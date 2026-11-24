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24.11.2026 09:04:38
GNW-News: Healthcare Holding Schweiz erwirbt Anteil an FOCS
^Healthcare Holding Schweiz AG, ein führender Serviceanbieter und Distributor von
Medizinaltechnik in der Schweiz, erweitert ihr Portfolio durch den Erwerb von
Anteilen an der FOCS - Focused on Cardiac Surgery GmbH. Healthcare Holding
Schweiz wird von Winterberg Advisory und KKA Partners verwaltet.
Baar, Schweiz - November 2026
Healthcare Holding Schweiz AG hat erfolgreich Anteile an der FOCS - Focused on
Cardiac Surgery GmbH mit Sitz in Basel erworben. Das 2007 gegründete Unternehmen
ist auf kardiovaskuläre Chirurgie spezialisiert und beliefert Spitäler und
chirurgische Teams mit Produkten für Herzklappen- und Bypassoperationen,
Herzstabilisierung, Thoraxdrainage sowie Sternumverschluss und Wundversorgung.
FOCS vertritt unter anderem Abbott, ClearFlow, Fehling Instruments, HTKD Medical
und LSI Solutions. Mit ihrem spezialisierten Portfolio ergänzt die Gesellschaft
das Angebot der Surgical Solutions Plattform von Healthcare Holding Schweiz.
Erwin Eggenschwiler, Gründer der FOCS, bleibt als Gesellschafter investiert und
führt das Unternehmen innerhalb der Gruppe weiter.
Fabio Fagagnini, CEO der Healthcare Holding Schweiz AG erklärt hierzu:?FOCS
ergänzt unser Portfolio um einen ausgewiesenen Spezialisten für kardiovaskuläre
Chirurgie. Erwin Eggenschwiler hat das Unternehmen über viele Jahre mit grosser
Nähe zu seinen Kunden und Lieferanten aufgebaut. Wir freuen uns sehr, ihn und
FOCS in unserer Gruppe willkommen zu heissen und gemeinsam die nächste
Entwicklungsphase zu gestalten."
Erwin Eggenschwiler, Gründer und Geschäftsführer von FOCS, fügt hinzu:?Mit
Healthcare Holding Schweiz haben wir einen Partner gefunden, der unser Geschäft
versteht und langfristig weiterentwickeln will. Ich freue mich, FOCS in die
nächste Entwicklungsphase zu begleiten und mein Wissen sowie meine langjährigen
Beziehungen weiterhin einzubringen."
Über Healthcare Holding Schweiz AG
Healthcare Holding Schweiz AG ist eine Buy, Build & Technologize Plattform und
ein führender Anbieter von Medizintechnik, -produkten und -services in der
Schweiz. Die Firmengruppe ist in Baar ansässig und verfolgt eine ambitionierte
Wachstumsstrategie durch Akquisitionen meist im Rahmen von Nachfolgeregelungen,
durch Partnerschaften und durch organisches Wachstum. Healthcare Holding Schweiz
und ihre Gruppenunternehmen sind höchsten Standards im Bereich Innovation und
Kundenzufriedenheit verpflichtet. Die Gruppe setzt auf den konsequenten Einsatz
von Technologie, um Geschäftsabläufe sicherer und effizienter zu gestalten. Als
Marktführer setzt das Unternehmen neue Standards für die Branche und bietet
Mitarbeitenden attraktive Entwicklungsmöglichkeiten. Das Führungsteam ist sogar
ausnahmslos an der Healthcare Holding Schweiz beteiligt und bildet damit eine
dynamische Gemeinschaft von Unternehmern. Seit 2023 wird die Gruppe von Fabio
Fagagnini als CEO geführt.
Über KKA Partners
KKA Partners wurde 2018 gegründet und ist eine in Berlin ansässige Mittelstands-
beteiligungsgesellschaft, die in führende mittelständische Unternehmen in
Deutschland, Österreich und der Schweiz investiert. Die Gründungspartner sind
seit über 20 Jahren im Mittelstand verwurzelt und bringen Unternehmen in enger
Zusammenarbeit mit dem Management weiter. KKA setzt auf den eigens entwickelten
Ansatz der Technology Enabled Transformation, um mittelständische Unternehmen
dauerhaft wettbewerbsfähiger zu machen.?
Über Winterberg Advisory GmbH and Winterberg Group AG
Die Winterberg Group AG ist in Zug ansässig und agiert als unabhängiges Family
Office für Ihre Gründer. Hierbei investiert Winterberg vor allem in KMUs im
deutschsprachigen Raum. Selektiv werden auch Investitionen in Startups und
Immobilien erwogen. Die Winterberg Advisory GmbH ist ein General Partner und
Fondsmanager, der durch die deutsche BaFin reguliert ist. Winterberg Advisory
hat zahlreiche Private Equity Fonds aufgelegt und ist mit ihren Fonds Winterberg
Investment VIII und Winterberg Investment IX in die Healthcare Holding Schweiz
AG investiert. Die beiden Managing Partner Fabian Kröher und Florian
Brickenstein führen hierbei die Healthcare Holding Schweiz AG über deren
Verwaltungsrat.
Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an presse@healthcare-holding.ch
Hinweis für Redakteure: Bitte nennen Sie Healthcare Holding Schweiz AG bei allen
Verweisen auf bereitgestellte Zitate und Informationen.
Weitere Informationen über die FOCS - Focused on Cardiac Surgery GmbH finden Sie
unter www.focsmedical.ch (http://www.competmedical.com/)
Weitere Informationen über Healthcare Holding Schweiz AG finden Sie unter
www.healthcare-holding.ch (http://www.healthcare-holding.ch/), www.senectovia.ch
(http://www.senectovia.ch/), www.mikrona-group.ch (http://www.mikrona-
group.ch/), www.mcm-schaublin.ch (http://www.mcm-schaublin.ch/), www.mvb-med.ch
(http://www.mvb-med.ch/), www.cdpswiss.com (http://www.cdpswiss.com/),
www.aestheticbedarf.ch (http://www.aestheticbedarf.ch/), www.quniquegroup.com
(http://www.quniquegroup.com/), www.ksm-swiss.ch (http://www.ksm-swiss.ch/),
www.sevikamedical.com (http://www.sevikamedical.com/), www.medddbase.com
(http://www.medddbase.com/), www.alpinorthodontics.ch
(http://www.alpinorthodontics.ch/), www.competmedical.com
(http://www.competmedical.com/)
Weitere Informationen über KKA Partners finden Sie unter?www.kkapartners.com
(http://www.kkapartners.com/)?und über Winterberg Advisory GmbH
unter?www.winterberg.group (http://www.winterberg.group/).
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