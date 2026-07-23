GNW-News: Healthcare Holding Schweiz sichert Syndikatsfinanzierung über CHF 80 Millionen

^Healthcare Holding Schweiz AG, ein führender Serviceanbieter und Distributor von

Medizinaltechnik in der Schweiz, schliesst eine Syndikatsfinanzierung über CHF

80 Millionen erfolgreich ab. Healthcare Holding Schweiz wird von Winterberg

Advisory und KKA Partners verwaltet.

Baar, Schweiz - Juli 2026

Die Healthcare Holding Schweiz AG hat eine Syndikatsfinanzierung über CHF 80

Millionen erfolgreich abgeschlossen. UBS Switzerland AG agierte bei der

Transaktion als Mandated Lead Arranger, Coordinator und Agent. Zum

Bankenkonsortium zählen unter anderem die Zuger Kantonalbank, die

Liechtensteinische Landesbank, sowie Bank CIC (Schweiz) AG.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2021 hat sich die Healthcare Holding Schweiz zur

grössten unabhängigen Medtech-Distributorin der Schweiz und zu einer führenden

Schweizer Buy-Build-&-Technologize-Plattform entwickelt. Mit bislang mehr als

20 Akquisitionen vereint die Gruppe etablierte und spezialisierte Unternehmen

aus verschiedenen Bereichen der Medizintechnik.

Die Finanzierung erhöht die finanzielle Flexibilität der Healthcare Holding

Schweiz für weitere strategische Akquisitionen und die organische

Weiterentwicklung ihrer Gruppenunternehmen. Zugleich unterstützt sie den

weiteren Ausbau gemeinsamer Strukturen, Synergien und technologischer Lösungen.

Fabio Fagagnini, CEO der Healthcare Holding Schweiz AG, erklärt hierzu: «Die

erfolgreiche Syndizierung ist ein wichtiger Meilenstein für die Healthcare

Holding Schweiz. Sie unterstreicht das Vertrauen unserer Finanzierungspartner in

unser Geschäftsmodell und unsere bisherige Entwicklung. Mit der neuen

Finanzierungsstruktur verfügen wir über eine starke Grundlage, unsere Gruppe

gezielt weiterzuentwickeln und unsere Wachstumsstrategie fortzusetzen».

Fabian Kuhn, CFO der Healthcare Holding Schweiz AG, ergänzt: «Die neue

Syndikatsfinanzierung gibt uns eine stabile, diversifizierte und skalierbare

Finanzierungsbasis, langfristige Planungssicherheit und zusätzliche finanzielle

Flexibilität. Besonders freut uns das Vertrauen des breit aufgestellten

Bankenkonsortiums und die sehr professionelle Zusammenarbeit während des

gesamten Prozesses.»

Über Healthcare Holding Schweiz AG

Healthcare Holding Schweiz AG ist eine Buy, Build & Technologize Plattform und

ein führender Anbieter von Medizintechnik, -produkten und -services in der

Schweiz. Die Firmengruppe ist in Baar ansässig und verfolgt eine ambitionierte

Wachstumsstrategie durch Akquisitionen meist im Rahmen von Nachfolgeregelungen,

durch Partnerschaften und durch organisches Wachstum. Healthcare Holding Schweiz

und ihre Gruppenunternehmen sind höchsten Standards im Bereich Innovation und

Kundenzufriedenheit verpflichtet. Die Gruppe setzt auf den konsequenten Einsatz

von Technologie, um Geschäftsabläufe sicherer und effizienter zu gestalten. Als

Marktführer setzt das Unternehmen neue Standards für die Branche und bietet

Mitarbeitenden attraktive Entwicklungsmöglichkeiten. Das Führungsteam ist sogar

ausnahmslos an der Healthcare Holding Schweiz beteiligt und bildet damit eine

dynamische Gemeinschaft von Unternehmern. Seit 2023 wird die Gruppe von Fabio

Fagagnini als CEO geführt.

Über KKA Partners

KKA Partners wurde 2018 gegründet und ist eine in Berlin ansässige Mittelstands-

beteiligungsgesellschaft, die in führende mittelständische Unternehmen in

Deutschland, Österreich und der Schweiz investiert. Die Gründungspartner sind

seit über 20 Jahren im Mittelstand verwurzelt und bringen Unternehmen in enger

Zusammenarbeit mit dem Management weiter. KKA setzt auf den eigens entwickelten

Ansatz der Technology Enabled Transformation, um mittelständische Unternehmen

dauerhaft wettbewerbsfähiger zu machen.

Über Winterberg Advisory GmbH and Winterberg Group AG

Die Winterberg Group AG ist in Zug ansässig und agiert als unabhängiges Family

Office für Ihre Gründer. Hierbei investiert Winterberg vor allem in KMUs im

deutschsprachigen Raum. Selektiv werden auch Investitionen in Startups und

Immobilien erwogen. Die Winterberg Advisory GmbH ist ein General Partner und

Fondsmanager, der durch die deutsche BaFin reguliert ist. Winterberg Advisory

hat zahlreiche Private Equity Fonds aufgelegt und ist mit ihren Fonds Winterberg

Investment VIII und Winterberg Investment IX in die Healthcare Holding Schweiz

AG investiert. Die beiden Managing Partner Fabian Kröher und Florian

Brickenstein führen hierbei die Healthcare Holding Schweiz AG über deren

Verwaltungsrat.

Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an presse@healthcare-holding.ch

Hinweis für Redakteure: Bitte nennen Sie Healthcare Holding Schweiz AG bei allen

Verweisen auf bereitgestellte Zitate und Informationen.

Weitere Informationen über Healthcare Holding Schweiz AG finden Sie unter

www.healthcare-holding.ch (http://www.healthcare-holding.ch), www.senectovia.ch

(http://www.senectovia.ch), www.mikrona-group.ch (http://www.mikrona-group.ch),

www.mcm-schaublin.ch (http://www.mcm-schaublin.ch), www.mvb-med.ch

(http://www.mvb-med.ch), www.cdpswiss.com (http://www.cdpswiss.com),

www.aestheticbedarf.ch (http://www.aestheticbedarf.ch), www.quniquegroup.com

(http://www.quniquegroup.com), www.ksm-swiss.ch (http://www.ksm-swiss.ch),

www.sevikamedical.com (http://www.sevikamedical.com), www.medddbase.com

(http://www.medddbase.com), www.alpinorthodontics.ch

(http://www.alpinorthodontics.ch), www.competmedical.com

(http://www.competmedical.com)

Weitere Informationen über KKA Partners finden Sie unter www.kkapartners.com

(http://www.kkapartners.com) und über Winterberg Advisory GmbH

unter www.winterberg.group (http://www.winterberg.group/).

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