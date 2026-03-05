|
05.03.2026 13:34:40
GNW-News: Healthcare Holding Schweiz erwirbt Anteil an Alpin Orthodontics
^Healthcare Holding Schweiz AG, ein führender Serviceanbieter und Distributor von
Medizinaltechnik in der Schweiz, erweitert ihr Portfolio durch den Erwerb von
Anteilen an Alpin Orthodontics AG mit Sitz in Luzern. Healthcare Holding Schweiz
wird von Winterberg Advisory GmbH und KKA Partners verwaltet.
Baar, Schweiz - März 2026
Healthcare Holding Schweiz AG hat die Übernahme von Anteilen der Alpin
Orthodontics AG erfolgreich abgeschlossen. Alpin ist einer der führenden
Anbieter von kieferorthopädischen Produkten und Verbrauchsmaterialien und
vertritt zahlreiche namhafte, innovative internationale Hersteller exklusiv in
der Schweiz. Seit 1995 steht Alpin für umfassende Fachkenntnisse in der
Beratung, individuellen Service und höchste Zuverlässigkeit. Im Rahmen der
Anteilsübernahme beteiligt sich der Gründer Florindo Palladino an der Healthcare
Holding Schweiz und bleibt, wie auch sein Sohn Silvio, weiter an der Spitze des
Unternehmens.
Fabio Fagagnini, CEO der Healthcare Holding Schweiz erklärt hierzu:?Wir heissen
Alpin Orthodontics in unserer Unternehmensgruppe herzlich willkommen und freuen
uns auf die Zusammenarbeit. Die Firma passt perfekt in unsere Strategie, die
besten, führenden Schweizer Spezialisten im Dentalbereich zu erwerben. Ich bin
überzeugt davon, dass sowohl Kunden als auch Lieferanten immens profitieren
werden: Wir decken gemeinsam die gesamte Schweiz noch besser mit einem noch
grösseren Produktportfolio ab, und sind noch näher an unseren Kunden."
Florindo Palladino fügt hinzu:?Wir freuen uns sehr, Teil der Healthcare Holding
Schweiz zu werden - das Konzept der Gruppe und die handelnden Personen haben uns
absolut überzeugt, dass dies der richtige Weg für Alpin ist. Gemeinsam werden
wir die erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens nachhaltig weiterführen und
gleichzeitig von Synergien innerhalb der Gruppe profitieren. Ganz wichtig ist
mir persönlich, dass es weder für unsere Kunden, noch für unsere Lieferanten
Änderungen geben wird - mein Sohn und ich bleiben weiter im Unternehmen, wie
auch alle anderen Ansprechpartner."
Über Healthcare Holding Schweiz AG
Healthcare Holding Schweiz AG ist eine Buy, Build & Technologize Plattform und
ein führender Anbieter von Medizintechnik, -produkten und -services in der
Schweiz. Die Firmengruppe ist in Baar ansässig und verfolgt eine ambitionierte
Wachstumsstrategie durch Akquisitionen meist im Rahmen von Nachfolgeregelungen,
durch Partnerschaften und durch organisches Wachstum. Healthcare Holding Schweiz
und ihre Gruppenunternehmen sind höchsten Standards im Bereich Innovation und
Kundenzufriedenheit verpflichtet. Die Gruppe setzt auf den konsequenten Einsatz
von Technologie, um Geschäftsabläufe sicherer und effizienter zu gestalten. Als
Marktführer setzt das Unternehmen neue Standards für die Branche und bietet
Mitarbeitern attraktive Entwicklungsmöglichkeiten. Das Führungsteam ist sogar
ausnahmslos an der Healthcare Holding Schweiz beteiligt und bildet damit eine
dynamische Gemeinschaft von Unternehmern. Seit 2023 wird die Gruppe von Fabio
Fagagnini als CEO geführt.
Über KKA Partners
KKA Partners wurde 2018 gegründet und ist eine in Berlin ansässige Mittelstands-
beteiligungsgesellschaft, die in führende mittelständische Unternehmen in
Deutschland, Österreich und der Schweiz investiert. Die Gründungspartner sind
seit über 20 Jahren im Mittelstand verwurzelt und bringen Unternehmen in enger
Zusammenarbeit mit dem Management weiter. KKA setzt auf den eigens entwickelten
Ansatz der Technology Enabled Transformation, um mittelständische Unternehmen
dauerhaft wettbewerbsfähiger zu machen.?
Über Winterberg Advisory GmbH and Winterberg Group AG
Die Winterberg Group AG ist in Zug ansässig und agiert als unabhängiges Family
Office für Ihre Gründer. Hierbei investiert Winterberg vor allem in KMUs im
deutschsprachigen Raum. Selektiv werden auch Investitionen in Startups und
Immobilien erwogen. Die Winterberg Advisory GmbH ist ein General Partner und
Fondsmanager, der durch die deutsche BaFin reguliert ist. Winterberg Advisory
hat zahlreiche Private Equity Fonds aufgelegt und ist mit ihren Fonds Winterberg
Investment VIII und Winterberg Investment IX in die Healthcare Holding Schweiz
AG investiert. Die beiden Managing Partner Fabian Kröher und Florian
Brickensteinführen hierbei die Healthcare Holding Schweiz AG über deren
Verwaltungsrat.
Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an presse@healthcare-holding.ch
Hinweis für Redakteure: Bitte nennen Sie Healthcare Holding Schweiz AG bei allen
Verweisen auf bereitgestellte Zitate und Informationen.
Weitere Informationen über die Alpin Orthodontics AG finden Sie unter
www.alpinorthodontics.ch (http://www.alpinorthodontics.ch/)
Weitere Informationen über Healthcare Holding Schweiz AG finden Sie unter
www.healthcare-holding.ch (http://www.healthcare-holding.ch/),www.senectovia.ch
(http://www.senectovia.ch/), www.winthermedical.ch
(http://www.winthermedical.ch/), www.mikrona.com (http://www.mikrona.com/),
www.orthowalker.ch (http://www.orthowalker.ch/), www.mcm-schaublin.ch
(http://www.mcm-schaublin.ch/), www.mvb-med.ch (http://www.mvb-med.ch/),
www.dentalaxess.ch (http://www.dentalaxess.ch/), www.effectum-chrep.com
(http://www.effectum-chrep.com/), www.cdpswiss.com (http://www.cdpswiss.com/),
www.aestheticbedarf.ch (http://www.aestheticbedarf.ch/), www.ftcdental.ch
(http://www.ftcdental.ch/), www.inomedicalsolutions.ch
(http://www.inomedicalsolutions.ch/), www.quniquegroup.com
(http://www.quniquegroup.com/), www.kundenservicemanagement.ch
(http://www.kundenservicemanagement.ch/), www.sevikamedical.com
(http://www.sevikamedical.com/),www.medddbase.com (http://www.medddbase.com/),
www.plusortho.ch (http://www.plusortho.ch/)
Weitere Informationen über KKA Partners finden Sie unter?www.kkapartners.com
(http://www.kkapartners.com/)?und über Winterberg Advisory GmbH
unter?www.winterberg.group (http://www.winterberg.group/).
Diese Pressemitteilung wird von Winterberg Advisory GmbH im Auftrag der
Healthcare Holding Schweiz AG erstellt und verteilt.
