Mobility
jmshim@hahmpartners.com
Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/42c54318-0f27-43e7-a1c6-
4420dada2298
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