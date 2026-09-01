GNW-News: Hayati® baut sein Engagement für verantwortungsbewusstes unternehmerisches Handeln durch "Hayati® For Nature" aus

^LONDON, Sept. 01, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hayati® baut sein langfristiges

Programm zur Unternehmensverantwortung?Hayati® Cares" durch?Hayati® For

Nature" aus, eine Initiative, die in Zusammenarbeit mit Greenspark entwickelt

wurde, um nachweisbare Umweltmaßnahmen zu unterstützen.

?Hayati® For Nature" wurde ins Leben gerufen, um den Gemeinschaften, die das

Wachstum von Hayati® unterstützt haben, etwas zurückzugeben. Das Programm

ermöglicht es jedem neuen Mitglied des Hayati®-Universums, einen Beitrag zur

Unterstützung geprüfter Umweltmaßnahmen über Greenspark zu leisten und so

Projekte zu fördern, die sowohl den Menschen als auch der Umwelt zugutekommen.

Im Rahmen von Partnerschaften unterstützt Hayati® derzeit geprüfte Initiativen

in den Bereichen Biodiversität, Wiederherstellung von Ökosystemen, sauberes

Wasser , ethisches Recycling, umweltfreundlichere Lösungen und erneuerbare

Energien. Diese Projekte erstrecken sich über mehrere Regionen weltweit und

tragen durch unabhängig überprüfte Wirkungsergebnisse zum Schutz von

Ökosystemen, zur Verbesserung der lokalen Lebensgrundlagen und zur Unterstützung

der Gemeinden bei.

Matt Williams, Mitbegründer von Greenspark, erklärte:

?Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit Hayati® an 'Hayati® For Nature' zu arbeiten.

Es ist großartig zu sehen, dass das Unternehmen Projekte tatkräftig unterstützt,

die Ökosysteme stärken, die Artenvielfalt schützen und positive Auswirkungen für

die lokalen Gemeinschaften haben können. Über Greenspark wird jede Spende mit

geprüften Projekten und konkreten Belegen verknüpft, wodurch Hayati® und seine

Community einen klaren Überblick darüber erhalten, was unterstützt wird, wo die

Wirkung zum Tragen kommt und welche messbaren Ergebnisse durch diese Spenden

mitgestaltet werden."

?Hayati® For Nature" knüpft an die umfassenden Bemühungen von Hayati® im Bereich

der sozialen Verantwortung an und folgt auf das?Warm Night Project", das Ende

2025 ins Leben gerufen wurde und dessen zweite Phase Anfang 2026 in

Zusammenarbeit mit Feed Manchester stattfand, um obdachlose Menschen zu

unterstützen.

Über Hayati®

Hayati® wurde in Großbritannien gegründet und ist eine Technologiemarke, die

persönliche Geräte entwickelt, die vom Alltag inspiriert sind.

Großartige Produkte entstehen dadurch, dass man die Menschen versteht, die sie

nutzen. Aus diesem Grund ist jedes Hayati®-Gerät so konzipiert, dass es intuitiv

und zuverlässig ist und Tag für Tag ein gleichbleibend reibungsloses Erlebnis

bietet. Von durchdachtem Industriedesign bis hin zu fortschrittlicher

Technologie - Hayati® legt den Schwerpunkt darauf, Produkte zu entwickeln, deren

Nutzung ebenso viel Freude bereitet wie der Besitz.

Dieses Engagement hat Hayati® zu einer der am schnellsten wachsenden Marken

Großbritanniens in ihrer Kategorie gemacht. Im Zuge der weiteren globalen

Expansion des Unternehmens wird dessen Portfolio um eine neue Generation von

Untermarken erweitert - Quokka, Moxy, Liora, Finebar und Philia -, die jeweils

auf unterschiedliche Lebensstile, Bedürfnisse und Lebenssituationen weltweit

zugeschnitten sind.

Firmenname: PAX Group Holdings Limited

Ansprechpartner: INFO HE

E-Mail: info@pax-in.com (mailto:info@pax-in.com)

Link: https://hayativapor.com/pages/esg

Fotos finden Sie unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/bbafb251-3a38-417b-b754-

a3778f9ebbbb/ger

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2d1568e8-f2d6-49d9-96c0-

fa75322ff724/ger

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ce78855e-

1540-4d63-9dcc-4d0379bff10c/ger

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